- 425601 просмотр Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика...
- 324010 просмотров Анжелика Волчкова попросила врачей не разглашать историю своей болезни
- 258861 просмотр Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей до 76,85 рублей
- 253146 просмотров Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
- 131574 просмотра Георгий Бовт о том, чем россиянам грозят новые американские санкции
- 115734 просмотра «Спартак» разгромил «Анжи» в 25-м туре РФПЛ
- 113382 просмотра СМИ рассказали о перехвате «российского сообщения» по делу Скрипаля
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'77
'77
'76
Пауза в матче из-за повреждения Суареса.
'75
Ундер неточно пробил из-за пределов штрафной.
'74
Алисон намертво взял грозный удар Месси с линии штрафной!
'73
'73
'72
'72
Джеко подхватил мяч впереди и подарил его Жорди Альбе, против которого и случился дальнейший фол.
'71
Флоренци выдал плохой пас по флангу, мяч ушёл в аут.
'69
Де Росси забежал на дальнюю штангу и в борьбе с Жорди Альбой пробил головой мимо створа!
'68
Найнгголан опасно пробил с лёта с центра штрафной «Барсы», но мяч полетел несильно, тер Штеген успел среагировать.
'66
Стротман неточно пробил из-за пределов штрафной.
'65
Юмтити под прессингом ошибся с пасом вперёд, подарив мяч Фасио.
'63
'62
Суарес подыграл себе рукой, мешая Флоренци начать атаку римлян.
'60
Шик отметился жёстким фолом против Иньесты. Каталонцы пытаются вернуть себе инициативу, чтобы лишить соперника мяча.
'59
Фасио сбил Иньесту в центре поля и чудом избежал второй жёлтой карточки.
'58
'57
'57
Пенальти! Джеко продавил Пике, заставив Жерара сфолить на границе вратарской! Арбитр после подсказки ассистента указал на точку!
'56
Шик перехватил мяч и ворвался в штрафную «Барсы», упав в попытке обыграть Юмтити. Арбитр решил не ставить пенальти.
'55
Семеду опередил Коларова и нарвался на толчок, арбитр был на стороне португальца.
'54
Шик и Джеко не стали цепляться за скидку Стротмана, забравшись в положение вне игры.
'52
Стротман отлично сыграл в отборе против Месси в своей штрафной!
'51
Прострел Коларова был отражён в аут. «Барса» отбивается всей командой.
'50
Пике подстраховал Семеду, который неожиданно потерял мяч на фланге обороны!
'49
Тер Штеген не дотянулся к навесу Флоренци, но каталонцам повезло, что на дальнюю штангу не успел забежать Найнгголан.
'47
Фасио из-за плотного прессинга каталонцев ошибся с пасом, отправив мяч в аут.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Рома» образцово сыграла против «Барселоны». Римляне вышли вперёд и тотальным прессингом помешали каталонцам наладить свою игру. Кроме этого, у «Ромы» регулярно возникали возможности забить второй гол. Хватит ли у итальянцев сил, чтобы провести весь матч на таком уровне? После перерыва узнаем ответ.
'44
'44
Манолас опередил Серхи Роберто и спокойно отыграл назад. Совсем нет атаки у «Барсы» в первом тайме.
'42
Коларов сделал подачу, которая попала в Джеко и ушла в аут.
'41
Месси с очередного стандарта пробил мимо ворот.
'38
'37
Тер Штеген спас «Барсу»! Джеко после навеса Флоренци классно пробил головой под перекладину, но немецкий голкипер сыграл надёжно!
'36
Ракитичу досталось по ногам от Де Росси.
'35
Коларов выпустил мяч в аут из-за плохой передачи Де Росси.
'33
Коларов далеко отпустил от себя мяч и грубо сыграл против Иньесты.
'32
Шик после прострела Найнгголана с трудом обработал мяч и пробил в сыгравшего в подкате Пике!
'31
Шик финтом ушёл от Бускетса, заставив Серхио сфолить.
'29
Шик мог забить! Фасио подключился к атаке справа и сделал хороший навес на свободного у вратарской Шика, но Патрик ударом головой не попал в створ!
'28
Жесус тактически сфолил против Месси в момент приёма мяча. Пока Лионелю играть не дают.
'26
Пике помешал Коларову пробить из убойной позиции!
'25
Джеко технично развернулся перед штрафной сине-гранатовых, но дальнейший удар оказался неточным.
'25
Стротман классно проскочил Иньесту и Бускетса, которые успели сфолить.
'23
Флоренци пробросил мяч себе на ход, но уступил в скорости Жорди Альбе.
'21
Каталонцы отбились от трёх подач римлян подряд! Очень сильное давление оказывается на «Барсу».
'19
Найнгголан потерял мяч на фланге, проиграв борьбу Семеду.
'18
Иньесте помешали развернуться в середине поля, вовремя нарушив правила.
'16
Найнгголан неудачно пробил с лёта из-за пределов штрафной.
'15
Арбитр не среагировал на картинное падение Джеко у линии штрафной «Барсы».
'13
Шик! Коларов с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Шик головой срезал мяч над перекладиной!
'13
Жорди Альба отразил прострел Джеко на угловой.
'12
Суарес забрался в положение вне игры.
'11
Юмтити перехватил хороший прострел Найнгголана. Римляне вновь пошли в атаку большими силами.
'10
Месси со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'8
Месси ускорился через центр к штрафной римлян, получив удар по ноге от Жесуса.
'6
'6
Месси развернулся в чужой штрафной спиной к воротам и допустил ошибку в передаче.
'5
Коларова сбили у лицевой линии, но арбитр назначил удар от ворот.
'4
Алисон спас! Месси сыграл направо на Серхи Роберто, который с края штрафной пробил прямо в Алисона. В атаке вторым темпом Месси ударил выше ворот.
'3
Фасио обокрал Месси на чужой половине поля, но затем ошибся с пасом на Джеко.
'2
Жесус накрыл Месси на фланге и под давлением аргентинца выбил мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Рома» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 4:1.