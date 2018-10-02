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Вспомнить ЧМ-2018: ЦСКА бьется с «Реалом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал»

Московский ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает на стадионе «Лужники» мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа G. 2-й тур  |   02 октября 22:00   |  Матч не начался
ЦСКА
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Лужники», Москва | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Родриго Бекао
77 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
10 (п)   Алан Дзагоев
98 (п)   Иван Обляков
8 (н)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
5 (з)   Рафаэль Варан
6 (з)   Хосе Игнасио
14 (п)    Каземиро
24 (п)   Даниель Себальос
8 (п)   Тони Кроос
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
22 (в)   Георгий Кырнац
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
15 (п)   Дмитрий Ефремов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
72 (п)   Астемир Гордюшенко
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
25 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Хесус Вальехо
19 (з)   Альваро Одриосола
10 (п)   Лука Модрич
18 (п)   Маркос Льоренте
7 (н)    Мариано
28 (н)    Винисиус
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21:00

А вот и состав гостей. Вратарь: Кейлор Навас; Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Серхио Регилон, Даниель Себальос.

20:52

Итак, известен стартовый состав красно-синих! Вратарь: Игорь Акинфеев; Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Федор Чалов.

20:50

Ко всему прочему встреча с «Реалом» для армейцев станет во многом знаковой — сотая игра в Лиге чемпионов.

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Матч против «Реала» станет для ЦСКА сотым в Лиге чемпионов (ранее - Кубок европейских чемпионов), о чем напоминает официальная программа матча. Солидная цифра. Любопытно, что за весь этот срок ЦСКА трижды проходил в плей-офф испанские клубы - «Барселону», «Севилью», «Депортиво». Армейцы проиграли только одной команде с Пиреней - «Реалу» в 2012 году на стадии 1/8 финала.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova)

20:45

Сегодня на стадионе будут присутствовать не только заядлые поклонники ЦСКА, но и обычные любители футбола. При этом мимо шатров с атрибутикой красно-синих люди не проходят.

20:40

Еще один корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар также отмечает наследие мундиаля.

20:35

К слову о стадионе. Как известно, ЦСКА решил провести групповой этап Лиги чемпионов именно в «Лужниках». Связано это, конечно, во многом с приездом «Реала». Спрос большой, а родная «ВЭБ Арена» армейцев не вмещает и 40 тысяч зрителей. Как итог, сегодня на трибунах стоит ожидать аншлаг. Однако небольшая партия билетов еще есть в кассах.

20:27

Наверняка вы помните ту знаменитую троицу российских болельщиков в кокошниках. Так вот сегодня всем болельщикам, пришедшим на стадион «Лужники», данный атрибут с символикой ЦСКА раздают бесплатно.

20:25

На территории стадиона «Лужники» присутствует корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик. По его словам, за полтора часа до начала матча к арене прибывает большое количество болельщиков ЦСКА. При этом организация на входе на территорию стадиона производится на высоком уровне. Так, болельщики не задерживаются и оперативно проходят все пункты досмотра, не создавая толпу. Также отметим и интерактив перед матчем: по словам нашего корреспондента, много осталось со времен прошедшего этим летом чемпионата мира. Например, во всю работают волонтеры, которые не только помогают зрителям разобраться, куда идти, но и предоставляют им развлекательную программу.

20:20

Всего же «Реал» семь раз играл в Москве. И статистика у испанского клуба неутешительная. Помимо ничьей с ЦСКА в 2012 году, «сливочные» дважды проиграли «Спартаку» — в 1998 и 2000 годах, а также уступили «Локомотиву» в 2001 году. Правда, в 2003 году «Реал» вновь встретился с «железнодорожниками» и на тот раз взял реванш. Также «королевский клуб» в рамках плей-офф Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в Москве проиграл «Торпедо» и сыграл вничью с «Динамо».

20:10

Между собой команды уже встречались дважды. И оба раза — в Лиге чемпионов. Причем было это сравнительно недавно — чуть более шести лет назад. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказались «сливочные». Первый матч прошел в Москве и тоже в «Лужниках». Встреча завершилась вничью — 1:1. У «Реала» отметился Криштиану Роналду, а на гол португальца в составе красно-синих ответил Понтус Вернблум. Ответная игра завершилась разгромной победой мадридского клуба — 4:1.

19:55

Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги на предматчевой пресс-конференции выразил оптимизм в отношении своих подопечных.

«Наша задача — продолжать в том же духе. Для нас важны все матчи в Лиге чемпионов. ЦСКА — сильный соперник с хорошими игроками. Наша цель — побеждать в каждом матче и набирать очки. Будем использовать те ресурсы, что есть. Других у нас нет. Понимаем, что некоторые лидеры не приехали из-за травм», — сказал испанец.

19:45

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой, комментируя мнение о том, что «Реал» приехал в Москву в не самом лучшем состоянии, заявил, что сейчас «лучший момент, чтобы сыграть со «сливочными».

«Но молодые футболисты «Реала» ждут своего шанса. Учитывая, сколько игр у них сейчас было, лидеры получили отдых. Может, это им даже пойдёт на пользу. Но доля правды в том, что это лучший момент, чтобы сыграть против них, есть», — сказал он.

19:35

При этом потери есть и у армейцев. Сегодняшний матч из-за травм пропустят Виктор Васин, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Александр Макаров, Абель Эрнандес, а также Георгий Щенников.

19:25

Несмотря на это, для ЦСКА есть и хорошие новости. Вместе с командой в Москву не полетели лидеры «Реала» Гарет Бэйл, Марсело, Иско и капитан «сливочных» Серхио Рамос. Первые трое испытывают проблемы со здоровьем, а Рамос Хулен Лопетеги не включил в заявку по собственной инициативе.

19:15

Чуть ранее, около трех часов назад состоялась встреча «молодежек», победу в которой одержали юные футболисты «Реала» — 4:1. В составе испанского клуба хет-трик оформил Альберто Фернандес, автором еще одного гола стал Антонио Родригес. В составе красно-синих отметился Виталий Жиронкин.

19:10

Сам матч начнется в 22:00 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА принимает мадридский «Реал» на стадионе «Лужники».