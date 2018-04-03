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Трансляция
С конца
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'54
Рибери получил мяч на левом углу штрафной площади, Навас в итоге выбил мяч на угловой.
'53
Мартинес в центре поля нарушил правила против Эскудеро. Игроки «Севильи» спокойно разыграли стандарт.
'52
Эскудеро со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров не смог за него побороться.
'51
Алькантара нарушил правила у своей штрафной площади. «Севилья» заработала опасный стандарт.
'50
Бен-Йеддер из центра поля выполнил передачу на ход Корреа, Хоакин выполнил передачу с левого угла штрафной площади в центр на Васкеса, но Мартинес успел вернуться и выручить свою команду от неприятностей.
'49
Мюллер с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, игроки «Севильи» вновь уверенно перехватили мяч.
'48
«Бавария» более активно начинает второй тайм, пока «Севилья» вынуждена больше обороняться.
'47
Мюллер с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Рибери в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника.
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Севилья» и «Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов играют между собой вничью 1:1. Игра у нас получается пока очень боевой, уже мы с вами увидели два забитых мяча, наверняка во втором тайме будут ещё голы, всё же это не те команды, которые будут закрываться и играть на условный «комфортный» счёт.
'45
Одну минуту добавил Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.
'44
Бернат с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Кьер спокойно перехватил мяч на этот раз.
'43
Теперь уже Бен-Йеддер попытался отыграться с Корреа, но ответная передача от Хоакина была перехвачена Боатенгом.
'42
Сарабия со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лангле в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Левандовски.
'41
Левандовски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'40
Угловой у ворот «Баварии». Сарабия выполнил подачу к линии вратарской, Ульрайх уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.
'39
Корреа отыгрался с Бен-Йеддером, но его в штрафной площади накрыл Хуммельс и мяч перехватил.
'38
Вот уже «Севилья» и «Бавария» обменялись забитыми мячами, можно не сомневаться, на этом команды сегодня останавливаться не будут.
'37
'36
'36
'36
Корреа в борьбе за мяч вылетел за пределы поля, ударился Хоакин вроде бы о микрофон даже, при этом Васкес почему-то остался недоволен Киммихом, который по его мнению мог бы также вести себя осторожнее.
'35
Эскудеро со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, оттуда последовала скидка в центр, но защитники «Баварии» смогли перехватить мяч.
'34
'33
Всё же смогла «Севилья» воспользоваться своими моментами, счёт в матче открыт, посмотрим, что теперь придумает «Бавария».
'32
'32
Сарабия из-за пределов штрафной площади выполнил плотный удар по воротам, Ульрайх в прыжке кулаками отбил мяч подальше от своих владений.
'31
Рибери выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, Васкес в борьбе за мяч головой выбил его в аут.
'30
Рибери с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Сарабию и ушёл на угловой.
'29
Сарабия с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ульрайх сыграл на выходе, но кулаками выбить мяч далеко ему не удалось, повезло голкиперу, что его подстраховали защитники.
'28
Последовала передача к штрафной площади «Баварии» на ход Навасу, Бернату пришлось выбивать мяч на угловой.
'27
Алькантара пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Сория.
'26
Васкес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Баварии».
'25
Неплохо наша игра пока смотрится, обе команды настроены на атаку, что конечно же нас с вами не может не радовать.
'24
Навас с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Боатенг в прыжке головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'23
Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта с левого фланга, игроки «Севильи» вновь уверенно отбились.
'22
Сарабия на своей половине поля нарушил правила против Берната. Игроки «Баварии» готовятся к стандарту.
'21
«Бавария» перехватила контроль над мячом, но вот провести атаку, которая завершилась бы ударом по воротам немецкий клуб пока не может.
'20
Левандовски пока играет довольно глубоко, да и мяч форвард «Баварии» по первым минутам матча получает далеко не всегда.
'19
Какой момент! Эскудеро выполнил передачу в центр штрафной площади, Бен-Йеддер удачно поборолся за мяч с Хуммельсом, в итоге получилась скидка на Сарабию, который бил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'18
Рибери выполнил передачу на ход Бернату, передача вышла не самой лучшей, мяч улетел в аут.
'17
Очень эмоционально на многие решение арбитра реагирует «Рамон Санчес Писхуан», да и Даниэле Орсато этот матч также начал не самым лучшим образом.
'16
Сарабия с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, Бернат сыграл на грани фола, но и тут Даниэле Орсато быть может невольно, но принял решение в пользу «Баварии».
'15
'14
Эскудеро со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Писарро не смог за него зацепиться.
'13
'13
Васкес в борьбе с Хуммельсом упал у штрафной площади «Баварии», Даниэле Орсато показал, что нужно продолжать игру.
'12
Артуро Видаль при этом ранее вроде бы получил небольшое повреждение, но пока замена в составе «Баварии» не особо готовится.
'11
Мюллер отыгрался с Видалем и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'10
Угловой у ворот «Севильи». Киммих выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'9
Рибери с углового выполнил подачу на ближнюю штангу на этот раз, игроки «Севильи» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'8
Рибери с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Кьера и ушёл на угловой.
'7
Киммих с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Сория не очень удачно сыграл на выходе, но всё же ему удалось смахнуть мяч к левому углу штрафной площади.
'6
«Бавария» пока больше времени старается проводить в атаке, но и «Севилья» готова отвечать, а не просто прижиматься к своим воротам и ждать возможностей для контратаки.
'5
Мюллер с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Севильи» оказались первыми на мяче.
'4
Эскудеро отыгрался на левом фланге с Корреа, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Васкес выиграл борьбу за мяч, но скидка пришлась точно в руки Ульрайху.
'3
Рибери с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Хуммельс головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'2
Бернат выполнил передачу с левого фланга в штрафную площадь на Рибери, Эскудеро не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Севилья» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.