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Мохамед Салах не празднует гол в ворота «Ромы» Reuters
Мохамед Салах не празднует гол в ворота «Ромы»

Битва за выход в финал ЛЧ. «Ливерпуль» обыгрывает «Рому». LIVE

Онлайн ответного полуфинала ЛЧ «Рома» — «Ливерпуль»

«Рома» пытается отыграть отставание в три мяча в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   02 мая 21:45   |  перерыв
Рома
1:2
Ливерпуль
1:2
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Милнер 15' (авт)
Мане 9'
Вейналдум 25'
Ловрен 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
16 (п)   Даниэле Де
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
4 (п)   Раджа Найнгголан
9 (н)   Эдин Джеко
14 (н)   Патрик Шик
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен 44'
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 25'
7 (п)   Джеймс Милнер 15'
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
19 (н)   Садио Мане 9'
Запасной состав
28 (в)   Лукаш Скорупски
5 (з)   Жуан Жесус
25 (з)   Бруно Перес
17 (п)   Дженгиз Ундер
21 (п)   Максим Гоналон
30 (п)    Герсон
48 (н)   Мирко Антонуччи
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
17 (з)   Рагнар Клаван
18 (з)   Альберто Морено
58 (н)   Бенджамин Вудбёрн
28 (н)   Дэнни Ингс
29 (н)   Доминик Соланке
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Перерыв

Удивительно, но в этой паре еще может случиться дополнительное время. Для этого «Роме» во втором тайме нужно забить четыре безответных мяча. Игра смотрится, но «Ливерпуль» все контролирует очень спокойно. Если бы «Рома» хотя бы сравняла перед перерывом, использовав свои шансы и полушансы, то было еще интереснее. Но и так довольно весело. Отдыхаем и возвращаемся на второй тайм.

'45+2

И она истекла. Перерыв.

'45+1

Минуту добавил Скомина к первому тайму.

'45

Свалился мяч с ноги у Пеллегрини и улетел непонятно куда...

'44

Опасный штрафной зарабатывает «Рома» слева от штрафной площади.

'42

Быстрая атака «Ромы», Флоренци завершал ее ударом с лета из штрафной — мяч чуть свалился и попал не в ближний угол, а в сетку с внешней стороны.

'41

Салах классно отдает проникающий пас на Мане, тот пытается пяткой отдать назад Милнеру под удар, но попадает мячом себе в другую ногу.

'38

Салах получил мяч в штрафной и бил из-под Фасио, но тот знал, что египтянин уберет под левую, и выстрел заблокировал.

'37

Джеко сместился на фланга, потом пошел в центр и пробил из-под Александра-Арнольда. Подставлена нога — будет угловой.

'36

60% процентов владеет мячом «Рома», 5(3) ударов на ее счету, у «Ливерпуля» — 5(2).

'35

ШТАНГА! Эль-Шаарави перед штрафной легко ушел от Милнера и нанес обводящий удар в дальний угол. Не доставал Кариус, но за «Ливерпуль» сыграла штанга.

'33

Эль-Шаарави боролся на лицевой с защитником, но не смог в итоге заработать даже углового.

'31

«Рома» очень старается в атаке, но никак не может добраться до голевой позиции. Но в целом тактика забросов из глубины более-менее работает.

'29

Салах едва не добирается до мяча после подачи с фланга, но его опережает Де Росси. Всего лишь угловой.

'28

Фасио пробил головой из-под не дотянувшегося до мяча после подачи углового ван Дейка — мимо.

'26

Подача в штрафную «Ромы», там борьба и отскок от Джеко такой, что Вейналдум головой с трех метров расстреливал ворота...

'26

ГООООООООООООООООООООЛ! Джорджиньо Вейналдум — 1:2!

'25

Алиссон спасает «Рому»! Контратака «Ливерпуля», в которой Робертсон прорвался до лицевой и выкатил на пять метров под удар Мане. В касание в ближний — Алиссон отбивает ногами!

'23

Не сказать, что «Рома» сейчас играет так уж остро, но мяч все время на половине поля «Ливерпуля».

'21

После очередной подачи в штрафную «Ливерпуля» мяч попадает четко в руку Ловрену, но чуть раньше его подтолкнул Шик, и Скомина зафиксировал нарушение правил.

'20

Отличная подача Коларова с углового на Де Росси, однако того переигрывает в центре штрафной вернувшийся Фирмино.

'19

«Рома» пытается организовать позиционное наступление, а «Ливерпуль» при любой возможности старается ужалить контрвыпадом.

'17

Опасный дальний удар Мане — рядом со штангой!

'15

Повезло сейчас «Роме»! Подача с левого фланга, Эль-Шаарави выиграл воздух и сделал скидку в центр штрафной, где был только Ловрен. Хорват в касание сильно выносил мяч, но попал в затылок Джеймсу Милнеру, от которого снаряд и срикошетил точно в угол ворот Кариуса! Вот это да!

'15

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Джеймс Милнер (в свои ворота) — 1:1!

'14

Более-менее на встречных курсах идет игра, но у «Ромы» особенно ничего не получается на подступах к штрафной «Ливерпуля». Гости же довели атаку до удара Мо Салаха. Обводящим в дальний угол запускал египтянин, но вышло несильно, и Алиссон там уже ждал мячик.

'12

«Рома» впервые пропустила в Лиге чемпионов этого сезона на своем поле, и камбэком пока не пахнет, но трибуны «Олимпико» вдохновенно поют и гонят своих футболистов вперед.

'11

Джеко в штрафной обыграл Александра-Арнольда и прострелил. Никто не замкнул, но мяч вынесли недалеко, и Наингголан постарался исправиться ударом с подбора — очень неточно.

'9

Ужасная ошибка Раджи Наингголана. Лидер «Ромы» находился на фланге и сделал слабый пас в центр, развернувшись лицом к своим воротам. Мяч пришел точно в ногу Фирмино, который вместе с Мане рванул два в два. Пас налево и Садьо уже в штрафной перед одиноким Алиссоном. Направить мяч в створ не составило труда.

'9

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Садьо Мане — 0:1!

'8

Мане падает в штрафной площади «Ромы». Скомина не реагирует, в отличие от римских трибун, которые подвергают сенегальского форварда «Ливерпуля» обструкции.

'7

Флоренци метров с 35-и нанес мощнейший удар — сантиметров не хватило до гола!

'5

Де Росси грубо и даже грязно сыграл против Салаха в центре поля — но карточки избежал.

'3

Очень активно начали хозяева — напрочь заперли англичан римляне на их половине поля. Ударов пока нет, однако напряженность у ворот Кариуса чувствуется.

'1

Поееееехали! Матч начался.

21:45

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада во главе с 41-летним словенцем Дамиром Скоминой.

21:40

Вчера определился первый финалист Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» с грехом пополам сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» на своем стадионе и прошел дальше по сумме матчей (2:1, 2:2). Напомним, что финал состоится в Киеве.

21:35

Есть интересный статистический нюанс: в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Рома» не пропустила на своем стадионе еще ни одного мяча! Правда, «Ливерпуль» в свою очередь ни разу не проигрывал на выезде. Клопп уже пошутил, что если обе серии сохраняться, то матч закончится нулевой ничьей, и дальше пройдет его команда.

21:30

Клопп доверил начинать поединок такому сочетанию игроков «Ливерпуля»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

21:25

Составы команд уже известны. Ди Франческо выпустил с первых минут следующих футболистов «Ромы»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Джеко.

21:20

Напомним, что в первом матче «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил своего соперника со счетом 5:2, причем по ходу игры команда Юргена Клоппа вела со счетом 5:0. Но «Рома» уже сотворила чудо-камбэк в четвертьфинале против «Барселоны» (1:4, 3:0). Сегодня подопечным Эусебио ди Франческо нужны те же самые 3:0.

21:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции ответного полуфинального поединка между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

Начало игры в 21:45 мск.

10:00

«Рома» привет «Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.