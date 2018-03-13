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Н'Зонзи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч на этот раз полетел слишком высоко. Ничего не стал Данни Маккели добавлять к основному времени первого тайма и отправил команды отдыхать. После первого тайма «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле играет вничью с «Севильей» 0:0. Не будем забывать, что первый матч между этими коллективами также завершился 0:0, если во втором тайме у нас не будет голов, придётся нам и дополнительное время посмотреть.