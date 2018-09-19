Виктория Пльзень

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Однако преимущество чехов во владении мячом опасно нарастает. Уже довольно долго красно-синие не могут вернуть себе снаряд. В итоге все заканчивается очередным навесом в штрафную, и Чернов выбивает мяч в поле.
Тем не менее заработанный «стандарт» несколько оживил «Викторию». Чехи снова забегали на половине поля ЦСКА. Только что Фернандесу пришлось прервать прострел Коваржика в штрафную армейцев. Не расслабляться!
Чехи уже со знанием дела навесили в штрафную ЦСКА (сегодня многие их подачи превращаются в серьезную угрозу), однако на этот раз удача отвернулась от «Виктории»: мяч пролетел мимо всех игроков и ускакал за пределы поля, не попав в створ.
ЦСКА вышел совершенно другим на второй тайм. Видно, что Виктор Гончаренко умеет делать работу над ошибками. Совсем другой прессинг, скорости и владение мячом уже является не просто эстетичным перекатом, а действительно способом соорудить опаснейшую атаку.
После подачи со «стандарта» ближе всех к удару по воротам оказался Бекао, но его вовремя оттерли от мяча защитники. Чехи неплохо обороняются.
Чалов сегодня неудержим. Только что форвард заработал штрафной, попытавшись пройти по левому флангу. Можно будет опасно навесить.
ЦСКА отвечает ударами Влашича и Дзагоева — оба не в створ. Алан издали послал мяч выше, а Никола из пределов штрафной — чуть правее, чем надо.
Армейцы сразу берут мяч под свой контроль. Главное, чтобы это уверенное владение не начало постепенно исчезать по ходу тайма. Нужно нагнетать давление, нужно забивать!
Эх, все равно позволили Крменчику пробить головой после подачи с углового. К счастью, на этот раз удар у нападающего не получился.
Вдохновленные таким неожиданным поворотом событий чехи помчались вперед и тут же заработали угловой. Надо очень внимательно следить за Крменчиком и за его неугомонной головой.
Теперь борьбу за мяч выиграл Бийол, однако после его удара головой мяч приземлился в подставленные руки вратаря.
После подачи с углового Бекао выиграл борьбу за мяч и пробил головой! Но снаряд пролетел правее створа...
Угловой ни к чему не привел: игроки «Виктории» вынесли снаряд далеко в поле после навеса. Однако Влашич с Ефремовым тут же соорудили атаку на фланге, и Дмитрий прострелил в штрафную, — чехи выбили на второй подряд угловой.
И еще один шанс для Дзагоева создает Обляков: полузащитник выполнил навес прямо от лицевой, но защитники успели выбить на угловой, прежде чем Алан пробил головой.
Красно-синие с явным желанием понеслись вперед — надо отыгрываться. Очень активен на своем фланге сегодняшний именинник Фернандес: защитник выполнил проникающую передачу в штрафную, но Чалов немного не успел к мячу.
Крменчик на полной скорости унесся в контратаку, так что Чернову пришлось фолить. «Виктория» получила право на опасный штрафной.
Хоржава выполнил навес в штрафную ЦСКА, но Набабкин перехватил мяч. В ответ армейцы организовали проход на чужой половине поля, и уже Обляков забросил в штрафную «Виктории», но и там защитники оказались начеку.
Уже армейцам приходится прибегать к тактике мелких фолов, чтобы остановить продвижение соперника к своим воротам. Только что правила в центре поля нарушил Бийол.
«Виктория» заработала очередной угловой, но после подачи в борьбе за мяч Ржезник нарушил правила. Чехи постепенно забирают себе преимущество в этой встрече.
Подача с углового ни к чему не привела: защитники ЦСКА очень далеко выбили мяч в поле.
Либмерски заработал угловой для «Виктории», устроив на пару с Ржезником проход по левому флангу.
«Виктория» продолжает действовать больше через навесы — это вообще, кажется, любимый прием чехов. Только что Чернов «снял» головой очередную подачу в штрафную армейцев.
ЦСКА соорудил ответную атаку, и Чалов решился на дальний удар по воротам, но мяч по пути срикошетил от защитника Лимберски, так что опасного момента не получилось.
Подачу с углового исполнил Иван Обляков — мяч полетел на ближнюю штангу, однако Губнику удалось выиграть верховую борьбу у армейцев и выбить снаряд в поле.
Дзагоев здорово сыграл с Ефремовым и прострелил в чужую штрафную, но мяч от ноги защитника «Виктории» ушел на угловой.
На первых минутах армейцы тут же захватывают мяч и безраздельно владеют им, пытаясь развивать позиционные атаки. «Викторию», кажется, устраивает такое положение вещей.
Тем не менее ЦСКА довольно уверенно показал себя на старте сезона, проиграв лишь один матч — «Ростову» в гостях (0:1). Так что сегодня вполне можно надеяться на удачный старт армейцев в Лиге чемпионов.
В предыдущем матче (против «Уфы» в рамках чемпионата России) ЦСКА, к сожалению, потерял двух важных игроков — защитника Хердура Магнуссона и нападающего Абеля Эрнандеса, в то время как у «Виктории» проблем с составом нет.
Стартовый состав «Виктории»: Козачик, Ржезник, Лимберски, Перница, Губник, Горжава, Копиц, Грошовски, Коларж, Коваржик, Крменчик
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встречаются чешская «Виктория Пльзень» и московский ЦСКА.