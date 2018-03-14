'20

ГОЛ! Дембеле забил свой дебютный гол за «Барселону»! Сеск потерял мяч в центре поля, а Месси сумел разогнать контратаку два в два, аргентинец увидел забегание справа Дембеле и сделал ему пас, а француз выждал момент и резко пробил в дальнюю девятку, Куртуа не спас!