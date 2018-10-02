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Манчестер Юнайтед Валенсия

Ради Моуринью: «Манчестер Юнайтед» бьется с «Валенсией». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Валенсию» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 2-й тур  |   02 октября 22:00   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Валенсия
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Коклен 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
25 (з)   Луис Антонио
23 (з)   Люк Шоу
3 (з)   Эрик Бейи
12 (з)   Крис Смоллинг
31 (п)   Неманья Матич
6 (п)   Поль Погба
27 (п)   Маруан Феллайни
9 (н)   Ромелу Лукаку
10 (н)   Маркус Рашфорд
7 (н)   Алексис Санчес
13 (в)    Нето
21 (з)   Кристиано Пиччини
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста
24 (з)   Эсекьель Гарай
17 (п)   Франсис Коклен 21'
10 (п)   Даниэль Парехо
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
19 (н)    Родриго
23 (н)   Миши Батшуайи
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
2 (з)   Виктор Линделёф
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт МакТоминай
11 (н)   Антони Марсьяль
1 (в)   Хауме Доменек
3 (з)   Рубен Везу
12 (з)   Муктар Дьякаби
8 (п)   Карлос Солер
11 (п)   Денис Черышев
18 (п)   Даниэль Васс
9 (н)   Кевин Гамейро
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Удары
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'27
Гуэдеш прострелил с фланга в штрафную, Бейи выбил мяч.
'25
Рашфорд решил раскачать тягучий футбол сильным ударом с дальней дистанции — Нето контролировал полёт мяча.
'23
Достаточно спокойно идёт игра, без вспышек и без голевых моментов.
'21
Долго держала мяч «Валенсия», а после его потери Коклен сфолил и получил «горчичник».
'19
Валенсия нарушил правила в атаке.
'17
Задумчивый Давид Бэкхем сидит на трибуне.
'16
Рашфорд прошёл между двумя соперниками и сильно пробил низом от линии штрафной — левее ворот полетел мяч!
'14
Гайя пытался вырезать передачу в штрафную, но защитник перехватил мяч.
'12
Первая опасная атака «Валенсии»! Гуэдеш получил мяч после навеса в штрафную и сильно пробил низом — де Хеа справился с ударом.
'10
Миллиметровый офсайд у Лукаку в штрафной разглядел боковой судья. Впрочем, защитники Ромелу всё равно держали и просто так пробить бы не дали точно.
'8
Нето спокойно забрал мяч в руки после навеса.
'7
Шоу опасно прострелил в штрафную с левого фланга, Хосе Гайя в подкате заблокировал передачу. Угловой будет.
'6
Рашфорд рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'5
Защита «Валенсии» уверенно разобралась с навесом в штрафную с правого фланга.
'4
Шоу пытался прорваться вперёд по флангу, но соперник выбил у него мяч в подкате за боковую линию
'2
Почти на 6 минут позже остальных матчей стартовала наша встреча, между прочим.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.