Виктория Пльзень

Так и заканчивается первый тайм — со счетом 2:0 в пользу соперника ЦСКА. Армейцы начали матч очень бодро, однако затем постепенно начали упускать инициативу, позволяя «Виктории» проводить опасные контратаки и делать свои любимые навесы. В итоге после двух верховых подач ЦСКА пропустил два мяча — оба раза отличился Крменчик. Надо срочно что-то менять в игре и придумывать, как справляться с этим нападающим.