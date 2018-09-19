Курсы валют$ 66.83 (0) 77.94 (0)
Пенсионный советник
Москва: +16°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
Барселона ПСВ Эйндховен
4:0
закончен
19:55
Интер М Тоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
22:00
Брюгге Боруссия Д
0:1
закончен
22:00
Монако Атлетико М
1:2
закончен
22:00
Ливерпуль ПСЖ
3:2
закончен
22:00
Црвена Звезда Наполи
0:0
закончен
22:00
Галатасарай Локомотив М
3:0
закончен
22:00
Шальке-04 Порту
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
3:4 (Б)
закончен
17:00
Салават ЮлаевСибирь
3:1
закончен
19:00
ЛокомотивДинамо Мн
1:2
закончен
19:00
СеверстальСКА
0:5
закончен
19:00
ТорпедоАк Барс
2:4
закончен
19:30
Динамо МВитязь
4:2
закончен
Лига чемпионов
19:55
Аякс АЕК Афины
3:0
закончен
19:55
Шахтёр Д Хоффенхайм
2:2
закончен
22:00
Бенфика Бавария
0:2
2 тайм
22:00
Манчестер Сити Лион
1:2
2 тайм
22:00
Реал Мадрид Рома
2:0
2 тайм
22:00
Виктория Пльзень ЦСКА
2:1
2 тайм
22:00
Янг Бойз Манчестер Юнайтед
0:3
2 тайм
22:00
Валенсия Ювентус
0:2
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьЗенит-2
0:1
закончен
17:00
ТюменьСочи
2:1
закончен
18:00
АрмавирФакел
4:1
закончен
18:00
Краснодар-2Спартак-2
0:3
закончен
18:30
ТамбовТомь
3:0
закончен
18:30
ШинникСКА-Хабаровск
1:1
закончен
19:00
МордовияАвангард К
1:4
закончен
19:00
Нижний НовгородХимки
1:1
закончен
19:30
ЧертановоЛуч
1:1
закончен
20:00
БалтикаРотор
1:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
СампдорияФиорентина
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо Р
2:3 (Б)
закончен
12:30
АмурСлован
3:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЦСКА
0:3
закончен
18:30
ЙокеритМеталлург Мг
5:3
закончен
19:30
СпартакТрактор
6:1
закончен
19:30
ХК СочиАвтомобилист
1:5
закончен
Лига Европы
19:55
Вильярреал Рейнджерс
не начался
19:55
Рапид В Спартак М
не начался
19:55
Севилья Стандард
не начался
19:55
Акхисар Беледиеспор Краснодар
не начался
19:55
Марсель Айнтрахт Ф
не начался
19:55
Лацио Аполлон Л
не начался
19:55
Динамо К Астана
не начался
19:55
Ренн Яблонец
не начался
19:55
Бешикташ Сарпсборг 08
не начался
19:55
Генк Мальмё
не начался
19:55
ПАОК Челси
не начался
19:55
Види БАТЭ
не начался
22:00
АЕК Ларнака Цюрих
не начался
22:00
Лудогорец Байер
не начался
22:00
РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург
не начался
22:00
Селтик Русенборг
не начался
22:00
Славия П Бордо
не начался
22:00
Копенгаген Зенит
не начался
22:00
Спартак Тр Андерлехт
не начался
22:00
Динамо З Фенербахче
не начался
22:00
Спортинг Карабах
не начался
22:00
Арсенал Ворскла
не начался
22:00
Дюделанж Милан
не начался
22:00
Олимпиакос Бетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвангард
не начался
19:00
ЛокомотивВитязь
не начался
19:00
СеверстальДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо МСКА
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Валенсия Ювентус

Роналду удален: «Ювентус» бьется с «Валенсией» вдесятером. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Валенсия» — «Ювентус»

«Валенсия» на своем поле принимает туринский «Ювентус» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа H. 1-й тур  |   19 сентября 22:00   |  2 тайм
Валенсия
0:2
Ювентус
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Парехо 43'
Мурильо 49'
Везу 54'
Роналду 29'
Пьянич 45' (пен)
Пьянич 51' (пен)
Сандро 59'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
3 (з)   Рубен Везу 57' 54'
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста
4 (з)   Джейсон Мурильо 49'
10 (п)   Даниэль Парехо 43'
8 (п)   Карлос Солер
18 (п)   Даниэль Васс
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш 70'
23 (н)   Миши Батшуайи 70'
19 (н)    Родриго
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Жоау Канселу
12 (з)   Алекс Сандро 59'
19 (з)   Леонардо Бонуччи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
5 (п)   Миралем Пьянич 67' 45' 51'
6 (п)   Сами Хедира 23'
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
33 (н)   Федерико Бернардески
7 (н)   Криштиану Роналду 29'
Запасной состав
1 (в)   Хауме Доменек
12 (з)   Муктар Дьякаби
21 (з)   Кристиано Пиччини
11 (п)   Денис Черышев 57'
9 (н)   Кевин Гамейро 70'
22 (н)   Сантьяго Лоренсо 70'
20 (н)   Ферран Торрес
22 (в)   Маттиа Перин
4 (з)   Мехди Бенатиа
24 (з)   Даниэле Ругани
23 (п)   Эмре Джан 23'
16 (п)   Хуан 
11 (н)   Дуглас Коста 67'
10 (н)   Пауло Дибала
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'73
Манджукич попал в офсайд. Никаких споров с арбитром.
'72
Солер ещё один удар нанёс, но на этот раз это было слишком просто для голкипера «Ювентуса».
'70
Гамейро и Лоренсо вышли освежить переднюю линию валенсийцев.
'70
Гуэдеш и Батшуайи покинули поле — двойная замена «Валенсии».
'69
Солер вдоль штрафной площади с мячом бежал, ударить по воротам не удалось, а падение на газон — уже было лишним.
'68
Разрезающий пас Черышева от левого края был прерван — Канселу в подкате его ликвидировал.
'66
Дуглас Коста получает своё игровое время. Такова замена туринцев.
'66
Автор дубля заменен. Пьянич уже на лавке.
'66
Хороший удар Солера в нижний угол ворот — Щенсны из-под самой штанги мяч вытащил!
'65
Джан хорош на перехвате — не позволил Эмре хозяевам через «стенку» забраться в штрафную площадь.
'63
Классный первый пас Бонуччи к чужой штрафной, но скидка мяча головой от Матюиди на партнёра не прошла.
'61
Грузили испанцы мяч в штрафную площадь соперника с разных флангов, но ничего из этого не извлекли.
'59
Сандро боролся за мяч, но в итоге нарушил правила. Феликс Брих не поленился полезть в кармашек — жёлтая карточка.
'58
Родриго оставил мяч под удар Батшуайи у линии штрафной, но Бонуччи блокировал эту атаку «Валенсии».
'57
Черышев на радость российских болельщиков вышел на поле.
'57
Везу заменён у хозяев.
'56
Сброс Гуэдеша головой мяча в чужую штрафную площадь, но первым на мяче оказался игрок «Ювентуса».
'54
Пока в нашей игре на авансцене — главный судья. Везу получил «горчичник».
'51
ГОЛ! Пьянич вновь исполнил удар в правый от себя угол ворот, Нето и тут немного не хватило прыжка!
'49
Пьянич с угла поля навесил мяч в штрафную, Мурильо в спину толкнул Бонуччи — пенальти!
'48
Родриго после передачи Гайя головой пробил — Щенсны в центре ворот мяч поймал.
'47
Батшуайи неподготовленный удар из-за штрафной нанёс — намного выше ворот.
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+3
Свисток на перерыв! Удаление Роналду, забитый пенальти в исполнении Пьянича в концовке тайма — это выжатый минимум из событий первых 45-ти минут игры!
'45+2
Туринцы ведут оборону, а валенсийцы не знают пока, что делать с этой слаженной защитой соперника.
'45+1
Три минуты добавил главный арбитр встречи к первому событийному тайму.
'45
ГОЛ! Пьянич пробил в нижний правый от себя угол ворот, Нето направление полёта мяча угадал, но до него не дотянулся!
'43
Канселу два раза пытался пробить с дальнего угла вратарской, в итоге зарядил в перекладину! Отскок мяча вновь нашёл Жоау, но Парехо его уже завалил на газон — пенальти! Для Даниэля ещё и жёлтая карточка.
'43
Батшуайи подстроился под удар из-за штрафной — на трибуны мяч полетел.
'41
У «Валенсии» пока не всё получается в атаке, но «Ювентус» вынужден всё-таки ниже сесть к своим воротам.
'39
Батшуайи накрутил Кьеллини, находясь уже в чужой штрафной, удар под острым углом парировал Щенсны! Первый серьёзный момент в матче создали хозяева.
'37
Через левый край испанцы атаку провели, но пас Гайя в штрафную прервал Эмре Джан, выбив мяч в аут.
'35
«Ювентус» пока по инерции продолжает атаковать, но «Валенсия» со временем, наверняка, перестроится, сделав больший акцент на атаку.
'32
Долгие споры итальянского клуба ни к чему не привели. Возобновилась игра!
'29
Главный арбитр встречи с подсказки своего помощника удалил Роналду! Мурильо упал в своей штрафной, Криштиану лишь почесал голову Джейсона, а это расценили, как неспортивное поведение! Вот это поворот! Вот это вернулся Роналду в Испанию!
'28
Продолжают гости контролировать больше мяч на чужой половине поля.
'26
Бернардески штрафной исполнил от левой бровки, Кьеллини головой пробил — неопасно.
'24
Гуэдеш проверил Щенсны ударом из-за штрафной — в порядке голкипер «Ювентуса».
'23
Эмре Джан появился на поле.
'23
Хедира получил повреждение — вынужденная замена «Ювентуса».
'21
Бернардески в упор пробивал после фланговой передачи Сандро — Нето потащил, а после и Матюиди добивал — нет гола!
'20
Надёжно сыграла оборона итальянцев после стандарта испанцев от углового флажка.
'19
Солер в контратаке «Валенсии» пробил с правого угла штрафной площади, подставился под мяч Кьеллини — угловой.
'17
Простил «Ювентус» соперника! Вырезал Роналду мяч в штрафную гостей, далее Бернардески покатил к линии вратарской на свободного Хедиру, а тот умудрился пробить выше ворот!
'15
Туринцы заиграли первым номером. Теперь уже валенсийцы вынуждены держать оборону при позиционных атаках соперника.
'13
Роналду открылся здорово между двух защитников, но подыграл рукой при приёме мяча — свисток арбитра не заставил себя ждать.
'12
Опасный момент гости создали! Бернардески с левого края навесил на дальний угол вратарской, у Роналду вместо удара получился прострел, а Манджукич слёту пробил выше ворот!
'11
Первый корнер «Ювентуса» остался без момента у ворот.
'10
Роналду ушёл с левого фланга немного в центр и пробил — мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'8
Роналду получил по ногам на левой бровке. Сандро подал в штрафную, но мяч хозяева вынесли подальше от своих ворот.
'6
Солер в отбор полез у штрафной площади соперника, но судейский свисток эти старания остановил — фол в атаке.
'4
Первый стандарт с угла поля в исполнении валенсийцев ничем интересным не закончился.
'4
Гуэдеш в «стенку» отыгрался с партнёром, удар по воротам Гонсалу нанёс в метре от штрафной гостей — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.
'3
Туринцы позволяют сопернику контролировать мяч, но пока всё это вдали от ворот.
'1
Матч начался! Это первое историческое противостоянии «Валенсии» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Валенсия» — «Ювентус». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.