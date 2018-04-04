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Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
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Лига чемпионов. «Ливерпуль» громит «Сити». LIVE

Онлайн матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 1-й матч  |   04 апреля 21:45   |  2 тайм
Ливерпуль
3:0
Манчестер Сити
3:0
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Салах 12'
Окслейд-Чемберлен 20'
Мане 31'
Хендерсон 86'
Отаменди 45+3'
Жезус 76'
Де Брёйне 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон 86'
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 85' 20'
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах 53' 12'
9 (н)   Роберто Фирмино 71'
19 (н)   Садио Мане 31'
31 (в)   Эдерсон Мораес
14 (з)   Эмерик Лапорт
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди 45'
2 (з)   Кайл Уолкер
8 (п)   Илкай Гюндоган 57'
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де 80'
21 (п)   Давид Сильва
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус 76'
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено 85'
2 (з)   Натаниэл Клайн
63 (з)   Конор Мастерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 53'
29 (н)   Доминик Соланке 71'
28 (н)   Дэнни Ингс
1 (в)   Клаудио Браво
3 (з)    Данило
5 (з)   Джон Стоунс
7 (п)   Рахим Стерлинг 57'
18 (п)   Фабиан Делф
20 (п)   Бернарду Силва
35 (п)   Александр Зинченко
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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Трансляция
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'90
Три минуты осталось играть командам.
'85
Морено вместо него.
'85
Окслейд-Чемберлен заменён.
'80
Де Брёйне жёстким борцовским приёмом встретил набравшего скорость Мане.
'76
«Горчичник» Жезусу за споры с арбитром.
'75
Жезус получил мяч в штрафной и нанёс неточный удар в касание — намного правее ворот получилось.
'73
Соланке с правого фланга прострелил на Мане, который не смог пробить из штрафной в борьбе с Компани.
'71
Соланке вышел на замену.
'71
Фирмино ушёл с поля.
'69
Отаменди из центра штрафной очень неточно пробил головой после навеса Силвы с угла поля.
'68
Силва прострелил в штрафную и заработал угловой.
'66
Давид Силва теперь в офсайде оказался.
'64
Фернандиньо в подкате пытался сыграть в мяч, но попал сопернику по ногам.
'63
Стерлинг попал в офсайд.
'61
По-прежнему ни одного удара в створ нет у «Манчестер Сити», хотя инициативу во втором тайме они в целом перехватили.
'59
Кариус накрыл мяч после заблокированного удара Де Брёйне.
'57
Стерлинг в игре.
'57
Ушёл отдыхать Гюндоган.
'56
Зане закрутил мяч с углового на дальнюю штангу, но защита отбилась.
'55
Гюндоган нанёс удар после углового, который был заблокирован. Ещё одна подача от угла поля будет.
'53
Вейналдум вместо него.
'53
Салах заменён.
'52
Зане в прыжке с левой неточно пробил с острого угла.
'51
Салах пострадал в столкновении с соперником. Оказывают ему помощь за пределами поля.
'50
Отаменди пробил головой после навеса Силвы с углового — выше ворот полетел мяч.
'48
Зане прошёл по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто замкнуть передачу не смог.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Завершается первый тайм на этом. В первые десять минут «Сити» в целом контролировал игру, но затем «Ливерпуль» забил один раз, второй — и «Манчестер» развалился. В итоге 8 ударов (4 в створ) у «Ливерпуля», 3 (0) у «Манчестер Сити». Посмотрим, удастся ли Гвардиоле встряхнуть команду в перерыве.
'45+3
После навеса со штрафного ван Дейк в прыжке неточно пробил головой.
'45+3
Отаменди в подкате заехал Фирмино сзади по ногам.
'45+2
Мане рано рванул вперёд и оказался в офсайде.
'45+1
Отаменди решил нанести удар с дальней дистанции — левее ворот полетел мяч.
'45
Две минуты добавил главный арбитр к первому тайму.
'43
Де Брёйне навесил со стандарта в штрафную, никто из футболистов до мяча не дотянулся, хотя пролетел он совсем рядом с игроками.
'41
Фирмино нанёс удар из-за пределов штрафной, метра с 21 — над перекладиной пролетел мяч.
'39
Окслейд-Чемберлен в штрафной обыграл соперника и пробил — Отаменди заблокировал удар.
'37
Жезус нарушил правила в атаке.
'35
Робертсон во вратарской обыграл голкипера, но послать мяч в ворота ему в последний момент помешал Компани!
'33
Это уже полный разгром, конечно. И если в начале матча «Сити» контролировал мяч и давил, то сейчас атаки «Ливерпуля» одна за другой накатываются на штрафную гостей с неотвратимостью морских волн, бегущих на берег.
'31
ГОЛ! Салах в правой части штрафной обыграл соперника и мягко навесил к дальней штанге, где Мане в прыжке головой вколотил мяч в сетку!
'29
Салах получил мяч на линии штрафной и пробил в ближний угол, но попал в защитника!
'28
Лапорт головой выбил мяч из штрафной после навеса Робертсона.
'26
Милнер навешивает к воротам — защита выбивает мяч.
'24
Не прошла у Мане прострельная передача к воротам с левого фланга.
'22
Де Брюйне выполнил передачу в штрафную — Кариус забрал мяч.
'20
ГОЛ! Милнер здорово сыграл в отборе в центре поля, выполнил передачу на Окслейд-Чемберлена, а тот сильно пробил метров с 25 под левую штангу!
'18
Салах оказался в положении «вне игры».
'16
Пытался Зане вырезать передачу на Силву от угла штрафной, но защитники не дали ему добраться до мяча.
'14
Зане пробил низом с левой от линии штрафной — рядом со штангой!
'12
ГОЛ! В быструю атаку убежали Салах и Фирмино. Мохамед с линии штрафной покатил мяч на партнёра, который пробил с левой — Мораес в падении отразил удар. Мяч прокатился между ног Уолкера, вернувшись к Фирмино, тот выполнил короткую поперечную передачу на Салаха, а для египтянина было делом техники послать мяч в ворота с нескольких метров — тем более что голкипер не успел подняться.
'11
Разыграли угловой футболисты «Сити» на этот раз, но снова ничего опасного не получилось создать.
'11
Силва прострелил в штрафную — кто-то из защитников выбил мяч на угловой.
'9
Зане попал в офсайд.
'7
Из углового гости ничего не извлекли.
'6
Зане ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Мяч попал в сетку с внешней стороны, но перед тем, как он пересёк лицевую, Кариус его коснулся. Угловой.
'4
Кариус вовремя вышел из ворот и легко опередил бежавшего к мячу Зане.
'3
«Сити» пока вынужден обходиться без своего травмированного лидера атаки, Серхио Агуэро. Впрочем, для него травмы — дело привычное, увы.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.