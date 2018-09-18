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Трансляция
С конца
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'76
Неймар исполнил перевод на левый фланг атаки к чужой штрафной, где во вне игры забрался Хуан Бернат.
'74
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, но в борьбе с защитником подыграл себе рукой, что и зафиксировал арбитр.
'72
'72
'70
Садио Мане прошел вперед по левому флангу, попытался прострелить в центр, но на перехвате сыграл Менье, а мяч ушел на угловой.
'68
Салах получил мяч на правом краю чужой штрафной, низом попытался пробить, но в итоге лишь отправил мяч на ближайшего соперника.
'66
Менье отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Мбаппе прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Алиссон.
'64
Старридж получил пас на левом краю чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'62
Момент у «Ливерпуля»! Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где Старридж пробил головой, но прямо в руки Ареола.
'60
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» в эти минуты матча. Вынуждены большими силами обороняться игроки «ПСЖ».
'58
Старридж грубо сыграл ногой в Ареола в чужой штрафной, после чего здорово на добивании сыграл Салах, отправив мяч в сетку. Арбитр взятие ворот справедливо не засчитал.
'54
Салах исполнил подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'52
Милнер прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там уверенно на перехвате сыграл соперник.
'50
С преимуществом «Ливерпуля» развивается у нас игра в эти минуты матча. Вынуждены пока в основном обороняться футболисты «ПСЖ».
'48
Мане попытался убежать в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но обыграть сразу нескольких соперников не сумел в этом эпизоде.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Ливерпуля».
'45+2
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. Зрелищной получилась игра в первой половине встречи с обоюдными шансами на успех, которые лучше удалось реализовать хозяевам поля. Тем не менее, забитый мяч Тома Менье ближе к перерыву сохранил надежду гостям на итоговый положительный результат сегодня.
'45+1
'44
Спокойно подходит к своему завершению первый тайм нашего матча. Мяч в основном находится сейчас поблизости от центра поля.
'42
Длительное время контролируют мяч футболисты «Ливерпуля» в эти минуты матча. Вынуждены гости сейчас снова в основном обороняться.
'40
'38
Непростой первый тайм выходит сегодня для парижан. Часто теряют мячи в простых ситуациях подопечные Тухеля, что не дает им возможности доминировать на футбольном поле.
'36
'35
Пенальти! Бернат ударил по ногам Вейналдума в пределах своей штрафной в совсем неопасной ситуации.
'35
Неймар пробил со штрафного с выгодной позиции в спину Даниэлю Старриджу. Мяч улетел на угловой, после розыгрыша которого в касание нанес удар Мбаппе с 12-ти метров, но мяч полетел выше створа ворот!
'33
Неймар попробовал исполнить поперечную передачу у чужой штрафной, но угодил в руку Милнеру. Может быть опасный стандарт.
'30
'29
В эти минуты матча уже лучше контролируют мяч футболисты «ПСЖ». Однако, до опасных моментов у ворот Алиссона дело не доходит.
'27
'25
Ди Мария вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом пробил, но вышло прямо в руки голкиперу Алиссону.
'23
Менье подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил передачу в чужую штрафную в направлении Кавани, но уверенно на перехвате сыграл Ван Дейк.
'21
Александер-Арнольд исполнил передачу с правого фланга атаки во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл голкипер «ПСЖ» Ареола.
'19
Неймар устремился в скоростной прорыв от центра поля, смело пошел в дриблинг на двоих соперников, но в итоге быстро лишился мяча.
'17
Момент у «ПСЖ»! Неймар вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и нанес удар по воротам. Парировал мяч перед собой Алиссон прямо на Кавани, а выстрел у уругвайца также вышел в руки голкиперу.
'15
Момент у «Ливерпуля»! После подачи с углового с левого фланга в центр чужой штрафной нанес удар головой Джо Гомес, но отправил мяч рядом со штангой ворот Ареола.
'13
Футболисты «Ливерпуля» длительное время контролируют мяч на чужой половине поля в эти минуты матча. Вынуждены гости в основном обороняться.
'11
Салах отпасовал низом в центральной зоне у чужой штрафной на Садио Мане, а тот низом пробил, но вышло прямо в руки голкиперу Ареола.
'9
Александер-Арнольд прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, опасно прострелил во вратарскую, где Кимпембе уверенно сыграл на перехвате.
'7
Момент у «Ливерпуля»! Милнер получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, мощно низом пробил, но уверенно в рамке ворот сыграл Ареола!
'5
Два подряд угловых заработали футболисты «Ливерпуля». После второго нанес удар в девятку ворот с линии штрафной Ван Дейк, но выручил свою команду Ареола.
'3
Менье вбросил мяч из аута вперед по правому флангу атаки в направлении Мбаппе, но тот в окружении нескольких соперников быстро потерял мяч.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Ливерпуля».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «ПСЖ». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.