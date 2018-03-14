- 344471 просмотр На 50-м году жизни скончался российский актер театра и кино Олег Граф, об этом в фейсбуке со...
- 232747 просмотров Британия вышлет российских дипломатов
- 188490 просмотров На 83-м году умер актер театра и кино Олег Табаков
- 177643 просмотра Тереза Мэй проведет заседание комитета по безопасности по делу Скрипаля
- 147792 просмотра Москву ждут аномальные ледяные дожди, снегопады и морозы
- 125564 просмотра Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля
- 123607 просмотров Московский инспектор ГИБДД рассказал, как работает палочная система
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'84
'83
«Бешикташ» надеется в этом матче всё же не проиграть, при родных трибунах в Стамбуле это очень важно.
'82
Эркин выполнил передачу в центр штрафной площади на Пектемека, Мустафа принял мяч и пробил по воротам, но его блокировал Боатенг.
'81
Куарежма пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ульрайх в прыжке забрал мяч в руки.
'80
Эркин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Баварии» без всяких проблем перехватили мяч.
'79
В центр поля у нас пока перешла игра, «Бавария» продолжает больше времени проводить с мячом.
'78
Сандро Вагнер попытался пройти вперёд по правому флангу, но его догнал Уйсал и мяч перехватил.
'77
Хамес со стандарта с правого фланга теперь выполнил подачу на дальнюю штангу, игроки «Бешикташа» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'76
Хамес с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'75
'75
'75
Алаба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Бешикташа», Сандро Вагнер в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'74
Талиска с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'73
Теперь уже Рибери и Медель у штрафной площади устроили чуть ли не вольную борьбу, Майкл Оливер дал свисток в пользу «Бешикташа», но Рибери и Меделю было весело и без свистков.
'72
Рибери с левого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, Генюл смог перехватить мяч.
'71
'71
Сандро Вагнер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника, а затем его забрал Зенгин.
'70
Мюллер с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но защитники «Бешиткташа» смогли перехватить у него мяч.
'69
Перешла у нас пока игра на половину поля «Бешикташа», турецкий клуб вынужден плотно отыгрывать в обороне.
'68
'68
'67
Талиска пробил по воротам со стандарта, но мяч попал в «стенку» из игроков «Баварии», которую грамотно выстроил Ульрайх.
'66
Боатенг у своей штрафной площади нарушил правила против Вагнера. «Бешикташ» заработал опасный стандарт.
'65
Вагнер с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Баварии», защитники мюнхенского клуба не дали пробить форварду «Бешикташа», но это смог сделать Эркин, мяч попал в Мартинеса и улетел в аут.
'64
'63
'62
Игроки «Бешикташа» решили разыграть угловой на этот раз, но ничего интересного в атаке они при этом так и не смогли придумать.
'62
Озьякуп получил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу в центр, Пектемек в касание бил по воротам, но мяч всё же попал в защитника «Баварии» и ушёл на угловой.
'61
'61
'60
'60
'59
'58
Озьякуп с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Баварии» и в борьбе с Видалем упал на газон, Майкл Оливер показал, что нужно играть дальше.
'57
Куарежма с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге Пектемек не смог за него побороться.
'56
Рибери с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Видаль сбросил мяч на Хамеса, который в падении толком не смог попасть по мячу, в итоге Зенгин отделался лёгким испугом.
'55
Вагнер с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
'54
Ленс с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на Пектемека, но Мустафа в борьбе с Зюле не смог зацепиться за мяч.
'53
Арслан получил небольшое повреждение в борьбе за мяч с Левандовски. Небольшая пауза вновь была в игре, но с игроком «Бешикташа» всё по итогу нормально.
'52
Ленс попытался пройти вперёд по левому флангу, но его встретили защитники «Баварии» и спокойно выбили мяч в аут.
'51
Выбежал у нас на поле в Стамбуле рыжий кот, небольшая пауза возникла в игре, дополнительный участник матча сейчас был не нужен.
'50
Алаба пробил по воротам со стандарта, Зенгин выбрал верную позицию и забрал мяч.
'49
Медель на своей половине поля нарушил правила против Левандовски. «Бавария» заработала неплохой стандарт.
'48
Озьякуп пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ульрайх без всяких проблем забрал мяч.
'47
Вот такая вот у нас пока простая для «Баварии» игра получается и в Стамбуле, соперник готов сам забивать в свои ворота.
'46
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Ленс нарушил правила против Алабы на своей половине поля. Игроки «Баварии» разыграли стандарт, последовала подача в центр штрафной площади «Бешикташа», Зенгин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот, сразу после этого Майкл Оливер дал свисток на перерыв. После первого тайма мюнхенская «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Стамбуле переигрывает «Бешикташ» 1:0. Пока единственный мяч в нашем матче забил не так давно оправившийся от травмы Тьяго Алькантара, но при этом он вновь успел получить повреждение и в итоге был заменён на Хамеса Родригеса. В целом пока игра получается неплохой, но «Бешикташу» нужно больше смелости в атаке.
'45+1
Угловой у ворот «Бешикташа». Хамес выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки турецкого клуба спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'45
Игроки «Бешикташа» решили разыграть угловой, после этого с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади Ленс, игроки мюнхенского клуба спокойно перехватили мяч. Одну минуту добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
'44
Ленс выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Баварии», Генюл принял мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'43
Последовала передача на ход Генюлу по правому флангу, но игрок «Бешикташа» оказался в офсайде.
'42
'41
Видаль выполнил заброс в штрафную площадь «Бешикташа», игроки турецкого клуба спокойно перехватили мяч.
'40
Осталось не так много времени до конца первого тайма, будем надеяться, что до перерыва мы увидим на поле ещё что-нибудь интересное.
'39
Угловой у ворот «Бешикташа». Рафинья выполнил подачу в центр штрафной площади, Боатенг головой пробил по воротам, мяч также пролетел над перекладиной.
'38
Куарежма со стандарта пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'37
'37
Рибери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игрокам «Бешикташа» удалось отбиться.
'36
'36
'36
Видаль выполнил передачу в штрафную площадь «Бешикташа», Левандовски в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'35
Медель на своей половине поля нарушил правила против Левандовски. Игроки «Баварии» всё равно решили мяч разыграть.
'34
Ленс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ульрайх был на месте.
'33
Вроде бы с Алькантарой всё нормально, доиграть первый тайм Тьяго должен будет.
'32
Алькантара пока присел на газон, пауза возникла в игре, вышли на поле врачи «Баварии».
'31
Последовал заброс в штрафную площадь «Баварии», Куарежма принял мяч и пробил по воротам, попытка вышла не самой лучшей.
'30
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади «Бешикташа», Зенгин уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'29
Рибери с левого фланга попытался войти в штрафную площадь «Бешикташа», но теперь Озьякуп удачно сыграл в подкате и мяч в итоге за лицевую линию поля ушёл от Франка.
'28
Угловой у ворот «Бешикташа». Алаба выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'27
Эркин в центре поля огрел по ногам Алькантару. Никак из центра поля игра пока у нас в итоге не может уйти.
'26
Видаль в центре поля теперь нарушил правила против Пектемека. Такие мелкие фолы также сказываются на темпе матча.
'25
Генюл с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Баварии», игроки мюнхенского клуба спокойно перехватили мяч.
'24
Мартинес в центре поля нарушил правила против Вагнера в борьбе за верховой мяч. Игроки «Бешикташа» никуда не спеша разыграли стандарт.
'23
Рафинья с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Бешикташа», Левандовски в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'22
Полный стадион в Стамбуле сразу начинает свистеть как «Бавария» получил мяч, но гостей это особо не смущает.
'21
Темп матча у нас сегодня не самый высокий, но этот матч имеет конечно же лишь формальный характер, не будем забывать, что «Бавария» в Мюнхене победила 5:0.
'20
«Бешикташ» пока катает мяч в центре поля, видимо нужно немного времени турецкого клуба, чтобы перестроиться после пропущенного мяча.
'19
Спокойно игроки «Баварии» могут чувствовать себя в дальнейшем, но «Бешикташ» дома всё равно будет биться до самого конца.
'18
'18
Рибери вошёл в штрафную площадь «Бешикташа» и готов был бить уже по воротам, но Уйсал здорово сыграл в подкате и тем самым спас свою команду от неприятностей.
'17
Угловой игроки «Бешикташа» решили разыграть, а затем с левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Ленс не смог сохранить его в поле.
'16
Куарежма с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Баварии» и выполнил передачу на Вагнера, который пробил по воротам, Хуммельс блокировал мяч, будет угловой.
'15
Генюл в центре поля нарушил правила в борьбе за верховой мяч против Рибери. «Бавария» спокойно разыграла стандарт.
'14
Мюллер с правого фланга попытался выполнить передачу в центр на Левандовски, игроки «Бешикташа» спокойно перехватили мяч.
'13
Генюл с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Баварии», Вагнер головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'12
Вновь последовала передача из центра поля к штрафной площади «Баварии», Ульрайх уверенно сыграл на выходе и разрядил обстановку у своих ворот.
'11
Много борьбы за мяч и в центре поля, обе команды пока в целом показывают довольно равный и неплохой футбол.
'10
Алаба пробил по воротам со стандарта, Зенгин отбил мяч перед собой, Мюллер моментально сыграл на добивании, но мяч пролетел над перекладиной на этот раз.
'9
Арслан нарушил правила у своей штрафной площади против Мюллера. «Бавария» заработала неплохой стандарт.
'8
Последовал заброс в штрафную площадь «Баварии», Ульрайх уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'7
Мюллер с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Бешикташа», мог получиться очень опасный момент, но Левандовски оказался в офсайде.
'6
Довольно бодро начинается наша игра, сегодня «Бешикташ» на своём поле конечно же будет биться за победу.
'5
Ленс перестарался в борьбе на левом фланге у штрафной площади «Баварии» и в итоге нарушил правила против Рафиньи.
'4
Рибери в центре поля нарушил правила против Куарежмы. Игроки «Бешикташа» спокойно разыграли стандарт.
'3
Алаба прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Видаль головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'2
Сразу «Бавария» попыталась провести атаку, из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Бешикташа», на Левандовски, Зенгин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бешикташ» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 5:0.