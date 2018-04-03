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Трансляция
С конца
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'53
Серхио Рамос получил повреждение и покинул поле для медицинской помощи.
'52
Навас в игре на выходе ударил кулаками Серхио Рамоса, а подбор достался туринцам, которые извлекли из него лишь плохой удар Бентанкура.
'51
Карвахаль был вынужден фолить против Игуаина, останавливая перспективную атаку туринцев.
'50
Роналду! Бензема ворвался в штрафную и сумел оставить мяч набежавшему Роналду, который с острого угла пробил параллельно створу ворот!
'47
Серхио Рамос легко остановил прорыв Игуаина.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Реал» здорово вошёл в игру, открыв счёт в самом начале встречи. «Ювентус» не сразу отошёл от данного провала, сумев перехватить инициативу только к середине тайма. Туринцы хорошо атаковали, имели убойный шанс, но везение сыграло за Мадрид. Перерыв.
'45
'44
Дибала со штрафного пробил в стенку из мадридцев, попав в голову Варана.
'43
Дибалу завалили на газон перед штрафной «Реала». Отличный шанс, чтобы забить прямым ударом со стандарта.
'41
Бентанкур неточно пробил из-за пределов штрафной.
'39
Алекс Сандро затолкал Варана перед штрафной королевского клуба.
'38
У Кьеллини не получился удар головой без сопротивления, а затем Варан прервал прострел на пустые ворота!
'36
Кроос здорово пробил из-за пределов штрафной, послав мяч в перекладину!
'35
Дибала, убегая от Марсело, сделал отмашку, попав по лицу бразильца. Арбитр остановил перспективную атаку «Юве».
'34
Дибала немного не успел к опасному прострелу Де Шильо.
'32
Асамоа не дал Карвахалю зацепиться за мяч в штрафной «Ювентуса», а испанец после стыка упал на газон, держась за лицо.
'30
Серхио Рамос отметился нарушением против Кьеллини после розыгрыша углового.
'29
Иско сыграл по краю штрафной на Бензема, которому помешали сделать прострел.
'28
Де Шильо после потери мяч сразу же придержал обидчика, застав арбитра вмешаться в игру.
'26
'25
Дуглас Коста неудачно обработал мяч в штрафной мадридцев после передачи Хедиры.
'24
Де Шильо впервые в матче подключился к атаке по своей бровке, выдав очень плохой навес.
'23
Навас спас! Игуаин после навеса Дибалы со стандарта нанёс удар с лёта из вратарской, но мяч полетел прямо в Наваса, поэтому костариканец успел среагировать!
'21
Варан в последний момент выбил мяч из-под ног Дибалы, который врывался в штрафную гостей!
'20
У Бензема не получилось пробросить мяч мимо Асамоа, который хорошо сыграл в подкате.
'19
Роналду сделал небрежный пас на Иско, который умудрился в сложной ситуации заработать угловой.
'17
Де Шильо успел вернуться в оборону, отбив подачу Иско в аут.
'15
«Реал» забрал мяч под свой контроль, пытаясь преодолеть первую линию обороны «Ювентуса».
'14
Игуаин забрался в положение вне игры после заброса Дугласа Косты.
'13
Бентанкур! Сначала молодой уругваец сыграл на Игуаина, а затем открылся на его прострел в центре штрафной «Реала», однако дальнейший удар пришёлся в соперника!
'11
Варан выиграл позицию при навесе Крооса с углового, но пробить в створ не получилось.
'10
Барцальи решил отразить простую подачу Карвахаля на угловой.
'9
Бентанкур накрыл соперника на чужой половине поля и сразу же ошибся с пасом на Дибалу.
'7
Арбитр не среагировал на падение Кьеллини на краю штрафной мадридцев!
'6
Дибала! Отличная стеночка с партнёром по «Ювентусу» помогла Дибале ворваться в штрафную, однако последующий его удар был блокирован Рамосом!
'5
Алекс Сандро придержал соперника в центре поля, помешав тому разогнать контратаку.
'3
'2
Дуглас Коста ускорился по флангу, но потерял мяч из-за своевременного подката Каземиро.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.