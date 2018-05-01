Реал Мадрид

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Мюнхенцы едва не перехватили мяч у чужой штрафной. Но были не достаточно агрессивны.
Деморализована «Бавария», кажется. Этим пользуется «Реал». И очередной опасный удар. Модрич пытался. Подкручивал. Самую малость мимо ушел мяч.
Ну а теперь Ульрайх сыграл головой за пределами штрафной. Рискует, но риск оправдан.
Мюллер не преуспел впереди.
Да... Овертайма и серии пенальти теперь точно не будет. «Баварии» надо забивать дважды для прохода дальше. И не пропускать.
Возвращаются на поле команды. Сейчас начнется второй тайм, а пока Навас вздымает руки к небесам.
И все. Первая половина завершена. Отличный футбол мы увидели в целом. Моментов было побольше у «Баварии», но отличились соперники ровно по разу. Плюс на последних секундах турецкий рефери Чакыр не дал явный пенальти за игру рукой Марсело.
Одну минуту компенсирован Чакыр. Истекает она уже...
Нарушили правила у чужих ворот мадридцы. И прессингуют сразу же!
Киммих подает в штрафную. Но завершать атаки у него пока получается много лучше, чем создавать.
Марсело с мячом... И назад приходится играть мадридцам. Все адресаты впереди перекрыты.
Немного спал темп в игре, но это и понятно. Все же в эндшпиль заходит первый тайм.
Тут, кстати, Роналду, оказывается, стал лишь пятым игроком в истории, сыгравшим не менее 100 матчей в Лиге чемпионов. Соратник по «Реалу» Серхио Рамос его обгоняет.
Не удалась сейчас комбинация «Баварии», а был шанс убежать в свободную зону...
А теперь мяч в руках у Наваса. Вообще количество созданных уже моментов поражает воображение. Но надо чуть лучше с реализацией «Баварии».
Практически без центра поля действуют сейчас команды.
А вот и вновь неугомонный Мюллер! Пробил с разворота, но слишком слабенько получилось. Навас забрал мяч в нижнем углу.
Фолят мадридцы теперь впереди.
Марсело на левом фланге ворвался в штрафную и нагнетал, нагнетал, нагнетал. Заблокировали его попытку.
А нет, вновь облачился Начо в манишку...
Замена будет у «Реала». Лукас Васкес не вошел в игру. Начо выйдет вместо него.
Как нужно «Реалу» все пока складывается. И в этом заслуга Бензема, прежде всего.
Ну а теперь Хуммельс пробил после углового, да головой. Неопасно, к разочарованию Хайнкеса.
Еще одна атака «Баварии»! Рибери замешкался, правда...
Момент для Мюллера! Получив пас в штрафной, Томас перевел мяч на противоположный край. Там никто не успел пробить.
Левандовски шлепнулся в штрафной! Молчит Чакыр, нет пенальти!
В высоком темпе продолжают действовать команды.
Да, вот это начало!
Трибуны бесчинствуют, и не понятно чьи — мадридские, мюнхенские, или и те, и другие.
Левым флангом атакует «Реал»... В позиционном наступлении хозяева.
«Бавария» мяч зацепила. Но вперед не идет — пока нет смысла.
Все, Мадрид прилепил мяч к своим ногам. Будут пытаться отыграться в оперативном порядке. Тут и Марсело уже словно заправский вингер. И все остальные рвутся спасать отечество.
Хитрый пас на забег Бензема. Тот сразу стрелял в центр. Исчерпан момент.
Все себя ведут, как будто так и должно было быть... Сейчас «Реал» в атаке. Пробьют штрафной, но очень издалека.
Кто бы мог подумать, но именно Киммих, фланговый защитник, открывает счет в этой паре во второй игре подряд. Сюжетище!
Хамес подал «стандарт» с левого фланга. Кулаками сыграл Навас.
Ха-ха, у Чакыра в нагрудном кармашке просвечивается красная карточка. Это намек на то, что удалений сегодня не избежать?
ПО-Е-ХА-ЛИ! Вперед, в историю! Чуем, ждет нас фантастическая игра! На старт!
Поздоровались приезжие с хозяевами... И ждем-с свисток Чакыра!
Итак, на «Сантьяго Бернабеу» звучит гимн Лиги чемпионов! Таков сейчас вид стадиона, такое полотнище развесили за воротами местные фэны — закачаешься!
Вот к кому сегодня будет приковано исключительное внимание, конечно.
Минутная готовность... Совсем скоро начнется ШОУ!
Мадрид выступит в белой форме с голубенькими вставками.
Все идет к тому, что «Реал» мы увидим в киевском финале. Больно повезло ему в первой встрече. Мало что складывалось, Роналду потерялся — а вот поди ж ты, наудили два гола. «Бавария» атаковала мощнее и изобретательнее. Да толку?..
Разминают Кейлора Наваса... Возможно, ему сегодня придется потрудиться.
«Реал» активно разминается.
Их поклонники уже на местах, кстати говоря.
В красном цвете выступят сегодня баварцы.
У «Реала» с первых минут в атаке выйдет Карим Бензема, тем более Иско травмирован. В остальном Зинедин Зидан остановил выбор вот на ком.
«Реал» : Навас, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Лукас Васкес, Модрич, Ковачич, Кроос, Асенсио, Криштиану Роналду, Бензема.
Также получивший травму в первой игре Хави Мартинес числится в запасе. А в основу Хайнкес отрядил следующих футболистов.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Киммих, Алаба, Толиссо, Тиагу Алькантара, Мюллер, Рибери, Хамес Родригес, Левандовски.
Меньше часа осталось до стартового свистка турецкого рефери Джюнейта Чакыра! «Баварии» предстоит отыграться со счета 1:2 в гостях без Арьена Роббена. Задачка не из легких, но ничего другого подопечным Юппа Хайнкеса не остается! Только штурм Мадрида.
Начало игры в 21:45 мск.
Мадридский «Реал» попытается оформить проход в финал Лиги чемпионов в домашнем матче с мюнхенской «Баварией».