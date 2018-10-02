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Трансляция
С конца
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'33
Опасная передача была исполнена Ауаром из глубины поля в чужую штрафную, но там арбитр зафиксировал офсайд у Тузара.
'31
Момент у «Шахтёра»! Алан Патрик отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда в касание нанес удар по воротам Марлос, но снова выручил свою команду Антони Лопеш!
'29
Исмаили отпасовал низом вперед по левому флангу атаки своей команды на Тайсона, а против бразильца с нарушением правил сыграл Дюбуа.
'27
Ракицкий отпасовал вперед со своей половины поля на Мораеса, но бразильцу в борьбе с Денайером зацепиться за мяч не удалось.К тому же, повреждение получил форвард «Шахтёра».
'25
Тайсон отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где против Исмаили надежно поставил корпус в этом эпизоде Марсело.
'23
Лучше дается контроль мяча донецкому «Шахтёру» в первой части нашего матча. Пока даже больше удается атаковать гостевой команде.
'21
Мораес вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил под перекладину ворот, но Антони Лопеш в красивом прыжке спас свою команду!
'19
Момент у «Шахтёра»! Тайсон отпасовал низом с левого фланга на ближний угол вратарской, откуда нанес удар в касание Майкон, но выше створа ворот.
'18
Матвиенко исполнил не самую точную передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'16
Тайсон легко ушел от Ндомбеле в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил по воротам, но уверенно в рамке сыграл Лопеш.
'14
Майкон исполнил классную передачу на левый край чужой штрафной, откуда попытался прострелить в центр Исмаили, но вышло в руки голкиперу.
'12
Момент у «Лиона»! После провала обороны «Шахтёра» вышел один на один по центру Мусса Дембеле, но отправил мяч прямо в Пятова!
'11
Мораес заработал опасный стандарт в центральной зоне у чужой штрафной. Однако, Алан Патрик крайне неудачно пробил с выгодной позиции в стенку из игроков «Лиона».
'9
«Шахтёр» больше контролирует сейчас мяч на чужой половине поля. Вынуждены в основном обороняться хозяева в эти минуты матча.
'7
Исмаили прокинул себе мяч на ход на левом фланге атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Денайера.
'5
После длинной передачи из глубины поля во вне игры забрался на правом фланге атаки «Лиона» Траоре.
'3
Тайсон передачей вперед по левому флангу атаки запустил в прорыв Исмаили, а тот попытался пробить, но отправил мяч низом мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Лион» — «Шахтёр». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.