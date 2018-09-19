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Шахтёр Д Хоффенхайм

Чудо «горняков»: «Шахтер» отыгрался у «Хоффенхайма»

«Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F. 1-й тур  |   19 сентября 19:55   |  2 тайм
Шахтёр Д
2:2
Хоффенхайм
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
Исмаили 27'
Мораес 45'
Патрик 52'
Ракицкий 77'
Майкон 81'
Гриллич 6'
Гриллич 29'
Нордтвейт 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
31 (з)    Исмаили 27'
5 (з)   Давид Хочолава
44 (з)   Ярослав Ракицкий 77'
21 (п)   Алан Патрик 76' 52'
11 (п)    Марлос
6 (п)   Тарас Степаненко
7 (п)    Тайсон
50 (п)   Сергей Болбат 57'
10 (н)   Жуниор Мораес 45'
1 (в)   Оливер Бауман
3 (з)   Павел Кадержабек
6 (з)   Ховард Нордтвейт 38'
22 (з)   Кевин Фогт
38 (з)   Стефан Пош
16 (п)   Нико Шульц
13 (п)   Леонардо Биттенкорт 64'
11 (п)   Флориан Гриллич 6' 29'
28 (н)   Адам Салаи 75'
34 (н)    Жоэлинтон
27 (н)   Андрей Крамарич 85'
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
4 (з)   Сергей Кривцов
74 (п)   Виктор Коваленко 57'
27 (п)    Майкон 76' 81'
29 (п)   Андрей Тотовицкий
94 (п)   Олег Данченко
99 (н)    Фернандо
36 (в)   Грегор Кобель
24 (з)   Юстин Хогма
25 (з)   Кевин Акпогума
10 (п)   Керем Демирбай 64'
17 (п)   Стивен Цубер 75'
32 (п)   Винченцо Грифо
9 (н)   Рейсс Нелсон 85'
Удары
54%
По воротам: 11
В створ: 7
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 9
Удары
46%
По воротам: 12
В створ: 6
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 10
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'90+3

Исмаили опасно простреливал вдоль ворот, но на дальней штанге не оказалось партнеров, чтобы замкнуть передачу.

'90+1

Пять минут добавил арбитр.

'90

После подачи углового мяч заметался по штрафной площади и достался Марлосу, который бил с убойной позиции. Пош спас команду, заблокировав удар прямо у ленточки.

'90

Зарабатывают угловой с правого фланга хозяева.

'87

Исмаили снова предпринял активные действия на левом фланге атаки, пошел в дриблинг, но отобрал у него мяч Кадержабек.

'85

Крамарич получил повреждение и уступил место на поле Рейссу Нелсону.

'83

Момент у «Шахтера»! Тайсон вошел в чужую штрафную с левого фланга, прострелил прямо во вратарскую! Фогт с трудом сумел опередить Мораеса и выбить мяч в сторону от ворот.

'81

Сравнивает счет «Шахтер»! Марлос откатил мяч под удар Майкону, и только что вышедший на замену бразилец метров с 25 пробил точно в правый нижний угол. Шикарный гол!

'79

Со штрафного пробил вышедший на замену Демирбай, но не смог обвести стенку. На подборе сыграл Крамарич, но его выстрел прошел далеко от ворот.

'77

Ракицкий в подкате снес Крамарича рядом со своей штрафной.

'76

Ответная перестановка от хозяев. Фонсека выпускает на поле Майкона вместо Алана Патрика.

'75

Убирает центрального форварда Нагельсман. Вместо Адама Салаи выходит Цубер.

'73

Наконец в контратаку выбежали гости, однако Пятов уверенно сыграл на выходе, поймав мяч после длинного заброса с левого фланга.

'70

Мораес упал на газон рядом с чужой штрафной в борьбе с соперником, но арбитр нарушения правил не увидел.

'68

Алан Патрик элегантно пяткой отдал под удар Степаненко перед чужой штрафной, но тот в касание пробил очень неточно.

'66

Мораес был чересчур активен в борьбе за мяч против Фогта рядом с чужой штрафной. Нарушение правил зафиксировал арбитр.

'64

Вместо Биттенкорта на поле выходит Демирбай. До этого в составе «Шахтера» Сергей Болбат уступил место на поле Виктору Коваленко.

'63

Снова через левый фланг атаковали украинцы. Против Марлоса был вынужден сфолить Жоэлинтон. Мог желтую показать арбитр.

'60

Давят сейчас хозяева! Тайсон слева прорвался к штрафной соперника, прострелил во вратарскую, но защитник выбил мяч на угловой.

'58

Марлос скинул мяч под удар Тайсону в центре штрафной, но в защитника попал бразилец.

'56

Тяжело дается хозяевам атакующая игра. Мало чего позволяют немцы сейчас.

'54

Как близок был Крамарич к голу! Со штрафного бил хорват, но мяч просвистел над самой перекладиной. Пятов вряд ли бы сумел дотянуться.

'53

Алан Патрик сфолил перед своей штрафной против игрока «Хоффенхайма». Хорошая позиция для удара по воротам.

'50

Хороший шанс забить был у немецкой команды. Дальний удар Крамарича с трудом отбил Пятов, а потом еще заблокировал добивание.

'48

Закрепились на половине «Хоффенхайма» игроки украинской команды. Только фолом были вынуждены останавливать прорыв Исмаили подопечные Нагельсмана.

'46

Начался второй тайм! Ввели мяч в игру футболисты хозяев.

'45+2

Перерыв! Очень открытый первый тайм выдали обе команды. Больше мяч контролировали хозяева, а «Хоффенхайм» предпочел действовать на контратаках. Поинтереснее выглядели подопечные Нагельсмана и заслуженно ведут в счете. Посмотрим, сможет ли «Шахтер» наладить атакующие действия и отыграться во второй половине встречи.

'45+1

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'45

Мораес грубо нарушил правила у чужой штрафной против Биттенкурта. Заслуженная желтая карточка.

'43

Нико Шульц сфолил против Богдана Бутко на левом фланге атаки. Слишком усердно боролся за мяч немец.

'40

Тут же мог «Хоффенхайм» удвоить преимущество. Вышел на ударную позицию рядом со штрафной Крамарич, но промахнулся.

'38

Возвращает лидерство «Хоффенхайм»! Андрей Крамарич подал угловой с левого фланга, а Нордтвейд переиграл на втором этаже Пятова. Грубая ошибка украинского вратаря!

'34

Марлос подошел к штрафной соперника, низом ударил, но мяч встретился с ногой защитника.

'32

Мораес на чужой половине поля ударил по ногам Биттенкурта. Пока без желтой карточки обошелся бразилец.

'30

Гриллич остановил быстрый проход Тайсона к своей штрафной и получил желтую карточку за срыв атаки.

'29

В схожей манере чуть сейчас не забил Жоэлинтон! Ворвался он в шрафную, на замахе убрал мяч и внешней стороной стопы бил, но не смог переиграть вратаря.

'27

Сравнивает счет «Шахтер»! Все сам сделал Исмаили! Прошел по левому флангу бразильский защитник, обыграл оппонента при входе в штрафную и левой ногой уже в падении пробил в дальний угол. 1:1

'24

Жоэлинтон мощно пробил из-за пределов штрафной, но рикошетом от Алана Патрика мяч прошел в нескольких метрах от ворот. Угловой команда Юлиана Нагельсмана реализовать не смогла.

'22

Марлос пытался вывести Мораеса на ударную позицию, но капитан команды Фогт очень уверенно поставил корпус форварду. Мяч ушел за лицевую.

'19

После затянувшейся атаки «Шахтера» справа верхом простреливал Богдан Бутко, но надежно на выходе сыграл вратарь «Хоффенхайма».

'16

Опасно! Мог забить ударом с лета Адам Салаи метров с семи, но попал прямо в Пятова.

'15

Левый защитник украинской команды Исмаили опасно ворвался в штрафную, но прострелил прямо в руки вратарю «Хоффенхайма».

'12

Прессингует команда из Донецка. Мораес вынудил Бауманна выбить мяч за боковую.

'10

Контролирует мяч «Шахтер» в центре поля, но до моментов в штрафной соперника дело не доходит.

'6

Гол забивает немецкая команда! Прошел проникающий пас в центр штрафной от Биттенкорта на Гриллича, и австриец элегантно перебросил мяч через вратаря. Вот так дебют в Лиге чемпионов для парня.

'3

Первое положение вне игры у «Хоффенхайма». Салаи оказался в офсайде в штрафной «Шахтера».

'1

Матч начался! Игроки«Хоффенхайма» развели мяч с центра поля.

19:50

Состав «Хоффенхайма»: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Ховард Нордтвейт, Кевин Фогт, Стефан Пош, Нико Шульц, Леонардо Биттенкорт, Флориан Гриллич, Адам Салаи, Жоэлинтон, Андрей Крамарич

19:45

Состав «Шахтера»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Исмаили, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Алан Патрик, Марлос, Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Болбат, Жуниор Мораес

19:40

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом».