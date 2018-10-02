Хоффенхайм

'45+1

Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Хозяевам удалось шокировать именитых гостей голом уже на первой минуте встречи, однако, достаточно быстро подопечные Гвардиолы сумели отыграться. До перерыва больше шансов выйти вперед было у «Манчестер Сити», но своими моментами горожане не воспользовались.