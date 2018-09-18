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Барселона ПСВ Эйндховен

Без проблем: хет-трик Месси принес «Барселоне» победу

«Барселона» обыграла «ПСВ» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» на своем поле обыграла голландский «ПСВ» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа B. 1-й тур  |   18 сентября 19:55   |  закончен
Барселона
4:0
ПСВ Эйндховен
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Месси 31'
Юмтити 55'
Дембеле 74'
Месси 77'
Юмтити 79'
Месси 87'
Виргевер 30'
де Йонг 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити 55' 79'
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич 85'
7 (п)   Филиппе Коутиньо 81'
11 (п)   Усман Дембеле 83' 74'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 31' 77' 87'
1 (в)   Йерун Зут
22 (з)   Дензел Дюмфрис
6 (з)   Хосе Тасенде
5 (з)   Даниэль Шваб
4 (з)   Ник Виргевер 66' 30'
7 (п)   Гастон Перейро
18 (п)   Пабло Паулино 82'
8 (п)   Йоррит Хендрикс
9 (н)   Люк де 57'
11 (н)   Ирвин Лосано
17 (н)   Стевен Бергвейн 78'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
15 (з)   Клеман Лангле 81'
2 (з)   Нелсон Семеду
8 (п)   Артур Рамос 83'
22 (п)   Артуро Видаль 85'
12 (п)    Рафинья
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
13 (в)   Элой Ром
2 (з)   Николя Исима-Мирен 66'
3 (з)   Азиз Бехич
20 (з)   Трент Сэйнсбари
25 (п)   Эрик Гутьеррес 82'
23 (п)   Барт Рамселар
14 (н)   Дониелл Мален 78'
Удары
77%
По воротам: 19
В створ: 10
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 9
Удары
23%
По воротам: 10
В створ: 3
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 11
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Финальный свисток подводит черту под этим матчем! «Барселона» с крупной победы над «ПСВ Эйндховен» начинает своё выступление в Лиге чемпионов! Хет-трик на свой счёт записал Лионель Месси. На этом завершаем трансляцию. До новых встреч на футболе.
'90+4
Испанцы в меньшинстве, но это никак не меняет игру — по-прежнему голландцы больше действуют на поле без мяча.
'90+2
Хендрикс уже в атаке гостей вторым темпом ударил с очень дальней дистанции — мяч и рядом со створом не пошёл.
'90+1
Пять минут добавил рефери ко второму тайму.
'90
Подача Месси со стандарта во вратарскую, Видаль готов был откликнуться, но первым на мяче оказался вратарь!
'87
ГОЛ! Суарес в касание отдал в штрафную в свободную зону, где оказался Месси, а далее Лионель перекинул мяч через вратаря, вышедшего из ворот! Хет-трик от капитана «Барселоны»!
'85
Видаль в очередной раз выходит в составе каталонцев лишь на замену.
'85
Ракитич — третий заменённый в составе испанского клуба.
'84
Мяч побывал в воротах «Барсы», но уже после того, как бокоовй судья поднял угловой флажок — офсайд.
'83
Артур вышел на зелёный газон.
'83
Дембеле под аплодисменты покидает поле.
'82
Гутьеррес проведёт концовку встречи в составе «ПСВ».
'82
Росарио заменён у гостей.
'81
Лангле вышел в попытках проявить себя на поле. Такова замена хозяев.
'81
Коутиньо отправился отдыхать.
'79
Юмтити жёстко сыграл против Лосано возле центра поля — вторая жёлтая карточка для Самуэля. «Барселона» остаётся в меньшинстве.
'78
Мален в поле — вторя замена голландского клуба.
'78
Бергвейн покинул пределы поля после тренерского решения.
'77
ГОЛ! Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео своим тонким ударом в касание сделал счёт уже крупным!
'74
ГОЛ! Получил мяч Дембеле казалось вдали от ворот, развернулся между двумя защитника, вышел на ударную позицию в пару метрах от штрафной и послал мяч под дальнюю штангу!
'74
Мяч выбит гостями за пределы поля после подачи со стандарта — угловой сменился на аут.
'73
Фланговая атака «Барселоны» завершилась угловым.
'72
Ракитич нашёл пасом в штрафной площади Суареса, Луис мог сам пробивать, но решил отыграть на Ивана, а того к мячу не подпустили.
'70
Есть у голландцев хорошие подходы к чужим воротам. При таком счёте могут гости и шальной свой нужный гол забить.
'68
Не получился у Суареса пас под «стеночку» в штрафную, после чего Луис моментально пробил верхом по дуге — перекладина!
'66
Исима-Мирен вышел на поле.
'66
Виргевер заменён у гостей.
'66
Вновь Лосано приковывает внимание! Удар из-за штрафной — неточно.
'66
Лосано неудачно выполнил подачу в штрафную соперника после розыгрыша от угла поля.
'65
Лосано получил мяч в чужой штрафной на левом краю, удар Ирвина в подкате накрыл Пике — угловой.
'63
Плотный удар Хендрикса из-за штрафной в касание — Тер Штеген на месте!
'62
На этот раз дистанция была другая, Месси со стандарта пробил чуть правее дальнего верхнего угла ворот.
'61
Суаресу хватило лёгкого касания рукой от защитника гостей — штрафной в пользу «Барсы» прямо по центру ворот.
'60
Разыграли каталонцы стандарт, а после перешли вновь на затяжной перепас рядом со штрафной площадью соперника.
'58
Коутиньо с левого угла штрафной закручивал мяч со своей правой ноги в дальний угол ворот — Зут в прыжке мяч перевёл на угловой!
'57
Де Йонг вцепился откровенно в Коутиньо — бесспорный «горчичник» капитану «ПСВ».
'55
Юмтити за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.
'54
Коутиньо из пределов штрафной не попал в дальний угол ворот после паса Суареса от лицевой линии!
'54
Лосано в контратаку «ПСВ» пробивал из-под защитника — мимо.
'52
Суарес требовал стандарт для своей команды после своего падения на левом краю штрафной площади, но судья указал, что надо уругвайцу подниматься.
'51
Месси добежал до радиуса штрафной и «щекой» пробивал в дальний нижний угол ворот- Зут в прыжке мяч отбил!
'49
Впервые «Барса» выполнила прямую подачу с угла поля, но Дембеле своей диагональю мяч отправил через всю штрафную площадь.
'48
Альба заработал для хозяев очередной угловой.
'47
Перевод на Лосано к дальнему углу вратарской, но Тер Штеген смахнул рукой мяч с головы Ирвина!
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Свисток арбитра отправил команды на перерыв! Шикарный забитый мяч Месси со штрафного — это пока все голевые подвиги в нашем матче.
'45+1
Де Йонг на капитанских правах пробил издали — выше перекладины ворот «Барселоны» мяч пошёл.
'45
Красивая «стенка» Суареса с Дембеле на входе в штрафную, Усман уже от лицевой делал навес во вратарскую, но мяч достался голландскому защитнику.
'44
Кружат испанцы у штрафной площади соперника, не забывая делать обостряющие передачи.
'43
Ракитич ударил с приличной дистанции, мяч летел по замысловатой траектории, но вратаря это не смутило.
'41
Дюмфрису оказывают помощь. Пауза в игре.
'40
Альба ушёл в центр и с правой ноги с дальнего расстояния пробил по воротам — большой промах.
'39
Голландцы по-прежнему рассчитывают на свою контратаку, но она временами пропадает вовсе.
'37
Суарес решил врасплох застать голкипера «ПСВ», но при коварном дальнем ударе мяч в створ не летел.
'35
Не поняли друг друга Месси и Суарес при пасе капитана «Барсы» во владения гостей.
'33
Дембеле скидывал мяч во вратарскую, но там защита гостей не позволила состояться удару по воротам в упор!
'31
ГОЛ! Шикарно послал мяч в уголок ворот Месси при ударе со штрафного! Мастерское исполнение!
'30
Виргевер в двух метрах от штрафной завалил Дембеле! Жёлтая карточка показана защитнику «ПСВ», а для «Барселоны» — классная точка для штрафного удара.
'30
Тасенде дважды с левого края простреливал в штрафную каталонцев, но безуспешно.
'29
Ракитич из-за штрафной ударил по воротам, рикошет по пути привёл к угловому. После корнера Роберто издали зарядил — Зут в центре ворот мяч поймал.
'27
Месси получил мяч в чужой штрафной, но оказался сразу в окружение трёх соперников, продвинуться и пробить Лео не дали.
'26
Выбит мяч из штрафной «Барсы» после выполненного стандарта — Суарес исправился, сыграв головой.
'25
Суарес помогал своей обороне, а в итоге сфолил у самого углового флажка.
'24
Роберто головой несильно пробил с угла вратарской — Зут справился с мячом.
'23
Голландцы после стандарта хозяев с угла поля убежали в контратаку усилиями Лосано, Ирвин пробил из-за штрафной — мимо.
'22
Дембеле перевёл мяч во вратарскую, головой мяч защитник гостей выбил на угловой.
'21
Великолепный разрезающий пас Месси в чужую штрафную на Суареса, Луис пробивал в ближний угол ворот — мяч в сетке, но с внешней стороны ворот
'19
Корнер хозяева разыграли по привычке, но ничего в итоге из этого не извлекли.
'18
Тер Штеген не пошёл на перехват мяча, могло это аукнуться вратарю, но обошлось для «Барселоны».
'17
Лосано делал подачу в линию атаки после дальнего штрафного, но тут мяч успокоился в ногах испанцев.
'16
Удар Месси в касание из пределов штрафной — выше!
'14
Бергвейн в контратаке «ПСВ» три в два с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот- небольшой промах!
'12
Коутиньо с правого края аккуратно навесил в центр штрафной площади гостей, Суарес пробил затылком — мяч в створ не полетел.
'10
Суарес резанную передачу исполнял в штрафную, но мяч попал в ближайшего соперника.
'9
Первый угловой хозяева быстро разыграли. Месси выполнил заброс в штрафную, Дембеле уже до мяча дотянулся за пределами поля.
'8
Первый стандарт гостей на чужой половине поля. Перейро с подбора слёту пробивал — выше ворот!
'6
Месси готовил свой удар из-за штрафной площади, но выбили мяч у него из-под ноги.
'5
«Барселона» быстро забирает мяч по свой контроль, что, конечно, ожидаемо.
'3
Альба простреливал со своего левого края низом в штрафную площадь гостей — разобралась оборона «ПСВ».
'2
Не получилось у «ПСВ» построить атаку через правый фланг — мяч улетел в аут.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли голландцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит завораживающий гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.