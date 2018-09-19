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Исмаили опасно простреливал вдоль ворот, но на дальней штанге не оказалось партнеров, чтобы замкнуть передачу.
Пять минут добавил арбитр.
Исмаили снова предпринял активные действия на левом фланге атаки, пошел в дриблинг, но отобрал у него мяч Кадержабек.
Со штрафного пробил вышедший на замену Демирбай, но не смог обвести стенку. На подборе сыграл Крамарич, но его выстрел прошел далеко от ворот.
Наконец в контратаку выбежали гости, однако Пятов уверенно сыграл на выходе, поймав мяч после длинного заброса с левого фланга.
Мораес упал на газон рядом с чужой штрафной в борьбе с соперником, но арбитр нарушения правил не увидел.
Алан Патрик элегантно пяткой отдал под удар Степаненко перед чужой штрафной, но тот в касание пробил очень неточно.
Мораес был чересчур активен в борьбе за мяч против Фогта рядом с чужой штрафной. Нарушение правил зафиксировал арбитр.
Снова через левый фланг атаковали украинцы. Против Марлоса был вынужден сфолить Жоэлинтон. Мог желтую показать арбитр.
Марлос скинул мяч под удар Тайсону в центре штрафной, но в защитника попал бразилец.
Тяжело дается хозяевам атакующая игра. Мало чего позволяют немцы сейчас.
Закрепились на половине «Хоффенхайма» игроки украинской команды. Только фолом были вынуждены останавливать прорыв Исмаили подопечные Нагельсмана.
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
Нико Шульц сфолил против Богдана Бутко на левом фланге атаки. Слишком усердно боролся за мяч немец.
Тут же мог «Хоффенхайм» удвоить преимущество. Вышел на ударную позицию рядом со штрафной Крамарич, но промахнулся.
Марлос подошел к штрафной соперника, низом ударил, но мяч встретился с ногой защитника.
Мораес на чужой половине поля ударил по ногам Биттенкурта. Пока без желтой карточки обошелся бразилец.
Жоэлинтон мощно пробил из-за пределов штрафной, но рикошетом от Алана Патрика мяч прошел в нескольких метрах от ворот. Угловой команда Юлиана Нагельсмана реализовать не смогла.
Марлос пытался вывести Мораеса на ударную позицию, но капитан команды Фогт очень уверенно поставил корпус форварду. Мяч ушел за лицевую.
После затянувшейся атаки «Шахтера» справа верхом простреливал Богдан Бутко, но надежно на выходе сыграл вратарь «Хоффенхайма».
Левый защитник украинской команды Исмаили опасно ворвался в штрафную, но прострелил прямо в руки вратарю «Хоффенхайма».
Прессингует команда из Донецка. Мораес вынудил Бауманна выбить мяч за боковую.
Контролирует мяч «Шахтер» в центре поля, но до моментов в штрафной соперника дело не доходит.
Состав «Хоффенхайма»: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Ховард Нордтвейт, Кевин Фогт, Стефан Пош, Нико Шульц, Леонардо Биттенкорт, Флориан Гриллич, Адам Салаи, Жоэлинтон, Андрей Крамарич
Состав «Шахтера»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Исмаили, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Болбат, Жуниор Мораес
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом».