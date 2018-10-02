Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой, комментируя мнение о том, что «Реал» приехал в Москву в не самом лучшем состоянии, заявил, что сейчас «лучший момент, чтобы сыграть со «сливочными».

«Но молодые футболисты «Реала» ждут своего шанса. Учитывая, сколько игр у них сейчас было, лидеры получили отдых. Может, это им даже пойдёт на пользу. Но доля правды в том, что это лучший момент, чтобы сыграть против них, есть», — сказал он.