Курсы валют$ 65.35 (+0.359) 75.36 (+0.121)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинКрылья Советов
2:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
17:00
Краснодар-2Химки
4:2
закончен
18:30
ТамбовАвангард К
3:1
закончен
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСПАЛ
2:1
закончен
Испания / Примера
22:00
СельтаХетафе
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:00
БорнмутКристал Пэлас
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевЦСКА
1:2
закончен
17:00
ТракторДинамо М
1:0
закончен
18:30
ЙокеритХК Сочи
4:2
закончен
Лига чемпионов
19:55
Хоффенхайм Манчестер Сити
1:1
2 тайм
19:55
Ювентус Янг Бойз
2:0
2 тайм
22:00
Бавария Аякс
не начался
22:00
АЕК Афины Бенфика
не начался
22:00
Лион Шахтёр Д
не начался
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
22:00
Рома Виктория Пльзень
не начался
22:00
Манчестер Юнайтед Валенсия
не начался
Юношеская лига УЕФА
14:00
ЦСКА U19 Реал Мадрид U19
1:4
закончен
Англия / Кубок лиги
21:45
ЭвертонСаутгемптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивНефтехимик
2:4
3 период
19:30
ВитязьАвангард
0:3
перерыв
19:30
СпартакСКА
0:3
перерыв
Еврокубок
19:00
Ритас Уникаха
online
20:00
Галатасарай Андорра
online
20:00
Црвена Звезда Ратиофарм Ульм
online
21:00
Альба Тофаш
online
21:00
Ассеко Локомотив-Кубань
online
21:45
Валенсия АСВЕЛ
не начался
Лига чемпионов
19:55
ПСЖ Црвена Звезда
не начался
19:55
Локомотив М Шальке-04
не начался
22:00
Атлетико М Брюгге
не начался
22:00
Боруссия Д Монако
не начался
22:00
Тоттенхэм Хотспур Барселона
не начался
22:00
ПСВ Эйндховен Интер М
не начался
22:00
Наполи Ливерпуль
не начался
22:00
Порту Галатасарай
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарМеталлург Мг
не начался
12:30
АдмиралАвтомобилист
не начался
16:30
БарысЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
18:00
Фрапорт Скайлайнерс Ауксилиум Торино
не начался
20:00
Зенит Тюрк Телеком
не начался
20:00
Морнар УНИКС
не начался
21:30
Брешия Монако
не начался
21:30
Лимож Цедевита
не начался
21:30
Доломити Энергия Партизан
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Ювентус Янг Бойз

«Ювентус» в Турине обыгрывает «Янг Бойз». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Янг Бойз»

Туринский «Ювентус» дома принимает швейцарский «Янг Бойз» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 2-й тур  |   02 октября 19:55   |  2 тайм
Ювентус
2:0
Янг Бойз
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Дибала 5'
Дибала 33'
Бертоне 24'
Саного 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
12 (з)   Алекс Сандро
4 (з)   Мехди Бенатиа
19 (з)   Леонардо Бонуччи
15 (з)   Андреа Барцальи
16 (п)   Хуан 
5 (п)   Миралем Пьянич
14 (п)   Блез Матюиди 46'
33 (н)   Федерико Бернардески
10 (н)   Пауло Дибала 5' 33'
17 (н)   Марио Манджукич
26 (в)   Давид фон
23 (з)   Лорис Бенито
4 (з)   Мохамед Али
5 (з)   Стив фон
19 (п)   Торстен 
35 (п)   Секу Саного 46' 41'
8 (п)   Джибриль Соу
6 (п)   Леонардо Бертоне 24'
7 (п)   Миралем Сулеймани
16 (н)   Кристиан Фасснахт
99 (н)   Гийом Оаро
Запасной состав
22 (в)   Маттиа Перин
20 (з)   Жоау Канселу
3 (з)   Джорджо Кьеллини
23 (п)   Эмре Джан 46'
6 (п)   Сами Хедира
30 (п)   Родриго Бентанкур
18 (н)   Мойзе Кин
1 (в)   Марко Вёльфли
21 (з)   Улиссес Гарсия
30 (п)   Сандро Лаупер 46'
13 (п)   Муми Нгамалё
20 (п)   Михел Эбишер
17 (н)   Рожер Ассале
18 (н)   Жан-Пьер Нсаме
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'52
У Оаро при ударе из-за штрафной мяч свалился с ноги, но угловой гости заработали всё-таки.
'50
Дибала упал в штрафной площади швейцарцев после подката Фон Бергена! Было похоже на пенальти, но Карасёв так не посчитал.
'49
Бернардески перехватил мяч возле центра поля, разогнал контратаку, а далее отдал пас в штрафную на Дибалу, а Пауло пробил в штангу!
'48
Гости контролируют мяч, но делают это далеко от штрафной площади соперника.
'46
Второй тайм игры смотрим!
'46
Матюиди уступил своё место Эмре Джану.
'46
«Ювентус» тоже пошёл на перестановку.
'46
Лаупер вышел в составе «Янг Бойза».
'46
Саного на второй тайм на поле не выйдет.
'45+1
Карасёв даёт свисток на перерыв! Дубль Пауло Дибалы позволяет «Ювентусу» спокойно себя чувствовать в матче против «Янг Бойза».
'45
Хороша была передача Сандро с фланга в центр штрафной, но Дибала подскользнулся при попытке принять мяч для удара.
'43
Бернардески дальний штрафной нанёс, но подвела на этот раз его левая нога — мяч пошёл намного выше перекладины ворот.
'41
Саного нарвался на жёлтую карточку, двинув локтем Пьянича.
'40
Фон Бальмос попал под прессинг, но мяч умело выбил в поле.
'38
Бенито выполнил кросс во вратарскую «Ювентуса», но верховая борьба за мяч осталась за туринцами.
'36
Сулеймани искал своим пасом в штрафной хозяев Оаро, но тот мяч не сумел обработать.
'33
ГОЛ! Матюиди мощным ударом из-за штрафной заставил вратаря отбить мяч перед собой, а Дибала с добивания оформил дубль!
'32
Полетал мяч по штрафной площади гостей, но к опасному моменту у ворот это не привело.
'31
Атака «Янг Бойза» через левый фланг, но вот Сулеймани после своего прострела низом никого из партнёров в штрафной хозяев не нашёл.
'29
Сандро полез в прессинг в чужой штрафной, но не смог отобрать мяч без фола.
'28
Сандро со своего левого края делал силовую подачу во владения гостей, но на мяче первыми оказались швейцарцы.
'26
Хорошую атаку провели итальянцы, но уже в штрафной соперника не решили, что делать с мячом, в итоге остались даже без удара по воротам.
'24
Бертоне грубо сыграл против Манджукича — жёлтая карточка.
'23
Сулеймани красиво обыграл Сандро на правом краю атаки, но помог при этом себе рукой — фол зафиксирован.
'22
Не получилось у «Ювентуса» через центр забраться в штрафную соперника.
'20
Бернардески слева отдавал передачу на гол к линии штрафной прямо по центру ворот, Дибала с ходу пробил — во вратаря!
'19
Пьянич от бровки штрафной удар нанёс, закручивая мяч в ближний угол ворот, но там Фон Бальмос и находился.
'17
Неудачная попытка удара от Куадрадо от правого угла штрафной — мяч полетел на трибуны.
'16
Пьянич исполнил угловой у хозяев, но оборона гостей справилась — мяч выбит из штрафной площади.
'15
Удар Бернардески с ходу из-за штрафной — голкипер мяч парировал!
'14
Швейцарцы в позиционной атаке побывали, но до ворот дело не смогли довести.
'12
Сулеймани под углом вышел на ворота туринцев, обыграл вратаря, но отпустил мяч до лицевой линии, а оттуда передача была не точна!
'10
Бонуччи на газоне прилёг. Повреждение у Леонардо в районе груди. Медики на поле.
'9
Матюиди не дал гостям разбежаться в контратаку — тактический фол со стороны Блеза.
'7
У Пьянича не получилась передача на правый край штрафной — удар от ворот.
'5
ГОЛ! Шикарная передача Бонуччи с центра поля в штрафную площадь соперника, а Дибала в одно касание послал мяч в дальний угол ворот! Без шансов для вратаря!
'3
Довольно большими силами «Янг Бойз» проводит атаку, а после потери мяча быстро возвращается в оборону.
'2
После стандарта «Ювентуса» пошла контратака гостей, но прострел от левого фланга в штрафную площадь хозяев был прерван.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли туринцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Янг Бойз». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.