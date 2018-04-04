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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч завершён! «Барселона» одержала уверенную победу, сделав комфортный задел перед поездкой в Рим. Каталонцы забивали как своими силами, так и силами римлян, которые отличились двумя автоголами. Единственный гол «Ромы» сохраняет крошечные шансы, но мало верится в разгром «Барселоны» в ответной игре.
'90+1
Перотти разогнал перспективную контратаку, которую сам и испортил, сделав пас на Пике.
'90
Коларов со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'89
Дефреля сбили у штрафной каталонцев.
'87
'86
'85
'85
'84
Алисон вовремя вышел за пределы штрафной, перехватив проникающий пас Месси, который выводил бы на ворота Суареса.
'83
'83
'82
Месси забежал в штрафную «Ромы» на прострел Альбы и пробил с ходу выше перекладины!
'81
Пике отметился нарушением недалеко от своей штрафной.
'80
'79
Тер Штеген спас «Барсу» после опасного удара Перотти!
'78
Дефрель мог забить! Тер Штеген неудачно сыграл на выходе, затем последовал навес на свободного в центре штрафной Дефреля, который промедлил с обработкой мяч, ударив в вернувшегося в створ тер Штегена!
'77
'77
'75
Пике заблокировал опаснейший удар Стротмана!
'74
Манолас помешал Суаресу ворваться в штрафную «Ромы», справившись с дриблингом уругвайца.
'72
'72
'71
Джеко не успел забежать на ближнюю штангу, куда последовала хорошая подача Коларова.
'69
Серхи Роберто прострелил в штрафную Месси, который обработал мяч под правую ногу и пробил прямо в Алисона!
'67
Месси пробил с лёта из-за пределов штрафной после нацеленной подачи Ракитича с углового, однако мяч после удара аргентинца полетел выше цели.
'67
'67
'65
Арбитр не среагировал на падение Суареса перед штрафной гостей.
'63
Жорди Альба получил повреждение в стыке с Юмтити.
'62
Каталонцы в панике выбили мяч из своей вратарской после скидки Фасио!
'60
'60
'59
'59
Перотти откинул мяч на Коларова, чей выстрел с лёта был блокирован.
'57
Алисон спас «Рому» после опасного дальнего удара Ракитича.
'56
'55
Иньесте помешали пробить с линии штрафной, мяч после рикошета отправился на угловой.
'53
Месси ушёл от соперника на линии штрафной и пробил прямо в Алисона! Бразильского вратаря гостей выручил тот факт, что аргентинец наносил удар с правой ноги, а не с бьющей левой.
'52
Иньеста забежал в штрафную римлян и сделал навес, который пришёлся в ближайшего соперника.
'49
Флоренци неточно пробил с лёта с края штрафной сине-гранатовых.
'47
Жорди Альба у края штрафной «Ромы» ушёл от Бруно Переса и резко пробил с правой ноги, застав Алисона врасплох, бразилец не смог зафиксировать мяч, но качественного добивания не последовало.
'46
Перотти! После навеса с фланга Перотти замкнул дальнюю штангу, однако последующий удар головой прошёл рядом с дальней штангой!
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» столкнулась с серьёзным сопротивлением от «Ромы» в первой половине встречи. Каталонцы не имели много голевых возможностей, как предполагалось до матча. Единственный гол римляне забили в свои ворота. Впереди интересный второй тайм.
'45
Римляне заблокировали удар Месси со штрафного.
'44
'43
Алисон вышел из ворот на простой навес Жорди Альбы.
'42
Неудачно римляне разыграли стандарт, последовавший удар с которого взяла на себя стенка.
'41
Юмтити практически на линии своей штрафной срубил Пеллегрини! Отличный шанс для «Ромы», мяч установлен прямо по центру!
'40
Месси упал в штрафной римлян, но арбитр не поставил пенальти!
'38
'38
Месси развернулся в чужой штрафной и почти обыграл Маноласа один в один, но грека подстраховал Де Росси!
'37
Флоренци не зацепился за неплохой пас Бруно Переса.
'35
Фасио классно сыграл на перехвате, не дав проникающему пасу Месси вывести на ворота Суареса!
'33
Иньеста испортил перспективную контратаку, сделав несвоевременный пас, который был перехвачен.
'32
У Стротмана не получился удар головой после подачи Перотти.
'31
Иньеста решился на удар из-за пределов штрафной, послав мяч выше перекладины.
'29
Флоренци упал в штрафной «Барсы», плохо поставив корпус Семеду.
'28
Суарес получил мяч на краю штрафной и резко пробил низом, заставив Алисона совершить классное спасение!
'27
Семеду пробежался к штрафной римлян, где допустил ошибку с пасом.
'26
Бруно Перес ускорился на передачу по флангу и сделал подачу, с которой легко справился Пике.
'24
Серхи Роберто получил повреждение в стыке с Фасио, но арбитр остался на стороне аргентинца, назначив фол в сторону ворот тер Штегена.
'23
Де Росси сумел выбить мяч из-под ног Месси в штрафной «Ромы»!
'22
Месси не смог обыграть четверых, но мяч достался Ракитичу, который с ходу пробил выше ворот, но с рикошетом от защитника.
'21
Каталонцы вновь завладели инициативой после нескольких неудачных позиционных атак римлян.
'18
Ракитич подхватил мяч на краю чужой штрафной и нанёс удар в дальнюю штангу! После отскока мяч достался Суаресу, у которого не получился удар с лёта.
'18
Манолас заблокировал дальний удар Суареса, отразив мяч на угловой.
'17
Месси неточно сыграл на Суареса, который не стал открываться в штрафной «Ромы».
'14
Бруно Перес в последний момент перехватил проникающую передачу, на которую выбегал Жорди Альба.
'13
Перотти не смог обыграть Семеду один в один на фланге.
'11
Алисон среагировал на мощный дальний удар Месси, зафиксировав мяч со второй попытки.
'10
Арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев, оставив без должного внимания эпизод с падением Джеко в штрафной «Барсы»!
'9
Иньеста ошибся на своей половине поля, но римляне этим не воспользовались.
'7
Не засчитан гол Суареса! Ракитич резко сделал проникающий пас на Суареса, который, выйдя на свидание с Алисоном, легко пробил в дальний угол. Арбитр сослался на положение вне игры.
'7
Пике не дал Джеко зацепиться за мяч, выиграв верховую борьбу.
'4
Серхи Роберто разыграл стеночку с Семеду, после чего португалец сделал слишком низкий навес.
'3
Бруно Перес классно отобрал мяч у Месси перед своей штрафной, а в дальнейшей атаке «Ромы» с пасом ошибся Стротман.
'2
«Барса» впервые перевела мяч на чужую половину поля, но атака получилась неудачной из-за безадресного паса Жорди Альбы.
'1
Месси после ошибки соперника неловко поскользнулся. Очень активное начало от римлян.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.