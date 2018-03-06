- 233299 просмотров Как Захарова ответила на заявления Джонсона о пропуске ЧМ-2018
- 229175 просмотров Минобороны уточнило информацию о погибших офицерах при крушении Ан-26
- 201143 просмотра «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура РФПЛ
- 142239 просмотров В Мосгордуме опровергли информацию штаба Собчак о личности напавшего
- 139974 просмотра Опубликована запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
- 119441 просмотр Названа причина смерти капитана «Фиорентины» Астори
- 89661 просмотр Как Захарова ответила на заявления Джонсона о пропуске ЧМ-2018
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
'90+2
'90+1
Хендерсон в центре поля нарушил правила против Торреса. Игроки «Порту» никуда не спеша разыграли стандарт.
'90
Три минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени матча.
'90
Угловой у ворот «Порту». Милнер выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки португальского клуба отбились без всяких проблем.
'90
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Порту», Ингс головой пробил под перекладину, Касильяс спас свою команду.
'89
Гомес выиграл борьбу за мяч на правом фланге у Короны и затем выполнил передачу на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком сильно, Салах не смог до него добраться.
'88
Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади «Порту», Салах головой сбрасывал мяч в центр, никого из партнёров там не оказалось.
'87
Милнер с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Морено принял мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко и на этот раз.
'86
Оливейра со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Торрес смог пробить по воротам, мяч попал в защитников «Ливерпуля», а далее в борьбе с Хендерсоном мяч ушёл за лицевую линию от игрока «Порту».
'85
Оливейра с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фелипе головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'84
Оливейра выполнил удар по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Клавана и ушёл на угловой.
'83
Салах с левого угла штрафной площади пробил по воротам «Порту», Касильяс вновь без особых проблем забрал мяч.
'82
'82
'81
'81
'80
Корона вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в ближний угол ворот, попытка вышла неудачной.
'79
Морено упал на левом фланге у штрафной площади «Порту» в борьбе с соперником, Феликс Цвайер не стал давать свисток.
'78
Салах с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Милнер головой пробил по воротам, Касильяс был на месте.
'77
Морено перехватил мяч на половине поля «Порту», вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел защитника, а затем его спокойно забрал Касильяс.
'76
Салах попытался пройти вперёд по правому флангу, но обмануть Корону ему не удалось.
'75
Милнер с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Салах не смог добраться до мяча.
'74
'74
'73
С правого фланга теперь последовала подача в центр штрафной площади «Ливерпуля», Кариус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'72
Кариус и Матип сыграли между собой немного несогласованно, защитник «Ливерпуля» не услышал голкипера и выбил мяч в аут.
'71
Последовала подача в штрафную площадь «Порту» вновь, Касильяс спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'70
Корона с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Ливерпуля» и там упал в борьбе за мяч, Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше.
'69
Матип в центре поля нарушил правила против Абубакара. Игроки «Порту» спокойно разыграли стандарт.
'68
Хендерсон выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Ингс головой пробил по воротам, Касильяс был на месте.
'67
'67
'66
Продолжает «Порту» плотно играть в обороне, сыграть вничью в Англии для португальского клуба также будет неплохо.
'65
Мане попытался выполнить заброс к штрафной площади «Порту» на Джана, гости спокойно перехватили мяч.
'64
'64
'63
'63
'62
'61
Морено пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в игрока «Порту».
'60
Фирмино вошёл в штрафную площадь по центру и пробил по воротам, Фелипе сыграл в подкате и накрыл мяч.
'59
Постепенно готовятся замены в нашем матче, быть может они добавят красок этой встрече.
'58
Милнер с правого фланга продолжает регулярно пытаться выполнить передачу в штрафную площадь, но игроки «Порту» пока каждый раз спокойно мячи перехватывают.
'57
Милнер с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Порту», мяч попал в Далота и улетел в аут.
'56
Далот в подкате здорово сыграл у своей штрафной площади на правом фланге и в итоге заставил Гомеса упустил мяч за лицевую линию поля.
'55
Торрес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и неточно.
'54
Далот с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, партнёры смогли принять мяч, но при этом игроки «Ливерпуля» заставили соперника опять отойти от штрафной площади.
'53
Корона решил разыграть угловой с партнёром, задумка оказалась не самой лучшей, ничего интересного впереди в итоге игроки «Порту» придумать не смогли.
'52
Уорис прорвался по центру вперёд и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кариус в прыжке перевёл мяч на угловой.
'51
Андре в центре поля нарушил правила против Джана. Надо игроку «Порту» быть осторожнее, у него уже есть жёлтая карточка.
'50
Последовала передача на ход Фирмино из центра поля, форвард «Ливерпуля» оказался в офсайде.
'49
Перейра пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел к болельщикам.
'48
Лаллана выполнил передачу в штрафную площадь с левого фланга, Милнер в падении пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'47
«Порту» пока вновь катает мяч в центре поля, дальше пройти португальской команде довольно трудно.
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своём поле играет вничью с «Порту» 0:0. Команда Юргена Клоппа имела пару моментов по ходу первого тайма для взятия ворот, однажды «Порту» даже спасла штанга, но в целом эта встреча проходит достаточно пресно, а с другой стороны, общий счёт 5:0 в пользу «Ливерпуля», так что о чём тут особо говорить?
'45
Чуть ранее Морено получил по ногам в штрафной площади «Порту» от Фелипе, но Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше.
'44
Перейра подыграл себе рукой в борьбе за мяч в центре поля, очередной мелкий фол у нас случился.
'43
Фелипе перестарался в борьбе за верховой мяч в штрафной площади «Ливерпуля» и в итоге нарушил правила.
'42
Ошиблись под прессингом защитники «Ливерпуля», пришлось сейчас Ловрену выбивать мяч в аут, чтобы не привезти опасный момент.
'41
Лаллане досталось по ногам в центре поля. «Ливерпуль» вновь спокойно разыграл стандарт.
'40
Хендерсон с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Фирмино, Касильяс уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'39
Лаллана выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мане оказался в офсайде.
'38
Теперь уже Милнер в центре поля нарушил правила против Андре. Игроки «Порту» спокойно разыграли стандарт.
'37
Последовала передача из глубины поля на Джана, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.
'36
Андре Андре из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч, видимо это будет только уже в следующем сезоне.
'35
Милнер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ловрен головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'34
'33
Могли игроки «Порту» сейчас провести интересную контратаку, но передача вперёд у гостей оказалась неточной.
'32
Не получилась бы эта атака у «Ливерпуля» без отличного рывка от Морено, испанский фланговый защитник смог догнать практический «мёртвый» мяч.
'31
Милнер выполнил передачу в падении на правый угол штрафной площади, Мане принял мяч и пробил в дальний угол ворот, штанга спасла «Порту» от пропущенного мяча.
'30
Не самый весёлый у нас пока получается футбол, но что поделать, бывают и такие матчи даже в плей-офф Лиги чемпионов.
'29
Безадресная передача последовала на правый фланг к штрафной площади «Ливерпуля», Морено спокойно мяч перехватил.
'28
Лаллана с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, вновь Фирмино в борьбе с защитниками «Порту» не удалось зацепиться за мяч.
'27
Гомес из центра поля выполнил передачу на ход Лаллане, мяч полетел слишком сильно, в итоге его перехватил Далот.
'26
Мане выполнил передачу в центр штрафной площади с правого фланга, Фирмино в борьбе с Фелипе не смог зацепиться за мяч.
'25
Корона попытался пройти вперёд по правому флангу, но Морено здорово сыграл в подкате и мяч перехватил.
'24
Теперь уже «Ливерпуль» катает мяч в центре поля, в такие минуты обычный зритель конечно начинает скучать.
'23
Игроки «Порту» спокойно контролируют мяч в центре поля, «Ливерпуль» особо в прессинг пока идти не спешит.
'22
Корона выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Ливерпуля», Абубакар в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'21
Гомес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Фирмино головой чуть подправил мяч к линии вратарской, Мане в падении пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'20
Лаллана сейчас также пытался прессинговать Касильяса в штрафной площади «Порту», но опытнейший голкипер спокойно в итоге отдал передачу на Далота.
'19
Последовала передача в штрафную площадь «Ливерпуля» из центра поля на Уориса, Кариус вовремя сыграл на выходе и смог мяч перехватить.
'18
Вернулся на поле Перейра, сейчас он нарушил правила в центре поля против Лалланы.
'17
«Порту» также довольно плотно играет в обороне, очень трудно игрокам «Ливерпуля» пока комбинировать на чужой половине поля.
'16
Последовала передача на правый фланг на Корону, в борьбе с игроками «Ливерпуля» Хесус мяч потерял.
'15
Гомес с правого фланга вновь попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Андре и улетел в аут.
'14
Перейра получил серьёзное повреждение от шипов соперника, сейчас врачи «Порту» за пределами поля попытаются подлатать Максимильяно.
'13
Перейра попытался прорваться вперёд по правому флангу, но его нагнали игроки «Ливерпуля» и выбили мяч в аут.
'12
Довольно средний темп матча у нас сегодня, но опять же, обе команды всё понимают, действительно футболисты просто стараются получать удовольствие от игры.
'11
Фелипе в центре поля нарушил правила против Фирмино. «Ливерпуль» вновь никуда не спеша разыграл стандарт.
'10
Последовал заброс в штрафную площадь «Ливерпуля» из центра поля, Абубакар в борьбе с Матипом едва не зацепился за мяч.
'9
Гомес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Андре сыграл уверенно и грудью сбросил мяч в руки Касильясу.
'8
Корона в центре поля нарушил правила. Игроки «Ливерпуля» никуда не спеша разыграли стандарт.
'7
Милнер с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь «Порту», мяч попал в защитника португальского клуба и улетел в аут.
'6
Вновь последовала передача в направлении Абубакара, Уорис выполнял пас на партнёра, мяч на этот раз перехватил Морено.
'5
Абубакар перестарался в борьбе за мяч на половине поля «Ливерпуля» и в итоге нарушил правила против Гомеса.
'4
«Порту» сегодня бояться нечего, обе команды в такой встрече при полном «Энфилде» могут сыграть в своё удовольствие.
'3
Милнер с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Фелипе спокойно перехватил мяч.
'2
Сегодня встреча является конечно во многом формальной, первый матч на выезде в Португалии «Ливерпуль» выиграл 5:0, такое отставание «Порту» практически невозможно отыграть.
'1
Матч стартовал! Перед матчем была минута молчания в память о игроке сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори, который скоропостижно скончался на этих выходных.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Порту». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 5:0.