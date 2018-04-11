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Трансляция
С конца
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'40
После удара Роббена со средней дистанции мяч на порядок выше ворот пролетел.
'38
Рибери из штрафной мощно пробил по воротам — Сория среагировал и справился с этим ударом!
'36
Левандовски попал в положение «вне игры».
'34
Хуммельс! Опаснейший удар со средней дистанции нанёс Матс, закрутив мяч чуть-чуть выше левой девятки!
'32
Рафинья с левого фланга навесил в центр штрафной, где Левандовски упал в борьбе с соперником. Попытался Роберт достать ногой до мяча, лёжа на спине, но не дотянулся.
'30
Продолжается матч. Эскудеро вернулся на поле.
'28
Пострадал сейчас Эскудеро в столкновении с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь. Пауза в игре.
'26
Прошла отличная передача на Эскудеро в штрафную, а вот удар у него совсем не получился — намного правее ворот полелел мяч.
'25
Контролирует мяч «Севилья», но подобраться к штрафной гостям не удаётся.
'23
Хамес Родригес попал в офсайд.
'21
На этот раз нарушения правил после подачи с угла поля не было, но защита «Севильи» легко отбилась.
'20
Рибери вырезал передачу в штрафную — Эскудеро перевёл мяч на угловой.
'18
Корреа, пытаясь прорваться по флангу, нарушил правила в борьбе с соперником.
'16
Сарабия сильно пробил из-за пределов штрафной — Боатенг принял на себя удар.
'14
Хуммельс чуть не уронил Мартинеса в чужой штрафной при подаче углового. Снова фол в атаке фиксируется.
'13
Роббен прострелил с правого фланга на ближнюю штангу, где защитник опередил Левандовски.
'11
'9
Мюллер в чужой штрафной нарушил правила в борьбе с соперником после углового.
'8
Левандовски в борьбе с соперником пробил головой из штрафной — мяч по дуге летел под перекладину, но Сория среагировал и в прыжке спас команду! Угловой будет.
'6
Роббен нанёс опасный удар со средней дистанции, после которого мяч пролетел рядом с воротами, едва не задев штангу!
'4
Хамес пробил со штрафного по воротам — рядом с девяткой пролетел мяч!
'3
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 2:1.