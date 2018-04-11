Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'43
Хедира в перспективной контратаке туринцев отметился неточным пасом.
'42
Карвахаль получил мяч справа и вместо хорошего навеса нанёс крайне неточный удар с острого угла. Странное решение от опытного защитника «Реала».
'40
Игуаин немного не успел на отличный прострел Матюиди! «Ювентус» хочет забить третий гол до перерыва!
'37
'36
'34
Роналду здорово сыграл на Иско, который выскочил на свидание с Буффоном и отметился простым ударом, Джанлуиджи справился.
'33
Иско неточно пробил из-под Лихтштайнера.
'32
Кьеллини ошибся с передачей на своей половине поля, а затем последовал проникающий пас на Иско, который заметил свободного Крооса, дальнейший удар которого был блокирован.
'30
Марсело подхватил мяч на краю чужой штрафной и пробил с лёта чуть выше дальней девятки!
'29
'26
Карвахаль легко заблокировал прострел Алекса Сандро.
'25
Хедира взял подбор перед штрафной «Реала» и с лёта пробил намного выше ворот.
'23
Манджукич получил медицинскую помощь, чувствуя боль в области голеностопа.
'22
'21
Дуглас Коста здорово разогнал атаку, сместившись с фланга в центр, но затем бразилец ошибся с пасом налево.
'19
Роналду сбили, не дав прорваться по флангу.
'17
'17
'16
Дугласу Косте помешали выскочить на обостряющий пас Де Шильо.
'15
Манджукич! Пьянич с углового сделал подачу на свободного во вратарской Манджукича, который не смог пробить из убойной позиции!
'13
Не засчитан гол Иско! Роналду накрутил соперника на краю штрафной и нанёс удар низом, но Буффон смог отразить мяч перед собой на Иско, добивание которого было не засчитано из-за офсайда!
'12
Иско не подстроился под опасный прострел Крооса, находясь перед вратарской Буффона.
'11
Карвахаль отметился плохим навесом с фланга.
'10
Бэйл ворвался в штрафную и из-под двух защитников пробил прямо в Буффона, а затем после рикошета от легендарного голкипера валлиец решил ударить пяткой, не попав в створ.
'9
Де Шильо заблокировал удар Роналду с края штрафной «Ювентуса».
'7
Навас спас! Дуглас Коста прорвался по флангу и прострелил на границу вратарской, Навас отразил прострел на Игуаина, которому помешали расстрелять ворота, аргентинец попал в голкипера!
'6
Матюиди нарушил правила против Модрича, помешав хорвату развернуться в центре поля.
'4
Активное начало от «Ювентуса», туринцы постоянно контролируют мяч и атакуют по флангам.
'2
'1
Де Шильо справился с дриблингом Роналду, который пытался пробросить мяч себе на ход.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0.