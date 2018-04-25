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Комбинируют мюнхенцы, не смирились еще с поражением. Но время неумолимо тает...
Рибери очень хочет отдать голевую передачу, но пока добивается лишь углового...
«Стандарт» мюнхенцам откровенно не удался.
На скамейке Мартинес приложил лед к голове. Видимо, и у него повреждение!
Ульрайх спасает свою команду!
Ровно 70 тысяч человек собрались на этой игре.
Хайнкес волнуется. Понимает, что шансы на финал потихонечку таят.
Хех, прямо сейчас забивает португалец, но мяч не засчитывается: углядел Куйперс игру рукой. Криштиану негодует, естественно.
Роналду совсем не заметен, кстати!
Ой, вновь Рибери! И снова мимо, да что ж такое!
Падал Навас, били хозяева — но Рамос львом бросился на мяч, своим телом закрыл амбразуру!
Статистика игры.
Замену готовит Зидан. Карим Бензема появится на газоне.
«Бавария» с угловым. Очень неудачная подача...
Степенны теперь мадридцы. Все проходит по их сценарию.
Обескуражен Хайнкес. А трибуны не замолкают — поют.
ГОООООООООООООЛ! ... и пропускает! Поймали гости мюнхенцев на контратаке, грубо ошибся Рафинья, предоставивший им такую возможность. Вдвоем убежали мадридцы на одинокого Ульрайха, и свеженький Асенсио привел приговор в исполнение. Васкес ему ассистировал.
Наседает «Бавария»...
Рибери уже забыл этот казус, вновь он на левой бровке и вновь неистовствует. Навес, правда, не вышел сейчас.
Ой, Рибери обыграл всех в штрафной, раскачал Каземиро и классно катнул Мюллеру. У того мяч в самый последний момент выбили.
Раскатывает мяч «Бавария». «Реалу» ничья выгодна, на рожон он не лезет.
Развивается игра, болельщики поют. Текущий счет «Баварию» никак не устраивает.
У «Реала» прямо сейчас выходит Марко Асенсио вместо Иско.
Классный футбол демонстрируется на «Альянц Арене». «Бавария» выглядит чуть лучше, несмотря на потерю из-за травмы своего лидера Роббена. «Реал» испытывает очевидные трудности с переходом из обороны в атаку, но забил важнейший в стратегическом плане гостевой мяч благодаря удачному попаданию Марсело. Посмотрим, что принесет нам тайм второй.
Завершается первая половина угловым «Баварии». Вновь в сантиметрах от штанги проходит мяч. И свистит Куйперс, все на этом.
Две минуты еще сыграют. И будет «стандарт» для Мюнхена.
Ждем решения Куйперса по компенсированному времени.
Редкий выпад «Реала». Иско встретили двое, выдавили мяч за пределы штрафной.
Ловко подал француз в штрафную, там Мюллер стрелял в касание — классно. Лишь выставленная нога Рамоса спасла «Реал». С углового хозяева не преуспели.
Перепасовка Мюнхена на газоне «Альянц Арены». На левый фланг закидывают в расчете на забегание Рибери.
Мало что получается у Роналду. Он переживает собственную немощь.
В атаке «Бавария».
Катится тайм в концовке, между тем.
А Мюнхен все празднует. Как бы не переборщить...
Не чураются хозяева и назад отыгрывать. Все нормально, ведут, могут себе позволить...
А не останавливаются красно-белые, несутся вперед!
И прицепом еще один убойный момент! Прощают мюнхенцы мадридцев.
Моментов нет, кстати...
Марсело финтит на фланге, отдает Кроосу, который сразу же пытается найти в штрафной Роналду. Не точен немец. Либо же португалец не добежал.
Плохо удается Мадриду выход из обороны, не слишком-то понимают они, кажется, как атаковать «Баварию». Даже без Роббена Мюнхен продолжает реализовывать свою концепцию. Чувствуется тренерская рука Хайнкеса.
Офсайд у гостей. Ну и ладно.
Остановочка, вернее пауза в игре. После бурного начала передохнуть решили ребятки.
Гудит «Альянц Арена», Роналду выпрашивает штрафной, с мячом «Бавария».
Все, атакующая волна захлебнулась.
Очень неудачно — прямо в голову капитана «Реала» Рамоса... Зато угловой, поскольку нелепо отбил испанец.
Штрафной исполнит «Бавария».
С мячом хозяева. Отошли видимо уже от шока.
Обескуражены абсолютно все в Мюнхене... Но — жизнь продолжается!
Мяч у Рибери, тянут время мюнхенцы в ожидинии вердикта врачей.
Опс, Роналду в офсайде. Какая незадача, не правда ли?
С мячом так называемые «сливочные», мастера поздних пенальти. Катают мяч, пользуясь своим большинством.
Никак не вернется голландец...
25-я встреча соперников, между прочим. А чего добился ты?
Роббен в борьбе с Каземиро изловчился подать в штрафную, но не точно. Выносят там. «Бавария» прессингует, тем не менее. Спуска испанцам не дает.
Остановка в матче, досталось Рибери. Модрич удружил ему, и хромает уже француз.
Зидан уже бесится на бровке! Что за накал, ах какие эмоции!
А теперь Боатенг грубовато фолит на Иско! И это лишь первая минута идет!!!
Сразу же момент! Родригес организовал, Левандовски пасовал на Мюллера. Удар из сложного положения не получился.
Куйперс дал долгожданный свисток, матч начался! Главное противостояние сезона, пожалуй. Каждый из клубов просто грезит новым трофеем Лиги!
Звучит гимн Лиги чемпионов!
ОН разминается как простой смертный.
На разминке команды...
Многие сегодня ждут дуэль Роналду и Левандовски, конечно.
Кстати, вот как выглядит стартовый протокол.
Голландец Бьорн Куйперс обслужит игру.
«Реал» — в черном.
В красном сыграет «Бавария», разумеется.
За путевку в Киев, напомним, сразятся гранды мирового футбола. Мэр украинской столицы, когда-то — чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко уже ждет. Вот только кого, Роббена или Роналду?...
А вы что думаете?
Теперь «Бавария»: Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья - Мартинес - Роббен, Хамес, Рибери - Мюллер - Левандовски.
Это будет мегаигра, а пока — составы. Сначала «Реал»: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Васкес, Криштиану, Иско.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru» приветствуем вас на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Мюнхенская «Бавария» принимает мадридский «Реал».