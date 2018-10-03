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ПСЖ Црвена Звезда

«ПСЖ» громит «Црвену Звезду». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда»

Французский «ПСЖ» на своем поле принимает сербскую «Црвену Звезду» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 2-й тур  |   03 октября 19:55   |  перерыв
ПСЖ
4:0
Црвена Звезда
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Неймар 20'
Неймар 22'
Кавани 37'
Ди Мария 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Альфонс Ареола
12 (з)   Томас Менье
14 (з)   Хуан Бернат
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Преснел Кимпембе
25 (п)   Адриен Рабьо
6 (п)   Марко Верратти
11 (п)   Анхель Ди 41'
7 (н)   Килиан Мбаппе
9 (н)   Эдинсон Кавани 37'
10 (н)    Неймар 20' 22'
82 (в)   Милан Борян
30 (з)   Филип Стойкович
23 (з)   Милан Родич
90 (з)   Вуядин Савич
5 (з)   Милош Дегенек
7 (п)   Ненад Крстичич
17 (п)   Марко Марин
3 (п)   Бранко Йовичич
20 (п)   Горан Чаушич
21 (п)   Велько Шимич
31 (н)   Эль-Фарду Бен
Запасной состав
50 (в)   Себастьен Сибуа
4 (з)   Тило Керер
5 (з)    Маркиньос
23 (п)   Юлиан Дракслер
34 (п)   Стэнли Нсоки
17 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
27 (н)   Мусса Диаби
1 (в)   Зоран Попович
15 (з)   Срджян Бабич
77 (п)   Марко Гобелич
29 (п)   Душан Йованчич
9 (н)   Милан Павков
11 (н)   Лоренцо Эбесилио
22 (н)   Жонатан Кафу
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'45+1
Перерыв! 4:0 в пользу «ПСЖ» после 45 минут. Подавляющее преимущество на стороне парижан — дубль оформил Неймар, по одному мячу на счету Кавани и Ди Марии. Команда Томаса Тухеля играла в своё удовольствие и не реализовала ещё несколько хороших моментов.
'45
Неймар! Красиво обыграл защитника, под углом выскочил на ворота, но Борян справился с ударом бразильца.
'43
Совсем ничего не получается у гостей. Парижане продолжают давить на чужие ворота.
'41
ГОЛ! Менье прорвался по флангу и внешней стороной стопы вырезал подачу во вратарскую, Ди Мария опередил защитника и в касание переправил мяч в дальний угол!
'40
Момент! Неймар классной передачей разрезал оборону соперника, Мбаппе выскочил один на один, но пробил выше перекладины!
'38
Сербы ответили контратакой, Чаушич с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'37
ГОЛ! Классно сыграл Кавани! Уругваец подобрал отскок в штрафной, финтами раскидал трёх соперников и пробил по воротам — мяч после рикошета влетел в сетку!
'35
Неймар проиграл борьбу в штрафной, а затем прихватил за футболку Савича. Фол в атаке.
'34
По владению мячом преимущество у «ПСЖ» — 74% на 26%. И по ударам в створ впереди парижане — 5:0.
'32
Савич попал шипами в колено Ди Марии. Пауза в игре — оказывают помощь аргентинцу.
'30
Неймар разогнал атаку и сделал передачу на правый край. Менье с острого угла пробил во вратаря.
'28
Верратти совершил отбор возле штрафной. Неймар подобрал мяч и мощно пробил с 20 метров — получилось высоковато!
'26
Кавани! Выиграл борьбу в воздухе и пробил головой с центра штрафной — Борян выручил!
'24
Менье подключился к атаке и прострелил в штрафную! Савич перехватил мяч, опередив Кавани.
'22
ГОЛ! Дубль Неймара! Парижане совершили перехват и провели быструю атаку, Мбаппе получил передачу на ход и сделал скидку в центр штрафной, а бразилец в касание пробил под перекладину!
'20
ГОЛ! Идеально исполнил штрафной Неймар! Бразилец пробил поверх стенки и попал точно в девятку — без шансов для вратаря!
'18
Тьяго Силва сделал передачу к штрафной, а Савич ударил по ногам Неймара. Хорошая позиция для удара — 21 метр до ворот.
'16
Территория полностью за «ПСЖ». Сербы практически не переходят центр поля.
'14
Неймар на скорости дошёл до штрафной и покатил мяч на Мбаппе! Француз в касание пробил по воротам — Борян среагировал!
'12
Мбаппе развернулся и прострелил в центр штрафной! Кавани ловко ушёл от защитника, но упустил мяч за лицевую.
'10
Парижане контролируют мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Сербы внимательно действуют против форвардов «ПСЖ».
'8
Мбаппе! Подкараулил отскок возле штрафной и пробил в нижний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'6
Сербы после перехвата пытались убежать три в три! Кимпембе поставил корпус и не пустил к мячу Набуана.
'4
Неймар со штрафного сделал аккуратный заброс во вратарскую, но Кавани не удалось переправить мяч в ворота.
'2
Парижане сразу забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Парижане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Црвена Звезда». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.