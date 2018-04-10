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Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на своём поле переигрывает «Ливерпуль» 1:0, счёт конечно мог быть и более крупным, но «Ливерпулю» пока везёт. «Манчестер Сити» обязательно нужно забивать ещё два мяча и конечно же нельзя пропускать, а иначе задача спасти это противостояние у команды Хосепа Гвардиолы будет практически нереальной.