Реал Мадрид

Перед финалом турнира, который проходит в Киеве, произошел ряд инцидентов. Одним из самых запоминающихся стало нападение на болельщиков «Ливерпуля» в центре украинской столицы. Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате столкновения несколько фанатов получили порезы головы и шеи.