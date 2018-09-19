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Виктория Пльзень ЦСКА

Прорвало: ЦСКА пытается спасти старт в Лиге чемпионов. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — ЦСКА

Московский ЦСКА на выезде встречается с чешским клубом «Виктория Пльзень» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G. 1-й тур  |   19 сентября 22:00   |  2 тайм
Виктория Пльзень
2:1
ЦСКА
Стадион «Дусан Арена - Места Плзне», Пльзень | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Крменчик 29'
Крменчик 41'
Ефремов 4'
Чалов 49'
Ахметов 68'
Бийол 73'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Матуш Козачик
14 (з)   Радим Ржезник
8 (з)   Давид Лимберски
44 (з)   Людек Перница
4 (з)   Роман Губник
7 (п)   Томаш Горжава
10 (п)   Ян Копиц
17 (п)   Патрик Грошовски
26 (п)   Даниэль Коларж 64'
19 (п)   Ян Коваржик
15 (н)   Михал Крменчик 74' 29' 41'
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Родриго Бекао
15 (п)   Дмитрий Ефремов 46' 4'
98 (п)   Иван Обляков
29 (п)   Яка Бийол 73'
10 (п)   Алан Дзагоев 74'
9 (н)   Фёдор Чалов 49'
8 (н)   Никола Влашич
Запасной состав
16 (в)   Алеш Грушка
2 (з)   Лукаш Гейда
24 (з)   Милан Гавель
25 (п)   Алеш Чермак 64'
9 (п)   Мартин Земан
90 (п)   Убонг Мозес
37 (н)   Якуб Ржезничек 74'
22 (в)   Георгий Кырнац
42 (з)   Георгий Щенников
77 (п)   Ильзат Ахметов 46' 68'
17 (п)   Арнор Сигурдссон
72 (п)   Астемир Гордюшенко
75 (н)   Тимур  74'
19 (н)   Такума Нисимура
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'73

Однако преимущество чехов во владении мячом опасно нарастает. Уже довольно долго красно-синие не могут вернуть себе снаряд. В итоге все заканчивается очередным навесом в штрафную, и Чернов выбивает мяч в поле.

'71

Тем не менее заработанный «стандарт» несколько оживил «Викторию». Чехи снова забегали на половине поля ЦСКА. Только что Фернандесу пришлось прервать прострел Коваржика в штрафную армейцев. Не расслабляться!

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Виктория" и ПФК ЦСКА, 19 сентября 2018 года

'69

Чехи уже со знанием дела навесили в штрафную ЦСКА (сегодня многие их подачи превращаются в серьезную угрозу), однако на этот раз удача отвернулась от «Виктории»: мяч пролетел мимо всех игроков и ускакал за пределы поля, не попав в створ.

'68

Однако и сам Ахметов сейчас получает желтую! Полузащитник попытался прервать опасный прострел с левого фланга, но случайно задел мяч рукой. Теперь будет опасный «стандарт».

'66

У ЦСКА, кстати, тоже уже произошла замена: вместо висящего на желтой карточки Ефремова вышел Ильзат Ахметов.

'64

Первая замена в составе соперника ЦСКА: вместо Даниэля Коларжа выходит Алеш Чермак — тоже полузащитник. Судя по всему, главному тренеру «Виктории» не по душе то, что сейчас творится на поле. Посмотрит, сможет ли свежий игрок привнести чуть больше надежности и скорости в игру чехов. Ну и, конечно, как с ним справятся армейцы.

'62

Момент! Обляков мог сравнять счет! Влашич закинул мяч в чужую штрафную на Дзагоева. Алан, видимо, учитывая негативный опыт прошлых попыток, сам бить не попытался, а сразу скинул на Облякова. Но и того пока подводит глазомер: полузащитник зарядил выше ворот с убойной позиции...

'60

ЦСКА вышел совершенно другим на второй тайм. Видно, что Виктор Гончаренко умеет делать работу над ошибками. Совсем другой прессинг, скорости и владение мячом уже является не просто эстетичным перекатом, а действительно способом соорудить опаснейшую атаку.

'58

После подачи со «стандарта» ближе всех к удару по воротам оказался Бекао, но его вовремя оттерли от мяча защитники. Чехи неплохо обороняются.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Виктория" и ПФК ЦСКА, 19 сентября 2018 года

'57

Чалов сегодня неудержим. Только что форвард заработал штрафной, попытавшись пройти по левому флангу. Можно будет опасно навесить.

'55

Обидно! Дзагоев имел уже третий шанс отличиться в этом матче! Чалов здорово черпачком закинул мяч в чужую штрафную, и Алан решил перебросить вратаря, однако переборщил и послал снаряд выше. Впрочем, судья уже сигнализирует об офсайде. А какой красивый был момент...

'53

ЦСКА отвечает ударами Влашича и Дзагоева — оба не в створ. Алан издали послал мяч выше, а Никола из пределов штрафной — чуть правее, чем надо.

'51

Опасно! Неужели армейцы расслабились после забитого мяча? Уже набивший всем оскомину Крменчик чуть не соорудил третий гол! Нападающий сделал удобную скидку на Копицу в чужой штрафной, который мог спокойно расстреливать Акинфеева, но не попал в угол!

'49

ГОООЛ!!! Федор Чалов! ЦСКА сокращает разрыв в счете! Влашич выполнил отличную подачу во вратарскую с левого фланга, и юный форвард в касание вогнал мяч в сетку ворот! Голкипер даже не успел среагировать! 2:1! Отличное начало второго тайма. Теперь надо не сбавлять оборотов.

'48

Армейцы сразу берут мяч под свой контроль. Главное, чтобы это уверенное владение не начало постепенно исчезать по ходу тайма. Нужно нагнетать давление, нужно забивать!

'46

Второй тайм начался! Ждем голов от ЦСКА!

'45

Так и заканчивается первый тайм — со счетом 2:0 в пользу соперника ЦСКА. Армейцы начали матч очень бодро, однако затем постепенно начали упускать инициативу, позволяя «Виктории» проводить опасные контратаки и делать свои любимые навесы. В итоге после двух верховых подач ЦСКА пропустил два мяча — оба раза отличился Крменчик. Надо срочно что-то менять в игре и придумывать, как справляться с этим нападающим.

'44

Эх, все равно позволили Крменчику пробить головой после подачи с углового. К счастью, на этот раз удар у нападающего не получился.

'43

Вдохновленные таким неожиданным поворотом событий чехи помчались вперед и тут же заработали угловой. Надо очень внимательно следить за Крменчиком и за его неугомонной головой.

'41

ГООООЛ! Да что ж такое-то... ЦСКА пропустил второй. И снова сработала пара Лимберски — Крменчик, которая сегодня терроризирует нашу оборону. Защитник подал в штрафную, а нападающий четко пробил головой под штангу — 2:0.

'41

Теперь борьбу за мяч выиграл Бийол, однако после его удара головой мяч приземлился в подставленные руки вратаря.

'39

Опасно! Чалов решился на дальний удар и пробил, метя в правую «девятку», однако вратарь спас — в прыжке он отправил мяч на угловой.

'38

После подачи с углового Бекао выиграл борьбу за мяч и пробил головой! Но снаряд пролетел правее створа...

'37

Угловой ни к чему не привел: игроки «Виктории» вынесли снаряд далеко в поле после навеса. Однако Влашич с Ефремовым тут же соорудили атаку на фланге, и Дмитрий прострелил в штрафную, — чехи выбили на второй подряд угловой.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Виктория" и ПФК ЦСКА, 19 сентября 2018 года

'35

И еще один шанс для Дзагоева создает Обляков: полузащитник выполнил навес прямо от лицевой, но защитники успели выбить на угловой, прежде чем Алан пробил головой.

'33

А вот теперь у Дзагоева был неплохой шанс на опасный удар! Чалов здорово в касание переправил мяч на Алана прямо в штрафной соперника, но тот немного не дотянулся — и голкипер успел перехватить.

'31

Красно-синие с явным желанием понеслись вперед — надо отыгрываться. Очень активен на своем фланге сегодняшний именинник Фернандес: защитник выполнил проникающую передачу в штрафную, но Чалов немного не успел к мячу.

'29

Эх, пропускает ЦСКА... Гол соорудили уже знакомые нам лица: Лимберски навесил в штрафную, там мяч не без доли везения (с рикошетом от защитника) прилетел к Крменчику, который уже вогнал мяч в сетку мимо дезориентированного Акинфеева. 1:0 в пользу чехов.

'28

Крменчик на полной скорости унесся в контратаку, так что Чернову пришлось фолить. «Виктория» получила право на опасный штрафной.

'26

Хоржава выполнил навес в штрафную ЦСКА, но Набабкин перехватил мяч. В ответ армейцы организовали проход на чужой половине поля, и уже Обляков забросил в штрафную «Виктории», но и там защитники оказались начеку.

'24

Опасно! Весьма активный в последние минуты Лимберски пробил издали: мяч полетел по дуге и приземлился сверху на сетку ворот. К счастью для армейцев, не в створ.

'22

Уже армейцам приходится прибегать к тактике мелких фолов, чтобы остановить продвижение соперника к своим воротам. Только что правила в центре поля нарушил Бийол.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Виктория" и ПФК ЦСКА, 19 сентября 2018 года

'20

«Виктория» заработала очередной угловой, но после подачи в борьбе за мяч Ржезник нарушил правила. Чехи постепенно забирают себе преимущество в этой встрече.

'18

Подача с углового ни к чему не привела: защитники ЦСКА очень далеко выбили мяч в поле.

'16

Либмерски заработал угловой для «Виктории», устроив на пару с Ржезником проход по левому флангу.

'14

«Виктория» продолжает действовать больше через навесы — это вообще, кажется, любимый прием чехов. Только что Чернов «снял» головой очередную подачу в штрафную армейцев.

'12

ЦСКА соорудил ответную атаку, и Чалов решился на дальний удар по воротам, но мяч по пути срикошетил от защитника Лимберски, так что опасного момента не получилось.

'10

Момент! Крменчик выскочил один на один с Акинфеевым после классной передачи Перницы и должен был открывать счет, однако вратарь вовремя вышел из ворот и спас ЦСКА!

'8

Эх, желтая карточка достается Ефремову за явный фол в центре поля на Копице!

'7

Подачу с углового исполнил Иван Обляков — мяч полетел на ближнюю штангу, однако Губнику удалось выиграть верховую борьбу у армейцев и выбить снаряд в поле.

'5

Дзагоев здорово сыграл с Ефремовым и прострелил в чужую штрафную, но мяч от ноги защитника «Виктории» ушел на угловой.

'3

На первых минутах армейцы тут же захватывают мяч и безраздельно владеют им, пытаясь развивать позиционные атаки. «Викторию», кажется, устраивает такое положение вещей.

'1

Матч начался! Желаем удачи российской команде и ждем искрометного футбола!

21:55

Тем не менее ЦСКА довольно уверенно показал себя на старте сезона, проиграв лишь один матч — «Ростову» в гостях (0:1). Так что сегодня вполне можно надеяться на удачный старт армейцев в Лиге чемпионов.

21:50

В предыдущем матче (против «Уфы» в рамках чемпионата России) ЦСКА, к сожалению, потерял двух важных игроков — защитника Хердура Магнуссона и нападающего Абеля Эрнандеса, в то время как у «Виктории» проблем с составом нет.

21:45

Стартовый состав «Виктории»: Козачик, Ржезник, Лимберски, Перница, Губник, Горжава, Копиц, Грошовски, Коларж, Коваржик, Крменчик

21:40

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

21:35

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречаются чешская «Виктория Пльзень» и московский ЦСКА.