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Финал Лиги чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль». LIVE

Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» встречается в Киеве с «Ливерпулем» в финальном матче Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   26 мая 21:45   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Ливерпуль
0:0
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  37'
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема
7 (н)   Криштиану Роналду
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах 30'
9 (н)   Роберто Фирмино
19 (н)   Садио Мане
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио 37'
15 (з)   Тео Бернар
17 (п)   Лукас Васкес
20 (п)   Марко Асенсио
23 (п)   Матео Ковачич
11 (н)   Гарет Бэйл
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
17 (з)   Рагнар Клаван
18 (з)   Альберто Морено
20 (п)   Адам Лаллана 30'
23 (п)   Эмре Джан
29 (н)   Доминик Соланке
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Трансляция
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'45

Три минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.

'42

Гол Бензема из-за положения вне игры у Роналду!!! Опаснооо

'40

Роналду выбежал на длинную передачу из офсайда.

'39

Первый угловой у мадридского «Реала».

'36

Начо выходит на замену травмированному Карвахалю.

'34

Карвахаль лежит на поле в слезах после жестко столкновения, носилки игроку не понадобились, он покидает поле самостоятельно.

'32

Робертсон прерывает атаку Модрича.

'31

Опасный момент у ворот «Ливерпуля», Модрич атаковал.

'30

Замена! Адам Лаллана выходит вместо Салаха.

'29

Ой-ой, похоже с Салахом все серьезно! Игрок покидает поле в слезах.

'27

Мане заработал угловой! Салах на поле, с ним все нормально.

'24

Рамос сталкивается с Салахом. Египтянин лежит и не может встать от боли!!! Рамос буквально тянул игрока за плечо

'23

Арнольд и Фирмино придавили ворота «Реала» точными ударами в створ, но Навас совершил чудесный сейв

'22

Салах и Вейналдум фолят на Иско

'18

«Ливерпуль» продолжает давить, Навас навешивает.

'14

Серьезная атака «Ливерпуля» на всех флангах. Ошибаются игроки «Реала», но тут же контратакуют.

'11

Марсееелооо нанес первый удар в ворота «Ливерпуля», мяч улетел мимо ворот!

'9

Мяч в игре! Вейналдум был близок к штрафной соперников, готов был атаковать, ноо защитники мадридцев на месте.

'8

Фирмино ударил в штрафную!

'7

Опасный момеент, один на один с вратарем вышел Мане, Навас выбил мяч со своей стороны поля.

'5

Марсело сбил Салаха с ног! Опасный стандарт был

'5

Безумно динамичная игра с самого начала. «Ливерпуль» прессингует с огромным напором, Арнольд простреливает в штрафную, однако Варан снова выбивает мяч.

'4

Футболисты «Реала» перешли в контратаку, однако Иско оказался в офф-сайде!

'2

«Ливерпуль» начал быструю атаку, Мане почти вышел на ударную позицию, но Варан выбил мяч у него из под ног!

'1

Матч начался!

21:45

Звучит гимн Лиги чемпонов! Абсолютно сумасшедшая атмосфера на стадионе!

21:40

До начала матча считанные минуты. Отметим, что состав «Реала» сегодня ровно такой же как и в финале 2017 года! Сможет ли победный состав повторить свой успех?

21:35

Церемония открытия финала начинается с выступления британской певицы Дуа Липа, которая исполняет свои хиты New Rules и IDGAF.

My @britishgq cover is out NOW! ✨

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

21:30

Интересно, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил недовольство проведением финала Лиги чемпионов в Киеве. Посмотрим, как повлияет место проведения турнира на игру футболиста.

21:25

Перед финалом турнира, который проходит в Киеве, произошел ряд инцидентов. Одним из самых запоминающихся стало нападение на болельщиков «Ливерпуля» в центре украинской столицы. Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате столкновения несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

21:20

Стартовый состав «Ливерпуля»:

Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Запасные: Симон Миньоле, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эмре Джан, Адам Лаллана, Доминик Соланке.

21:15

Пройдемся по составу команд. Мадридский «Реал» представил 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

Запасные: Кико Касилья, Начо Фернандес, Гарет Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Матео Ковачич.

21:10

Сама игра начнется в 21:45 мск.

21:05

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».