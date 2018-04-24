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Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Рома» забили семь мячей. LIVE

Онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома»

Английский «Ливерпуль» на своем поле принимает итальянскую «Рому» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 1-й матч  |   24 апреля 21:45   |  2 тайм
Ливерпуль
5:0
Рома
5:2
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Салах 35'
Александер-Арнольд 39'
Салах 45'
Мане 56'
Фирмино 61'
Фирмино 68'
Ловрен 74'
Жесус 26'
Жесус 67'
Де Росси 67'
Джеко 81'
Перотти 85' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен 74'
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд 39'
14 (п)   Джордан Хендерсон
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 18'
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах 75' 35' 45'
9 (н)   Роберто Фирмино 61' 68'
19 (н)   Садио Мане 56'
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
5 (з)   Жуан Жесус 67' 26' 67'
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци
16 (п)   Даниэле Де 67' 67'
6 (п)   Кевин Стротман
17 (п)   Дженгиз Ундер 46'
4 (п)   Раджа Найнгголан
9 (н)   Эдин Джеко 81'
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
17 (з)   Рагнар Клаван
18 (з)   Альберто Морено
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 18'
28 (н)   Дэнни Ингс 75'
29 (н)   Доминик Соланке
28 (в)   Лукаш Скорупски
25 (з)   Бруно Перес
21 (п)   Максим Гоналон 67' 67'
8 (п)   Диего Перотти 85'
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
14 (н)   Патрик Шик 46'
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
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'86
Джеко в быстрой атаке решил пробить издали, но мяч полетел чуть выше перекладины!
'85
ГОЛ! Перотти реализовал это шанс, ударив в правую девятку! Кариус совсем не угадал с направлением удара.
'85
Пенальти! «Рома» взялась за дело! Найнгголан пробил с лёта из-за пределов штрафной, а мяч попал в руку Милнеру!
'84
У Джеко не получился удар с края штрафной.
'82
Вейналдум не попал по мячу после опасного прострела Робертсона!
'81
ГОЛ! Джеко оставляет «Роме» призрачные надежды на финал! Найнгголан сделал заброс за спину Ловрену на Джеко, который классно обработал мяч и расстрелял ближний угол ворот Кариуса!
'78
Арнольд здорово сыграл на перехвате, прервав заброс Джеко.
'77
Упал темп игры. «Ливерпуль» устраивает текущий счёт, а «Рома» с трудом контролирует мяч.
'75
Стротману понадобилась медицинская помощь.
'75
Ингс вышел.
'75
Салах покинул поле.
'74
Ловрен не дал Стротману разогнать атаку, получив за свой фол «горчичник».
'73
Кариус! После навеса Перотти Шик опасно пробил головой, но Кариус среагировал.
'71
Шик накрыл Ловрена в чужой штрафной, помешав хорвату выбить мяч в поле, после рикошета тот чуть не залетел в ворота «Ливерпуля»!
'71
У Салаха заметили положение вне игры.
'69
ГОЛ! Фирмино оформил дубль! Милнер сделал хороший навес с углового на Фирмино, который без труда выиграл силовую борьбу и головой пробил в дальний угол! Остановится ли на этом «Ливерпуль»?
'67
Перотти постарается помочь «Роме».
'67
Жесуса решили снять с игры.
'67
Гоналон вышел.
'67
Де Росси заменили.
'65
Милнер жёстко сыграл против Стротмана, получив устное предупреждение.
'64
Ошибка Алисона чуть не привела к очередному голу красных! Бразильский голкипер не смог зафиксировать подачу Салаха с углового, мяч достался Мане, удар которого был блокирован!
'63
Римляне заработали угловой, который обернулся плохим навесом от Коларова.
'61
ГОЛ! Фирмино записал свою фамилию на табло! Салах получил мяч справа и очень легко обыграл соперника на краю чужой штрафной. Затем египтянин выдал удобный прострел на дальнюю штангу, где притаился Фирмино.
'60
Мане прострелил на Фирмино, который в попытке продавить соперника оказался на газоне, но арбитр не поставил пенальти!
'59
Шик решился на резкий удар после прострела Коларова по линии штрафной, но получилось выше ворот.
'58
Арнольд неточно пробил из-за пределов штрафной.
'57
Забей пенальти вратарю сборной!
'56
ГОЛ! Мане отличился! Салах убежал за длинную передачу и здорово прострелил в штрафную римлян, где оборона упустила Мане, которая подправил мяч в левый нижний угол!
'54
Манолас потерял мяч перед своей штрафной, но тройка форвардов «Ливерпуля» этим не воспользовалась — Мане забрался в положение вне игры.
'54
Милнер сбил Коларова на фланге. Инициатива перешла к римлянам.
'52
Алисон выбежал из ворот на заброс красных, опередив Мане.
'51
Ловрен помешал Найнгголану пробить с края штрафной. Сыграв в подкате, хорват задел мяч рукой, но арбитр не стал назначать пенальти, не увидев в этом умышленной игры.
'51
Джеко подставился под фол, отрабатывая в обороне.
'50
Манолас в последний момент сыграл в подкате на угловой, опередив в своей штрафной Салаха!
'48
Мощный удар Арнольда со штрафного был блокирован стенкой из римлян.
'47
Стротман сыграл рукой перед своей штрафной.
'46
Шик постарается забить Кариусу.
'46
Ундер был заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Ливерпуль» вальяжно начал встречу, отдав инициативу римлянам. Однако итальянцы так и не стали хозяевами «Энфилда». В середине тайма красные ускорили темп, создав несколько голевых возможностей. Мане дважды простил «Рому», а вот Салах свою бывшую команду прощать не стал. Дубль египтянина может сыграть ключевую роль, если римляне не вернутся в игру во втором тайме.
'45
Забей пенальти вратарю сборной!
'45
ГОЛ! Дубль Салаха! Фирмино разогнал контратаку «Ливерпуля» и вовремя сыграл на ход Салаху, который подбежал к штрафной и перебросил мяч через вышедшего из ворот Алисона! Такой «Ливерпуль» тяжело остановить.
'44
Коларов полез на трёх защитников и оказался на газоне, после чего решил забрать мяч в руки, надеясь на свисток арбитра, но тот наоборот заметил игру рукой у серба.
'43
Алисон забрал неудавшуюся скидку Ловрена, который вновь остался без опеки после навеса с углового.
'43
Фирмино легко развернулся перед чужой штрафной и пробил в ногу Маноласу!
'41
Алисон спас «Рому», отразив опасный удар Вейналдума с острого угла!
'40
Мане не сумел обыграть последнего защитник римлян, который оказался быстроногий Флоренци!
'39
Арнольд зацепил ногу Стротмана и удостоился жёлтой карточки.
'38
Ловрен! После подачи с углового Ловрен оказался без опеки, что позволило хорвату пробить головой в перекладину!
'38
Вейналдум ушёл от Маноласа у лицевой, но наткнулся на подстраховку в лице Жесуса.
'37
Забей пенальти вратарю сборной!
'36
ГОЛ! Фантастический гол Салаха! Египетский форвард получил мяч на краю штрафной и отлично пробил в дальнюю девятку! Сильное исполнительское мастерство у этого игрока.
'35
Алисон забрал мяч после дальнего обводящего удара Фирмино.
'34
Не засчитан гол «Ливерпуля»! Милнер подключил к атаке Робертсона, который слева прострелил на находящегося в офсайде Мане, чей точный удар как раз и не был засчитан.
'32
Фасио разгадал хитрость Мане, перехватив проникающий пас на Фирмино!
'30
Салах обыгрался с защитником «Ромы» и пробил из пределов штрафной в дальний угол, но Алисон выручил!
'29
Ещё один шанс не использовал Мане! Фирмино обыграл соперника на краю штрафной и прострелил на свободного Мане, который из убойной позиции не попал в створ!
'28
Мане! Очень технично Мане убежал от Фасио на свидание с Алисоном, пяткой пробросив мяч себе на ход. Однако африканскому форварду не хватило точности, чтобы попасть в дальнюю девятку!
'27
Алисон вовремя вышел из ворот на подачу красных и забрал мяч.
'26
Опасный подкат Жесуса привёл к предупреждению.
'26
Мане немного не подстроился под резкую подачу Арнольда.
'25
Ундер не сумел убежать в контратаку, нарвавшись на отбор от Хендерсона.
'23
Коларов поспешил с навесом, послав мяч за лицевую линию.
'21
Ундер подхватил мяч слева и сразу сделал навес, который пришёлся в руки Кариусу.
'20
Де Росси сумел дотянуться и перехватить опасный прострел Милнера!
'18
Перекладина спасла «Ливерпуль» после дальнего выстрела Коларова! Хорошо сыграл Кариус, который успел перевести мяч в каркас ворот!
'18
Вейналдум вышел в опорную зону красных.
'18
Окслейд-Чемберлен ушёл.
'18
Джеко здорово скинул мяч на Ундера, против которого отлично в обороне сыграл Ловрен.
'17
Ловрен опередил Джеко у своей штрафной и отразил подачу Коларова.
'16
Вейналдум разминается в то время, когда Окслейд-Чемберлену оказывают медицинскую помощь. Медики показали, что Алексу требуется замена.
'15
Окслейд-Чемберлен получил травму ноги.
'14
Кариус спокойно вышел из ворот на навес Коларова. Удобную для голкипера сделал подачу серб.
'13
Салах выпустил мяч в аут, пытаясь оббежать Жесуса на фланге.
'11
Де Росси сделал слишком сильную диагональ на правый край штрафной на Флоренци, мяч улетел за лицевую.
'10
Найнгголан получил повреждение в стыке с ван Дейком.
'9
Фасио накрыл Мане на половине поля «Ливерпуля». Отличная игра в персональный прессинг от римлян.
'8
Окслейд-Чемберлен отметился простым дальним ударом.
'7
Ундер забрался в положение вне игры.
'5
Фирмино выскочил на проникающий пас Салаха и с острого угла выстрелил параллельно створу ворот!
'4
Флоренци отлично сыграл в подкате против Милнера, выбив мяч за лицевую с рикошетом от Джеймса. Будет удар от ворот.
'3
Салах ускорился на передачу на ход, вошёл на край штрафной и нанёс несильный обводящий удар.
'2
Стротман! Джеко зацепился в штрафной за прострел Коларова и отыграл чуть назад на Стротмана, который хорошо пробил в ближний угол, но Кариус легко взял мяч.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.