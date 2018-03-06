'90+3

Последовала передача к штрафной площади «Ливерпуля» из глубины поля на Оливейру, Кариус вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч подальше от своих ворот. Феликс Цвайер даёт финальный свисток. Игроки «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле сыграли вничью с «Порту» 0:0, но благодаря победе в Португалии 5:0 команда Юргена Клоппа спокойно прошла в четвертьфинал турнира. Сегодня мы с вами посмотрели не самый плохой матч, весёлых и голевых моментов было может быть не так много, но всё же игра была не самой плохой.