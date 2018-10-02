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Трансляция
С конца
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'27
Гуэдеш прострелил с фланга в штрафную, Бейи выбил мяч.
'25
Рашфорд решил раскачать тягучий футбол сильным ударом с дальней дистанции — Нето контролировал полёт мяча.
'23
Достаточно спокойно идёт игра, без вспышек и без голевых моментов.
'21
'19
Валенсия нарушил правила в атаке.
'17
Задумчивый Давид Бэкхем сидит на трибуне.
'16
Рашфорд прошёл между двумя соперниками и сильно пробил низом от линии штрафной — левее ворот полетел мяч!
'14
Гайя пытался вырезать передачу в штрафную, но защитник перехватил мяч.
'12
Первая опасная атака «Валенсии»! Гуэдеш получил мяч после навеса в штрафную и сильно пробил низом — де Хеа справился с ударом.
'10
Миллиметровый офсайд у Лукаку в штрафной разглядел боковой судья. Впрочем, защитники Ромелу всё равно держали и просто так пробить бы не дали точно.
'8
Нето спокойно забрал мяч в руки после навеса.
'7
Шоу опасно прострелил в штрафную с левого фланга, Хосе Гайя в подкате заблокировал передачу. Угловой будет.
'6
Рашфорд рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'5
Защита «Валенсии» уверенно разобралась с навесом в штрафную с правого фланга.
'4
Шоу пытался прорваться вперёд по флангу, но соперник выбил у него мяч в подкате за боковую линию
'2
Почти на 6 минут позже остальных матчей стартовала наша встреча, между прочим.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.