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Трансляция
С конца
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'90+4
'90+3
'90+2
«Севилья» уже всем составом отошла на свою половину поля, но «Манчестер Юнайтед» сам виноват, доигралась команда Жозе Моуринью.
'90+1
Голевой момент был у «Севильи»! Бен-Йеддер вышел на рандеву с де Хеа, но Давид не дал себя переиграть и спас свою команду.
'90
'89
'89
'88
'87
'87
'87
Санчес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рашфорд головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'86
Лукаку выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Марьсяль выполнил передачу к линии вратарской, Рико был отыгран, но Кьер его сбросил назад на голкипера и Серхио забрал мяч в руки. Данни Маккели показал, что это был якобы не пас, надо играть дальше.
'85
Сарабия выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Бен-Йеддер оказался в небольшом офсайде на этот раз.
'84
'83
Мата с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Севильи», Лукаку в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'82
Банега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лангле головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'81
Корреа получил мяч на левом углу штрафной площади «Манчестер Юнайтед» и пробил по воротам, де Хеа спас свою команду, Бен-Йеддер сыграл на добивании, мяч попал в Смоллинга и ушёл на угловой.
'80
Янг со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Севильи», Погба сбросил мяч на Смоллинга, который в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'79
'78
'77
'77
'76
'76
'75
Теперь у нас уже никакого дополнительного времени не будет! «Манчестер Юнайтед» нужно забивать два мяча, а иначе английский клуб вылетает из Лиги чемпионов.
'74
'73
Уже начинают всё активнее свистеть болельщики на «Олд Траффорд», им не нужно дополнительное время сегодня.
'72
'72
'72
Рашфорд прорвался по левому флангу к штрафной площади «Севильи» и выполнил передачу в центр, защитники испанского клуба перехватили мяч.
'71
Васкес с левого фланга выполнил опасную передачу в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», случился рикошет, но де Хеа всё равно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'70
Меркадо в центре поля нарушил правила против Рашфорда. Был довольно грубый сейчас эпизод со стороны игрока «Севильи», но Данни Маккели решил обойтись без жёлтой карточки.
'69
Сарабия со стандарта выполнил подачу на левую штангу, мяч полетел слишком сильно, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'68
Смоллинг теперь у своей штрафной площади нарушил правила против Сарабии. «Севилья» уже имеет неплохой шанс открыть счёт в этом противостоянии.
'67
Рашфорд со стандарта пробил в дальний угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.
'66
Меркадо у своей штрафной площади нарушил правила. «Манчестер Юнайтед» заработал опасный стандарт.
'65
«Севилья» давно не создавала голевых моментов у ворот «Манчестер Юнайтед», в первом тайме испанский клуб был более активен впереди.
'64
Эскудеро с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», Бейи спокойно выбил мяч в аут.
'63
Последовал в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» заброс на Мурьеля из центра поля, Луис не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе спокойно забрал де Хеа.
'62
Рашфорд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, «Севилья» продолжает при стандартах отбиваться без всяких проблем.
'61
Лукаку с левого угла штрафной площади пробил по воротам «Севильи», мяч попал в Лангле и ушёл на угловой.
'60
'60
'59
Немного прибавил «Манчестер Юнайтед» во втором тайме, быть может в этом матче мы с вами всё же дождёмся забитых мячей.
'58
Феллайни перехватил мяч на половине поля «Севильи» и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'57
Опасная передача теперь последовала передача в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», с большим трудом игроки английского клуба отвели угрозу от своих ворот.
'56
Санчес получил мяч в центре штрафной площади «Севильи» и пробил по воротам, Лангле принял удар на себя.
'55
Лукаку получил мяч на левом углу штрафной площади «Севильи» и выполнил передачу на дальнюю штангу, Рико уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'54
Рашфорд с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Севильи», но мяч свалился у него с ноги и улетел за лицевую линию поля.
'53
Корреа с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед» и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.
'52
Рашфорд с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не успел к мячу, чтобы пробить по воротам на этот раз.
'51
Лукаку прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси принял мяч и пробил по воротам, Рико спас свою команду.
'50
Янг со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, игроки «Севильи» спокойно мяч перехватили.
'49
Н'Зонзи на своей половине поля сбил Санчеса. Игроки «Манчестер Юнайтед» заработали неплохой стандарт.
'48
Корреа пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на этот раз сам, Бейи принял мяч на себя.
'47
Эскудеро с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Корреа принял мяч, но затянул с ударом, в итоге Бейи в подкате выбил мяч за пределы штрафной площади, Васкес пробил по воротам, но мяч улетел в сторону от цели.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Н'Зонзи пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч на этот раз полетел слишком высоко. Ничего не стал Данни Маккели добавлять к основному времени первого тайма и отправил команды отдыхать. После первого тайма «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле играет вничью с «Севильей» 0:0. Не будем забывать, что первый матч между этими коллективами также завершился 0:0, если во втором тайме у нас не будет голов, придётся нам и дополнительное время посмотреть.
'44
Рашфорд с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, вновь без всяких проблем игроки «Севильи» отбились при стандарте.
'43
Лингард с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'42
Видимо «Манчестер Юнайтед» совсем не против сыграть 0:0 первый тайм, не самая весёлая игра в Лиге чемпионов у нас пока получается.
'41
Феллайни пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Банега принял удар на себя.
'40
Эскудеро получил по лицу в борьбе за верховой мяч в центре поля, но Данни Маккели останавливать игру сразу не стал, а вскоре и сам капитан «Севильи» поднялся.
'39
Рашфорд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но игроки «Севильи» вновь смогли отвести угрозу от своих ворот.
'38
Удалось игрокам «Манчестер Юнайтед» перехватить мяч на половине поля «Севильи», Санчес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Феллайни пробил по воротам, Рико спас свою команду и перевёл мяч на угловой.
'37
Санчес выполнил передачу к линии штрафной площади на Лукаку, Ромелу не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.
'36
Санчес получил мяч на левом фланге, сместился немного в центр и выполнил заброс к линии вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге его на выходе забрал Рико.
'35
Валенсия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'34
Банега пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'33
Мурьель получил мяч на левом углу штрафной площади «Манчестер Юнайтед» вновь и на этот раз пробил в ближний угол ворот, де Хеа был на месте.
'32
Последовала с левого фланга передача на правый угол штрафной площади «Севильи», Феллайни сбрасывал мяч в центр, но защитники испанского клуба мяч перехватили.
'31
Рафшорд попытался пройти вперёд по правому флангу, но его встретил Лангле и уверенно выбил мяч в аут.
'30
Феллайни на половине поля «Севильи» нарушил правила против Корреа, вновь испанскому клубу не дали провести быструю ответную атаку.
'29
Последовала передача в центр штрафной площади «Севильи» на Лукаку, но Ромелу не смог пробить по воротам, в итоге Рико сыграв на выходе мяч перехватил.
'28
Васкес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Мурьель принял мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'27
Банега выполнил опасную передачу в центр штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'26
Рашфорд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Севильи» очень уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'25
Санчес с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Эскудеро не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.
'24
Корреа заигрался у боковой линии на левом фланге и в итоге при финте упустил мяч за боковую линию.
'23
Корреа получил по ногам в центре поля от Валенсии. Игроки «Севильи» никуда не спеша разыграли стандарт.
'22
Далеко не всё в атаке у «Манчестер Юнайтед» сегодня получается, пока Рико толком в игре нам видеть и не приходилось.
'21
Рашфорд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Севильи» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'20
Рашфорд сейчас едва не потерял мяч в центре поля, пришлось Маркусу отдавать передачу назад на Бейи.
'19
Эскудеро прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'18
Янг в центре поля теперь нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки «Севильи» также никуда не спеша разыграли стандарт.
'17
Сарабия выполнил передачу к линии штрафной площади «Манчестер Юнайтед», Мурьель принял мяч и отдал передачу под удар Васкесу, Франко из-за пределов штрафной площади пробил пока также неудачно.
'16
Плотная борьба за мяч идёт в центре поля сейчас, старается и Феллайни показать себя на поле с лучшей стороны, давно он не был в стартовом составе.
'15
Васкес в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'14
Бейи от своей штрафной площади выполнил отвратительную передачу вперёд, игроки «Севильи» перехватили мяч, в итоге Корреа отдал передачу под удар Мурьелю, но Луис с линии штрафной площади пробил слишком высоко.
'13
Корреа попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'12
«Севилья» пока перевела игру на половину поля «Манчестер Юнайтед», такая игра полному «Олд Траффорд» конечно не очень нравится.
'11
Последовала передача из центра поля на ход Корреа, но Валенсия на этот раз первым успел к мячу и выбил его в аут.
'10
В неплохом темпе действуют оба клуба, но при этом пока команды также всё же не забывают, что пропущенный мяч в такой встрече может очень дорого стоить.
'9
Банега с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Корреа опередил Матича и головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'8
Васкес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'7
Рашфорд со стандарта пробил по воротам, мяч задел игроков, которые были в «стенке», мяч мог уйти на угловой, но Рико здорово сыграл в прыжке и сохранил его в поле.
'6
'6
Мурьель попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Бейи форвард «Севильи» упустил мяч за боковую линию.
'5
Валенсия в центре поля нарушил правила против Васкеса и тем самым не дал испанскому клубу провести быструю ответную атаку.
'4
Рашфорд с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Севильи».
'3
Янг из центра поля выполнил передачу на левый фланг к штрафной площади «Севильи», Лукаку принял мяч, дождался подключения Рашфорда и затем отыгравшись с ним в пас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'2
Спокойно начинается наша игра, пока «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» присматриваются друг к другу.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.