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Криштиану Роналду в игре против «Баварии» Reuters
Криштиану Роналду в игре против «Баварии»

Битва за финал ЛЧ. «Реал» вышел вперед. LIVE

Онлайн полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»

«Реал» принимает в Мадриде мюнхенскую «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   01 мая 21:45   |  2 тайм
Реал Мадрид
2:1
Бавария
2:1
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Бензема 11'
Бензема 46'
Киммих 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
17 (п)   Лукас Васкес
23 (п)   Матео Ковачич
10 (п)   Лука Модрич
20 (п)   Марко Асенсио
8 (п)   Тони Кроос
7 (н)   Криштиану Роналду
9 (н)   Карим Бензема 11' 46'
26 (в)   Свен Ульрайх
27 (з)   Давид Алаба
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Матс Хуммельс
32 (п)   Йозуа Киммих 3'
6 (п)   Тьяго Алькантара
24 (п)   Корентин Толиссо
11 (п)   Хамес Родригес
7 (п)   Франк Рибери
25 (н)   Томас Мюллер
9 (н)   Роберт Левандовски
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
14 (п)    Каземиро
24 (п)   Даниель Себальос
11 (н)   Гарет Бэйл
21 (н)   Борха Майораль
22 (в)   Том Штарке
13 (з)    Рафинья
15 (з)   Ларс Лукас
8 (з)   Хави Мартинес
19 (п)   Себастьян Руди
30 (п)   Никлас Дорш
2 (н)   Сандро Вагнер
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'54

Охо, уже у чужих ворот события! Роналду, мастер Роналду с линии вратарской выше перекладины пробил.

'54

Мюнхенцы едва не перехватили мяч у чужой штрафной. Но были не достаточно агрессивны.

'53

Деморализована «Бавария», кажется. Этим пользуется «Реал». И очередной опасный удар. Модрич пытался. Подкручивал. Самую малость мимо ушел мяч.

'51

Ну а теперь Ульрайх сыграл головой за пределами штрафной. Рискует, но риск оправдан.

'50

Алаба пробил, причем не особо сильно. Навас отразил удар в прыжке.

'49

Мюллер не преуспел впереди.

'47

Да... Овертайма и серии пенальти теперь точно не будет. «Баварии» надо забивать дважды для прохода дальше. И не пропускать.

'46

ГОООООООООООООООООООООЛ! Катастрофически для «Баварии» стартует второй тайм. «Реал» забивает из раздевалки. Вернее, получает гол на халяву. Ульрих после откидки защитника назад неожиданно пропускает мяч под собой, запоздало понимая, что в руки мяч брать нельзя. И Бензема заводит мяч уже в беззащитные ворота. Ужас просто. Трагедия вратаря из трагедий!

'46

Возвращаются на поле команды. Сейчас начнется второй тайм, а пока Навас вздымает руки к небесам.

Перерыв

И все. Первая половина завершена. Отличный футбол мы увидели в целом. Моментов было побольше у «Баварии», но отличились соперники ровно по разу. Плюс на последних секундах турецкий рефери Чакыр не дал явный пенальти за игру рукой Марсело.

'45+1

Ого! Мяч сейчас после очередной подачи Киммиха попал в руку Марсело в штрафной «Реала»! Мюнхен требует пенальти, Чакыр игнорирует призывы... Снова судьи помогают «Реалу»!

'45+1

Одну минуту компенсирован Чакыр. Истекает она уже...

'45

Нарушили правила у чужих ворот мадридцы. И прессингуют сразу же!

'43

Киммих подает в штрафную. Но завершать атаки у него пока получается много лучше, чем создавать.

'40

Марсело с мячом... И назад приходится играть мадридцам. Все адресаты впереди перекрыты.

'39

Немного спал темп в игре, но это и понятно. Все же в эндшпиль заходит первый тайм.

'38

Тут, кстати, Роналду, оказывается, стал лишь пятым игроком в истории, сыгравшим не менее 100 матчей в Лиге чемпионов. Соратник по «Реалу» Серхио Рамос его обгоняет.

'37

Не удалась сейчас комбинация «Баварии», а был шанс убежать в свободную зону...

'36

А теперь мяч в руках у Наваса. Вообще количество созданных уже моментов поражает воображение. Но надо чуть лучше с реализацией «Баварии».

'35

Практически без центра поля действуют сейчас команды.

'33

АЙ-АЙ-АЙ!!! Что делается?! Опаснейший выпад удался «Баварии»! Левандовски с левого угла вратарской пробил точно в ногу Наваса, и выступивший на добивании Родригес... не попал в створ с метра! С метра, Карл!

'31

А вот и вновь неугомонный Мюллер! Пробил с разворота, но слишком слабенько получилось. Навас забрал мяч в нижнем углу.

'28

Фолят мадридцы теперь впереди.

'27

Марсело на левом фланге ворвался в штрафную и нагнетал, нагнетал, нагнетал. Заблокировали его попытку.

'25

А нет, вновь облачился Начо в манишку...

'24

Замена будет у «Реала». Лукас Васкес не вошел в игру. Начо выйдет вместо него.

'23

Как нужно «Реалу» все пока складывается. И в этом заслуга Бензема, прежде всего.

'22

Ну а теперь Хуммельс пробил после углового, да головой. Неопасно, к разочарованию Хайнкеса.

'21

Еще одна атака «Баварии»! Рибери замешкался, правда...

'20

Момент для Мюллера! Получив пас в штрафной, Томас перевел мяч на противоположный край. Там никто не успел пробить.

'17

Левандовски шлепнулся в штрафной! Молчит Чакыр, нет пенальти!

'14

В высоком темпе продолжают действовать команды.

'12

Да, вот это начало!

'11

ГОООООООООООООЛ! Безумно, но «Реал» быстренько восстанавливает статус-кво! Вот так вот, 1:1 уже. Бензема забил, что забавно. Навес-прострел с левого фланга перелетел всех, и на дальней штанге француз замкнул — ему было легко.

'10

Трибуны бесчинствуют, и не понятно чьи — мадридские, мюнхенские, или и те, и другие.

'9

Левым флангом атакует «Реал»... В позиционном наступлении хозяева.

'8

«Бавария» мяч зацепила. Но вперед не идет — пока нет смысла.

'7

Все, Мадрид прилепил мяч к своим ногам. Будут пытаться отыграться в оперативном порядке. Тут и Марсело уже словно заправский вингер. И все остальные рвутся спасать отечество.

'6

Хитрый пас на забег Бензема. Тот сразу стрелял в центр. Исчерпан момент.

'5

Все себя ведут, как будто так и должно было быть... Сейчас «Реал» в атаке. Пробьют штрафной, но очень издалека.

'4

Кто бы мог подумать, но именно Киммих, фланговый защитник, открывает счет в этой паре во второй игре подряд. Сюжетище!

'3

ГООООООООООООООООООЛ! Фантастика, «Баварии» удается быстрый гол! Йозуа Киммих открывает счет, подобрав мяч после отскока на линии вратарской. Огнище!!!

'2

Хамес подал «стандарт» с левого фланга. Кулаками сыграл Навас.

'2

Ха-ха, у Чакыра в нагрудном кармашке просвечивается красная карточка. Это намек на то, что удалений сегодня не избежать?

'1

ПО-Е-ХА-ЛИ! Вперед, в историю! Чуем, ждет нас фантастическая игра! На старт!

21:45

Поздоровались приезжие с хозяевами... И ждем-с свисток Чакыра!

21:44

Итак, на «Сантьяго Бернабеу» звучит гимн Лиги чемпионов! Таков сейчас вид стадиона, такое полотнище развесили за воротами местные фэны — закачаешься!

21:43

Вот к кому сегодня будет приковано исключительное внимание, конечно.

21:42

Минутная готовность... Совсем скоро начнется ШОУ!

21:33

Мадрид выступит в белой форме с голубенькими вставками.

21:32

Все идет к тому, что «Реал» мы увидим в киевском финале. Больно повезло ему в первой встрече. Мало что складывалось, Роналду потерялся — а вот поди ж ты, наудили два гола. «Бавария» атаковала мощнее и изобретательнее. Да толку?..

21:31

Разминают Кейлора Наваса... Возможно, ему сегодня придется потрудиться.

21:30

«Реал» активно разминается.

21:26

Их поклонники уже на местах, кстати говоря.

21:25

В красном цвете выступят сегодня баварцы.

21:20

У «Реала» с первых минут в атаке выйдет Карим Бензема, тем более Иско травмирован. В остальном Зинедин Зидан остановил выбор вот на ком.

«Реал» : Навас, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Лукас Васкес, Модрич, Ковачич, Кроос, Асенсио, Криштиану Роналду, Бензема.

21:10

Также получивший травму в первой игре Хави Мартинес числится в запасе. А в основу Хайнкес отрядил следующих футболистов.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Киммих, Алаба, Толиссо, Тиагу Алькантара, Мюллер, Рибери, Хамес Родригес, Левандовски.

21:00

Меньше часа осталось до стартового свистка турецкого рефери Джюнейта Чакыра! «Баварии» предстоит отыграться со счета 1:2 в гостях без Арьена Роббена. Задачка не из легких, но ничего другого подопечным Юппа Хайнкеса не остается! Только штурм Мадрида.

10:30

Начало игры в 21:45 мск.

10:00

Мадридский «Реал» попытается оформить проход в финал Лиги чемпионов в домашнем матче с мюнхенской «Баварией».