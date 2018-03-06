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ПСЖ Реал Мадрид
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

«Реал» взял Париж: неиссякаемая энергия Роналду

«Реал» обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Реал Мадрид» повторно обыграл французский «Пари Сен-Жермен», теперь в гостях, и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   06 марта 22:45   |  закончен
ПСЖ
1:2
Реал Мадрид
1:2
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Верратти 20'
Верратти 66'
Кавани 71'
Кавани 84'
Ковачич 32'
Роналду 51'
Рамос 78'
Каземиро 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Альфонс Ареола
32 (з)   Дани Алвес
17 (з)   Юри Берчиче
2 (з)   Тьяго Силва
5 (з)    Маркиньос
8 (п)   Тьяго Мотта 59'
6 (п)   Марко Верратти 20' 66'
25 (п)   Адриен Рабьо
11 (п)   Анхель Ди 76'
9 (н)   Эдинсон Кавани 71' 84'
29 (н)   Килиан Мбаппе 85'
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 78'
23 (п)   Матео Ковачич 71' 32'
17 (п)   Лукас Васкес
14 (п)    Каземиро 80'
20 (п)   Марко Асенсио 82'
7 (н)   Криштиану Роналду 51'
9 (н)   Карим Бензема 76'
Запасной состав
1 (в)   Кевин Трапп
3 (з)   Преснел Кимпембе
12 (з)   Томас Менье
27 (п)   Хавьер Пасторе 59'
23 (п)   Юлиан Дракслер 76'
19 (п)   Лассана Диарра 85'
18 (п)   Джовани Ло
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
8 (п)   Тони Кроос 71'
22 (п)    Иско 82'
10 (п)   Лука Модрич
11 (н)   Гарет Бэйл 76'
Удары
40%
По воротам: 6
В створ: 4
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 6
  • 9
Удары
60%
По воротам: 18
В створ: 6
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 4
  • 11
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'90+4
Матч завершён! «Реал» обыграл «ПСЖ» и в гостях, уверенно шагнув в четвертьфинал Лиги чемпионов. Парижане очень слабо сыграли в ответной встрече, не продемонстрировав сильного футбола в нападении. «Реал» спокойно оборонялся, а впереди регулярно имел возможности, чтобы забивать голы. Мадридцы по делу прошли «ПСЖ».
'90+4
Пасторе обыграл нескольких соперников на фланге и прострелил на Кавани, которого без труда опередил Карвахаль.
'90+2
Дальний удар Бэйла оказался простым для Ареола.
'90+1
Отличный проникающий пас прошёл на Кавани, но уругвайцу помешал пробить Каземиро, классно сыгравший в отборе.
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'90
Ареола отразил опасный удар Иско из-за пределов штрафной!
'89
Пасторе в контратаке три в три сделал плохой навес.
'88
Бэйл немного не успел за обостряющим пасом Марсело на ход.
'87
Васкес неточно пробил с правого края штрафной парижан.
'86
Серхио Рамос решился на дальний удар, послав мяч на трибуны.
'85
Диарра появился в опорной зоне «ПСЖ».
'85
Мбаппе покинул поле.
'84
Кавани отобрал мяч с нарушением, а за разговоры получил жёлтую карточку.
'83
Роналду с края штрафной выстрелил вблизи ближней крестовины!
'83
Васкес после прострела Бэйла пробил в штангу!
'82
Иско вышел на концовку.
'82
Асенсио отправился отдыхать.
'80
ГОЛ! Каземиро вновь выводит «Реал» вперёд! Рабьо отразил прострел Васкеса на Роналду, который не смог зацепиться за мяч, однако снаряд достался Каземиро, который с ходу пробил с рикошетом от Маркиньоса в ворота!
'80
У Бэйла зафиксировали положение вне игры.
'78
Серхио Рамос получил предупреждение.
'76
Бэйл в игре.
'76
Бензема заменили.
'76
Дракслер вышел.
'76
Ди Мария ушёл.
'74
Бензема убежал с центра поля у чужую штрафную, откуда пробил мимо ворот из-под Тьяго Силвы.
'71
Кроос усилил полузащиту «Реала».
'71
Ковачича заменили.
'71
ГОЛ! Кавани сравнял счёт! После розыгрыша углового последовала подача на Тьяго Силву, скидка которого позволила Пасторе пробить головой в соперника, после рикошета от которого мяч попал в колено Кавани и отскочил в ворота!
'69
Асенсио после передачи Бензема выстрелил из пределов штрафной в штангу!
'68
Кавани выбежал на проникающий пас Пасторе из положения вне игры.
'68
Опасный удар Васкеса с центра штрафной парижан был блокирован!
'66
Удаление! Верратти потерял мяч, а затем накричал на арбитра, получив вторую жёлтую карточку. Капитану «ПСЖ» Тьяго Силве пришлось накричать на итальянца за его поведение.
'63
Активный прессинг Васкеса закончился нарушением против Верратти.
'62
Рабьо нарушил правила, пытаясь отобрать мяч у Марсело.
'60
Кавани немного не успел на прострел Берчиче, который был в панике отражён Навасом!
'59
Пасторе вышел.
'59
Мотта ушёл.
'58
Мбаппе сыграл на Кавани, который пробил с лёта в Варана!
'58
Роналду упал в штрафной «ПСЖ», но арбитр не повёлся.
'57
Тьяго Силва перехватил прострел Асенсио.
'56
Варан легко заблокировал очередную подачу Ди Марии.
'55
У Верратти не получился финт Зидана в штрафной, а подхвативший мяч Дани Алвес был в офсайде.
'54
Мбаппе забрался в положение вне игры.
'53
Дани Алвес полез на троих, что ожидаемо привело к потере.
'51
ГОЛ! Роналду вывел «Реал» вперёд! Асенсио сделал своевременный пас на край штрафной на Васкеса, а тот без сопротивления навесил на дальнюю штангу, откуда ворота расстрелял Роналду!
'50
Роналду! Марсело сделал навес, а Роналду классно сыграл на опережение, пробив головой вблизи левой штанги!
'50
Кавани откинул мяч на Мотту, у которого не получился удар с линии штрафной!
'49
Тьяго Силва открылся на навес Ди Марии с углового и сделал безадресную скидку.
'47
Рамос в подкате перехватил опасный прострел Дани Алвеса!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Не сумели парижане открыть счёт в первом тайме ответной игры с «Реалом». «ПСЖ» необходимо забивать два гола и не пропускать. Однако и «Реал» не отсиживался в обороне, имея свои моменты. Перерыв.
'45+1
Каземиро ускорился вперёд, нарвавшись на подножку Кавани.
'44
Берчиче наткнулся на двойной прессинг, получив по ногам от Васкеса.
'43
Мбаппе выскочил на проникающий пас, оказавшись перед Навасом под острым углом, что спасло «Реал» от гола!
'41
Отличную атаку разыграли «ПСЖ», однако важнейший прострел Ди Марии был перехвачен Навасом.
'39
Карвахаль решился на удар с подбора, а мяч полетел недалеко от ближней девятки.
'38
Бензема! Маркиньос не смог перехватить простую передачу, что позволило Бензема убежать на свидание с Ареола, однако француз переиграть голкипера не сумел.
'36
Асенсио забрался в положение вне игры после скидки Марсело.
'34
Ди Мария проскочил Марсело на краю штрафной, а затем прострелил во вратарскую, где никого не было.
'33
Кавани нарушил правила против Каземиро, ведя борьбу за подбор.
'32
Ковачич сбил Ди Марию, получив «горчичник».
'30
Серхио Рамос помешал Ди Марии сделать подачу, а мяч после рикошета прилетел в руки Навасу.
'29
Тьяго Силва заблокировал прострел Роналду.
'28
Мбаппе после недолгой комбинации с Берчиче на фланге вырезал навес, который оказался слишком высоким для Кавани.
'26
Последовавший удар Ди Марии со стандарта пришёлся в стенку из мадридцев.
'25
Каземиро зацепил Мбаппе недалеко от штрафной «Реала».
'23
Ди Мария сбили перед штрафной «Реала», но арбитр показал, что аргентинцу нужно продолжать игру.
'21
Бензема отметился плохим проникающим пасом.
'20
Верратти потерял мяч, сбив Каземиро в подкате, арбитр поначалу не хотел наказывать итальянца, но Марко начал оспаривать решение, получив в итоге жёлтую карточку.
'18
Рамос! После розыгрыша углового Асенсио прострелил на ближнюю штангу, откуда по воротам с ходу пробил Рамос, но Ареола среагировал!
'17
Бензема оказался в офсайде, после заблокированного удара Асенсио, но арбитр назначил угловой.
'16
Роналду забежал в положение вне игры, открываясь слева.
'15
Мбаппе выскочил на проникающий пас и прострелил в ногу Рамоса, от которой мяч отлетел в Килиана, а затем за лицевую. Будет удар от ворот.
'13
Дани Алвес пострадал в верховой борьбе с Васкесом.
'12
Угловой Парижа привёл к контратаке Мадрида! Асенсио сыграл направо на Роналду, который откинул мяч на Бензема, чей удар с линии штрафной был блокирован!
'10
Рабьо после отбора на чужой половине поля ошибся с пасом на Верратти.
'9
Лукас Васкес заработал угловой, а затем с него сделал навес, который пришёлся на соперника.
'8
Мотта заблокировал подачу Роналду. Сливочные перехватили инициативу.
'7
Берчиче опередил Роналду на фланге и грамотно подставился под фол.
'6
Варан и Каземиро перехватывали подачи Ди Марии, которыми аргентинец выискивал в штрафной Кавани.
'5
Берчиче сделал рывок на проникающий пас через центр, но испанского защитника «ПСЖ» опередил Навас.
'5
Парижане стараются играть длинными передачами, которые пока не проходят.
'3
Дани Алвес отметился потерей на фланге, слишком далеко отпустив от себя мяч.
'2
Верратти сфолил против Каземиро в центральном круге.
'1
Бензема решил ответить Кавани, тоже угодив в офсайд.
'1
Кавани забрался в положение вне игры после длинной передачи Верратти.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:1.