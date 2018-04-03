'45+1

Закончился первый тайм. «Реал» здорово вошёл в игру, открыв счёт в самом начале встречи. «Ювентус» не сразу отошёл от данного провала, сумев перехватить инициативу только к середине тайма. Туринцы хорошо атаковали, имели убойный шанс, но везение сыграло за Мадрид. Перерыв.