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Бавария Севилья

Лига чемпионов. «Бавария» — «Севилья». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Севилья»

«Бавария» принимает «Севилью» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   11 апреля 21:45   |  1 тайм
Бавария
0:0
Севилья
0:0
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Меркадо 2'
Н'Зонзи 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Свен Ульрайх
13 (з)    Рафинья
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Матс Хуммельс
8 (з)   Хави Мартинес
32 (п)   Йозуа Киммих
10 (п)   Арьен Роббен
11 (п)   Хамес Родригес
7 (п)   Франк Рибери
25 (н)   Томас Мюллер
9 (н)   Роберт Левандовски
13 (в)   Давид Сория
18 (з)   Серхио Эскудеро
25 (з)   Габриэль Меркадо 2'
5 (з)   Клеман Лангле
16 (п)   Хесус Навас
15 (п)   Стивен Н'Зонзи 11'
17 (п)   Пабло Сарабия
10 (п)   Эвер Банега
11 (п)   Хоакин Корреа
22 (н)   Франко Васкес
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
Запасной состав
22 (в)   Том Штарке
4 (з)   Никлас Зюле
14 (з)   Хуан Бернат
6 (п)   Тьяго Алькантара
19 (п)   Себастьян Руди
24 (п)   Корентин Толиссо
2 (н)   Сандро Вагнер
1 (в)   Серхио Рико
6 (з)   Даниэл Каррису
97 (з)   Гильерме Арана
14 (п)   Гидо Писарро
20 (н)   Луис Мурьель
99 (н)   Сандро Рамирес
24 (н)    Нолито
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Трансляция
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'40
После удара Роббена со средней дистанции мяч на порядок выше ворот пролетел.
'38
Рибери из штрафной мощно пробил по воротам — Сория среагировал и справился с этим ударом!
'36
Левандовски попал в положение «вне игры».
'34
Хуммельс! Опаснейший удар со средней дистанции нанёс Матс, закрутив мяч чуть-чуть выше левой девятки!
'32
Рафинья с левого фланга навесил в центр штрафной, где Левандовски упал в борьбе с соперником. Попытался Роберт достать ногой до мяча, лёжа на спине, но не дотянулся.
'30
Продолжается матч. Эскудеро вернулся на поле.
'28
Пострадал сейчас Эскудеро в столкновении с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь. Пауза в игре.
'26
Прошла отличная передача на Эскудеро в штрафную, а вот удар у него совсем не получился — намного правее ворот полелел мяч.
'25
Контролирует мяч «Севилья», но подобраться к штрафной гостям не удаётся.
'23
Хамес Родригес попал в офсайд.
'21
На этот раз нарушения правил после подачи с угла поля не было, но защита «Севильи» легко отбилась.
'20
Рибери вырезал передачу в штрафную — Эскудеро перевёл мяч на угловой.
'18
Корреа, пытаясь прорваться по флангу, нарушил правила в борьбе с соперником.
'16
Сарабия сильно пробил из-за пределов штрафной — Боатенг принял на себя удар.
'14
Хуммельс чуть не уронил Мартинеса в чужой штрафной при подаче углового. Снова фол в атаке фиксируется.
'13
Роббен прострелил с правого фланга на ближнюю штангу, где защитник опередил Левандовски.
'11
Н'Зонзи локтем заехал Хамесу по лицу.
'9
Мюллер в чужой штрафной нарушил правила в борьбе с соперником после углового.
'8
Левандовски в борьбе с соперником пробил головой из штрафной — мяч по дуге летел под перекладину, но Сория среагировал и в прыжке спас команду! Угловой будет.
'6
Роббен нанёс опасный удар со средней дистанции, после которого мяч пролетел рядом с воротами, едва не задев штангу!
'4
Хамес пробил со штрафного по воротам — рядом с девяткой пролетел мяч!
'3
Меркадо на подступах к своей штрафной в подкате заехал Левандовски по ногам.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 2:1.