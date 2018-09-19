Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'74
Ещё одна быстрая атака прошла у «Реала». Ольсен потащил опасный удар Крооса под перекладину!
'73
'73
'71
По владению мячом преимущество у «Реала» — 62% на 38%. И по воротам больше бьют мадридцы — 23:9.
'69
'69
'68
Асенсио получил передачу на ход, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — получилось слишком неточно.
'66
«Реал» перешёл в позиционную атаку. Каземиро зарядил с 25 метров — мяч прошёл чуть выше девятки!
'64
Коларов качнул защитника и со входа в штрафную пробил в дальний угол — Навас выручил!
'62
'62
'62
'62
'60
«Реал» продолжает атаковать. Хорошее движение у команды Хулена Лопетеги.
'58
'56
Иско разогнал атаку хозяев и сделал проникающую передачу в штрафную! Модрич пробил в падении, но Ольсен был к этому готов.
'54
'54
'52
Коларов из глубины сделал заброс к чужой штрафной, но Ундер поторопился и залез в офсайд.
'51
Ещё момент у «Реала»! Марсело с левого края прострелил в штрафную на Бэйла, который мощно пробил в перекладину! Отбились римляне.
'50
«Сливочные» ответили встречной атакой. Бензема покатил мяч в центр штрафной, но у Бэйла не получился удар в касание.
'48
Быстрый переход из обороны в атаку от «Ромы»! Ундер убежал от Рамоса и с линии штрафной пробил верхом — Навас в красивом броске отразил мяч.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Реала» после 45 минут. Мадридцы владели территорией, много владели мячом и били по воротам. Но забить удалось лишь ближе к концу тайма — красивый удар со штрафного получился у Иско.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'43
'42
«Реал» в концовке тайма держит мяч на чужой половине поля, стараясь раскачать оборону гостей.
'40
Иско получил передачу у штрафной и хлёстко зарядил в нижний угол — Ольсен перевёл мяч на угловой.
'38
Кроос с углового навесил на голову Рамоса, который пробил под перекладину! Ольсен в красивом броске отразил мяч в сторону.
'36
Бэйл получил обратную передачу от партнёра, сместился к центру и могучим ударом послал мяч в небеса.
'34
Карвахаль ускорился по правому флангу и прострелил на ближнюю штангу — Ольсен забрал мяч, опередив Бензема.
'32
По владению мячом преимущество у «Реала» — 66% на 34%. И по ударам впереди мадридцы — 11:3.
'30
Мадридцы справились с навесом Коларова. Н'Зонзи подобрал отскок и пробил с радиуса штрафной — Навас на месте!
'28
Мадридцы накоротке разыграли комбинацию возле штрафной. Иско пытался бросить в прорыв Бэйла, но Фасио перехватил мяч.
'26
Бэйл на скорости дошёл до угла штрафной и целил в дальнюю девятку — мяч прошёл рядом со штангой.
'25
Кроос! На ложных замахах раскидал соперников, выбрался на свободное пространство и мощно пробил с 25 метров — мяч улетел в сторону.
'23
'22
Марсело подключился к атаке и вырезал подачу во вратарскую! Бензема не дотянулся до мяча.
'20
Кроос после подбора пробил с радиуса штрафной! Мяч улетел на трибуну.
'19
Много свободных зон в обороне «Ромы» — этим и пользуются хозяева. «Реал» практически каждую свою атаку доводит до удара.
'17
«Реал» провёл затяжную атаку. Иско навесил на дальний угол вратарской, Карвахаль пробил головой с отскоком от газона — мяч прошёл выше цели.
'15
Ответ «Ромы»! Коларов со своей половины поля сделал заброс вперёд, Ундер убежал от Карвахаля и пробил в дальний угол — мимо!
'13
Бензема получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил низом! Мяч после рикошета улетел в аут.
'11
Бэйл убежал в атаку по правому флангу! Фасио в последний момент выбил мяч у валлийца, сорвав быстрый выпад хозяев.
'10
Кроос освободился от опеки и пробил из-за пределов штрафной! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'9
Рамос! Откликнулся на навес с углового и опасно пробил с центра штрафной — мяч прошёл над перекладиной.
'8
Опасно! Модрич классной передачей разрезал оборону соперника, Иско под углом выскочил один на один и пробил во вратаря, а Бэйлу не дали добить.
'6
Римляне держат мяч и пытаются атаковать большими силами. Смело действуют гости на первых минутах.
'4
Эль-Шаарави резко сместился к центру, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с Карвахалем.
'3
Момент у «Реала»! Кроос из глубины сделал заброс за спины защитников, Бэйл опасно пробил со входа в штрафную — мяч прошёл рядом со штангой!
'1
Матч начался! Мадридцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Рома». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.