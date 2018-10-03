Локомотив М

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Эдер пробросил мяч мимо Налдо с приема, но при этом подыграл себе рукой, что не укрылось от внимания арбитра.
Первые 15 минут игры можно было смело выбросить, а вот затем был очень качественный футбол в исполнении «Локо». Должна была команда Семина уходить на перерыв ведя в счете, но не смогла реализовать свой перевес. Посмотрим, что будет во второй половине.
Давит «Локомотив» прессингом и все время отбирает мяч у гостей.
Давит «Локомотив» очень прилично. Пора забивать.
МОМЕНТ! Классно братья Миранчуки обыгрались друг с другом перед штрафной, и Алексей Миранчук ворвался в прямоугольник с мячом и бил с восьми метров, все тот же Налдо успел подставить ногу.
Снова Ут бьет по воротам, но не попадает. Получилось, что Эмболо поставил ему мяч, но самом деле Бреель подрабатывал себе. Легкое недопонимание возникло после эпизода между гельзенкирхенскими форвардами.
«Шальке» в контратаке чуть не создал момент. Бил Ут, но Идову заблокировал.
5(1) — 3(0) по ударам в пользу «Локомотива».
Коноплянка решается на очень дальний удар, но мяч сваливается с ноги в сторону.
Игнатьев профилактически фолит на Коноплянке в центре поля — нечего идти в обводку.
Дальний удар Баринова после позиционной атаки приходится в спину защитнику «Шальке». Атака продолжается, и в итоге Эдер фолит в чужой штрафной в борьбе с Налдо.
Игнатьев дал в штрафную Баринову, который прокинул себе на ход и упал в борьбе с Налдо. Бразилец в мяч не сыграл, но как показал повтор, россиянин симулировал контакт. Не было пенальти.
Алексей Миранчук пытался дать вразрез на ход Эдеру, но неудачно.
Перевел «Шальке» дух и на пару минут отодвинул напряжение от своих ворот. Но сейчас новая атака «Локо» правым флангом. Прострел Игнатьева вынесли в аут.
И снова бил Идову. Чуть из-за штрафной, чуть выше ворот.
«Локомотив» снова перехватил инициативу и забрал контроль над мячом.
Игнатьев подключился, убрал соперника на встречном движении перед штрафной и пробил в Налдо. Мяч отскочил к Алексею Миранчуку, который откинул Антону, а тот в касание делал «свечку» за спину защитнику, но не смог перебросить того же Налдо.
Эдер упал в борьбе с Налдо, но арбитр показал португальцу, что видит симуляцию и предупредил: не надо так больше делать.
Игра переместилась в последние минуты на половину поля «Локомотива». Правда, до остроты у «Шальке» дело все равно пока не доходит.
На ровном месте Кверквелия подарил мяч сопернику в собственной штрафной, но успел в подкате выбить на угловой. И самому досталось грузину.
Можно сказать, что разведка окончена. Пока абсолютно равные соперники на мокром газоне «Локомотива». И полное отсутствие голевых моментов.
Неприятный прострел в штрафную «Локомотива», но Гилерме в прыжке кулаком выбивает мяч.
Само собой, такой матч не мог пропустить главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он на трибунах в Черкизове.
Антон Миранчук в контратаке получил пас в штрафную в лицевую, но не смог справиться с мячом, и дело закончилось ударом от ворот.
Одному из самых активных в составе «Шальке» Евгению Коноплянке досталось шипами по колену от Игнатьева. Тот чисто выбил мяч, но затем оставил ногу. Посидел Евгений на газоне немного, но все в порядке. И фола тоже нет.
Штрафной с левого фланга подали футболисты «Шальке», но Гилерме легко забрал мяч на выходе.
Чувствуется, что сезон для «Шальке» тяжело складывается. Нет уверенности в действиях немецких футболистов.
Хитрый розыгрыш «железнодорожников» вынуждает соперников выбить за лицевую. Впрочем, первый в матче корнер к остроте не приводит.
Эдер зарабатывает штрафной в хорошей точке для подачи с правого фланга.
Сане полежал на газоне после жесткого столкновения. Но все в порядке с защитником гельзенкирхенцев.
Хозяева первым номером стараются действовать, а «Шальке» пока больше внимания уделяет обороне, но в штрафную никто ни к кому зайти пока не может.
«Локомотив» сразу пошел в атаку. «Шальке» обороняется спокойно и уверенно.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тэйлором. Ну а Хеведес сегодня сыграет против клуба, которому отдал всю карьеру и из которого и перебрался этим летом в Россию. Интрига.
Как известно, сегодня и в ближайших играх ЛЧ не сыграет Федор Смолов, переходивший в «Локо» как раз ради выступления в главном еврокубке. Он получил в матче с «Балтикой» травму связок плеча, и не сыграет в трех ближайших турах Лиги чемпионов. Напомним, что матч с «Галатасараем» в Стамбуле (0:3) он пропустил из-за заработанной еще в составе «Краснодара» еврокубковой дисквалификации.
У «Локо» дела, хочется верить, пошли на лад. Сначала была вымученная в дополнительное время виктория над калининградской «Балтикой» из ФНЛ в Кубке России (3:2), когда «ножницы» Эдера сравняли счет на последних минутах второго тайма. Ну а на выходных «железнодорожники» повергли «Ахмат» (2:0).
Мы много говорим о провальном старте нашего чемпиона «Локомотива» в нынешнем сезоне, но у «Шальке» начало выдалось просто кошмарным. Пять подряд поражений в Бундеслиге при одной ничьей с «Порту» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов! И вот только на выходных благодаря голу не играющего сегодня Алессандро Шопфа гельзенкирхенцы набрали первые три очка в чемпионате Германии, одолев дома «Майнц» (1:0).
А вот стартовый состав «Шальке» от Доменико Тедеско:
Фэрманн — Калиджури, Сане, Налдо, Мендиль — Макенни, Руди, Маскарель — Эмболо, Ут, Коноплянка.
Давайте посмотрим, в каких состава сегодня выйдут на поле команды. Вот каких игроков «Локомотива» выставил с первых минут Юрий Семин:
Гилерме — Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Идову — Баринов, Крыховяк — Фернандеш, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук — Эдер.
Матч начнется в 19:55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» принимает немецкий «Шальке-04».