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Трансляция
С конца
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'90+5
Финальный свисток подводит черту под этим матчем! «Барселона» с крупной победы над «ПСВ Эйндховен» начинает своё выступление в Лиге чемпионов! Хет-трик на свой счёт записал Лионель Месси. На этом завершаем трансляцию. До новых встреч на футболе.
'90+4
Испанцы в меньшинстве, но это никак не меняет игру — по-прежнему голландцы больше действуют на поле без мяча.
'90+2
Хендрикс уже в атаке гостей вторым темпом ударил с очень дальней дистанции — мяч и рядом со створом не пошёл.
'90+1
Пять минут добавил рефери ко второму тайму.
'90
Подача Месси со стандарта во вратарскую, Видаль готов был откликнуться, но первым на мяче оказался вратарь!
'87
'85
'85
'84
Мяч побывал в воротах «Барсы», но уже после того, как бокоовй судья поднял угловой флажок — офсайд.
'83
'83
'82
'82
'81
'81
'79
'78
'78
'77
'74
'74
Мяч выбит гостями за пределы поля после подачи со стандарта — угловой сменился на аут.
'73
Фланговая атака «Барселоны» завершилась угловым.
'72
Ракитич нашёл пасом в штрафной площади Суареса, Луис мог сам пробивать, но решил отыграть на Ивана, а того к мячу не подпустили.
'70
Есть у голландцев хорошие подходы к чужим воротам. При таком счёте могут гости и шальной свой нужный гол забить.
'68
Не получился у Суареса пас под «стеночку» в штрафную, после чего Луис моментально пробил верхом по дуге — перекладина!
'66
'66
'66
Вновь Лосано приковывает внимание! Удар из-за штрафной — неточно.
'66
Лосано неудачно выполнил подачу в штрафную соперника после розыгрыша от угла поля.
'65
Лосано получил мяч в чужой штрафной на левом краю, удар Ирвина в подкате накрыл Пике — угловой.
'63
Плотный удар Хендрикса из-за штрафной в касание — Тер Штеген на месте!
'62
На этот раз дистанция была другая, Месси со стандарта пробил чуть правее дальнего верхнего угла ворот.
'61
Суаресу хватило лёгкого касания рукой от защитника гостей — штрафной в пользу «Барсы» прямо по центру ворот.
'60
Разыграли каталонцы стандарт, а после перешли вновь на затяжной перепас рядом со штрафной площадью соперника.
'58
Коутиньо с левого угла штрафной закручивал мяч со своей правой ноги в дальний угол ворот — Зут в прыжке мяч перевёл на угловой!
'57
'55
'54
Коутиньо из пределов штрафной не попал в дальний угол ворот после паса Суареса от лицевой линии!
'54
Лосано в контратаку «ПСВ» пробивал из-под защитника — мимо.
'52
Суарес требовал стандарт для своей команды после своего падения на левом краю штрафной площади, но судья указал, что надо уругвайцу подниматься.
'51
Месси добежал до радиуса штрафной и «щекой» пробивал в дальний нижний угол ворот- Зут в прыжке мяч отбил!
'49
Впервые «Барса» выполнила прямую подачу с угла поля, но Дембеле своей диагональю мяч отправил через всю штрафную площадь.
'48
Альба заработал для хозяев очередной угловой.
'47
Перевод на Лосано к дальнему углу вратарской, но Тер Штеген смахнул рукой мяч с головы Ирвина!
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Свисток арбитра отправил команды на перерыв! Шикарный забитый мяч Месси со штрафного — это пока все голевые подвиги в нашем матче.
'45+1
Де Йонг на капитанских правах пробил издали — выше перекладины ворот «Барселоны» мяч пошёл.
'45
Красивая «стенка» Суареса с Дембеле на входе в штрафную, Усман уже от лицевой делал навес во вратарскую, но мяч достался голландскому защитнику.
'44
Кружат испанцы у штрафной площади соперника, не забывая делать обостряющие передачи.
'43
Ракитич ударил с приличной дистанции, мяч летел по замысловатой траектории, но вратаря это не смутило.
'41
Дюмфрису оказывают помощь. Пауза в игре.
'40
Альба ушёл в центр и с правой ноги с дальнего расстояния пробил по воротам — большой промах.
'39
Голландцы по-прежнему рассчитывают на свою контратаку, но она временами пропадает вовсе.
'37
Суарес решил врасплох застать голкипера «ПСВ», но при коварном дальнем ударе мяч в створ не летел.
'35
Не поняли друг друга Месси и Суарес при пасе капитана «Барсы» во владения гостей.
'33
Дембеле скидывал мяч во вратарскую, но там защита гостей не позволила состояться удару по воротам в упор!
'31
'30
'30
Тасенде дважды с левого края простреливал в штрафную каталонцев, но безуспешно.
'29
Ракитич из-за штрафной ударил по воротам, рикошет по пути привёл к угловому. После корнера Роберто издали зарядил — Зут в центре ворот мяч поймал.
'27
Месси получил мяч в чужой штрафной, но оказался сразу в окружение трёх соперников, продвинуться и пробить Лео не дали.
'26
Выбит мяч из штрафной «Барсы» после выполненного стандарта — Суарес исправился, сыграв головой.
'25
Суарес помогал своей обороне, а в итоге сфолил у самого углового флажка.
'24
Роберто головой несильно пробил с угла вратарской — Зут справился с мячом.
'23
Голландцы после стандарта хозяев с угла поля убежали в контратаку усилиями Лосано, Ирвин пробил из-за штрафной — мимо.
'22
Дембеле перевёл мяч во вратарскую, головой мяч защитник гостей выбил на угловой.
'21
Великолепный разрезающий пас Месси в чужую штрафную на Суареса, Луис пробивал в ближний угол ворот — мяч в сетке, но с внешней стороны ворот
'19
Корнер хозяева разыграли по привычке, но ничего в итоге из этого не извлекли.
'18
Тер Штеген не пошёл на перехват мяча, могло это аукнуться вратарю, но обошлось для «Барселоны».
'17
Лосано делал подачу в линию атаки после дальнего штрафного, но тут мяч успокоился в ногах испанцев.
'16
Удар Месси в касание из пределов штрафной — выше!
'14
Бергвейн в контратаке «ПСВ» три в два с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот- небольшой промах!
'12
Коутиньо с правого края аккуратно навесил в центр штрафной площади гостей, Суарес пробил затылком — мяч в створ не полетел.
'10
Суарес резанную передачу исполнял в штрафную, но мяч попал в ближайшего соперника.
'9
Первый угловой хозяева быстро разыграли. Месси выполнил заброс в штрафную, Дембеле уже до мяча дотянулся за пределами поля.
'8
Первый стандарт гостей на чужой половине поля. Перейро с подбора слёту пробивал — выше ворот!
'6
Месси готовил свой удар из-за штрафной площади, но выбили мяч у него из-под ноги.
'5
«Барселона» быстро забирает мяч по свой контроль, что, конечно, ожидаемо.
'3
Альба простреливал со своего левого края низом в штрафную площадь гостей — разобралась оборона «ПСВ».
'2
Не получилось у «ПСВ» построить атаку через правый фланг — мяч улетел в аут.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли голландцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит завораживающий гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.