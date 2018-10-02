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Трансляция
С конца
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'52
У Оаро при ударе из-за штрафной мяч свалился с ноги, но угловой гости заработали всё-таки.
'50
Дибала упал в штрафной площади швейцарцев после подката Фон Бергена! Было похоже на пенальти, но Карасёв так не посчитал.
'49
Бернардески перехватил мяч возле центра поля, разогнал контратаку, а далее отдал пас в штрафную на Дибалу, а Пауло пробил в штангу!
'48
Гости контролируют мяч, но делают это далеко от штрафной площади соперника.
'46
Второй тайм игры смотрим!
'46
'46
'46
'46
'45+1
Карасёв даёт свисток на перерыв! Дубль Пауло Дибалы позволяет «Ювентусу» спокойно себя чувствовать в матче против «Янг Бойза».
'45
Хороша была передача Сандро с фланга в центр штрафной, но Дибала подскользнулся при попытке принять мяч для удара.
'43
Бернардески дальний штрафной нанёс, но подвела на этот раз его левая нога — мяч пошёл намного выше перекладины ворот.
'41
'40
Фон Бальмос попал под прессинг, но мяч умело выбил в поле.
'38
Бенито выполнил кросс во вратарскую «Ювентуса», но верховая борьба за мяч осталась за туринцами.
'36
Сулеймани искал своим пасом в штрафной хозяев Оаро, но тот мяч не сумел обработать.
'33
'32
Полетал мяч по штрафной площади гостей, но к опасному моменту у ворот это не привело.
'31
Атака «Янг Бойза» через левый фланг, но вот Сулеймани после своего прострела низом никого из партнёров в штрафной хозяев не нашёл.
'29
Сандро полез в прессинг в чужой штрафной, но не смог отобрать мяч без фола.
'28
Сандро со своего левого края делал силовую подачу во владения гостей, но на мяче первыми оказались швейцарцы.
'26
Хорошую атаку провели итальянцы, но уже в штрафной соперника не решили, что делать с мячом, в итоге остались даже без удара по воротам.
'24
'23
Сулеймани красиво обыграл Сандро на правом краю атаки, но помог при этом себе рукой — фол зафиксирован.
'22
Не получилось у «Ювентуса» через центр забраться в штрафную соперника.
'20
Бернардески слева отдавал передачу на гол к линии штрафной прямо по центру ворот, Дибала с ходу пробил — во вратаря!
'19
Пьянич от бровки штрафной удар нанёс, закручивая мяч в ближний угол ворот, но там Фон Бальмос и находился.
'17
Неудачная попытка удара от Куадрадо от правого угла штрафной — мяч полетел на трибуны.
'16
Пьянич исполнил угловой у хозяев, но оборона гостей справилась — мяч выбит из штрафной площади.
'15
Удар Бернардески с ходу из-за штрафной — голкипер мяч парировал!
'14
Швейцарцы в позиционной атаке побывали, но до ворот дело не смогли довести.
'12
Сулеймани под углом вышел на ворота туринцев, обыграл вратаря, но отпустил мяч до лицевой линии, а оттуда передача была не точна!
'10
Бонуччи на газоне прилёг. Повреждение у Леонардо в районе груди. Медики на поле.
'9
Матюиди не дал гостям разбежаться в контратаку — тактический фол со стороны Блеза.
'7
У Пьянича не получилась передача на правый край штрафной — удар от ворот.
'5
'3
Довольно большими силами «Янг Бойз» проводит атаку, а после потери мяча быстро возвращается в оборону.
'2
После стандарта «Ювентуса» пошла контратака гостей, но прострел от левого фланга в штрафную площадь хозяев был прерван.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли туринцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Янг Бойз». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.