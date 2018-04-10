- 425601 просмотр Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика...
- 324010 просмотров Анжелика Волчкова попросила врачей не разглашать историю своей болезни
- 258861 просмотр Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей до 76,85 рублей
- 253146 просмотров Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
- 131574 просмотра Георгий Бовт о том, чем россиянам грозят новые американские санкции
- 115734 просмотра «Спартак» разгромил «Анжи» в 25-м туре РФПЛ
- 113382 просмотра СМИ рассказали о перехвате «российского сообщения» по делу Скрипаля
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'76
Угловой у ворот «Ливерпуля». Зане выполнил подачу на ближнюю штангу, там оказались только футболисты в красной форме.
'75
Зане с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'74
'74
'74
Уолкер с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Ливерпуля» спокойно перехватили мяч.
'73
Де Брёйне выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Зане вновь оказался в офсайде.
'72
Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ливерпуля» не без труда, но смогли отвести угрозу от своих ворот.
'71
Лапорт пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ловрен подставил голову, мяч пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.
'70
Окслейд-Чемберлен в борьбе за верховой мяч неудачно приземлился на упавшего Зане, но вроде бы сейчас всё обошлось без повреждений.
'69
Игроки «Манчестер Сити» разыграли угловой, после этого с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Криус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'68
Агуэро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Ливерпуля» и ушёл на угловой.
'67
Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ловрен головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'66
'66
'65
'65
Последовала передача к штрафной площади «Ливерпуля» на Зане, игрок «Манчестер Сити» оказался в офсайде.
'64
Фернандиньо с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Кариус сыграл на выходе и забрал мяч.
'63
Угловой у ворот «Ливерпуля». Игроки «Манчестер Сити» решили разыграть стандарт, попытка вышла в очередной раз неудачной.
'62
Упал у нас сейчас темп матча, в составе «Манчестер Сити» готовятся замены постепенно.
'61
Де Брёйне пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кариус без всяких проблем забрал мяч.
'60
Милнер попытался по центру прорваться к штрафной площади «Манчестер Сити», но Отаменди его уверенно встретил и мяч перехватил.
'59
Последовал заброс на левый угол штрафной площади «Манчестер Сити» на Фирмино, Роберто не смог обработать мяч и пробить по воротам.
'58
Болельщики «Ливерпуля» сейчас чуть ли не выход в полуфинал уже празднуют, рановато всё же.
'57
Теперь «Манчестер Сити» нужно забивать ещё четыре мяча, сделать это практически невозможно, но бороться всё же нужно до конца.
'56
'55
Показали нам повтор, Зане в конце первого тайма забивал всё же по правилам, но боковому арбитру было это достаточно тяжело заметить.
'54
Фирмино сейчас казалось бы нарушал на своей половине поля против против Де Брёйне, но Матеу Лаос решил вновь промолчать.
'53
Александер-Арнольд с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но его нагнал Зане и мяч перехватил.
'52
Давид Сильва попытался выполнить передачу к линии штрафной площади на Стерлинга, игроки «Ливерпуля» перехватили мяч.
'51
«Манчестер Сити» вновь перехватил контроль над мячом, «Ливерпуль» в начале второго тайма стал плотнее при этом действовать в обороне.
'50
Зане упал у штрафной площади «Ливерпуля» на левом фланге, Матеу Лаос показал, что нужно играть дальше.
'49
С правого фланга последовал заброс в центр штрафной площади «Ливерпуля», Кариус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'48
Попытались игроки «Ливерпуля» через правый фланг провести атаку, но игроки «Манчестер Сити» смогли уверенно отбиться.
'47
Удалён со скамейки запасных у нас главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, теперь футболистам придётся действовать без его подсказок.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на своём поле переигрывает «Ливерпуль» 1:0, счёт конечно мог быть и более крупным, но «Ливерпулю» пока везёт. «Манчестер Сити» обязательно нужно забивать ещё два мяча и конечно же нельзя пропускать, а иначе задача спасти это противостояние у команды Хосепа Гвардиолы будет практически нереальной.
'45
Окслейд-Чемберлен отыгрался с Салахом и пробил по воротам с острого угла штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, но сейчас «Ливерпуль» создал хотя бы уже неплохой момент.
'44
Де Брёйне пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника и улетел в аут.
'43
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Ливерпуля», Кариус неудачно сыграл на выходе, в итоге Жезус отдал передачу во вратарскую на Зане, который забивал уже из офсайда.
'42
Бернарнду Силва теперь пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, штанга спасла «Ливерпуль» от второго пропущенного мяча.
'42
Фернандиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Ливерпуля».
'41
Окслейд-Чемберлен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Эдерсон был на месте.
'40
Стерлинг получил мяч на левом углу штрафной площади от Давида Сильвы, а вот передача в центр у Рахима уже вышла неточной.
'39
Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ливерпуля» вновь отбились без всяких проблем.
'38
Де Брёйне с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бернарду Силва принял мяч и пробил по воротам, мяч задел Робертсона и ушёл на угловой.
'37
Стерлинг попытался выполнить передачу на правый угол штрафной площади, защитники «Ливерпуля» уверенно перехватили мяч.
'36
Фернандиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'35
'34
Угловой у ворот «Манчестер Сити». Салах выполнил подачу на ближнюю штангу, Жезус головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'33
Теперь уже Стерлинг упал на правом углу штрафной площади в борьбе с тем же Робертсоном, вновь Матеу Лаос промолчал.
'32
Стерлинг в борьбе за верховой мяч в центре штрафной площади с Робертсоном упал на газон, Матеу Лаос показал, что нужно играть дальше.
'31
Зане на левом фланге очень активен сегодня, молодому Александеру-Арнольду очень трудно его сдерживать.
'30
'29
'28
Всё же решили игроки «Ливерпуля» продолжать игру, но сегодня гости совсем уж боязно подошли к этой игре.
'27
Александер-Арнольд показывает Матеу Лаосу, что мяч сейчас спустило, решили игроки «Ливерпуля» и таким образом выигрывать время.
'26
«Ливерпуль» вновь катает мяч в центре поля, сегодня совсем у команды Юргена Клоппа игра в атаке не идёт.
'25
Де Брёйне пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кариус спокойно забрал мяч в руки.
'24
Де Брёйне выполнил передачу в центр штрафной площади, Зане на этот раз залез в офсайд.
'23
Уолкер из центра поля выполнил слишком сильную передачу в штрафную площадь «Ливерпуля», в итоге такой мяч спокойно перехватил Кариус.
'22
Болельщики «Манчестер Сити» продолжают гнать свою команду вперёд, Эдерсона в игре мы давно не видели.
'21
Угловой у ворот «Ливерпуля». Зане выполнил подачу на ближнюю штангу, Робертсон головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'20
Кариус также недоволен своими полевыми игроками, просит голкипер «Ливерпуля», чтобы партнёры были всё же увереннее в борьбе за мяч.
'19
Очень тяжело «Ливерпулю», если так пойдёт и дальше, «Манчестер Сити» вскоре может забить второй мяч.
'18
Зане с левого угла штрафной площади пробил под перекладину, Кариус спас свою команду.
'17
Давид Сильва с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Робертсон головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'16
Игроки «Манчестер Сити» быстро разыграли угловой, после этого с левого фланга последовала передача в штрафную площадь, но Давид Сильва оказался в офсайде.
'15
Де Брёйне со стандарта с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Зане пробил в касание по воротам, мяч попал в защитника «Ливерпуля» и ушёл на угловой.
'14
'14
'13
Мане в борьбе за мяч у штрафной площади «Манчестер Сити» поскользнулся и врезался в Отаменди, после этого и Эдерсон вспылил, случилась небольшая потасовка.
'12
«Ливерпуль» всё же пока решил играть от обороны, в данном случае это правильное решение.
'11
Зане с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Ливерпуля» оказались первыми на мяче.
'10
Фирмино в центре поля нарушил правила против Де Брёйне. Игроки «Манчестер Сити» быстро разыграли стандарт.
'9
Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никто из партнёров к мячу не успел.
'8
Угловой у ворот «Манчестер Сити». Игроки «Ливерпуля» решили разыграть корнер, но ничего интересного гости так и не придумали.
'7
Де Брёйне пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'6
Салах выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники «Манчестер Сити» спокойно перехватили мяч.
'5
«Манчестер Сити» же пока начинает этот матч очень здорово, но совсем недавно в первом тайме здорово «Манчестер Сити» играл против «Манчестер Юнайтед», а во втором тайме была катастрофа.
'4
«Ливерпуль» смог перехватить мяч, пока команда Юргена Клоппа катает его в центре поля и старается успокоиться.
'3
Ван Дейк был недоволен, что Стерлинг на правом фланге довольно жёстко против него играл, с этого и началась голевая атака, но сегодня будет идти настоящая битва, надо было быть к такому готовым.
'2
'2
Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ливерпуля» очень уверенно отбились.
'2
Мане на правом фланге нарушил правила против Де Брёйне. «Манчестер Сити» сразу заработал неплохой стандарт.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 3:0.