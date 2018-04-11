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Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл у «Реала» уже два мяча. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус»

«Реал» на своем поле принимает «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   11 апреля 21:45   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:2
Ювентус
0:2
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Карвахаль 22'
Манджукич 2'
Пьянич 17'
Манджукич 29'
Лихтштайнер 36'
Манджукич 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль  22'
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Хесус Вальехо
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
8 (п)   Тони Кроос
7 (н)   Криштиану Роналду
11 (н)   Гарет Бэйл
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
2 (з)   Маттиа Де 17'
12 (з)   Алекс Сандро
4 (з)   Мехди Бенатиа
3 (з)   Джорджо Кьеллини
6 (п)   Сами Хедира
5 (п)   Миралем Пьянич 17'
14 (п)   Блез Матюиди
11 (п)   Дуглас Коста
9 (н)   Гонсало Игуаин
17 (н)   Марио Манджукич 2' 29' 37'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
15 (з)   Тео Бернар
17 (п)   Лукас Васкес
18 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)   Марко Асенсио
23 (п)   Матео Ковачич
9 (н)   Карим Бензема
23 (в)   Войцех Щенсны
26 (з)   Штефан Лихтштайнер 17' 36'
24 (з)   Даниэле Ругани
7 (п)   Хуан 
8 (п)   Клаудио Маркизио
22 (п)   Квадво Асамоа
27 (п)   Стефано Стураро
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'43
Хедира в перспективной контратаке туринцев отметился неточным пасом.
'42
Карвахаль получил мяч справа и вместо хорошего навеса нанёс крайне неточный удар с острого угла. Странное решение от опытного защитника «Реала».
'40
Игуаин немного не успел на отличный прострел Матюиди! «Ювентус» хочет забить третий гол до перерыва!
'37
ГОЛ! Манджукич оформляет дубль и сохраняет шансы «Ювентусу»! Лихтштайнер сделал отличный навес на дальнюю штангу, где Карвахаль снова потерял Манджукича, позволив хорвату пробить головой в ближний угол!
'36
Лихтштайнер был предупреждён за очередной фол против Роналду.
'34
Роналду здорово сыграл на Иско, который выскочил на свидание с Буффоном и отметился простым ударом, Джанлуиджи справился.
'33
Иско неточно пробил из-под Лихтштайнера.
'32
Кьеллини ошибся с передачей на своей половине поля, а затем последовал проникающий пас на Иско, который заметил свободного Крооса, дальнейший удар которого был блокирован.
'30
Марсело подхватил мяч на краю чужой штрафной и пробил с лёта чуть выше дальней девятки!
'29
Манджукич задел ногу Карвахаля, получив за этот фол предупреждение.
'26
Карвахаль легко заблокировал прострел Алекса Сандро.
'25
Хедира взял подбор перед штрафной «Реала» и с лёта пробил намного выше ворот.
'23
Манджукич получил медицинскую помощь, чувствуя боль в области голеностопа.
'22
Карвахаль нарвался на карточку, грубо сыграв против Манджукича.
'21
Дуглас Коста здорово разогнал атаку, сместившись с фланга в центр, но затем бразилец ошибся с пасом налево.
'19
Роналду сбили, не дав прорваться по флангу.
'17
Лихтштайнер вышел на правый край обороны.
'17
Де Шильо решили заменить по тактическим соображениям. Маттиа недоволен таким решением Массимо Аллегри.
'16
Дугласу Косте помешали выскочить на обостряющий пас Де Шильо.
'15
Манджукич! Пьянич с углового сделал подачу на свободного во вратарской Манджукича, который не смог пробить из убойной позиции!
'13
Не засчитан гол Иско! Роналду накрутил соперника на краю штрафной и нанёс удар низом, но Буффон смог отразить мяч перед собой на Иско, добивание которого было не засчитано из-за офсайда!
'12
Иско не подстроился под опасный прострел Крооса, находясь перед вратарской Буффона.
'11
Карвахаль отметился плохим навесом с фланга.
'10
Бэйл ворвался в штрафную и из-под двух защитников пробил прямо в Буффона, а затем после рикошета от легендарного голкипера валлиец решил ударить пяткой, не попав в створ.
'9
Де Шильо заблокировал удар Роналду с края штрафной «Ювентуса».
'7
Навас спас! Дуглас Коста прорвался по флангу и прострелил на границу вратарской, Навас отразил прострел на Игуаина, которому помешали расстрелять ворота, аргентинец попал в голкипера!
'6
Матюиди нарушил правила против Модрича, помешав хорвату развернуться в центре поля.
'4
Активное начало от «Ювентуса», туринцы постоянно контролируют мяч и атакуют по флангам.
'2
ГОЛ! Манджукич забивает быстрый гол! Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Манджукич, пробивший головой в дальний угол!
'1
Де Шильо справился с дриблингом Роналду, который пытался пробросить мяч себе на ход.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:0.