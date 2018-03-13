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Рома Шахтёр Д
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого... РИА Новости
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера»

«Рома» отложила каникулы

«Рома» обыграла «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянская «Рома» с минимальным счетом обыграла донецкий «Шахтер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал турнира. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   13 марта 22:45   |  закончен
Рома
1:0
Шахтёр Д
1:0
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Флоренци 39'
Джеко 52'
Манолас 54'
Степаненко 71'
Фред 76'
Ордец 79'
Феррейра 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас 54'
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци 39'
16 (п)   Даниэле Де
4 (п)   Раджа Найнгголан
6 (п)   Кевин Стротман
17 (п)   Дженгиз Ундер 65'
8 (п)   Диего Перотти
9 (н)   Эдин Джеко 89' 52'
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
31 (з)    Исмаили
18 (з)   Иван Ордец 79'
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (п)   Тарас Степаненко 74' 71'
11 (п)    Марлос 82'
8 (п)    Фред 76'
10 (п)    Бернард
7 (н)    Тайсон
19 (н)   Факундо Феррейра 80'
Запасной состав
28 (в)   Лукаш Скорупски
5 (з)   Жуан Жесус
25 (з)   Бруно Перес
30 (п)    Герсон 65'
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави 89'
14 (н)   Патрик Шик
55 (в)   Олег Кудрик
5 (з)   Давид Хочолава
21 (п)   Алан Патрик 74'
9 (п)    Дентиньо 82'
34 (п)   Иван Петряк
74 (п)   Виктор Коваленко
59 (н)   Александр Зубков
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
  • 14
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 2
  • 11
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'90+4
Матч завершён! «Рома» минимально обыграла «Шахтёр», пройдя в 1/4 финала ЛЧ за счёт правила выездного гола! Украинская команда хорошо играла до перерыва, а во втором тайме допустила несколько ошибок в обороне, одной из которых римляне воспользовались.
'90+4
Дентиньо не дотянулся до опасного прострела Тайсона!
'90+3
Манолас отразил опасный прострел Исмаили!
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'90
Дентиньо угодил в положение вне игры.
'89
Эль-Шаарави вышел.
'89
Джеко заменён.
'88
Патрику доверили удар со штрафного, который у бразильца толком не получился.
'87
Патрика сбили вблизи штрафной «Ромы».
'86
Вновь атака «Шахтёра» прервалась из-за плохих действий Исмаили.
'85
Исмаили потерял мяч, пытаясь обыграть соперника у лицевой.
'84
Ракицкого сбили перед штрафной «Ромы».
'82
Дентиньо вышел.
'82
Марлос заменён.
'81
Коларов со стандарта пробил в стенку из «горняков».
'80
Феррейра получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
'79
Удаление! Ордец проиграл в скорости убегавшему на ворота Джеко, сбив боснийца. Арбитр решил удалить защитника.
'78
Пятов неудачно сыграл вперёд, выбив мяч в аут.
'76
Фред после потери мяча сразу же сфолил, получив предупреждение.
'74
Патрик постарается усилить полузащиту гостей.
'74
Степаненко ушёл.
'73
Коларов без сопротивления прошёл нескольких соперников и прострелил на дальний край штрафной на Герсона, который после ненужной паузы нанёс удар с рикошетом от соперника.
'71
Степаненко удостоился предупреждения за умышленный фол.
'69
Бернард совершил очередную ошибку с пасом на ближнего. Занервничали игроки украинской команды.
'68
Ордец помешал Джеко пробить из пределов штрафной!
'67
Бернард отлично ворвался в штрафную «Ромы», но не решился на удар с лёта, сделав плохой пас.
'65
Герсон вышел.
'65
Ундер ушёл.
'64
Тайсон отвоевал мяч на фланге у Найнгголана, но арбитр заметил фол.
'62
Марлос потерял мяч в контратаке, а в ответ Джеко опасно пробил из-за пределов штрафной!
'61
Ордец завалил на газон Джеко, мешая боснийцу зацепиться за мяч.
'59
Алисон вышел из ворот на простой заброс от Фреда, уверенно забрав мяч.
'58
Степаненко нарушил правила, грубо сыграв в верховой борьбе с Де Росси.
'56
Де Росси в последний момент в подкате отобрал мяч у Исмаили, который врывался в штрафную через центр!
'55
Перотти открылся на краю штрафной «Шахтёра» и пробил прямо в руки Пятову!
'54
Манолас был наказан за неспортивное поведние.
'52
ГОЛ! Джеко вывел «Рому» вперёд! Стротман сыграл на ход Джеко, который выскочил на свидание с Пятовым и протолкнул мяч мимо голкипера в пустые ворота!
'50
У Бернарда не получился навес в штрафную римлян.
'49
Ундер сфолил против Тайсона, который подхватил мяч на чужой половине поля.
'47
Стротман забросил мяч на Найнгголана, которого оставили в офсайде.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Шахтёр» контролировал ход первой половины, порой атакуя не хуже, чем хозяева. Оборона дончан практически не ошибалась. Впереди второй тайм, в котором «Роме» нужно забивать.
'45
Найнгголан очутился на газоне в штрафной дончан, проиграв борьбу Степаненко. Пенальти заработать не получилось.
'42
Фасио успел помешать пробить Феррейре из пределов штрафной!
'41
Пятов забрал подачу Коларова с фланга.
'40
Ундер забрался в положение вне игры, выскочив на проникающую передачу.
'39
Флоренци получил жёлтую карточку за срыв контратаки «Шахтёра».
'37
Перотти неточно пробил из-за пределов штрафной.
'34
Флоренци срубил Исмаили на краю своей штрафной, но арбитр не среагировал.
'33
Феррейра обокрал Фасио у чужой штрафной, однако не смог убежать от соотечественника и пробить.
'32
Найнгголан после потери мяча сделал умышленную подножку Степаненко.
'31
Джеко зацепился за мяч впереди и сыграл налево на Перотти, дальнейший навес которого был слишком сильным.
'30
Исмаили перехватил мяч и под прессингом римлян сыграл назад на Пятова.
'27
Коларов помешал Феррейре пробить головой после навеса, отразив мяч на угловой.
'25
Перотти слишком сильно сыграл на Коларова, подарив «Шахтёру» аут.
'24
Пятов отразил опасный прострел Коларова!
'23
Не получаются позиционные атаки у «Ромы».
'21
Фасио пошёл вперёд, ускорившись по флангу, а затем прострелил, но Джеко прикрыли.
'19
Фасио после перехвата в центре поля сразу же решил сыграть вперёд, но получилось неточно.
'18
Марлос не побежал на передачу Бернарда.
'17
Римляне умышленно отошли всей командой в оборону, отдав мяч «горнякам».
'14
Фред отлично сыграл на перехвате вблизи своей штрафной, сорвав атаку «Ромы» три в три!
'13
Тайсон в контратаке ошибся с пасом на Бернарда.
'12
Коларов выдал проникающий пас на ход Джеко, которому помешали ускориться. Обошлось без фола.
'10
Флоренци головой чуть не срезал подачу Бернарда в дальний угол своих ворот!
'10
Флоренци отобрал мяч у Бернарда, подыграв себе рукой.
'9
Очень грамотно футболисты «Шахтёра» держат мяч, делая много точных передач.
'8
Исмаили прорвался по лицевой и прострелил в соперника, будет угловой.
'7
Бернард подключил к атаке Исмаили, которого опередил соперник, выбив мяч в аут.
'6
Дончане неудачно разыграли угловой, после чего тактическим фолом отметился Исмаили.
'5
Джеко выскочил на свидание с Пятовым, но арбитр заметил положение вне игры у боснийца.
'4
Феррейра попал в положение вне игры.
'3
«Горняки» справились с несколькими атаками римлян подряд.
'1
Джеко оказался на ударной позиции в чужой штрафной, но пробить сильно не удалось!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Рома» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 2:1.