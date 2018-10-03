'45+1

Перерыв! 4:0 в пользу «ПСЖ» после 45 минут. Подавляющее преимущество на стороне парижан — дубль оформил Неймар, по одному мячу на счету Кавани и Ди Марии. Команда Томаса Тухеля играла в своё удовольствие и не реализовала ещё несколько хороших моментов.