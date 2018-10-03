- 305692 просмотра Загитова своим внешним видом свела Германию с ума
- 232730 просмотров The Bell: правительство России планирует отказаться от доллара
- 208968 просмотров ЦСКА обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
- 203957 просмотров Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия
- 122999 просмотров СМИ узнали о планах ввести жесткую норму энергопотребления
- 104710 просмотров Пассажиров спасают с горящего парома в Балтийском море
- 96467 просмотров Полиция Лас-Вегаса расследует дело об изнасиловании со стороны Роналду
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Перерыв! 4:0 в пользу «ПСЖ» после 45 минут. Подавляющее преимущество на стороне парижан — дубль оформил Неймар, по одному мячу на счету Кавани и Ди Марии. Команда Томаса Тухеля играла в своё удовольствие и не реализовала ещё несколько хороших моментов.
'45
Неймар! Красиво обыграл защитника, под углом выскочил на ворота, но Борян справился с ударом бразильца.
'43
Совсем ничего не получается у гостей. Парижане продолжают давить на чужие ворота.
'41
'40
Момент! Неймар классной передачей разрезал оборону соперника, Мбаппе выскочил один на один, но пробил выше перекладины!
'38
Сербы ответили контратакой, Чаушич с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'37
'35
Неймар проиграл борьбу в штрафной, а затем прихватил за футболку Савича. Фол в атаке.
'34
По владению мячом преимущество у «ПСЖ» — 74% на 26%. И по ударам в створ впереди парижане — 5:0.
'32
Савич попал шипами в колено Ди Марии. Пауза в игре — оказывают помощь аргентинцу.
'30
Неймар разогнал атаку и сделал передачу на правый край. Менье с острого угла пробил во вратаря.
'28
Верратти совершил отбор возле штрафной. Неймар подобрал мяч и мощно пробил с 20 метров — получилось высоковато!
'26
Кавани! Выиграл борьбу в воздухе и пробил головой с центра штрафной — Борян выручил!
'24
Менье подключился к атаке и прострелил в штрафную! Савич перехватил мяч, опередив Кавани.
'22
'20
'18
Тьяго Силва сделал передачу к штрафной, а Савич ударил по ногам Неймара. Хорошая позиция для удара — 21 метр до ворот.
'16
Территория полностью за «ПСЖ». Сербы практически не переходят центр поля.
'14
Неймар на скорости дошёл до штрафной и покатил мяч на Мбаппе! Француз в касание пробил по воротам — Борян среагировал!
'12
Мбаппе развернулся и прострелил в центр штрафной! Кавани ловко ушёл от защитника, но упустил мяч за лицевую.
'10
Парижане контролируют мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Сербы внимательно действуют против форвардов «ПСЖ».
'8
Мбаппе! Подкараулил отскок возле штрафной и пробил в нижний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'6
Сербы после перехвата пытались убежать три в три! Кимпембе поставил корпус и не пустил к мячу Набуана.
'4
Неймар со штрафного сделал аккуратный заброс во вратарскую, но Кавани не удалось переправить мяч в ворота.
'2
Парижане сразу забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Парижане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Црвена Звезда». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.