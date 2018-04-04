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ГОЛ! В быструю атаку убежали Салах и Фирмино. Мохамед с линии штрафной покатил мяч на партнёра, который пробил с левой — Мораес в падении отразил удар. Мяч прокатился между ног Уолкера, вернувшись к Фирмино, тот выполнил короткую поперечную передачу на Салаха, а для египтянина было делом техники послать мяч в ворота с нескольких метров — тем более что голкипер не успел подняться.