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А вот и состав гостей. Вратарь: Кейлор Навас; Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Серхио Регилон, Даниель Себальос.
Итак, известен стартовый состав красно-синих! Вратарь: Игорь Акинфеев; Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Федор Чалов.
Ко всему прочему встреча с «Реалом» для армейцев станет во многом знаковой — сотая игра в Лиге чемпионов.
Сегодня на стадионе будут присутствовать не только заядлые поклонники ЦСКА, но и обычные любители футбола. При этом мимо шатров с атрибутикой красно-синих люди не проходят.
Еще один корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар также отмечает наследие мундиаля.
К слову о стадионе. Как известно, ЦСКА решил провести групповой этап Лиги чемпионов именно в «Лужниках». Связано это, конечно, во многом с приездом «Реала». Спрос большой, а родная «ВЭБ Арена» армейцев не вмещает и 40 тысяч зрителей. Как итог, сегодня на трибунах стоит ожидать аншлаг. Однако небольшая партия билетов еще есть в кассах.
Наверняка вы помните ту знаменитую троицу российских болельщиков в кокошниках. Так вот сегодня всем болельщикам, пришедшим на стадион «Лужники», данный атрибут с символикой ЦСКА раздают бесплатно.
На территории стадиона «Лужники» присутствует корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик. По его словам, за полтора часа до начала матча к арене прибывает большое количество болельщиков ЦСКА. При этом организация на входе на территорию стадиона производится на высоком уровне. Так, болельщики не задерживаются и оперативно проходят все пункты досмотра, не создавая толпу. Также отметим и интерактив перед матчем: по словам нашего корреспондента, много осталось со времен прошедшего этим летом чемпионата мира. Например, во всю работают волонтеры, которые не только помогают зрителям разобраться, куда идти, но и предоставляют им развлекательную программу.
Всего же «Реал» семь раз играл в Москве. И статистика у испанского клуба неутешительная. Помимо ничьей с ЦСКА в 2012 году, «сливочные» дважды проиграли «Спартаку» — в 1998 и 2000 годах, а также уступили «Локомотиву» в 2001 году. Правда, в 2003 году «Реал» вновь встретился с «железнодорожниками» и на тот раз взял реванш. Также «королевский клуб» в рамках плей-офф Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в Москве проиграл «Торпедо» и сыграл вничью с «Динамо».
Между собой команды уже встречались дважды. И оба раза — в Лиге чемпионов. Причем было это сравнительно недавно — чуть более шести лет назад. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказались «сливочные». Первый матч прошел в Москве и тоже в «Лужниках». Встреча завершилась вничью — 1:1. У «Реала» отметился Криштиану Роналду, а на гол португальца в составе красно-синих ответил Понтус Вернблум. Ответная игра завершилась разгромной победой мадридского клуба — 4:1.
Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги на предматчевой пресс-конференции выразил оптимизм в отношении своих подопечных.
«Наша задача — продолжать в том же духе. Для нас важны все матчи в Лиге чемпионов. ЦСКА — сильный соперник с хорошими игроками. Наша цель — побеждать в каждом матче и набирать очки. Будем использовать те ресурсы, что есть. Других у нас нет. Понимаем, что некоторые лидеры не приехали из-за травм», — сказал испанец.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой, комментируя мнение о том, что «Реал» приехал в Москву в не самом лучшем состоянии, заявил, что сейчас «лучший момент, чтобы сыграть со «сливочными».
«Но молодые футболисты «Реала» ждут своего шанса. Учитывая, сколько игр у них сейчас было, лидеры получили отдых. Может, это им даже пойдёт на пользу. Но доля правды в том, что это лучший момент, чтобы сыграть против них, есть», — сказал он.
При этом потери есть и у армейцев. Сегодняшний матч из-за травм пропустят Виктор Васин, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Александр Макаров, Абель Эрнандес, а также Георгий Щенников.
Несмотря на это, для ЦСКА есть и хорошие новости. Вместе с командой в Москву не полетели лидеры «Реала» Гарет Бэйл, Марсело, Иско и капитан «сливочных» Серхио Рамос. Первые трое испытывают проблемы со здоровьем, а Рамос Хулен Лопетеги не включил в заявку по собственной инициативе.
Чуть ранее, около трех часов назад состоялась встреча «молодежек», победу в которой одержали юные футболисты «Реала» — 4:1. В составе испанского клуба хет-трик оформил Альберто Фернандес, автором еще одного гола стал Антонио Родригес. В составе красно-синих отметился Виталий Жиронкин.
Сам матч начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский ЦСКА принимает мадридский «Реал» на стадионе «Лужники».