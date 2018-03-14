'45+2

Ленс нарушил правила против Алабы на своей половине поля. Игроки «Баварии» разыграли стандарт, последовала подача в центр штрафной площади «Бешикташа», Зенгин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот, сразу после этого Майкл Оливер дал свисток на перерыв. После первого тайма мюнхенская «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Стамбуле переигрывает «Бешикташ» 1:0. Пока единственный мяч в нашем матче забил не так давно оправившийся от травмы Тьяго Алькантара, но при этом он вновь успел получить повреждение и в итоге был заменён на Хамеса Родригеса. В целом пока игра получается неплохой, но «Бешикташу» нужно больше смелости в атаке.