'45+1

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Севилья» и «Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов играют между собой вничью 1:1. Игра у нас получается пока очень боевой, уже мы с вами увидели два забитых мяча, наверняка во втором тайме будут ещё голы, всё же это не те команды, которые будут закрываться и играть на условный «комфортный» счёт.