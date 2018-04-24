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Трансляция
С конца
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'86
Джеко в быстрой атаке решил пробить издали, но мяч полетел чуть выше перекладины!
'85
'85
Пенальти! «Рома» взялась за дело! Найнгголан пробил с лёта из-за пределов штрафной, а мяч попал в руку Милнеру!
'84
У Джеко не получился удар с края штрафной.
'82
Вейналдум не попал по мячу после опасного прострела Робертсона!
'81
'78
Арнольд здорово сыграл на перехвате, прервав заброс Джеко.
'77
Упал темп игры. «Ливерпуль» устраивает текущий счёт, а «Рома» с трудом контролирует мяч.
'75
Стротману понадобилась медицинская помощь.
'75
'75
'74
'73
Кариус! После навеса Перотти Шик опасно пробил головой, но Кариус среагировал.
'71
Шик накрыл Ловрена в чужой штрафной, помешав хорвату выбить мяч в поле, после рикошета тот чуть не залетел в ворота «Ливерпуля»!
'71
У Салаха заметили положение вне игры.
'69
'67
'67
'67
'67
'65
Милнер жёстко сыграл против Стротмана, получив устное предупреждение.
'64
Ошибка Алисона чуть не привела к очередному голу красных! Бразильский голкипер не смог зафиксировать подачу Салаха с углового, мяч достался Мане, удар которого был блокирован!
'63
Римляне заработали угловой, который обернулся плохим навесом от Коларова.
'61
'60
Мане прострелил на Фирмино, который в попытке продавить соперника оказался на газоне, но арбитр не поставил пенальти!
'59
Шик решился на резкий удар после прострела Коларова по линии штрафной, но получилось выше ворот.
'58
Арнольд неточно пробил из-за пределов штрафной.
'56
'54
Манолас потерял мяч перед своей штрафной, но тройка форвардов «Ливерпуля» этим не воспользовалась — Мане забрался в положение вне игры.
'54
Милнер сбил Коларова на фланге. Инициатива перешла к римлянам.
'52
Алисон выбежал из ворот на заброс красных, опередив Мане.
'51
Ловрен помешал Найнгголану пробить с края штрафной. Сыграв в подкате, хорват задел мяч рукой, но арбитр не стал назначать пенальти, не увидев в этом умышленной игры.
'51
Джеко подставился под фол, отрабатывая в обороне.
'50
Манолас в последний момент сыграл в подкате на угловой, опередив в своей штрафной Салаха!
'48
Мощный удар Арнольда со штрафного был блокирован стенкой из римлян.
'47
Стротман сыграл рукой перед своей штрафной.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Ливерпуль» вальяжно начал встречу, отдав инициативу римлянам. Однако итальянцы так и не стали хозяевами «Энфилда». В середине тайма красные ускорили темп, создав несколько голевых возможностей. Мане дважды простил «Рому», а вот Салах свою бывшую команду прощать не стал. Дубль египтянина может сыграть ключевую роль, если римляне не вернутся в игру во втором тайме.
'45
'44
Коларов полез на трёх защитников и оказался на газоне, после чего решил забрать мяч в руки, надеясь на свисток арбитра, но тот наоборот заметил игру рукой у серба.
'43
Алисон забрал неудавшуюся скидку Ловрена, который вновь остался без опеки после навеса с углового.
'43
Фирмино легко развернулся перед чужой штрафной и пробил в ногу Маноласу!
'41
Алисон спас «Рому», отразив опасный удар Вейналдума с острого угла!
'40
Мане не сумел обыграть последнего защитник римлян, который оказался быстроногий Флоренци!
'39
'38
Ловрен! После подачи с углового Ловрен оказался без опеки, что позволило хорвату пробить головой в перекладину!
'38
Вейналдум ушёл от Маноласа у лицевой, но наткнулся на подстраховку в лице Жесуса.
'36
'35
Алисон забрал мяч после дальнего обводящего удара Фирмино.
'34
Не засчитан гол «Ливерпуля»! Милнер подключил к атаке Робертсона, который слева прострелил на находящегося в офсайде Мане, чей точный удар как раз и не был засчитан.
'32
Фасио разгадал хитрость Мане, перехватив проникающий пас на Фирмино!
'30
Салах обыгрался с защитником «Ромы» и пробил из пределов штрафной в дальний угол, но Алисон выручил!
'29
Ещё один шанс не использовал Мане! Фирмино обыграл соперника на краю штрафной и прострелил на свободного Мане, который из убойной позиции не попал в створ!
'28
Мане! Очень технично Мане убежал от Фасио на свидание с Алисоном, пяткой пробросив мяч себе на ход. Однако африканскому форварду не хватило точности, чтобы попасть в дальнюю девятку!
'27
Алисон вовремя вышел из ворот на подачу красных и забрал мяч.
'26
'26
Мане немного не подстроился под резкую подачу Арнольда.
'25
Ундер не сумел убежать в контратаку, нарвавшись на отбор от Хендерсона.
'23
Коларов поспешил с навесом, послав мяч за лицевую линию.
'21
Ундер подхватил мяч слева и сразу сделал навес, который пришёлся в руки Кариусу.
'20
Де Росси сумел дотянуться и перехватить опасный прострел Милнера!
'18
Перекладина спасла «Ливерпуль» после дальнего выстрела Коларова! Хорошо сыграл Кариус, который успел перевести мяч в каркас ворот!
'18
'18
'18
Джеко здорово скинул мяч на Ундера, против которого отлично в обороне сыграл Ловрен.
'17
Ловрен опередил Джеко у своей штрафной и отразил подачу Коларова.
'16
Вейналдум разминается в то время, когда Окслейд-Чемберлену оказывают медицинскую помощь. Медики показали, что Алексу требуется замена.
'15
Окслейд-Чемберлен получил травму ноги.
'14
Кариус спокойно вышел из ворот на навес Коларова. Удобную для голкипера сделал подачу серб.
'13
Салах выпустил мяч в аут, пытаясь оббежать Жесуса на фланге.
'11
Де Росси сделал слишком сильную диагональ на правый край штрафной на Флоренци, мяч улетел за лицевую.
'10
Найнгголан получил повреждение в стыке с ван Дейком.
'9
Фасио накрыл Мане на половине поля «Ливерпуля». Отличная игра в персональный прессинг от римлян.
'8
Окслейд-Чемберлен отметился простым дальним ударом.
'7
Ундер забрался в положение вне игры.
'5
Фирмино выскочил на проникающий пас Салаха и с острого угла выстрелил параллельно створу ворот!
'4
Флоренци отлично сыграл в подкате против Милнера, выбив мяч за лицевую с рикошетом от Джеймса. Будет удар от ворот.
'3
Салах ускорился на передачу на ход, вошёл на край штрафной и нанёс несильный обводящий удар.
'2
Стротман! Джеко зацепился в штрафной за прострел Коларова и отыграл чуть назад на Стротмана, который хорошо пробил в ближний угол, но Кариус легко взял мяч.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.