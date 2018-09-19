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Реал Мадрид Рома

«Короли» в деле: «Реал» побеждает «Рому». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Рома»

Мадридский «Реал» встречается с итальянской «Ромой» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа G. 1-й тур  |   19 сентября 22:00   |  2 тайм
Реал Мадрид
2:0
Рома
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Рамос 23'
Иско 45'
Бэйл 58'
Де Росси 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 23'
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско 45'
9 (н)   Карим Бензема 62'
11 (н)   Гарет Бэйл 58'
1 (в)   Робин Ольсен
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
16 (п)   Даниэле Де 44'
22 (п)   Николо Дзаньоло 54'
42 (п)   Стивен Н'Зонзи 69'
17 (п)   Дженгиз Ундер
9 (н)   Эдин Джеко
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави 62'
Запасной состав
25 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)   Хосе Игнасио
20 (п)   Марко Асенсио 62'
18 (п)   Маркос Льоренте
24 (п)   Даниель Себальос
7 (н)    Мариано
17 (н)   Лукас Васкес
83 (в)   Антонио Миранте
15 (з)   Иван Маркано
18 (з)   Давиде Сантон
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини 54'
8 (п)   Диего Перотти 62'
4 (п)   Бриан Кристанте
14 (н)   Патрик Шик 69'
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Трансляция
С начала С конца
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'74
Ещё одна быстрая атака прошла у «Реала». Ольсен потащил опасный удар Крооса под перекладину!
'73
Диас вышел на замену.
'73
Бэйл под аплодисменты покинул поле.
'71
По владению мячом преимущество у «Реала» — 62% на 38%. И по воротам больше бьют мадридцы — 23:9.
'69
Шик появился на поле.
'69
Н'Зонзи заменён у «Ромы».
'68
Асенсио получил передачу на ход, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — получилось слишком неточно.
'66
«Реал» перешёл в позиционную атаку. Каземиро зарядил с 25 метров — мяч прошёл чуть выше девятки!
'64
Коларов качнул защитника и со входа в штрафную пробил в дальний угол — Навас выручил!
'62
Перотти вошёл в игру.
'62
Эль-Шаарави заменён.
'62
Асенсио вышел вместо Бензема.
'62
Замена у «Реала».
'60
«Реал» продолжает атаковать. Хорошее движение у команды Хулена Лопетеги.
'58
ГОЛ! Шикарная контратака прошла у «Реала»! Модрич из глубины сделал передачу в свободную зону на ход Бэйлу, который выскочил один на один и пробил в дальний угол!
'56
Иско разогнал атаку хозяев и сделал проникающую передачу в штрафную! Модрич пробил в падении, но Ольсен был к этому готов.
'54
Пеллегрини вышел вместо Дзаньоло.
'54
Замена у «Ромы».
'52
Коларов из глубины сделал заброс к чужой штрафной, но Ундер поторопился и залез в офсайд.
'51
Ещё момент у «Реала»! Марсело с левого края прострелил в штрафную на Бэйла, который мощно пробил в перекладину! Отбились римляне.
'50
«Сливочные» ответили встречной атакой. Бензема покатил мяч в центр штрафной, но у Бэйла не получился удар в касание.
'48
Быстрый переход из обороны в атаку от «Ромы»! Ундер убежал от Рамоса и с линии штрафной пробил верхом — Навас в красивом броске отразил мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Реала» после 45 минут. Мадридцы владели территорией, много владели мячом и били по воротам. Но забить удалось лишь ближе к концу тайма — красивый удар со штрафного получился у Иско.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
ГОЛ! Иско со штрафного пробил поверх стенки, послав мяч в угол ворот — Ольсен даже не дёрнулся. Без шансов для вратаря — классно исполнил Иско.
'43
Мадридцы провели атаку по центру, Де Росси в нескольких метрах от штрафной сбил Иско.
'42
«Реал» в концовке тайма держит мяч на чужой половине поля, стараясь раскачать оборону гостей.
'40
Иско получил передачу у штрафной и хлёстко зарядил в нижний угол — Ольсен перевёл мяч на угловой.
'38
Кроос с углового навесил на голову Рамоса, который пробил под перекладину! Ольсен в красивом броске отразил мяч в сторону.
'36
Бэйл получил обратную передачу от партнёра, сместился к центру и могучим ударом послал мяч в небеса.
'34
Карвахаль ускорился по правому флангу и прострелил на ближнюю штангу — Ольсен забрал мяч, опередив Бензема.
'32
По владению мячом преимущество у «Реала» — 66% на 34%. И по ударам впереди мадридцы — 11:3.
'30
Мадридцы справились с навесом Коларова. Н'Зонзи подобрал отскок и пробил с радиуса штрафной — Навас на месте!
'28
Мадридцы накоротке разыграли комбинацию возле штрафной. Иско пытался бросить в прорыв Бэйла, но Фасио перехватил мяч.
'26
Бэйл на скорости дошёл до угла штрафной и целил в дальнюю девятку — мяч прошёл рядом со штангой.
'25
Кроос! На ложных замахах раскидал соперников, выбрался на свободное пространство и мощно пробил с 25 метров — мяч улетел в сторону.
'23
Кроос ошибся в центре поля. Рамосу пришлось фолить против Н'Зонзи, мешая римлянам убежать в атаку.
'22
Марсело подключился к атаке и вырезал подачу во вратарскую! Бензема не дотянулся до мяча.
'20
Кроос после подбора пробил с радиуса штрафной! Мяч улетел на трибуну.
'19
Много свободных зон в обороне «Ромы» — этим и пользуются хозяева. «Реал» практически каждую свою атаку доводит до удара.
'17
«Реал» провёл затяжную атаку. Иско навесил на дальний угол вратарской, Карвахаль пробил головой с отскоком от газона — мяч прошёл выше цели.
'15
Ответ «Ромы»! Коларов со своей половины поля сделал заброс вперёд, Ундер убежал от Карвахаля и пробил в дальний угол — мимо!
'13
Бензема получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил низом! Мяч после рикошета улетел в аут.
'11
Бэйл убежал в атаку по правому флангу! Фасио в последний момент выбил мяч у валлийца, сорвав быстрый выпад хозяев.
'10
Кроос освободился от опеки и пробил из-за пределов штрафной! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'9
Рамос! Откликнулся на навес с углового и опасно пробил с центра штрафной — мяч прошёл над перекладиной.
'8
Опасно! Модрич классной передачей разрезал оборону соперника, Иско под углом выскочил один на один и пробил во вратаря, а Бэйлу не дали добить.
'6
Римляне держат мяч и пытаются атаковать большими силами. Смело действуют гости на первых минутах.
'4
Эль-Шаарави резко сместился к центру, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с Карвахалем.
'3
Момент у «Реала»! Кроос из глубины сделал заброс за спины защитников, Бэйл опасно пробил со входа в штрафную — мяч прошёл рядом со штангой!
'1
Матч начался! Мадридцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Рома». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.