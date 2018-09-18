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Трансляция
С конца
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'72
Мбула хороший проход по флангу совершил, сместился к штрафной и пробил, но попал в защитника.
'70
'70
'69
'69
'67
Сауль жёстко пошёл в отбор против Мбула. Обошлось без карточки.
'65
Сорвался удар у Фалькао с дальней дистанции, мяч на трибуны полетел.
'63
Теперь «Монако» зарабатывает угловой. Гости отбиваются.
'61
Бенальо забрал мяч в руки после подачи углового.
'60
Коке здорово навесил с фланга в штрафную, но защитник выбил мяч на угловой.
'58
'58
'57
Грандсир прошёл по флангу и неудачно навесил, отправив мяч за лицевую линию.
'55
Родриго Эрнандес пробил головой в прыжке после навеса Гризманна — рядом с левой штангой!
'54
Угловой зарабатывает «Атлетико». Гризманн идёт подавать.
'52
'51
Коста переправил мяч в сетку из штрафной, но лайнсмен уже поднял флажок — офсайд.
'49
Сидибе со штрафного пробил выше ворот.
'48
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. «Монако» удалось отличиться в несколько суматошной атаке в начале матча, но в целом «Атлетико» играл активнее, лучше атаковал и сумел добиться перевеса в счёте перед самым завершением тайма. Посмотрим, что будет дальше, а пока отдохнём.
'45+2
'45+1
Заработал угловой «Атлетико». Последний в тайме, скорее всего.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Корреа прострелил в штрафную с фланга, мяч был выбит.
'41
Тилеманс решил нанести удар по воротам с дальней дистанции — на несколько метров правее цели полетел мяч.
'39
Не получается атака правым флангом у гостей.
'37
Грандсир попал в положение «вне игры».
'35
Гризманн получил мяч в левой части штрафной после передачи от лицевой линии и пробил с ходу — Бенальо ногой отразил удар!
'33
Быстро отыгрался «Атлетико». Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
'31
'30
Гризманн сильно пробил головой от 11-метровой отметки, направив мяч под перекладину — Бенальо среагировал и отразил этот удар!
'28
Вернулись на поле футболисты.
'27
Пауза в игре. Аолу и Коке столкнулись в центре поля в верховой борьбе. У Аолу рассечена правая рука до крови.
'26
Справляется «Атлетико» с двумя угловыми подряд.
'25
Аолу мягко пробил низом в левый угол от линии штрафной — Облак в прыжке перевёл на угловой!
'23
Заблокирован прострел Корреа в штрафную с фланга.
'22
Аолу жёстко пошёл в отбор на чужой половине поля.
'20
Владел инициативой «Атлетико» скорее в начале матча, а отличились первыми хозяева.
'18
'17
Коке выпрыгнул после навеса в штрафную с фланга и пробил головой выше ворот.
'15
Фалькао рано рванул вперёд и оказался в офсайде.
'13
Н'Дорам решил пробить из-за пределов штрафной и едва не вкрутил мяч в правую девятку — рядом со штангой пролетел мяч!
'11
'10
Коста оказался в офсайде.
'8
Родри нарушил правила в атаке.
'6
Отличная разрезающая передача на Косту прошла у Гризманна, но Диего пробил из штрафной чуть левее штанги!
'4
Гризманн навесил в штрафную, защита выбила мяч.
'3
Первый угловой в матче зарабатывает «Атлетико».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Вышли на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Атлетико». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.