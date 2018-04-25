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Бавария Реал Мадрид

Лига чемпионов. «Реал» обыгрывает «Баварию» в Мюнхене. LIVE

Онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал»

Мюнхенская «Бавария» принимает мадридский «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/2 финала. 1-й матч  |   25 апреля 21:45   |  2 тайм
Бавария
1:2
Реал Мадрид
1:2
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Киммих 28'
Рибери 52'
Марсело 44'
Асенсио 57'
Каземиро 78'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Свен Ульрайх
13 (з)    Рафинья
17 (з)   Жером Боатенг 34'
5 (з)   Матс Хуммельс
8 (з)   Хави Мартинес 75'
32 (п)   Йозуа Киммих 28'
10 (п)   Арьен Роббен 8'
11 (п)   Хамес Родригес
7 (п)   Франк Рибери 52'
25 (н)   Томас Мюллер
9 (н)   Роберт Левандовски
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  67'
12 (з)    Марсело 44'
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро 78'
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
17 (п)   Лукас Васкес
22 (п)    Иско 46'
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
22 (в)   Том Штарке
4 (з)   Никлас Зюле 34'
14 (з)   Хуан Бернат
6 (п)   Тьяго Алькантара 8'
24 (п)   Корентин Толиссо 75'
19 (п)   Себастьян Руди
2 (н)   Сандро Вагнер
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио 46' 57'
23 (п)   Матео Ковачич
9 (н)   Карим Бензема 67'
11 (н)   Гарет Бэйл
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'80

Комбинируют мюнхенцы, не смирились еще с поражением. Но время неумолимо тает...

'79

Рибери очень хочет отдать голевую передачу, но пока добивается лишь углового...

'78

«Стандарт» мюнхенцам откровенно не удался.

'78

Каземиро правила нарушил против Хамеса, и карточку получил.

'77

На скамейке Мартинес приложил лед к голове. Видимо, и у него повреждение!

'76

Ульрайх спасает свою команду!

'75

Третья замена у «Баварии». Корентин Толиссо вместо Мартинеса.

'73

Ровно 70 тысяч человек собрались на этой игре.

'72

Хайнкес волнуется. Понимает, что шансы на финал потихонечку таят.

'71

Хех, прямо сейчас забивает португалец, но мяч не засчитывается: углядел Куйперс игру рукой. Криштиану негодует, естественно.

'70

Роналду совсем не заметен, кстати!

'69

Ой, вновь Рибери! И снова мимо, да что ж такое!

'68

Падал Навас, били хозяева — но Рамос львом бросился на мяч, своим телом закрыл амбразуру!

'67

ОГО-ГО! Каким-то чудом мяч сейчас не попал в ворота «Реала»!

'67

Карвахаля снимают с пробега. Бензема, опальный француз, вместо него.

'65

Статистика игры.

'64

Замену готовит Зидан. Карим Бензема появится на газоне.

'63

Поджимает Мюнхен, но стоит стеной Навас. Вот и сейчас справился он с попыткой Рибери.

'60

«Бавария» с угловым. Очень неудачная подача...

'59

Степенны теперь мадридцы. Все проходит по их сценарию.

'58

Обескуражен Хайнкес. А трибуны не замолкают — поют.

'57

ГОООООООООООООЛ! ... и пропускает! Поймали гости мюнхенцев на контратаке, грубо ошибся Рафинья, предоставивший им такую возможность. Вдвоем убежали мадридцы на одинокого Ульрайха, и свеженький Асенсио привел приговор в исполнение. Васкес ему ассистировал.

'55

Наседает «Бавария»...

'53

Рибери уже забыл этот казус, вновь он на левой бровке и вновь неистовствует. Навес, правда, не вышел сейчас.

'52

Рибери получает желтую карточку! За разговоры, судя по всему.

'51

Ой, Рибери обыграл всех в штрафной, раскачал Каземиро и классно катнул Мюллеру. У того мяч в самый последний момент выбили.

'50

Раскатывает мяч «Бавария». «Реалу» ничья выгодна, на рожон он не лезет.

'48

Развивается игра, болельщики поют. Текущий счет «Баварию» никак не устраивает.

'47

У «Реала» прямо сейчас выходит Марко Асенсио вместо Иско.

'46

Выходят команды на поле, а мы обратим внимание на пропущенную замену: еще до перерыва Боатенг травмировался и уступил место Никласу Зюле.

Перерыв

Классный футбол демонстрируется на «Альянц Арене». «Бавария» выглядит чуть лучше, несмотря на потерю из-за травмы своего лидера Роббена. «Реал» испытывает очевидные трудности с переходом из обороны в атаку, но забил важнейший в стратегическом плане гостевой мяч благодаря удачному попаданию Марсело. Посмотрим, что принесет нам тайм второй.

'45+2

Завершается первая половина угловым «Баварии». Вновь в сантиметрах от штанги проходит мяч. И свистит Куйперс, все на этом.

'45+2

МОМЕНТ! После подачи Левандовски пробил головой с близкого расстояния. Отбил Навас, не оплошал от слова совсем!

'45+1

Две минуты еще сыграют. И будет «стандарт» для Мюнхена.

'45

Ждем решения Куйперса по компенсированному времени.

'44

ГОООООООООООЛ! И все-таки забивает «Реал» в раздевалку. Это бразилец Марсело пришел к успеху. Суперубедительно, хлестко, смачно пробил в касание примерно с линии штрафной. 1:1!

'44

Редкий выпад «Реала». Иско встретили двое, выдавили мяч за пределы штрафной.

'43

Ловко подал француз в штрафную, там Мюллер стрелял в касание — классно. Лишь выставленная нога Рамоса спасла «Реал». С углового хозяева не преуспели.

'42

Перепасовка Мюнхена на газоне «Альянц Арены». На левый фланг закидывают в расчете на забегание Рибери.

'41

Угловой подала «Бавария», и Хуммельс стрелял из вратарской ногой! В касание пробил, и вышло не так удачно. Сильно выше ворот запульнул он мяч.

'39

Мало что получается у Роналду. Он переживает собственную немощь.

'38

В атаке «Бавария».

'37

Катится тайм в концовке, между тем.

'34

Рибериииииииии... Невероятно, не забил француз в 100500% позиции... Алькантара так вывел Франка на ворота Наваса, что оставалось лишь катнуть мяч мимо вратаря. Не обработал Рибери, отскочил мячик от бутсы прямо в руки Навасу. И сокрушается француз...

'33

А Мюнхен все празднует. Как бы не переборщить...

'32

Не чураются хозяева и назад отыгрывать. Все нормально, ведут, могут себе позволить...

'30

А не останавливаются красно-белые, несутся вперед!

'29

И прицепом еще один убойный момент! Прощают мюнхенцы мадридцев.

'28

ГООООООООООООООЛ! А сглазили мы, накаркали!!! Хахахах, «Бавария» в издевательской манере выходит вперед! Это Родригес протащил мяч по правому флангу, где неожиданно образовалась пустота, а Киммих, получив передачу, сразу пробил в дальний угол как из пращи. 1:0!!!

'27

Моментов нет, кстати...

'24

Марсело финтит на фланге, отдает Кроосу, который сразу же пытается найти в штрафной Роналду. Не точен немец. Либо же португалец не добежал.

'23

Плотный удар Карвахаля! Все видел вратарь Ульрайх. Нормально.

'21

Плохо удается Мадриду выход из обороны, не слишком-то понимают они, кажется, как атаковать «Баварию». Даже без Роббена Мюнхен продолжает реализовывать свою концепцию. Чувствуется тренерская рука Хайнкеса.

'20

Офсайд у гостей. Ну и ладно.

'18

Остановочка, вернее пауза в игре. После бурного начала передохнуть решили ребятки.

'16

Гудит «Альянц Арена», Роналду выпрашивает штрафной, с мячом «Бавария».

'14

Все, атакующая волна захлебнулась.

'14

Очень неудачно — прямо в голову капитана «Реала» Рамоса... Зато угловой, поскольку нелепо отбил испанец.

'13

Штрафной исполнит «Бавария».

'11

С мячом хозяева. Отошли видимо уже от шока.

'10

Обескуражены абсолютно все в Мюнхене... Но — жизнь продолжается!

'8

Ох ты, боже мой... Приходится Юппу Хайнкесу менять своего лидера. Роббен хромает и уходит в раздевалку. Тьяго Алькантара вышел на поле.

'8

Мяч у Рибери, тянут время мюнхенцы в ожидинии вердикта врачей.

'7

Опс, Роналду в офсайде. Какая незадача, не правда ли?

'7

С мячом так называемые «сливочные», мастера поздних пенальти. Катают мяч, пользуясь своим большинством.

'6

Никак не вернется голландец...

'5

Оп, вот это плохо — Роббен травмировался. Экстренно латают ему ногу эскулапы, а кто-то уже побежал разминаться...

'4

25-я встреча соперников, между прочим. А чего добился ты?

'3

Роббен в борьбе с Каземиро изловчился подать в штрафную, но не точно. Выносят там. «Бавария» прессингует, тем не менее. Спуска испанцам не дает.

'3

Остановка в матче, досталось Рибери. Модрич удружил ему, и хромает уже француз.

'2

Зидан уже бесится на бровке! Что за накал, ах какие эмоции!

'1

А теперь Боатенг грубовато фолит на Иско! И это лишь первая минута идет!!!

'1

Сразу же момент! Родригес организовал, Левандовски пасовал на Мюллера. Удар из сложного положения не получился.

'1

Куйперс дал долгожданный свисток, матч начался! Главное противостояние сезона, пожалуй. Каждый из клубов просто грезит новым трофеем Лиги!

21:45

Звучит гимн Лиги чемпионов!

21:33

ОН разминается как простой смертный.

21:32

На разминке команды...

21:31

Многие сегодня ждут дуэль Роналду и Левандовски, конечно.

21:30

Кстати, вот как выглядит стартовый протокол.

21:28

Голландец Бьорн Куйперс обслужит игру.

21:27

«Реал» — в черном.

21:26

В красном сыграет «Бавария», разумеется.

21:25

За путевку в Киев, напомним, сразятся гранды мирового футбола. Мэр украинской столицы, когда-то — чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко уже ждет. Вот только кого, Роббена или Роналду?...

21:20

А вы что думаете?

21:15

Теперь «Бавария»: Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья - Мартинес - Роббен, Хамес, Рибери - Мюллер - Левандовски.

21:00

Это будет мегаигра, а пока — составы. Сначала «Реал»: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Васкес, Криштиану, Иско.

10:05

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

10:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru» приветствуем вас на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Мюнхенская «Бавария» принимает мадридский «Реал».