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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё, матч окончен! «Интер» на своём поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» — 2:1. Огненный второй тайм выдали команды. Лондонцы вышли вперёд после гола Эриксена. Но миланцы в концовке проявили характер и вырвали победу благодаря голам Икарди и Весино. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+2
'90+1
Мощно давит «Интер» в концовке! Насели хозяева на ворота гостей и заработали серию угловых.
'90
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
'89
'88
'88
'86
'84
Дайер! Подкараулил отскок и хлёстко пробил с радиуса штрафной — мяч улетел в сторону.
'82
'80
Кандрева! Дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил верхом — мяч прошёл выше перекладины.
'78
Лондонцы забрали мяч и перекатывают его в центре поля. Не удаётся хозяевам перейти в атаку.
'76
Не спешат лондонцы. Ворм едва не получил «горчичник» за затяжку времени, а с трибун раздаётся свист.
'74
По-прежнему много потерь у «Интера». Нет подходов к штрафной — лондонцы уверенно обороняются.
'72
'72
'72
'72
'70
Ещё момент у Моуры! Бразилец получил передачу на ход, под углом выскочил на ворота, но не сумел перебросить Хандановича!
'68
Опасно! Лукас Моура на скорости вошёл в штрафную, собрал на себя двух соперников, мяч отскочил к Ламеле, который с шести метров пробил во вратаря!
'66
Много ошибок в передачах у «Интера». Не удаётся миланцам подобраться к воротам Ворма.
'64
'64
'64
'64
'62
Гол забил «Тоттенхэм»! Ханданович справился с выстрелом Ламелы, мяч вылетел во вратарскую, а Сон Хын Мин добивал уже из офсайда. Арбитр грамотно разобрался и не засчитал взятие ворот.
'61
Сон Хын Мин подобрал отскок и плотно пробил с дальней дистанции! Ханданович выловил мяч в нижнем углу.
'59
Дэвис обыгрался в стенку с партнёром, дошёл до штрафной и заработал очередной угловой для гостей.
'57
Политано с фланга вырезал подачу на голову Першичу! Хорват из вратарской пробил в руки Ворму.
'55
Ламела набрал скорость, дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч после рикошета улетел на угловой.
'53
'51
'49
Заброс к штрафной прошёл у «Интера»! Орье поставил корпус и не позволил Перишичу выскочить один на один с вратарём, а затем хорват сфолил в атаке.
'47
Найнгголан сделал перевод на правый край, Политано дошёл до штрафной, убрал мяч под левую ногу и пробил верхом — промах!
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм. Миланцы больше атаковали, а единственный голевой момент упустил Кейн, который не реализовал выход один на один с Хандановичем.
'43
'42
Контратака прошла у гостей! Орье ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую — Ханданович перехватил мяч, помешав Кейну пробить по пустым воротам.
'40
Вертонген проиграл борьбу и в подкате снёс Икарди. На этот раз арбитр не стал показывать карточку.
'39
Политано со штрафного пытался пробить в верхний угол — мяч рикошетом от стенки ушёл на угловой.
'38
'36
Опасно! Эриксен сделал шикарный заброс в штрафную, Кейн выскочил из-за спины защитника, обыграл Хандановича, но далеко отпустил мяч и не смог пробить по пустым воротам!
'34
Брозович по центру дошёл до штрафной и пробил низом — получилось слишком слабо и неточно.
'32
Найнгголан продавил в штрафной Вертонгена и прострелил во вратарскую! Санчес выбил мяч далеко в сторону.
'30
Два угловых подряд заработали миланцы. Но ничего опасного создать не удалось — весь воздух за «шпорами».
'28
Эриксен со штрафного навесил на дальнюю штангу, мяч после рикошета пришёл в руки Хандановичу.
'26
Отличная атмосфера на «Сан-Сиро». Давно не было матчей Лиги чемпионов в Милане — и сегодня трибуны заполнены практически полностью.
'24
По владению мячом преимущество у «Тоттенхэма» — 56% на 44%. А по ударам равенство — 1:1.
'22
Эриксен со штрафного пытался пробить в дальнюю девятку — мяч после рикошета прилетел к Хандановичу.
'21
'19
Политано красиво развернулся и сделал передачу в центр. Найнгголан попытался бросить в прорыв Икарди, но Вертонген перехватил мяч.
'17
Лондонцы стали больше владеть мячом. Но пока без моментов идёт игра — не доходит дело до ударов.
'15
Миланцы быстро разыграли угловой, Весино навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Ворму.
'13
Эриксен! Со штрафного пальнул в дальний угол — Ханданович кулаками отразил мяч в сторону.
'12
Ламела убежал в контратаку и получил по ногам от Брозовича. Штрафной, до ворот метров 30.
'10
Момент! Политано навесил на ближнюю штангу, мяч заметался по вратарской, но гостям удалось отбиться.
'8
Лондонцы справились с навесом Политано с углового. Найнгголан подобрал отскок и пушечным ударом послал мяч на трибуну.
'7
Перишич открылся на грани офсайда, вошёл в штрафную и прострелил, но мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'5
Британцы активно прессингуют и не позволяют миланцам подолгу разыгрывать мяч. Много борьбы в центре поля.
'3
Найнгголан длинной передачей из глубины пытался вывести Икарди на ворота гостей, но аргентинец забрался в офсайд.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Тоттенхэм Хотспур». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.