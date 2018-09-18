Црвена Звезда

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Трансляция
С конца
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'75
'75
'75
'75
'72
Оспина на выходе из ворот здорово сыграл, перехватив подачу Марина от углового флажка.
'71
Боакье не стал забегать в чужую штрафную, пробил без лишних раздумий с края — мяч рикошетом от защитника гостей отправился на угловой.
'68
Зелиньски с подбора пробивал по воротам «Црвены», но и здесь подвела точность.
'66
Кальехон угловой исполнил, но защитная линия сербской команды без намёков для момента у своих ворот выбила мяч подальше.
'64
Мертенс после прострела к вратарской пробивал в борьбе с защитником — мяч прошёл рядом со штангой!
'61
Кальехон чуть поторопился — офсайд зафиксирован после паса в его адрес.
'61
'61
'60
Заигрались при стандартах сербы в атаке, всё это привело к контрвыпаду итальянцев! Милика вывели на ворота, который с сопротивлением пробивал по воротам — Борян достойным сейвом ответил своему визави!
'59
Йованчич хорошо вошёл в игру, успев уже отметиться ударом в створ! Оспина в нижнем углу ворот парировал мяч на угловой.
'57
'56
'56
'55
'53
Милик уже был готов откликнуться на заброс мяча в штрафную, но его опередил защитник.
'52
Борян — хранитель нулей на табло! Аллан хороший удар нанёс с угла штрафной, но голкипер «Црвены» надёжно сыграл!
'50
Меняют гости исполнителей стандартных положений с угла поля. Инсинье попробовал свои силы — неудачно.
'49
Руй свою левую бровку «вспахал», а после прострела Мариу мяч Стойкович выбил за лицевую линию — очередной угловой для «Наполи».
'47
Уверенно сыграла оборона «Црвены» после подачи Кальехона с угла поля, Савич хорош в игре головой.
'46
Второй тайм игры стартовал!
'45+1
Марин после розыгрыша от углового флажка ничего не придумал, мяч ушёл ближе к центру поля, после чего прозвучал свисток на перерыв! Пока в нашем матче нули на табло.
'45
Выбрались хозяева на чужую половину поля. Выжали из атаки малыми силами угловой для себя сербы.
'44
Борян легко справился с фланговой подачей — мяч в руках голкипера «Црвены».
'42
Стал Инсинье включать диспетчера, но не всегда получается исполнить задуманное. Подача Лоренцо в штрафную осталась без адреса.
'40
Чуть чаще стали хозяева атаковать. Удалось заработать корнер сербам, но вот подача Марина с угла поля получилась откровенно неудачной.
'37
'36
Боакье сам не стал лезть в чужую штрафную, а передача в расчёте на Бен Набуана была прервана неаполитанской обороной.
'34
Несколько разрезающих пасов в штрафную хозяев. Инсинье готов откликнуться на все, но к мячу не так просто подобраться.
'31
Минутка Боряна! Два опаснейших удара ликвидировал голкипер «Црвены»! Милик вышел на свидание с вратарём, но переиграть того не смог. А затем и Руис своим ударом не смог огорчить местную публику!
'29
Как могут сербы противятся тому, чтобы мяч задерживается в их штрафной площади.
'27
Продолжает итальянская команда нагнетать на ворота соперника. Инсинье уже не стал сам пробивать, искал передачей в штрафной партнёров, но и тут безуспешно для гостей.
'25
Альбиоль забросил мяч в свободную зону к штрафной площади, но Кальехона опередили при попытке прорыва к воротам Боряна.
'23
Не получилось у «Црвены» выйти из обороны в атаку. Очень много игры на половине поля хозяев.
'21
Руис продолжает грузить мяч в чужую штрафную площадь, но пока чаще на головы сербских защитников.
'20
Инсинье после своего удара был близок, чтобы открыть счёт в матче! Прицельно пробивал Лоренцо под дальний угол ворот — перекладина за сербов сыграла!
'17
'17
Не удалось «Наполи» разогнать атаку сходу — один неточный пас перечеркнул все старания.
'15
Инсинье своим ударом на входе в штрафную соперника побеспокоил Боряна! Голкипер «Црвены» с мячом справился.
'13
Угловой гости заработали. После подачи Руиса мяч головой выбит из сербской штрафной площади.
'12
Хозяева отметились в атаке. Боакье хороший плотный удар нанёс по воротам Оспины, но вот только не хватило точности.
'10
«Наполи» много фланговый игры предлагает сопернику.
'9
Ещё одна атака итальянцев, но вот Руис, даже подняв голову, не смог сделать хорошую подачу — мяч улетел за лицевую линию.
'7
Инсинье со стандарта выполнил неудачную подачу — мяч попал в ближайшего же игрока «Црвены».
'5
Милик хороший прострел исполнил в штрафную хозяев, но на мяче первым оказался сербский защитник!
'3
«Наполи» быстро освоился на чужом поле. Больше итальянцы держат мяч.
'1
Встреча началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.