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Трансляция
С конца
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'73
Манджукич попал в офсайд. Никаких споров с арбитром.
'72
Солер ещё один удар нанёс, но на этот раз это было слишком просто для голкипера «Ювентуса».
'70
'70
'69
Солер вдоль штрафной площади с мячом бежал, ударить по воротам не удалось, а падение на газон — уже было лишним.
'68
Разрезающий пас Черышева от левого края был прерван — Канселу в подкате его ликвидировал.
'66
'66
'66
Хороший удар Солера в нижний угол ворот — Щенсны из-под самой штанги мяч вытащил!
'65
Джан хорош на перехвате — не позволил Эмре хозяевам через «стенку» забраться в штрафную площадь.
'63
Классный первый пас Бонуччи к чужой штрафной, но скидка мяча головой от Матюиди на партнёра не прошла.
'61
Грузили испанцы мяч в штрафную площадь соперника с разных флангов, но ничего из этого не извлекли.
'59
'58
Родриго оставил мяч под удар Батшуайи у линии штрафной, но Бонуччи блокировал эту атаку «Валенсии».
'57
'57
'56
Сброс Гуэдеша головой мяча в чужую штрафную площадь, но первым на мяче оказался игрок «Ювентуса».
'54
'51
'49
'48
Родриго после передачи Гайя головой пробил — Щенсны в центре ворот мяч поймал.
'47
Батшуайи неподготовленный удар из-за штрафной нанёс — намного выше ворот.
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+3
Свисток на перерыв! Удаление Роналду, забитый пенальти в исполнении Пьянича в концовке тайма — это выжатый минимум из событий первых 45-ти минут игры!
'45+2
Туринцы ведут оборону, а валенсийцы не знают пока, что делать с этой слаженной защитой соперника.
'45+1
Три минуты добавил главный арбитр встречи к первому событийному тайму.
'45
'43
'43
Батшуайи подстроился под удар из-за штрафной — на трибуны мяч полетел.
'41
У «Валенсии» пока не всё получается в атаке, но «Ювентус» вынужден всё-таки ниже сесть к своим воротам.
'39
Батшуайи накрутил Кьеллини, находясь уже в чужой штрафной, удар под острым углом парировал Щенсны! Первый серьёзный момент в матче создали хозяева.
'37
Через левый край испанцы атаку провели, но пас Гайя в штрафную прервал Эмре Джан, выбив мяч в аут.
'35
«Ювентус» пока по инерции продолжает атаковать, но «Валенсия» со временем, наверняка, перестроится, сделав больший акцент на атаку.
'32
Долгие споры итальянского клуба ни к чему не привели. Возобновилась игра!
'29
'28
Продолжают гости контролировать больше мяч на чужой половине поля.
'26
Бернардески штрафной исполнил от левой бровки, Кьеллини головой пробил — неопасно.
'24
Гуэдеш проверил Щенсны ударом из-за штрафной — в порядке голкипер «Ювентуса».
'23
'23
'21
Бернардески в упор пробивал после фланговой передачи Сандро — Нето потащил, а после и Матюиди добивал — нет гола!
'20
Надёжно сыграла оборона итальянцев после стандарта испанцев от углового флажка.
'19
Солер в контратаке «Валенсии» пробил с правого угла штрафной площади, подставился под мяч Кьеллини — угловой.
'17
Простил «Ювентус» соперника! Вырезал Роналду мяч в штрафную гостей, далее Бернардески покатил к линии вратарской на свободного Хедиру, а тот умудрился пробить выше ворот!
'15
Туринцы заиграли первым номером. Теперь уже валенсийцы вынуждены держать оборону при позиционных атаках соперника.
'13
Роналду открылся здорово между двух защитников, но подыграл рукой при приёме мяча — свисток арбитра не заставил себя ждать.
'12
Опасный момент гости создали! Бернардески с левого края навесил на дальний угол вратарской, у Роналду вместо удара получился прострел, а Манджукич слёту пробил выше ворот!
'11
Первый корнер «Ювентуса» остался без момента у ворот.
'10
Роналду ушёл с левого фланга немного в центр и пробил — мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'8
Роналду получил по ногам на левой бровке. Сандро подал в штрафную, но мяч хозяева вынесли подальше от своих ворот.
'6
Солер в отбор полез у штрафной площади соперника, но судейский свисток эти старания остановил — фол в атаке.
'4
Первый стандарт с угла поля в исполнении валенсийцев ничем интересным не закончился.
'4
Гуэдеш в «стенку» отыгрался с партнёром, удар по воротам Гонсалу нанёс в метре от штрафной гостей — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.
'3
Туринцы позволяют сопернику контролировать мяч, но пока всё это вдали от ворот.
'1
Матч начался! Это первое историческое противостоянии «Валенсии» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Валенсия» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.