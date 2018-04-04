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Трансляция
С конца
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'90
Три минуты осталось играть командам.
'85
'85
'80
'76
'75
Жезус получил мяч в штрафной и нанёс неточный удар в касание — намного правее ворот получилось.
'73
Соланке с правого фланга прострелил на Мане, который не смог пробить из штрафной в борьбе с Компани.
'71
'71
'69
Отаменди из центра штрафной очень неточно пробил головой после навеса Силвы с угла поля.
'68
Силва прострелил в штрафную и заработал угловой.
'66
Давид Силва теперь в офсайде оказался.
'64
Фернандиньо в подкате пытался сыграть в мяч, но попал сопернику по ногам.
'63
Стерлинг попал в офсайд.
'61
По-прежнему ни одного удара в створ нет у «Манчестер Сити», хотя инициативу во втором тайме они в целом перехватили.
'59
Кариус накрыл мяч после заблокированного удара Де Брёйне.
'57
'57
'56
Зане закрутил мяч с углового на дальнюю штангу, но защита отбилась.
'55
Гюндоган нанёс удар после углового, который был заблокирован. Ещё одна подача от угла поля будет.
'53
'53
'52
Зане в прыжке с левой неточно пробил с острого угла.
'51
Салах пострадал в столкновении с соперником. Оказывают ему помощь за пределами поля.
'50
Отаменди пробил головой после навеса Силвы с углового — выше ворот полетел мяч.
'48
Зане прошёл по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто замкнуть передачу не смог.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Завершается первый тайм на этом. В первые десять минут «Сити» в целом контролировал игру, но затем «Ливерпуль» забил один раз, второй — и «Манчестер» развалился. В итоге 8 ударов (4 в створ) у «Ливерпуля», 3 (0) у «Манчестер Сити». Посмотрим, удастся ли Гвардиоле встряхнуть команду в перерыве.
'45+3
После навеса со штрафного ван Дейк в прыжке неточно пробил головой.
'45+3
'45+2
Мане рано рванул вперёд и оказался в офсайде.
'45+1
Отаменди решил нанести удар с дальней дистанции — левее ворот полетел мяч.
'45
Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму.
'43
Де Брёйне навесил со стандарта в штрафную, никто из футболистов до мяча не дотянулся, хотя пролетел он совсем рядом с игроками.
'41
Фирмино нанёс удар из-за пределов штрафной, метра с 21 — над перекладиной пролетел мяч.
'39
Окслейд-Чемберлен в штрафной обыграл соперника и пробил — Отаменди заблокировал удар.
'37
Жезус нарушил правила в атаке.
'35
Робертсон во вратарской обыграл голкипера, но послать мяч в ворота ему в последний момент помешал Компани!
'33
Это уже полный разгром, конечно. И если в начале матча «Сити» контролировал мяч и давил, то сейчас атаки «Ливерпуля» одна за другой накатываются на штрафную гостей с неотвратимостью морских волн, бегущих на берег.
'31
'29
Салах получил мяч на линии штрафной и пробил в ближний угол, но попал в защитника!
'28
Лапорт головой выбил мяч из штрафной после навеса Робертсона.
'26
Милнер навешивает к воротам — защита выбивает мяч.
'24
Не прошла у Мане прострельная передача к воротам с левого фланга.
'22
Де Брюйне выполнил передачу в штрафную — Кариус забрал мяч.
'20
'18
Салах оказался в положении «вне игры».
'16
Пытался Зане вырезать передачу на Силву от угла штрафной, но защитники не дали ему добраться до мяча.
'14
Зане пробил низом с левой от линии штрафной — рядом со штангой!
'12
'11
Разыграли угловой футболисты «Сити» на этот раз, но снова ничего опасного не получилось создать.
'11
Силва прострелил в штрафную — кто-то из защитников выбил мяч на угловой.
'9
Зане попал в офсайд.
'7
Из углового гости ничего не извлекли.
'6
Зане ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Мяч попал в сетку с внешней стороны, но перед тем, как он пересёк лицевую, Кариус его коснулся. Угловой.
'4
Кариус вовремя вышел из ворот и легко опередил бежавшего к мячу Зане.
'3
«Сити» пока вынужден обходиться без своего травмированного лидера атаки, Серхио Агуэро. Впрочем, для него травмы — дело привычное, увы.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.