Хоффенхайм

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Трансляция
С конца
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'50
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Вынуждены хозяева снова в основном обороняться.
'48
Бренет отпасовал с правого фланга атаки на ближний угол вратарской на Бельфодиля, но тот вместо удара исполнил непонятный пас в центр мимо всех партнеров по команде.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Хозяевам удалось шокировать именитых гостей голом уже на первой минуте встречи, однако, достаточно быстро подопечные Гвардиолы сумели отыграться. До перерыва больше шансов выйти вперед было у «Манчестер Сити», но своими моментами горожане не воспользовались.
'44
Кайл Уокер на скорости прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил прострел в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'42
Агуэро вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил, но отправил мяч выше створа ворот за спиной Бауманна.
'40
Момент у «Хоффенхайма»! Ляпорт ошибся с передачей назад к своей штрафной, выведя на ударную позицию Бельфодиля, но тот с правого края владений Эдерсона выстрелил прямо во вратаря!
'38
Лерой Сане на скорости прорывался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но Кевин Акпогума в классном подкате сумел немца остановить.
'36
'34
Подача была исполнена в штрафную «Хоффенхайма» в направлении Ляпорта, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны француза.
'32
Момент у «Манчестер Сити»! Сане накрутил троих соперников в чужой штрафной, после чего мяч отскочил к Агуэро и тот умудрился с линии вратарской пробить мимо створа ворот!
'30
Позиционное преимущество на стороне «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Раз за разом проводят свои атаки гости на чужие ворота.
'28
Два подряд угловых разыграли футболисты «Манчестер Сити», но довести их до завершающего удара гостям так и не удалось.
'26
Стерлинг получил передачу на правом фланге атаки, попытался навесить в центр, но рикошетом от соперника мяч улетел на угловой.
'24
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центральной части поля.
'22
Агуэро заработал угловой для своей команды на правом фланге атаки. Гюндоган исполнил подачу с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'20
Гюндоган получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но оказался в окружении нескольких соперников и был вынужден пасовать назад на партнера.
'18
Ляпорт подключился к атаке своей команды по левому флангу, но отдал не самую точную передачу вперед. Мяч ушел за лицевую линию поля.
'16
Еще один момент у «Манчестер Сити»! Гюндоган навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где нанес удар головой Отаменди, но отправил мяч мимо створа ворот!
'15
Длительное время контролировали мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Сити». В результате классной комбинации убежал один на один по месту правого форварда Стерлинг, но отправил мяч с близкой дистанции прямо во вратаря.
'13
Фернандиньо вышел на оперативное пространство у чужой штрафной, попытался отпасовать правее на Рахима Стерлинга, но тот был в офсайде.
'11
'9
Фернандиньо попытался исполнить обостряющую передачу в чужую штрафную, но послал мяч слишком сильно и неточно. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'7
'5
Агуэро выпрашивал угловой у арбитра после рикошета в чужой штрафной, но Дамир Скомина никак не отреагировал.
'3
Неожиданно мощно стартовали хозяева поля в сегодняшнем матче. Продолжают больше атаковать футболисты «Хоффенхайма».
'1
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.