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Рома Барселона

Лига чемпионов. «Рома» забила второй мяч в ворота «Барселоны». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона»

«Рома» принимает «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   10 апреля 21:45   |  2 тайм
Рома
2:0
Барселона
2:0
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Джеко 6'
Фасио 38'
Жесус 44'
Де Росси 58' (пен)
Пике 57'
Месси 63'
Суарес 72'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
5 (з)   Жуан Жесус 44'
20 (з)   Федерико Фасио 38'
44 (з)   Костас Манолас
24 (п)   Алессандро Флоренци
4 (п)   Раджа Найнгголан
6 (п)   Кевин Стротман
16 (п)   Даниэле Де 58'
14 (н)   Патрик Шик 73'
9 (н)   Эдин Джеко 6'
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике 57'
23 (з)   Самуэль Юмтити
4 (п)   Иван Ракитич
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста
9 (н)   Луис Суарес 72'
10 (н)   Лионель Месси 63'
Запасной состав
28 (в)   Лукаш Скорупски
25 (з)   Бруно Перес
17 (п)   Дженгиз Ундер 73'
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
21 (п)   Максим Гоналон
30 (п)    Герсон
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
13 (в)   Яспер Силлессен
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес
15 (п)    Паулиньо
21 (п)   Андре Гомеш
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
Удары
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В створ:
Владение мячом
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Удары
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'77
Эль-Шаарави в игре.
'77
Найнгголан покинул поле.
'76
Пауза в матче из-за повреждения Суареса.
'75
Ундер неточно пробил из-за пределов штрафной.
'74
Алисон намертво взял грозный удар Месси с линии штрафной!
'73
Ундер вышел.
'73
Шик заменён.
'72
Суарес получил предупреждение за неспортивное поведение.
'72
Джеко подхватил мяч впереди и подарил его Жорди Альбе, против которого и случился дальнейший фол.
'71
Флоренци выдал плохой пас по флангу, мяч ушёл в аут.
'69
Де Росси забежал на дальнюю штангу и в борьбе с Жорди Альбой пробил головой мимо створа!
'68
Найнгголан опасно пробил с лёта с центра штрафной «Барсы», но мяч полетел несильно, тер Штеген успел среагировать.
'66
Стротман неточно пробил из-за пределов штрафной.
'65
Юмтити под прессингом ошибся с пасом вперёд, подарив мяч Фасио.
'63
Месси нарушением остановил контратаку «Ромы», получив за этот фол «горчичник».
'62
Суарес подыграл себе рукой, мешая Флоренци начать атаку римлян.
'60
Шик отметился жёстким фолом против Иньесты. Каталонцы пытаются вернуть себе инициативу, чтобы лишить соперника мяча.
'59
Фасио сбил Иньесту в центре поля и чудом избежал второй жёлтой карточки.
'58
ГОЛ! Де Росси реализовал пенальти, воскресив интригу в паре!
'57
Пике был предупреждён.
'57
Пенальти! Джеко продавил Пике, заставив Жерара сфолить на границе вратарской! Арбитр после подсказки ассистента указал на точку!
'56
Шик перехватил мяч и ворвался в штрафную «Барсы», упав в попытке обыграть Юмтити. Арбитр решил не ставить пенальти.
'55
Семеду опередил Коларова и нарвался на толчок, арбитр был на стороне португальца.
'54
Шик и Джеко не стали цепляться за скидку Стротмана, забравшись в положение вне игры.
'52
Стротман отлично сыграл в отборе против Месси в своей штрафной!
'51
Прострел Коларова был отражён в аут. «Барса» отбивается всей командой.
'50
Пике подстраховал Семеду, который неожиданно потерял мяч на фланге обороны!
'49
Тер Штеген не дотянулся к навесу Флоренци, но каталонцам повезло, что на дальнюю штангу не успел забежать Найнгголан.
'47
Фасио из-за плотного прессинга каталонцев ошибся с пасом, отправив мяч в аут.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Рома» образцово сыграла против «Барселоны». Римляне вышли вперёд и тотальным прессингом помешали каталонцам наладить свою игру. Кроме этого, у «Ромы» регулярно возникали возможности забить второй гол. Хватит ли у итальянцев сил, чтобы провести весь матч на таком уровне? После перерыва узнаем ответ.
'44
Жесус был предупреждён за снос Месси.
'44
Манолас опередил Серхи Роберто и спокойно отыграл назад. Совсем нет атаки у «Барсы» в первом тайме.
'42
Коларов сделал подачу, которая попала в Джеко и ушла в аут.
'41
Месси с очередного стандарта пробил мимо ворот.
'38
Фасио налетел на Суареса, получив жёлтую карточку.
'37
Тер Штеген спас «Барсу»! Джеко после навеса Флоренци классно пробил головой под перекладину, но немецкий голкипер сыграл надёжно!
'36
Ракитичу досталось по ногам от Де Росси.
'35
Коларов выпустил мяч в аут из-за плохой передачи Де Росси.
'33
Коларов далеко отпустил от себя мяч и грубо сыграл против Иньесты.
'32
Шик после прострела Найнгголана с трудом обработал мяч и пробил в сыгравшего в подкате Пике!
'31
Шик финтом ушёл от Бускетса, заставив Серхио сфолить.
'29
Шик мог забить! Фасио подключился к атаке справа и сделал хороший навес на свободного у вратарской Шика, но Патрик ударом головой не попал в створ!
'28
Жесус тактически сфолил против Месси в момент приёма мяча. Пока Лионелю играть не дают.
'26
Пике помешал Коларову пробить из убойной позиции!
'25
Джеко технично развернулся перед штрафной сине-гранатовых, но дальнейший удар оказался неточным.
'25
Стротман классно проскочил Иньесту и Бускетса, которые успели сфолить.
'23
Флоренци пробросил мяч себе на ход, но уступил в скорости Жорди Альбе.
'21
Каталонцы отбились от трёх подач римлян подряд! Очень сильное давление оказывается на «Барсу».
'19
Найнгголан потерял мяч на фланге, проиграв борьбу Семеду.
'18
Иньесте помешали развернуться в середине поля, вовремя нарушив правила.
'16
Найнгголан неудачно пробил с лёта из-за пределов штрафной.
'15
Арбитр не среагировал на картинное падение Джеко у линии штрафной «Барсы».
'13
Шик! Коларов с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Шик головой срезал мяч над перекладиной!
'13
Жорди Альба отразил прострел Джеко на угловой.
'12
Суарес забрался в положение вне игры.
'11
Юмтити перехватил хороший прострел Найнгголана. Римляне вновь пошли в атаку большими силами.
'10
Месси со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'8
Месси ускорился через центр к штрафной римлян, получив удар по ноге от Жесуса.
'6
ГОЛ! Джеко вывел «Рому» вперёд! Боснийский форвард выскочил на заброс Де Росси и подправил мяч мимо тер Штегена в ворота!
'6
Месси развернулся в чужой штрафной спиной к воротам и допустил ошибку в передаче.
'5
Коларова сбили у лицевой линии, но арбитр назначил удар от ворот.
'4
Алисон спас! Месси сыграл направо на Серхи Роберто, который с края штрафной пробил прямо в Алисона. В атаке вторым темпом Месси ударил выше ворот.
'3
Фасио обокрал Месси на чужой половине поля, но затем ошибся с пасом на Джеко.
'2
Жесус накрыл Месси на фланге и под давлением аргентинца выбил мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Рома» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 4:1.