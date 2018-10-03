Боруссия Д

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Трансляция
С конца
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'38
Вольф получил мяч в штрафной после скидки партнёра, обработал и пробил низом в левый угол — после рикошета от защитника Бенальо перевёл на угловой!
'36
Сидибе прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — Бюрки выбил мяч кулаком.
'34
Пако Алькасер прорвался к штрафной и пробил в левый угол, но в цель не попал.
'32
Ройс закрутил мяч со штрафного к дальней штанге — защита сыграла чётко.
'30
Пищек с правого фланга навесил к воротам — Бенальо забрал мяч в руки.
'28
Хенрихс с правого фланга прострелил в штрафную, Фалькао пробил в касание и попал в защитника.
'26
Фалькао убежал к чужой штрафной, но арбитр определил офсайд.
'24
«Боруссия» заработала угловой, но ничего опасного из него не извлекла.
'22
Сидибе рано ускорился и попал в офсайд на правом фланге.
'20
Легко справляется с угловым «Дортмунд».
'19
Сейчас намного опаснее было — Тилеманс мощно пробил в правую девятку со средней дистанции, а Бюрки в прыжке перевёл на угловой!
'17
Тилеманс решил не простреливать в штрафную, хотя была такая возможность, а нанести дальний удар — Бюрки спокойно поймал мяч.
'15
Силла в окружении соперников оказался с мячом в штрафной и решил пробить наудачу — мяч покатился намного правее ворот.
'13
Спокойно идёт игра пока. «Дортмунд» в основном контролирует мяч неподалёку от центра поля.
'11
Хенрихс со средней дистанции сильно «зарядил» выше перекладины.
'9
Ройс во время забега за мячом потерял правую бутсу. Пришлось немного попрыгать на одной ноге Марко.
'7
Санчо обыграл соперника и ворвался в правую часть штрафной, но слишком разогнался и упустил мяч за лицевую.
'5
Удар Вольфа с дальней дистанции неточен — выше ворот полетел мяч.
'3
Силла на скорости ворвался в штрафную, но момента для удара найти не смог.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Александр Головин сегодня в основе «Монако». А в основе «Боруссии» — Аксель Витсель.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.