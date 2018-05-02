Удивительно, но в этой паре еще может случиться дополнительное время. Для этого «Роме» во втором тайме нужно забить четыре безответных мяча. Игра смотрится, но «Ливерпуль» все контролирует очень спокойно. Если бы «Рома» хотя бы сравняла перед перерывом, использовав свои шансы и полушансы, то было еще интереснее. Но и так довольно весело. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.