Реал Мадрид

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Три минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
Роналду выбежал на длинную передачу из офсайда.
Робертсон прерывает атаку Модрича.
Опасный момент у ворот «Ливерпуля», Модрич атаковал.
Рамос сталкивается с Салахом. Египтянин лежит и не может встать от боли!!! Рамос буквально тянул игрока за плечо
Арнольд и Фирмино придавили ворота «Реала» точными ударами в створ, но Навас совершил чудесный сейв
Салах и Вейналдум фолят на Иско
Серьезная атака «Ливерпуля» на всех флангах. Ошибаются игроки «Реала», но тут же контратакуют.
Мяч в игре! Вейналдум был близок к штрафной соперников, готов был атаковать, ноо защитники мадридцев на месте.
Фирмино ударил в штрафную!
Марсело сбил Салаха с ног! Опасный стандарт был
Безумно динамичная игра с самого начала. «Ливерпуль» прессингует с огромным напором, Арнольд простреливает в штрафную, однако Варан снова выбивает мяч.
Футболисты «Реала» перешли в контратаку, однако Иско оказался в офф-сайде!
«Ливерпуль» начал быструю атаку, Мане почти вышел на ударную позицию, но Варан выбил мяч у него из под ног!
Звучит гимн Лиги чемпонов! Абсолютно сумасшедшая атмосфера на стадионе!
До начала матча считанные минуты. Отметим, что состав «Реала» сегодня ровно такой же как и в финале 2017 года! Сможет ли победный состав повторить свой успех?
Церемония открытия финала начинается с выступления британской певицы Дуа Липа, которая исполняет свои хиты New Rules и IDGAF.
Интересно, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил недовольство проведением финала Лиги чемпионов в Киеве. Посмотрим, как повлияет место проведения турнира на игру футболиста.
Перед финалом турнира, который проходит в Киеве, произошел ряд инцидентов. Одним из самых запоминающихся стало нападение на болельщиков «Ливерпуля» в центре украинской столицы. Отмечается, что около 20 человек в масках бросали в английских болельщиков стекла, столы и стулья. В результате столкновения несколько фанатов получили порезы головы и шеи.
Стартовый состав «Ливерпуля»:
Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.
Запасные: Симон Миньоле, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эмре Джан, Адам Лаллана, Доминик Соланке.
Пройдемся по составу команд. Мадридский «Реал» представил 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.
Запасные: Кико Касилья, Начо Фернандес, Гарет Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Матео Ковачич.
Сама игра начнется в 21:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».