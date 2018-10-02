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Хоффенхайм Манчестер Сити

«Манчестер Сити» сравнял счет в матче с «Хоффенхаймом». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»

Немецкий «Хоффенхайм» встречается с «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа F. 2-й тур  |   02 октября 19:55   |  2 тайм
Хоффенхайм
1:1
Манчестер Сити
Стадион «Райн-Некар-Арена», Зинсхайм | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Бельфодиль 1'
Агуэро 7'
Отаменди 12'
Фернандиньо 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Оливер Бауман
2 (з)   Джошуа Бренет
3 (з)   Павел Кадержабек
24 (з)   Юстин Хогма
25 (з)   Кевин Акпогума
38 (з)   Стефан Пош
10 (п)   Керем Демирбай
11 (п)   Флориан Гриллич
19 (н)   Исак Бельфодиль 1'
34 (н)    Жоэлинтон
28 (н)   Адам Салаи
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
14 (з)   Эмерик Лапорт
30 (з)   Николас Отаменди 12'
4 (з)   Венсан Компани
8 (п)   Илкай Гюндоган
21 (п)   Давид Сильва
25 (п)    Фернандиньо 36'
7 (п)   Рахим Стерлинг
19 (п)   Лерой Зане
10 (н)   Серхио Агуэро 7'
Запасной состав
36 (в)   Грегор Кобель
41 (з)   Альфонс Амаде
13 (п)   Леонардо Биттенкорт
32 (п)   Винченцо Грифо
37 (п)   Робин Хак
27 (н)   Андрей Крамарич
9 (н)   Рейсс Нелсон
49 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)    Данило
5 (з)   Джон Стоунс
35 (п)   Александр Зинченко
20 (п)   Бернарду Силва
26 (н)   Рияд Марез
33 (н)   Габриэл Жезус
Удары
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По воротам:
В створ:
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'50
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Вынуждены хозяева снова в основном обороняться.
'48
Бренет отпасовал с правого фланга атаки на ближний угол вратарской на Бельфодиля, но тот вместо удара исполнил непонятный пас в центр мимо всех партнеров по команде.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Хозяевам удалось шокировать именитых гостей голом уже на первой минуте встречи, однако, достаточно быстро подопечные Гвардиолы сумели отыграться. До перерыва больше шансов выйти вперед было у «Манчестер Сити», но своими моментами горожане не воспользовались.
'44
Кайл Уокер на скорости прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил прострел в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'42
Агуэро вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил, но отправил мяч выше створа ворот за спиной Бауманна.
'40
Момент у «Хоффенхайма»! Ляпорт ошибся с передачей назад к своей штрафной, выведя на ударную позицию Бельфодиля, но тот с правого края владений Эдерсона выстрелил прямо во вратаря!
'38
Лерой Сане на скорости прорывался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но Кевин Акпогума в классном подкате сумел немца остановить.
'36
Фернандиньо получил желтую карточку за грубый фол в районе центра поля.
'34
Подача была исполнена в штрафную «Хоффенхайма» в направлении Ляпорта, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны француза.
'32
Момент у «Манчестер Сити»! Сане накрутил троих соперников в чужой штрафной, после чего мяч отскочил к Агуэро и тот умудрился с линии вратарской пробить мимо створа ворот!
'30
Позиционное преимущество на стороне «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Раз за разом проводят свои атаки гости на чужие ворота.
'28
Два подряд угловых разыграли футболисты «Манчестер Сити», но довести их до завершающего удара гостям так и не удалось.
'26
Стерлинг получил передачу на правом фланге атаки, попытался навесить в центр, но рикошетом от соперника мяч улетел на угловой.
'24
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центральной части поля.
'22
Агуэро заработал угловой для своей команды на правом фланге атаки. Гюндоган исполнил подачу с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'20
Гюндоган получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но оказался в окружении нескольких соперников и был вынужден пасовать назад на партнера.
'18
Ляпорт подключился к атаке своей команды по левому флангу, но отдал не самую точную передачу вперед. Мяч ушел за лицевую линию поля.
'16
Еще один момент у «Манчестер Сити»! Гюндоган навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где нанес удар головой Отаменди, но отправил мяч мимо створа ворот!
'15
Длительное время контролировали мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Сити». В результате классной комбинации убежал один на один по месту правого форварда Стерлинг, но отправил мяч с близкой дистанции прямо во вратаря.
'13
Фернандиньо вышел на оперативное пространство у чужой штрафной, попытался отпасовать правее на Рахима Стерлинга, но тот был в офсайде.
'11
Отаменди получил желтую карточку за грубый фол против Салаи в районе центра поля.
'9
Фернандиньо попытался исполнить обостряющую передачу в чужую штрафную, но послал мяч слишком сильно и неточно. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'7
Гол! 1:1! Лерой Сане здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, отпасовал вместо удара низом в центр на Агуэро, а тот умело пробил уже по фактически пустым воротам.
'5
Агуэро выпрашивал угловой у арбитра после рикошета в чужой штрафной, но Дамир Скомина никак не отреагировал.
'3
Неожиданно мощно стартовали хозяева поля в сегодняшнем матче. Продолжают больше атаковать футболисты «Хоффенхайма».
'1
Гол! 1:0! Быстрый гол провели футболисты «Хоффенхайма». Кевин Демирбай классной передачей вывел один на один Бельфодиля, а тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.