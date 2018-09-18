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Интер М Тоттенхэм Хотспур

Перевернули ход матча: «Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма»

«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

Миланский «Интер» на своем поле обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа B. 1-й тур  |   18 сентября 19:55   |  закончен
Интер М
2:1
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Шкриньяр 21'
Перишич 43'
Икарди 85'
Весино Фалеро 90+2'
Санчес 38'
Вертонген 51'
Эриксен 53'
Ворм 82'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Самир Ханданович
37 (з)   Милан Шкриньяр 21'
6 (з)   Стефан де
23 (з)   Жоао Миранда
18 (п)   Квадво Асамоа
77 (п)   Марсело Брозович
8 (п)   Матиас Весино 90'
14 (п)   Раджа Найнгголан 89'
44 (п)   Иван Перишич 64' 43'
16 (н)   Маттео Политано
9 (н)   Мауро Икарди 85'
13 (в)   Михел Ворм 82'
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес 38'
5 (з)   Ян Вертонген 51'
15 (п)   Эрик Дайер
19 (п)   Мусса Дембеле
11 (п)   Эрик Ламела 72'
23 (п)   Кристиан Эриксен 53'
7 (н)   Сон Хын 64'
10 (н)   Гарри Кейн
Запасной состав
27 (в)   Даниэле Паделли
46 (в)   Томмазо Берни
13 (з)   Андреа Раноккия
33 (з)   Данило Д'Амброзио
87 (п)   Антонио Кандрева 64'
20 (п)   Борха Валеро 89'
11 (н)   Бальде Кейта
22 (в)   Пауло 
3 (з)   Дэнни Роуз
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
27 (п)    Лукас 64'
8 (п)   Гарри Уинкс 72'
12 (п)   Виктор Ваньяма
18 (н)   Фернандо Льоренте
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Трансляция
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'90+4
Всё, матч окончен! «Интер» на своём поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» — 2:1. Огненный второй тайм выдали команды. Лондонцы вышли вперёд после гола Эриксена. Но миланцы в концовке проявили характер и вырвали победу благодаря голам Икарди и Весино. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+2
ГОЛ! Давление «Интера» принесло свои плоды! Кандрева навесил с углового, де Врей сделал скидку во вратарскую, а Весино кивком головы послал мяч в дальний верхний угол!
'90+1
Мощно давит «Интер» в концовке! Насели хозяева на ворота гостей и заработали серию угловых.
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Роуз вышел вместо Кейна.
'89
Последнюю замену провёл Маурисио Почеттино.
'88
Борха Валеро появился на поле.
'88
Найнгголан заменён.
'86
ГОЛ! Красиво сыграно! Асамоа подключился к атаке по флангу и навесил на радиус штрафной, откуда Икарди слёта вколотил мяч в нижний угол — без шансов для Ворма!
'84
Дайер! Подкараулил отскок и хлёстко пробил с радиуса штрафной — мяч улетел в сторону.
'82
Ворм долго вводил мяч в игру и получил жёлтую карточку.
'80
Кандрева! Дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил верхом — мяч прошёл выше перекладины.
'78
Лондонцы забрали мяч и перекатывают его в центре поля. Не удаётся хозяевам перейти в атаку.
'76
Не спешат лондонцы. Ворм едва не получил «горчичник» за затяжку времени, а с трибун раздаётся свист.
'74
По-прежнему много потерь у «Интера». Нет подходов к штрафной — лондонцы уверенно обороняются.
'72
Кейта вышел вместо Политано.
'72
Вторая замена у «Интера».
'72
Уинкс вышел на замену.
'72
Ламела покинул поле.
'70
Ещё момент у Моуры! Бразилец получил передачу на ход, под углом выскочил на ворота, но не сумел перебросить Хандановича!
'68
Опасно! Лукас Моура на скорости вошёл в штрафную, собрал на себя двух соперников, мяч отскочил к Ламеле, который с шести метров пробил во вратаря!
'66
Много ошибок в передачах у «Интера». Не удаётся миланцам подобраться к воротам Ворма.
'64
Кандрева появился на поле вместо Перишича.
'64
Замену провёл Лучано Спалетти.
'64
Лукас Моура вошёл в игру.
'64
Сон Хын Мин заменён.
'62
Гол забил «Тоттенхэм»! Ханданович справился с выстрелом Ламелы, мяч вылетел во вратарскую, а Сон Хын Мин добивал уже из офсайда. Арбитр грамотно разобрался и не засчитал взятие ворот.
'61
Сон Хын Мин подобрал отскок и плотно пробил с дальней дистанции! Ханданович выловил мяч в нижнем углу.
'59
Дэвис обыгрался в стенку с партнёром, дошёл до штрафной и заработал очередной угловой для гостей.
'57
Политано с фланга вырезал подачу на голову Першичу! Хорват из вратарской пробил в руки Ворму.
'55
Ламела набрал скорость, дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч после рикошета улетел на угловой.
'53
ГОЛ! Эриксен дошёл до штрафной и пробил низом — Ханданович среагировал. Датчанин выиграл подбор и нанёс ещё один удар — мяч по пути задел Миранду и по дуге опустился за спину голкиперу!
'51
Вертонген проиграл позицию и прихватил за футболку Найнгголана, сорвав перспективную атаку «Интера».
'49
Заброс к штрафной прошёл у «Интера»! Орье поставил корпус и не позволил Перишичу выскочить один на один с вратарём, а затем хорват сфолил в атаке.
'47
Найнгголан сделал перевод на правый край, Политано дошёл до штрафной, убрал мяч под левую ногу и пробил верхом — промах!
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм. Миланцы больше атаковали, а единственный голевой момент упустил Кейн, который не реализовал выход один на один с Хандановичем.
'43
Перишич получил жёлтую карточку за грубый подкат против Эриксена.
'42
Контратака прошла у гостей! Орье ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую — Ханданович перехватил мяч, помешав Кейну пробить по пустым воротам.
'40
Вертонген проиграл борьбу и в подкате снёс Икарди. На этот раз арбитр не стал показывать карточку.
'39
Политано со штрафного пытался пробить в верхний угол — мяч рикошетом от стенки ушёл на угловой.
'38
Санчес в 25 метрах от ворот ударил по ногам Найнгголана. Жёлтая карточка.
'36
Опасно! Эриксен сделал шикарный заброс в штрафную, Кейн выскочил из-за спины защитника, обыграл Хандановича, но далеко отпустил мяч и не смог пробить по пустым воротам!
'34
Брозович по центру дошёл до штрафной и пробил низом — получилось слишком слабо и неточно.
'32
Найнгголан продавил в штрафной Вертонгена и прострелил во вратарскую! Санчес выбил мяч далеко в сторону.
'30
Два угловых подряд заработали миланцы. Но ничего опасного создать не удалось — весь воздух за «шпорами».
'28
Эриксен со штрафного навесил на дальнюю штангу, мяч после рикошета пришёл в руки Хандановичу.
'26
Отличная атмосфера на «Сан-Сиро». Давно не было матчей Лиги чемпионов в Милане — и сегодня трибуны заполнены практически полностью.
'24
По владению мячом преимущество у «Тоттенхэма» — 56% на 44%. А по ударам равенство — 1:1.
'22
Эриксен со штрафного пытался пробить в дальнюю девятку — мяч после рикошета прилетел к Хандановичу.
'21
Шкриньяр возле собственной штрафной врезался в Сон Мина, сорвав атаку гостей. Жёлтая карточка.
'19
Политано красиво развернулся и сделал передачу в центр. Найнгголан попытался бросить в прорыв Икарди, но Вертонген перехватил мяч.
'17
Лондонцы стали больше владеть мячом. Но пока без моментов идёт игра — не доходит дело до ударов.
'15
Миланцы быстро разыграли угловой, Весино навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Ворму.
'13
Эриксен! Со штрафного пальнул в дальний угол — Ханданович кулаками отразил мяч в сторону.
'12
Ламела убежал в контратаку и получил по ногам от Брозовича. Штрафной, до ворот метров 30.
'10
Момент! Политано навесил на ближнюю штангу, мяч заметался по вратарской, но гостям удалось отбиться.
'8
Лондонцы справились с навесом Политано с углового. Найнгголан подобрал отскок и пушечным ударом послал мяч на трибуну.
'7
Перишич открылся на грани офсайда, вошёл в штрафную и прострелил, но мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'5
Британцы активно прессингуют и не позволяют миланцам подолгу разыгрывать мяч. Много борьбы в центре поля.
'3
Найнгголан длинной передачей из глубины пытался вывести Икарди на ворота гостей, но аргентинец забрался в офсайд.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Тоттенхэм Хотспур». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.