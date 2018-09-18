'45+3

Отправляются на перерыв команды. «Монако» удалось отличиться в несколько суматошной атаке в начале матча, но в целом «Атлетико» играл активнее, лучше атаковал и сумел добиться перевеса в счёте перед самым завершением тайма. Посмотрим, что будет дальше, а пока отдохнём.