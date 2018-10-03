Курсы валют$ 65.78 (+0.301) 75.66 (+0.073)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Юношеская лига УЕФА
14:00
ЦСКА U19 Реал Мадрид U19
1:4
закончен
Лига чемпионов
19:55
Хоффенхайм Манчестер Сити
1:2
закончен
19:55
Ювентус Янг Бойз
3:0
закончен
22:00
Бавария Аякс
1:1
закончен
22:00
АЕК Афины Бенфика
2:3
закончен
22:00
Лион Шахтёр Д
2:2
закончен
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
1:0
закончен
22:00
Рома Виктория Пльзень
5:0
закончен
22:00
Манчестер Юнайтед Валенсия
0:0
закончен
Англия / Кубок лиги
21:45
ЭвертонСаутгемптон
1:1 (3:4)
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивНефтехимик
2:4
закончен
19:30
ВитязьАвангард
0:6
закончен
19:30
СпартакСКА
0:6
закончен
Еврокубок
19:00
Ритас Уникаха
80:72
закончен
20:00
Галатасарай Андорра
84:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Ратиофарм Ульм
88:73
закончен
21:00
Альба Тофаш
107:91
закончен
21:00
Ассеко Локомотив-Кубань
73:80
закончен
21:45
Валенсия АСВЕЛ
84:62
закончен
Лига чемпионов
19:55
ПСЖ Црвена Звезда
6:1
закончен
19:55
Локомотив М Шальке-04
0:1
закончен
22:00
Атлетико М Брюгге
1:1
1 тайм
22:00
Боруссия Д Монако
0:0
1 тайм
22:00
Тоттенхэм Хотспур Барселона
0:2
1 тайм
22:00
ПСВ Эйндховен Интер М
1:0
1 тайм
22:00
Наполи Ливерпуль
0:0
1 тайм
22:00
Порту Галатасарай
0:0
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарМеталлург Мг
1:3
закончен
12:30
АдмиралАвтомобилист
3:5
закончен
16:30
БарысЦСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
18:00
Фрапорт Скайлайнерс Ауксилиум Торино
88:85
закончен
20:00
Зенит Тюрк Телеком
91:80
закончен
20:00
Морнар УНИКС
74:97
закончен
21:30
Брешия Монако
online
21:30
Лимож Цедевита
online
21:30
Доломити Энергия Партизан
online
Лига Европы
17:50
Астана Ренн
не начался
19:55
Байер АЕК Ларнака
не начался
19:55
Цюрих Лудогорец
не начался
19:55
Русенборг РБ Лейпциг
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Селтик
не начался
19:55
Бордо Копенгаген
не начался
19:55
Зенит Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Динамо З
не начался
19:55
Фенербахче Спартак Тр
не начался
19:55
Ворскла Спортинг
не начался
19:55
Карабах Арсенал
не начался
19:55
Бетис Дюделанж
не начался
19:55
Милан Олимпиакос
не начался
22:00
Спартак М Вильярреал
не начался
22:00
Рейнджерс Рапид В
не начался
22:00
Краснодар Севилья
не начался
22:00
Стандард Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Аполлон Л Марсель
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Лацио
не начался
22:00
Яблонец Динамо К
не начался
22:00
Мальмё Бешикташ
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Генк
не начался
22:00
БАТЭ ПАОК
не начался
22:00
Челси Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивТорпедо
не начался
19:00
СеверстальНефтехимик
не начался
19:30
СпартакДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо МАк Барс
не начался
19:30
ХК СочиСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
не начался
02:30
Нью-Йорк РейнджерсНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Оттава СенаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсФиладельфия Флайерз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Боруссия Д Монако

«Монако» с Головиным бьется с «Боруссией». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако»

Дортмундская «Боруссия» на своем поле принимает «Монако» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A. 2-й тур  |   03 октября 22:00   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
Монако
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Роман Бюрки
26 (з)   Лукаш Пищек
4 (з)   Абду Диалло
16 (з)   Мануэль Аканджи
2 (з)   Дан-Аксель Загаду
6 (п)   Томас Делейни
28 (п)   Аксель Витсель
7 (п)   Джейдон Санчо
27 (н)   Мариус Вольф
9 (н)   Пако Алькасер
11 (н)   Марко Ройс
16 (в)   Диего Бенальо
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
19 (з)   Джибриль Сидибе
5 (з)    Жемерсон
25 (з)   Камил Глик
24 (з)   Андреа Раджи
8 (п)   Юри Тилеманс
17 (п)   Александр Головин
34 (п)   Мусса Силла
4 (п)   Жан-Эде Аолу
9 (н)   Радамель Фалькао
Запасной состав
35 (в)   Марвин Хиц
5 (з)   Ашраф Хакими
13 (з)   Рафаэл Геррейру
19 (п)   Махмуд Дахуд
33 (п)   Юлиан Вайгль
20 (н)   Максимилиан Филипп
34 (н)   Якоб Ларсен
1 (в)   Даниэль Субашич
3 (з)   Антонио Баррека
6 (п)   Кевин Н'Дорам
15 (п)   Юсеф Аит
20 (п)   Насер Шадли
36 (п)   Софьян Диоп
29 (н)   Самуэль Грандсир
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'38
Вольф получил мяч в штрафной после скидки партнёра, обработал и пробил низом в левый угол — после рикошета от защитника Бенальо перевёл на угловой!
'36
Сидибе прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — Бюрки выбил мяч кулаком.
'34
Пако Алькасер прорвался к штрафной и пробил в левый угол, но в цель не попал.
'32
Ройс закрутил мяч со штрафного к дальней штанге — защита сыграла чётко.
'30
Пищек с правого фланга навесил к воротам — Бенальо забрал мяч в руки.
'28
Хенрихс с правого фланга прострелил в штрафную, Фалькао пробил в касание и попал в защитника.
'26
Фалькао убежал к чужой штрафной, но арбитр определил офсайд.
'24
«Боруссия» заработала угловой, но ничего опасного из него не извлекла.
'22
Сидибе рано ускорился и попал в офсайд на правом фланге.
'20
Легко справляется с угловым «Дортмунд».
'19
Сейчас намного опаснее было — Тилеманс мощно пробил в правую девятку со средней дистанции, а Бюрки в прыжке перевёл на угловой!
'17
Тилеманс решил не простреливать в штрафную, хотя была такая возможность, а нанести дальний удар — Бюрки спокойно поймал мяч.
'15
Силла в окружении соперников оказался с мячом в штрафной и решил пробить наудачу — мяч покатился намного правее ворот.
'13
Спокойно идёт игра пока. «Дортмунд» в основном контролирует мяч неподалёку от центра поля.
'11
Хенрихс со средней дистанции сильно «зарядил» выше перекладины.
'9
Ройс во время забега за мячом потерял правую бутсу. Пришлось немного попрыгать на одной ноге Марко.
'7
Санчо обыграл соперника и ворвался в правую часть штрафной, но слишком разогнался и упустил мяч за лицевую.
'5
Удар Вольфа с дальней дистанции неточен — выше ворот полетел мяч.
'3
Силла на скорости ворвался в штрафную, но момента для удара найти не смог.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Александр Головин сегодня в основе «Монако». А в основе «Боруссии» — Аксель Витсель.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.