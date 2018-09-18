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Галатасарай Локомотив М

«Локомотив» проигрывает в Турции. LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» стартует в групповой стадии Лиги чемпионов и в гостях встречается с турецким «Галатасараем». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа D. 1-й тур  |   18 сентября 22:00   |  2 тайм
Галатасарай
2:0
Локомотив М
Стадион «Тюрк Телеком - Али Сами Йен», Стамбул | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Родригес 9'
Н'Диайе 42'
Дердийок 67'
Фернандо 72'
Чорлука 23'
Идову 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Фернандо Муслера
14 (з)   Мартин Линнес
55 (з)   Юто Нагатомо
4 (з)   Сердар Азиз
25 (п)    Фернандо 72'
15 (п)   Райан Донк
10 (п)   Юнес Беланда 73'
17 (п)   Баду Н'Диайе 42'
20 (п)   Эмре Акбаба
7 (п)   Гарри Родригес 9'
9 (н)   Эрен Дердийок 67'
1 (в)   Маринато Гилерме
3 (з)   Брайан Идову 60'
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука 23'
5 (з)   Бенедикт Хёведес
20 (п)   Владислав Игнатьев 69'
27 (п)   Игорь Денисов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
8 (п)   Джефферсон Фарфан
4 (п)   Мануэл Фернандеш
59 (п)   Алексей Миранчук
Запасной состав
13 (в)   Исмаил Чипе
3 (з)    Майкон 73'
2 (з)   Феррейра Мариано
43 (з)   Озан Кабак
8 (п)   Селчук Инан
11 (н)   Синан Гюмюс
21 (н)   Анри Чуквуемека
77 (в)   Антон Коченков
28 (з)   Борис Ротенберг
84 (з)   Михаил Лысов
6 (п)   Дмитрий Баринов
11 (п)   Антон Миранчук
23 (п)   Дмитрий Тарасов
24 (н)   Антонио Эдер 69'
Удары
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'81

Вторая замена у хозяев. Анри Чуквуемека вышел вместо Дердийока.

'80

Очень свободно чувствуют себя игроки «Галатасарая»... Нагатомо имел целый запас времени, чтобы обработать мяч, поднять голову и сделать точную передачу. Третьего не получилось — на выходе четко сыграл Гилерме.

'78

Фарфан вырезал прекраснейшую диагональную передачу на Миранчука, но Алексей атаку запорол: не смог обработать мяч.

'76

И сразу же уругвайский вратарь организовал контратаку, выбросив мяч точно на ногу Родригесу, тот на скорости обыграл защитника на противоходе и, оказавшись перед Гилерме, мощно пробил. Спас свою команду вратарь!

'76

«Сошел» мяч с ноги у Фернандеша, Муслера легко мяч забрал.

'75

Первое полезное действие Эдера в матче. Заставил португалец Азиза сфолить на себе.

'73

Фарфан подошел к мячу и пробил, угодив точно в стенку.

'72

Используют эту паузы турки. Замена у «Галатасарая». Беланда уступает место на поле Майкону.

'72

Опа, а теперь опасный штрафной заработал «Локомотив»! Фернандо сфолил на Крыховяке прямо перед штрафной площадью, за что получил «горчичник».

'69

Замена у «Локо». Антонио Эдер вышел вместо Игнатьева.

'68

Фернандеш из глубины здорово забросил на Игнатьева, но тот то ли скидывал в пустую зону, то ли бил в дальний угол... В любом случае — мимо ворот пролетел мяч.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Галатасарай" и ФК "Локомотив", 18 сентября 2018 года

'66

ГОЛ! Опасный штрафной заработали турки. Дердийок подошел к мячу и пробил мимо стенки! Гилерме выручить не сумел.

'65

Опасно! Родригес вновь без препятствий сместился с фланга в центр и отдал на Беланду. Тот пробил в ближний, Гилерме отбил не совсем удачно, но успел зафиксировать мяч перед тем, как Родригес сыграл на добивании.

'63

50 на 50 — проценты владения мячом. Выровнил игру «Локомотив», но не хватает активности и четкости в действиях атакующих футболистов красно-зеленых у чужой штрафной.

'59

Опасно сыграл в подкате Идову. Фиксирует фол главный арбитр и показывает Брайану желтую карточку.

'57

Вновь Миранчук решился на дальний удар. Очень неточно пробил Алексей.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Галатасарай" и ФК "Локомотив", 18 сентября 2018 года

'55

Н'Диайе пробил издали четко по центру, но Гилерме почему-то с трудом справился с этим ударом. Угловой заработали хозяева.

'54

Опасно! Родригес сделал скрытую передачу на Нагатомо, и тот пробил прямо в лицо Гилерме! Звучит свисток арбитра: японец был в офсайде.

'52

«Локомотив» на старте матча и «Локомотив» в начале второго тайма — две разные команды. Активно прессингуют турков подопечные Юрия Семина. Но очередная атака завершилась фолом со стороны Хеведеса.

'50

Нагатомо навесил в штрафную с фланга — Чорлука с легкостью вынес мяч подальше.

'49

Миранчук пробил из-за штрафной! Муслера перевел мяч на угловой.

'47

Устроил «Локомотив» затяжную позиционную атаку, Миранчук технично прокинул мяч между ног защитнику и прострелил в сторону 11-метровой. Неточно.

'46

Начинаем второй тайм!

Перерыв

И ничего не сумели создать команды за это время. Отправляются отдыхать футболисты.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Галатасарай" и ФК "Локомотив", 18 сентября 2018 года

'45+1

Одну минуту добавил арбитр к основному времени первого тайма.

'45

Денисов перехватил мяч в центре поля и сразу же отдал вперед на Фарфана. Тот в касание пытался отдать на Миранчука, но передача оказалась неточной.

'43

«Локомотив» заметно прибавил в последней трети первого тайма, но не получается распечатать ворота Муслеры.

'42

Н'Диайе получил желтую карточку, сфолив на Фернандеше. Срыв атаки чистейший.

'40

Опасно! Фарфан оказался один и пробил. Но невероятным образом перуанец не попал по воротам!

'39

Крыховяк увидел никем не прикрытого Игнатьева и растянул атаку через него. Владислав подал в штрафную и заработал угловой.

'35

Хеведес пытался переправить мяч в ворота после длинной передачи, но Муслера четко сыграл на выходе.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Галатасарай" и ФК "Локомотив", 18 сентября 2018 года

'33

Донк получил по ногам от Фарфана. Фиксирует судья нарушение правил, но не согласен с этим форвард «Локо».

'30

Вновь угловой. Вновь Фернандеш. Денисов сыграл на подборе и пробил с линии штрафной. Мяч по пути задел защитника и пролетел выше ворот.

'28

Моментище! Идову прострелил с левого фланга и заработал угловой. Фернандеш подал в центр штрафной, мяч дошел до Фарфана, но тот пробил с десяти метров точно в защитника!

'28

Чорлука пошел вперед, но получил по ногам от Дердийока. Штрафной в середине поля.

'26

Момент! Родригес вновь прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую. Могли замыкать эту передачу сразу двое форвардов «Галатасарая», но никто из них до мяча не дотянулся.

'25

Акбаба подошел к мячу и исполнил подачу. Фернандо, сыгравший на опережение, оказался в офсайде.

'24

Чорлука заехал по лицу Линнесу. Получил заслуженную желтую карточку хорват.

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Галатасарай" и ФК "Локомотив", 18 сентября 2018 года

'22

И вновь Фарфан! Получил пас от Крыховяка и сразу же пробил. Заблокировали защитники хозяев удар.

'20

И сразу же момент у чужих ворот! Фарфан здорово зацепился за мяч у штрафной, отдал на Миранчука. Алексей увидел Фернандеша и покатил ему на фланг. Мануэл, сместившись к центру штрафной, отдал скрытую передачу на Миранчука, тот навесил во вратарскую, где уже дежурил Фарфан. В дальний угол пробил перуанец, но Муслера свою команду спас.

'18

Никак не может «Локомотив» выйти со своей половины поля. Ничего не удается у красно-зеленых в атаке.

'16

Опасно! И вновь свободно передвигаются игроки «Галатасарая» по левому флангу атаки. Родригес ворвался в штрафную, сместился чуть в центр и пробил в дальний верхний угол. Неточно.

'15

Много свободных зон оставляют игроки «Локомотива». Нагатомо свободно прошелся по левому флангу и прострелил в штрафную. Хеведес перевел мяч на угловой, который ничем серьезным не завершился.

'13

Идову оказался не левом фланге и сделал скрытый пас на ход. Защитники хозяев этот момент прочитали с легкостью.

'12

Продолжает давить «Галатасарай», а домашние трибуны только добавляют агрессии своим футболистам. Нелегко приходится красно-зеленым.

'10

ГОЛ! К этому все шло! Родригес обработал себе мяч под правую, сместился в центр и пробил из-за штрафной в ближний угол. Гилерме не выручил.

'9

Угловой заработали турки, но Акбаба подал неточно.

'7

Момент! Дердийок здорово развернулся и отдал пас направо. Последовал прострел во вратарскую, мяч дошел до Нагатомо, который, пробив, попал в грудь Игнатьеву. Требуют турки назначить пенальти: якобы российский защитник сыграл рукой. Но арбитр принял правильное решение не указывать на «точку».

'5

К счастью для «железнодорожников» мяч пролетел выше ворот после прямого удара со «стандарта».

'4

Организовали игроки «Галатасарая» атаку по левому флангу, Родригес прокинул себе мяч на ход и получил по ногам. Будет опасный штрафной.

'2

Мощно начали турки. Под оглушительную поддержку своих болельщиков хозяева сразу же устроили «навал» на штрафную «Локомотива». Отбились москвичи.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали!

21:55

Напомним, что в сегодняшнем матче красно-зеленым не поможет новичок клуба Федор Смолов, который отбывает дисквалификацию, полученную в еврокубках во время выступления за «Краснодар». Тогда после проигрыша «Црвене Звезде» (1:2) и вылета из Лиги Европы игрок чересчур эмоционально выразил недовольство работой арбитров.

21:41

«Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гилерме; Брайан Идову, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук.

21:40

Представляем стартовые составы команд. Начнем с хозяев поля, «Галатасарай»:

Вратарь: Фернандо Муслера; Мартин Линнес, Юто Нагатомо, Сердар Азиз, Фернандо, Райан Донк, Юнес Беланда, Баду Н'Диайе, Эмре Акбаба, Гарри Родригес, Эрен Дердийок.

21:35

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и московский «Локомотив».