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Монако Атлетико М

«Монако» без Головина проигрывает «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Монако» — «Атлетико»

«Монако» стартует в групповой стадии Лиги чемпионов и принимает на своем поле мадридский «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа A. 1-й тур  |   18 сентября 22:00   |  2 тайм
Монако
1:2
Атлетико М
Стадион «Луи II», Фонвьей | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Фалькао 11'
Грандсир 18'
Сидибе 52'
Коста 31'
Хименес 45+1'
Хименес 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Диего Бенальо
19 (з)   Джибриль Сидибе 52'
39 (з)   Бенджамин Хенрихс
25 (з)   Камил Глик
5 (з)    Жемерсон
6 (п)   Кевин Н'Дорам
8 (п)   Юри Тилеманс
4 (п)   Жан-Эде Аолу 69'
20 (п)   Насер Шадли 58'
9 (н)   Радамель Фалькао 11'
29 (н)   Самуэль Грандсир 77' 18'
13 (в)   Ян Облак
20 (з)    Хуанфран
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
24 (з)   Хосе Мария 45' 48'
2 (з)   Диего Годин
14 (п)   Родриго Эрнандес
6 (п)    Коке
8 (п)    Сауль
7 (н)   Антуан Гризманн
19 (н)   Диего Коста 31'
10 (н)   Анхель Корреа 70'
Запасной состав
40 (в)   Лоик Бадьяшил
24 (з)   Андреа Раджи
11 (п)   Адама Траоре 69'
34 (п)   Мусса Силла 77'
15 (п)   Юсеф Аит
36 (п)   Софьян Диоп
22 (н)   Хорди Мбула 58'
1 (в)   Антонио Адан
3 (з)   Филипе Луис
35 (з)   Франсиско Монтеро
11 (п)   Тома Лемар 70'
5 (п)   Томас Парти
18 (н)   Желсон Мартинш
32 (н)   Борха Морено
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'72
Мбула хороший проход по флангу совершил, сместился к штрафной и пробил, но попал в защитника.
'70
Лемар заменил Корреа.
'70
Первая перестановка у гостей.
'69
Траоре на поле.
'69
Аолу заменён.
'67
Сауль жёстко пошёл в отбор против Мбула. Обошлось без карточки.
'65
Сорвался удар у Фалькао с дальней дистанции, мяч на трибуны полетел.
'63
Теперь «Монако» зарабатывает угловой. Гости отбиваются.
'61
Бенальо забрал мяч в руки после подачи углового.
'60
Коке здорово навесил с фланга в штрафную, но защитник выбил мяч на угловой.
'58
Мбула вместо Шадли.
'58
Первая замена в матче.
'57
Грандсир прошёл по флангу и неудачно навесил, отправив мяч за лицевую линию.
'55
Родриго Эрнандес пробил головой в прыжке после навеса Гризманна — рядом с левой штангой!
'54
Угловой зарабатывает «Атлетико». Гризманн идёт подавать.
'52
Сидибе заехал Косте по ногам.
'51
Коста переправил мяч в сетку из штрафной, но лайнсмен уже поднял флажок — офсайд.
'49
Сидибе со штрафного пробил выше ворот.
'48
Хименес в подкате попал сопернику по ногам.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. «Монако» удалось отличиться в несколько суматошной атаке в начале матча, но в целом «Атлетико» играл активнее, лучше атаковал и сумел добиться перевеса в счёте перед самым завершением тайма. Посмотрим, что будет дальше, а пока отдохнём.
'45+2
ГОЛ! Хименес выпрыгнул выше всех после навеса Коке в штрафную и головой буквально вколотил мяч в сетку, пробив Бенальо!
'45+1
Заработал угловой «Атлетико». Последний в тайме, скорее всего.
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
Корреа прострелил в штрафную с фланга, мяч был выбит.
'41
Тилеманс решил нанести удар по воротам с дальней дистанции — на несколько метров правее цели полетел мяч.
'39
Не получается атака правым флангом у гостей.
'37
Грандсир попал в положение «вне игры».
'35
Гризманн получил мяч в левой части штрафной после передачи от лицевой линии и пробил с ходу — Бенальо ногой отразил удар!
'33
Быстро отыгрался «Атлетико». Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
'31
ГОЛ! Коста получил мяч в штрафной после отличной передачи Гризманна и уверенно переиграл голкипера, пробив в левый нижний угол!
'30
Гризманн сильно пробил головой от 11-метровой отметки, направив мяч под перекладину — Бенальо среагировал и отразил этот удар!
'28
Вернулись на поле футболисты.
'27
Пауза в игре. Аолу и Коке столкнулись в центре поля в верховой борьбе. У Аолу рассечена правая рука до крови.
'26
Справляется «Атлетико» с двумя угловыми подряд.
'25
Аолу мягко пробил низом в левый угол от линии штрафной — Облак в прыжке перевёл на угловой!
'23
Заблокирован прострел Корреа в штрафную с фланга.
'22
Аолу жёстко пошёл в отбор на чужой половине поля.
'20
Владел инициативой «Атлетико» скорее в начале матча, а отличились первыми хозяева.
'18
ГОЛ! Как-то суматошно сыграли защитники «Атлетико» после прострела в штрафную с фланга, не сумели помешать Грандсиру получить мяч на линии вратарской и пробить голкипера.
'17
Коке выпрыгнул после навеса в штрафную с фланга и пробил головой выше ворот.
'15
Фалькао рано рванул вперёд и оказался в офсайде.
'13
Н'Дорам решил пробить из-за пределов штрафной и едва не вкрутил мяч в правую девятку — рядом со штангой пролетел мяч!
'11
Фалькао получил жёлтую после верховой борьбы с Саулем не по правилам.
'10
Коста оказался в офсайде.
'8
Родри нарушил правила в атаке.
'6
Отличная разрезающая передача на Косту прошла у Гризманна, но Диего пробил из штрафной чуть левее штанги!
'4
Гризманн навесил в штрафную, защита выбила мяч.
'3
Первый угловой в матче зарабатывает «Атлетико».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Вышли на поле футболисты.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Атлетико». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.