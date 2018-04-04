Курсы валют$ 57.44 (0) 70.54 (0)
Москва: 0°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
2:1
закончен
19:30
УдинезеФиорентина
0:2
закончен
19:30
АталантаСампдория
1:2
закончен
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
1:2
закончен
21:45
Ювентус Реал Мадрид
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
5:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
4:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
1:4
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
4:5 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
121:95
закончен
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
101:98
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
73:97
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
120:114
закончен
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
120:104
закончен
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
106:102
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
107:111
закончен
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
115:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
107:104
закончен
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
117:110
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
97:94
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
113:110
закончен
Биатлон / Чемпионат России
12:15
Женская эстафета 4x6 км
1
ХМАО-Югра-1
1:11:22,7
закончен
14:45
Мужской масс-старт
1
Дмитрий Малышко
38:23,1
закончен
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
4:1
закончен
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
3:0
2 тайм
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
1:3
закончен
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
3:0
закончен
19:30
ТориноКротоне
4:1
закончен
19:30
МиланИнтер М
0:0
закончен
19:30
КьевоСассуоло
1:1
закончен
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
закончен
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
1
ХМАО-Югра-1
1:22,06
закончен
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
не начался
22:05
Арсенал ЦСКА
не начался
22:05
Атлетико М Спортинг
не начался
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
не начался
20:15
Фенербахче Уникаха
не начался
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
22:00
Баскония Анадолу Эфес
не начался
22:00
Барселона Химки
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
не начался
18:00
Автодор УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Барселона Рома

«Барселона» громит «Рому» благодаря автоголам. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Рома»

«Барселона» принимает «Рому» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 1-й матч  |   04 апреля 21:45   |  закончен
Барселона
4:1
Рома
4:1
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Де Росси 38' (авт)
Манолас 55' (авт)
Пике 59'
Суарес 87'
Коларов 44'
Джеко 80'
Стротман 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике 59'
23 (з)   Самуэль Юмтити
5 (п)   Серхио Бускетс 67'
20 (п)   Серхи Роберто 83'
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Андрес Иньеста 85'
9 (н)   Луис Суарес 87'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Алисон Бекер
25 (з)   Бруно Перес
11 (з)   Александар Коларов 44'
20 (з)   Федерико Фасио
44 (з)   Костас Манолас 55'
16 (п)   Даниэле Де 77' 38'
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини 60'
6 (п)   Кевин Стротман 86'
24 (п)   Алессандро Флоренци 72'
8 (п)   Диего Перотти
9 (н)   Эдин Джеко 80'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
25 (з)   Томас Вермален
15 (п)    Паулиньо 67'
21 (п)   Андре Гомеш 83'
6 (п)   Денис Суарес 85'
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
28 (в)   Лукаш Скорупски
5 (з)   Жуан Жесус
21 (п)   Максим Гоналон 60'
30 (п)    Герсон
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави 72'
23 (н)   Грегоре Дефрель 77'
14 (н)   Патрик Шик
Удары
77%
По воротам: 16
В створ: 10
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 3
  • 8
Удары
23%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 0
  • 8
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Матч завершён! «Барселона» одержала уверенную победу, сделав комфортный задел перед поездкой в Рим. Каталонцы забивали как своими силами, так и силами римлян, которые отличились двумя автоголами. Единственный гол «Ромы» сохраняет крошечные шансы, но мало верится в разгром «Барселоны» в ответной игре.
'90+1
Перотти разогнал перспективную контратаку, которую сам и испортил, сделав пас на Пике.
'90
Коларов со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'89
Дефреля сбили у штрафной каталонцев.
'87
ГОЛ! Суарес записал своё имя на табло! Денис Суарес подхватил мяч на краю штрафной и прострелил на Месси, которого закрыл Гоналон, подаривший мяч Суаресу. Луис сразу же наказал «Рому» ударом в дальний нижний угол!
'86
Стротман был предупреждён за фол против Месси.
'85
Денис Суарес в игре.
'85
Иньеста ушёл.
'84
Алисон вовремя вышел за пределы штрафной, перехватив проникающий пас Месси, который выводил бы на ворота Суареса.
'83
Андре Гомеш вышел.
'83
Серхи Роберто решили снять с игры.
'82
Месси забежал в штрафную «Ромы» на прострел Альбы и пробил с ходу выше перекладины!
'81
Пике отметился нарушением недалеко от своей штрафной.
'80
ГОЛ! Джеко сохраняет надежду римлянам! Перотти после розыгрыша углового сделал пас в штрафную на Джеко, который остановил мяч, укрыв его корпусом от Жорди Альбы, а затем пробил в левый нижний угол!
'79
Тер Штеген спас «Барсу» после опасного удара Перотти!
'78
Дефрель мог забить! Тер Штеген неудачно сыграл на выходе, затем последовал навес на свободного в центре штрафной Дефреля, который промедлил с обработкой мяч, ударив в вернувшегося в створ тер Штегена!
'77
Дефрель вышел.
'77
Де Росси покинул поле.
'75
Пике заблокировал опаснейший удар Стротмана!
'74
Манолас помешал Суаресу ворваться в штрафную «Ромы», справившись с дриблингом уругвайца.
'72
Эль-Шаарави вышел.
'72
Флоренци заменили.
'71
Джеко не успел забежать на ближнюю штангу, куда последовала хорошая подача Коларова.
'69
Серхи Роберто прострелил в штрафную Месси, который обработал мяч под правую ногу и пробил прямо в Алисона!
'67
Месси пробил с лёта из-за пределов штрафной после нацеленной подачи Ракитича с углового, однако мяч после удара аргентинца полетел выше цели.
'67
Паулиньо вышел.
'67
Бускетс покинул поле.
'65
Арбитр не среагировал на падение Суареса перед штрафной гостей.
'63
Жорди Альба получил повреждение в стыке с Юмтити.
'62
Каталонцы в панике выбили мяч из своей вратарской после скидки Фасио!
'60
Гоналон вышел.
'60
Пеллегрини заменён.
'59
ГОЛ! Пике отличился в контратаке «Барсы»! Месси сыграл на дальний край штрафной на Суареса, который подправил мяч себе под правую ногу и пробил в дальний угол, Алисон дотянулся, отразив мяч на Пике, который легко расстрелял ворота с нескольких метров.
'59
Перотти откинул мяч на Коларова, чей выстрел с лёта был блокирован.
'57
Алисон спас «Рому» после опасного дальнего удара Ракитича.
'56
ГОЛ! Второй гол «Барсы» вновь будет записан на соперника! После розыгрыша углового Ракитич сделал опаснейший прострел во вратарскую «Ромы», где на мяч выскочил Юмтити, пробив в штангу, после рикошета от которой снаряд угодил в колено Маноласу и отправился в пустой створ.
'55
Иньесте помешали пробить с линии штрафной, мяч после рикошета отправился на угловой.
'53
Месси ушёл от соперника на линии штрафной и пробил прямо в Алисона! Бразильского вратаря гостей выручил тот факт, что аргентинец наносил удар с правой ноги, а не с бьющей левой.
'52
Иньеста забежал в штрафную римлян и сделал навес, который пришёлся в ближайшего соперника.
'49
Флоренци неточно пробил с лёта с края штрафной сине-гранатовых.
'47
Жорди Альба у края штрафной «Ромы» ушёл от Бруно Переса и резко пробил с правой ноги, застав Алисона врасплох, бразилец не смог зафиксировать мяч, но качественного добивания не последовало.
'46
Перотти! После навеса с фланга Перотти замкнул дальнюю штангу, однако последующий удар головой прошёл рядом с дальней штангой!
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» столкнулась с серьёзным сопротивлением от «Ромы» в первой половине встречи. Каталонцы не имели много голевых возможностей, как предполагалось до матча. Единственный гол римляне забили в свои ворота. Впереди интересный второй тайм.
'45
Римляне заблокировали удар Месси со штрафного.
'44
Коларов получил жёлтую карточку за умышленную подножку против Месси.
'43
Алисон вышел из ворот на простой навес Жорди Альбы.
'42
Неудачно римляне разыграли стандарт, последовавший удар с которого взяла на себя стенка.
'41
Юмтити практически на линии своей штрафной срубил Пеллегрини! Отличный шанс для «Ромы», мяч установлен прямо по центру!
'40
Месси упал в штрафной римлян, но арбитр не поставил пенальти!
'38
ГОЛ! «Барселона» вышла вперёд с помощью автогола Де Росси! Капитан «Ромы» неудачно сыграл в подкате, перехватывая проникающий пас Иньесты, и срезал мяч в правый угол своих ворот!
'38
Месси развернулся в чужой штрафной и почти обыграл Маноласа один в один, но грека подстраховал Де Росси!
'37
Флоренци не зацепился за неплохой пас Бруно Переса.
'35
Фасио классно сыграл на перехвате, не дав проникающему пасу Месси вывести на ворота Суареса!
'33
Иньеста испортил перспективную контратаку, сделав несвоевременный пас, который был перехвачен.
'32
У Стротмана не получился удар головой после подачи Перотти.
'31
Иньеста решился на удар из-за пределов штрафной, послав мяч выше перекладины.
'29
Флоренци упал в штрафной «Барсы», плохо поставив корпус Семеду.
'28
Суарес получил мяч на краю штрафной и резко пробил низом, заставив Алисона совершить классное спасение!
'27
Семеду пробежался к штрафной римлян, где допустил ошибку с пасом.
'26
Бруно Перес ускорился на передачу по флангу и сделал подачу, с которой легко справился Пике.
'24
Серхи Роберто получил повреждение в стыке с Фасио, но арбитр остался на стороне аргентинца, назначив фол в сторону ворот тер Штегена.
'23
Де Росси сумел выбить мяч из-под ног Месси в штрафной «Ромы»!
'22
Месси не смог обыграть четверых, но мяч достался Ракитичу, который с ходу пробил выше ворот, но с рикошетом от защитника.
'21
Каталонцы вновь завладели инициативой после нескольких неудачных позиционных атак римлян.
'18
Ракитич подхватил мяч на краю чужой штрафной и нанёс удар в дальнюю штангу! После отскока мяч достался Суаресу, у которого не получился удар с лёта.
'18
Манолас заблокировал дальний удар Суареса, отразив мяч на угловой.
'17
Месси неточно сыграл на Суареса, который не стал открываться в штрафной «Ромы».
'14
Бруно Перес в последний момент перехватил проникающую передачу, на которую выбегал Жорди Альба.
'13
Перотти не смог обыграть Семеду один в один на фланге.
'11
Алисон среагировал на мощный дальний удар Месси, зафиксировав мяч со второй попытки.
'10
Арбитр не поставил пенальти в ворота каталонцев, оставив без должного внимания эпизод с падением Джеко в штрафной «Барсы»!
'9
Иньеста ошибся на своей половине поля, но римляне этим не воспользовались.
'7
Не засчитан гол Суареса! Ракитич резко сделал проникающий пас на Суареса, который, выйдя на свидание с Алисоном, легко пробил в дальний угол. Арбитр сослался на положение вне игры.
'7
Пике не дал Джеко зацепиться за мяч, выиграв верховую борьбу.
'4
Серхи Роберто разыграл стеночку с Семеду, после чего португалец сделал слишком низкий навес.
'3
Бруно Перес классно отобрал мяч у Месси перед своей штрафной, а в дальнейшей атаке «Ромы» с пасом ошибся Стротман.
'2
«Барса» впервые перевела мяч на чужую половину поля, но атака получилась неудачной из-за безадресного паса Жорди Альбы.
'1
Месси после ошибки соперника неловко поскользнулся. Очень активное начало от римлян.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.