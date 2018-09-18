Галатасарай

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Очень свободно чувствуют себя игроки «Галатасарая»... Нагатомо имел целый запас времени, чтобы обработать мяч, поднять голову и сделать точную передачу. Третьего не получилось — на выходе четко сыграл Гилерме.
Фарфан вырезал прекраснейшую диагональную передачу на Миранчука, но Алексей атаку запорол: не смог обработать мяч.
«Сошел» мяч с ноги у Фернандеша, Муслера легко мяч забрал.
Первое полезное действие Эдера в матче. Заставил португалец Азиза сфолить на себе.
Фарфан подошел к мячу и пробил, угодив точно в стенку.
Используют эту паузы турки. Замена у «Галатасарая». Беланда уступает место на поле Майкону.
Фернандеш из глубины здорово забросил на Игнатьева, но тот то ли скидывал в пустую зону, то ли бил в дальний угол... В любом случае — мимо ворот пролетел мяч.
Опасно! Родригес вновь без препятствий сместился с фланга в центр и отдал на Беланду. Тот пробил в ближний, Гилерме отбил не совсем удачно, но успел зафиксировать мяч перед тем, как Родригес сыграл на добивании.
50 на 50 — проценты владения мячом. Выровнил игру «Локомотив», но не хватает активности и четкости в действиях атакующих футболистов красно-зеленых у чужой штрафной.
Вновь Миранчук решился на дальний удар. Очень неточно пробил Алексей.
Н'Диайе пробил издали четко по центру, но Гилерме почему-то с трудом справился с этим ударом. Угловой заработали хозяева.
«Локомотив» на старте матча и «Локомотив» в начале второго тайма — две разные команды. Активно прессингуют турков подопечные Юрия Семина. Но очередная атака завершилась фолом со стороны Хеведеса.
Нагатомо навесил в штрафную с фланга — Чорлука с легкостью вынес мяч подальше.
Миранчук пробил из-за штрафной! Муслера перевел мяч на угловой.
Устроил «Локомотив» затяжную позиционную атаку, Миранчук технично прокинул мяч между ног защитнику и прострелил в сторону 11-метровой. Неточно.
Денисов перехватил мяч в центре поля и сразу же отдал вперед на Фарфана. Тот в касание пытался отдать на Миранчука, но передача оказалась неточной.
«Локомотив» заметно прибавил в последней трети первого тайма, но не получается распечатать ворота Муслеры.
Крыховяк увидел никем не прикрытого Игнатьева и растянул атаку через него. Владислав подал в штрафную и заработал угловой.
Хеведес пытался переправить мяч в ворота после длинной передачи, но Муслера четко сыграл на выходе.
Донк получил по ногам от Фарфана. Фиксирует судья нарушение правил, но не согласен с этим форвард «Локо».
Вновь угловой. Вновь Фернандеш. Денисов сыграл на подборе и пробил с линии штрафной. Мяч по пути задел защитника и пролетел выше ворот.
Чорлука пошел вперед, но получил по ногам от Дердийока. Штрафной в середине поля.
И вновь Фарфан! Получил пас от Крыховяка и сразу же пробил. Заблокировали защитники хозяев удар.
Никак не может «Локомотив» выйти со своей половины поля. Ничего не удается у красно-зеленых в атаке.
Много свободных зон оставляют игроки «Локомотива». Нагатомо свободно прошелся по левому флангу и прострелил в штрафную. Хеведес перевел мяч на угловой, который ничем серьезным не завершился.
Идову оказался не левом фланге и сделал скрытый пас на ход. Защитники хозяев этот момент прочитали с легкостью.
Продолжает давить «Галатасарай», а домашние трибуны только добавляют агрессии своим футболистам. Нелегко приходится красно-зеленым.
Угловой заработали турки, но Акбаба подал неточно.
К счастью для «железнодорожников» мяч пролетел выше ворот после прямого удара со «стандарта».
Организовали игроки «Галатасарая» атаку по левому флангу, Родригес прокинул себе мяч на ход и получил по ногам. Будет опасный штрафной.
Мощно начали турки. Под оглушительную поддержку своих болельщиков хозяева сразу же устроили «навал» на штрафную «Локомотива». Отбились москвичи.
Напомним, что в сегодняшнем матче красно-зеленым не поможет новичок клуба Федор Смолов, который отбывает дисквалификацию, полученную в еврокубках во время выступления за «Краснодар». Тогда после проигрыша «Црвене Звезде» (1:2) и вылета из Лиги Европы игрок чересчур эмоционально выразил недовольство работой арбитров.
«Локомотив»:
Вратарь: Маринато Гилерме; Брайан Идову, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук.
Представляем стартовые составы команд. Начнем с хозяев поля, «Галатасарай»:
Вратарь: Фернандо Муслера; Мартин Линнес, Юто Нагатомо, Сердар Азиз, Фернандо, Райан Донк, Юнес Беланда, Баду Н'Диайе, Эмре Акбаба, Гарри Родригес, Эрен Дердийок.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и московский «Локомотив».