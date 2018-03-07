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«Базель» обыграл Зинченко

«Базель» одержал выездную победу на «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» на своем поле уступил швейцарскому «Базелю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   07 марта 22:45   |  закончен
Манчестер Сити
1:2
Базель
1:2
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Павел Краловец (Домажлице, Чехия)
Жезус 8'
Жезус 77'
Эльюнусси 17'
Лакруа 44'
Ланг 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Клаудио Браво
5 (з)   Джон Стоунс
3 (з)    Данило
14 (з)   Эмерик Лапорт
35 (п)   Александр Зинченко
42 (п)   Яя Туре
47 (п)   Филип Фоден 89'
8 (п)   Илкай Гюндоган 66'
19 (п)   Лерой Зане
20 (п)   Бернарду Силва
33 (н)   Габриэл Жезус 8' 77'
1 (в)   Томаш Вацлик
17 (з)   Марек Сухи
3 (з)   Лео Лакруа 44'
5 (з)   Михаэль Ланг 71'
25 (з)   Блас Риверос
6 (п)   Фабиан Фрай
20 (п)   Сере Ди
7 (п)   Лука Зуффи
33 (п)   Кевин Буа 68'
24 (п)   Мохамед Эльюнусси 17'
19 (н)   Димитри Оберлин 74'
Запасной состав
31 (в)   Эдерсон Мораес
24 (з)   Олуватосин Адарабиойо 89'
30 (з)   Николас Отаменди
2 (з)   Кайл Уолкер
55 (п)   Браим Диас 66'
17 (п)   Кевин Де
10 (н)   Серхио Агуэро
13 (в)   Мирко Сальви
43 (з)   Ив Кайзер
14 (п)   Валентин Штокер 68'
27 (п)   Нефтали Манзамби
28 (п)   Рауль Петретта
9 (н)   Рикки ван 74'
22 (н)   Албиан Аети
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 3
  • 5
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
  • 12
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'90+3
Всё, финальный свисток. «Манчестер Сити» впервые за долгое время потерпел поражение на своём поле. Впрочем, после 4:0 в первой игре 1/8 финала этот матч «Сити» не очень-то и был нужен, а «Базель» его провёл на очень достойном уровне, бился и заслужил успех, пусть и локальный. Швейцарцам будет что вспомнить, ну а подопечные Гвардиолы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов спокойно. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+1
Жезус столкнулся с соперником в центре поля.
'90
Всего две минуты добавил главный арбитр ко второму тайму.
'89
Адарабиойо на поле.
'89
Фоден ушёл отдыхать.
'87
Голкипер «Базеля» справился с навесом в штрафную.
'86
Ди Сере с нарушением правил остановил набравшего скорость Диаса.
'84
Зане навесил в штрафную со стандарта — защита выбила мяч.
'83
Сухи нарушил правила на фланге.
'82
Сейчас в офсайде оказался Диас.
'80
Со стандарта хозяева ничего опасного не создали.
'79
Диас ворвался в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол — Вацлик отразил удар! Угловой.
'77
Жезус нарушил правила в отборе.
'76
Быструю атаку левым флангом провёл «Базель», но точности передачи в штрафную не хватило.
'74
Ван Волфсвинкель вместо него.
'74
Оберлин заменён.
'71
ГОЛ! Эльюнусси на правом фланге развернулся, ушёл от соперника и прострелил на Ланга, который обработал мяч на углу вратарской и сильно пробил под ближнюю штангу мимо Браво!
'68
Штокер в игре.
'68
Буа ушёл с поля.
'66
Диас вместо Гюндогана.
'66
Первая замена в матче.
'64
Зуффи сзади заехал Жезусу по ногам.
'62
Бернарду Силва решил разыграть штрафной, в итоге удара так толком и не последовало.
'61
Сухи сбил Зане на подступах к своей штрафной.
'59
Жезус рано стартовал и попал в офсайд.
'57
Зуффи переборщил с силой навеса к дальней штанге, мяч за пределы поля улетел.
'56
Туре жёстко сыграл в отборе. Штрафной.
'54
Буа выполнил мягкий кросс в штрафную в направлении Оберлина, но Стоунс перехватил мяч.
'52
Зинченко навесил в штрафную — защита выбила мяч.
'50
Не получилась атака правым флангом у «Сити».
'48
Спокойно держит мяч «Сити», не стремясь идти вперёд.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Всё, звучит свисток на перерыв. «Сити» много контролирует мяч, как обычно, но в целом не стремится постоянно держать соперника под прессингом. Проходило несколько хороших контратак у «Базеля», одна из которых оказалась голевой. Но нельзя не делать скидку на то, что у «Сити» состав не основной, и серьёзных задач на этот матч после игры в Базеле у них нет.
'45+1
Жезус вернулся в игру тем временем, вроде бы всё в порядке с ним.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Лакруа жёстко сыграл против Жезуса.
'42
Гюндоган навесил со штрафного — мяч выбит.
'41
Хорошая разрезающая передача на ход Зане прошла, но сразу пробить он не смог, и в итоге дело ограничилось угловым после навеса во вратарскую.
'39
Риверос прорвался в штрафную по левому флангу и пробил с острого угла — Браво справился с ударом!
'37
Сухи принял на себя удар Туре со штрафного.
'36
Эльюнусси отработал в обороне, сбив Данило с нарушением правил.
'34
У Зане не получился навес от лицевой линии, мяч за пределы поля улетел.
'32
Тут же ещё один опасный момент у «Базеля»! Эльюнусси в штрафной ушёл от пошедшего в подкат защитника, но чуть зацепился за него, потерял равновесие и не сумел с острого угла направить мяч между выскочившим навстречу вратарём и штангой, пробив за лицевую!
'31
Оберлин пробил со штрафного в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'29
Зане из левой части штрафной покатил мяч назад и вправо, Гюндоган его подработал и пробил с лёта, но Фрай удар заблокировал!
'27
Прострел Гюндогана в штрафную с правого фланга был заблокирован соперником.
'25
Контролируют хозяева мяч недалеко от центра поля.
'23
Зане на левом фланге на скорости ушёл от соперника, но не успел остановиться и убежал вместе с мячом за лицевую линию.
'21
Для «Сити» этот гол ничего не меняет особо, учитывая, что в первом матче они со счётом 4:0 выиграли.
'19
Буа оказался в положении «вне игры».
'17
ГОЛ! Эльянусси получил мяч в штрафной, обработал его и вторым касанием сильно пробил под ближнюю штангу!
'15
Клаудио Браво вовремя вышел за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Эльюнусси.
'14
Ещё один угловой ни к чему не привёл.
'13
Разыграли угловой хозяева, затем Данило пробил с дальней дистанции и попал в соперника. Ещё один угловой.
'12
Последовал отличный навес в штрафную на Силву, но Бернарду в борьбе с защитником не смог нацеленный удар нанести. Угловой будет.
'10
Ланга оставили в офсайде защитники «Сити»,
'8
ГОЛ! Жезус получил мяч во вратарской от Бернарду Силвы и сильным ударом переправил его в ближний угол ворот!
'5
Эльюнусси попал в офсайд.
'3
Вацлик на углу вратарской накрыл мяч после прострела Зане из левой части штрафной.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Базель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 4:0.