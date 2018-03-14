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«Челси» и «Барселона» будут биться до последнего Reuters
«Челси» и «Барселона» будут биться до последнего

Лига чемпионов. «Барселона» дважды забила «Челси». LIVE

Онлайн-трансляция матча ЛЧ «Барселона» — «Челси»

«Барселона» принимает лондонский «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   14 марта 22:45   |  1 тайм
Барселона
2:0
Челси
2:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Месси 3'
Дембеле 20'
Роберто 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто 22'
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Андрес Иньеста
11 (н)   Усман Дембеле 20'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 3'
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас
7 (п)   Н'Голо Канте
22 (п)    Виллиан
10 (п)   Эден Азар
18 (н)   Оливье Жиру
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь
22 (з)   Алейш Видаль
25 (з)   Томас Вермален
15 (п)    Паулиньо
21 (п)   Андре Гомеш
17 (н)   Пако Алькасер
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
33 (з)    Эмерсон
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
11 (н)   Педро Родригес
9 (н)   Альваро Мората
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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  • Угловые
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Трансляция
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'38
Канте через центр ворвался в штрафную «Барсы» и из отличной позиции пробил мимо дальнего угла!
'37
Маркос Алонсо! Виллиан слева ворвался в штрафную каталонцев и отыграл на Алонсо, удар которого был отражён тер Штегеном, а затем Юмтити заблокировал выстрел с подбора!
'36
Серхи Роберто здорово сыграл в отборе против Виллиана, который разгонял очередную контратаку «Челси».
'34
Мозес выпустил мяч за лицевую в попытке обыграть Юмтити.
'33
Пике немного не подстроился под опасный прострел Месси со штрафного.
'33
Рюдигер избежал жёлтой карточки после сноса Месси на фланге.
'32
Тер Штеген легко забрал высокую подачу Аспиликуэты.
'29
Жиру отработал в обороне, отразив подачу каталонцев с углового.
'28
Иньеста пяткой сыграл на Суареса, который с острого угла пробил прямо в Куртуа!
'27
Очень качественно играет в пас «Барселона», лондонцы тратят много сил, чтобы отобрать мяч, но пока безуспешно.
'24
Виллиан, навязав борьбу на фланге, заставил ошибиться Юмтити. Аут в пользу «Челси».
'22
Серхи Роберто придержал Азара, получив жёлтую карточку.
'22
Рюдигер обокрал Дембеле, который решил в одиночку обыграть немца.
'20
ГОЛ! Дембеле забил свой дебютный гол за «Барселону»! Сеск потерял мяч в центре поля, а Месси сумел разогнать контратаку два в два, аргентинец увидел забегание справа Дембеле и сделал ему пас, а француз выждал момент и резко пробил в дальнюю девятку, Куртуа не спас!
'19
У Азара не получилась скидка вблизи штрафной «Барселоны».
'18
Жиру в простой ситуации ошибся с пасом на Виллиана.
'16
Суарес пострадал в стыке с Кристенсеном, обошлось без медицинской помощи.
'13
Тер Штеген справился с непростым ударом Виллиана из-за пределов штрафной.
'12
Арбитр отменил опасный удар Жиру из-за положения вне игры Рюдигера, который ранее зацепился за пас Азара.
'11
Юмтити сбил Мозеса, который разыгрывал стеночку с Жироу.
'9
Иньеста здорово сыграл в отборе на краю своей штрафной, оставив ни с чем Мозеса.
'8
Азар развернулся в центре поля и отлично сыграл направо на Мозеса, у которого получился плохой прострел.
'7
Азар подключил к быстрой атаке Виллиана, чей опасный прострел чуть не дошёл до открывавшегося у вратарской Жиру! Француза вовремя опередил Юмтити.
'6
Виллиан со стандарта прострелил на ближнюю штангу, где свою ногу подставил Жорди Альба.
'5
Дембеле у своей штрафной завалил на газон Маркоса Алонсо.
'3
ГОЛ! Быстрый гол «Барселоны» на счету Месси! Аргентинец у края чужой штрафной пытался обыграться с Дембеле, но из-за рикошета от защитника Лионель получил мяч от Суареса, после чего с острого угла переиграл Куртуа!
'2
Дембеле проскочил Маркоса Алонсо на фланге, но испанца подстраховал Рюдигер.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.