- 290633 просмотра Минобороны уточнило информацию о погибших офицерах при крушении Ан-26
- 276775 просмотров Как Захарова ответила на заявления Джонсона о пропуске ЧМ-2018
- 175090 просмотров Опубликована запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
- 149670 просмотров Очевидцы рассказали, как пилоты уводили Ан-26 в сторону от застройки
- 119498 просмотров Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Хмеймиме
- 114055 просмотров Как Захарова ответила на угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
- 98175 просмотров Госдеп США считает историю Рыбки «странной» и отказывается ей помогать
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Всё, финальный свисток. «Манчестер Сити» впервые за долгое время потерпел поражение на своём поле. Впрочем, после 4:0 в первой игре 1/8 финала этот матч «Сити» не очень-то и был нужен, а «Базель» его провёл на очень достойном уровне, бился и заслужил успех, пусть и локальный. Швейцарцам будет что вспомнить, ну а подопечные Гвардиолы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов спокойно. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+1
Жезус столкнулся с соперником в центре поля.
'90
Всего две минуты добавил главный арбитр ко второму тайму.
'89
'89
'87
Голкипер «Базеля» справился с навесом в штрафную.
'86
Ди Сере с нарушением правил остановил набравшего скорость Диаса.
'84
Зане навесил в штрафную со стандарта — защита выбила мяч.
'83
Сухи нарушил правила на фланге.
'82
Сейчас в офсайде оказался Диас.
'80
Со стандарта хозяева ничего опасного не создали.
'79
Диас ворвался в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол — Вацлик отразил удар! Угловой.
'77
'76
Быструю атаку левым флангом провёл «Базель», но точности передачи в штрафную не хватило.
'74
'74
'71
'68
'68
'66
'66
'64
Зуффи сзади заехал Жезусу по ногам.
'62
Бернарду Силва решил разыграть штрафной, в итоге удара так толком и не последовало.
'61
Сухи сбил Зане на подступах к своей штрафной.
'59
Жезус рано стартовал и попал в офсайд.
'57
Зуффи переборщил с силой навеса к дальней штанге, мяч за пределы поля улетел.
'56
Туре жёстко сыграл в отборе. Штрафной.
'54
Буа выполнил мягкий кросс в штрафную в направлении Оберлина, но Стоунс перехватил мяч.
'52
Зинченко навесил в штрафную — защита выбила мяч.
'50
Не получилась атака правым флангом у «Сити».
'48
Спокойно держит мяч «Сити», не стремясь идти вперёд.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Всё, звучит свисток на перерыв. «Сити» много контролирует мяч, как обычно, но в целом не стремится постоянно держать соперника под прессингом. Проходило несколько хороших контратак у «Базеля», одна из которых оказалась голевой. Но нельзя не делать скидку на то, что у «Сити» состав не основной, и серьёзных задач на этот матч после игры в Базеле у них нет.
'45+1
Жезус вернулся в игру тем временем, вроде бы всё в порядке с ним.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
'42
Гюндоган навесил со штрафного — мяч выбит.
'41
Хорошая разрезающая передача на ход Зане прошла, но сразу пробить он не смог, и в итоге дело ограничилось угловым после навеса во вратарскую.
'39
Риверос прорвался в штрафную по левому флангу и пробил с острого угла — Браво справился с ударом!
'37
Сухи принял на себя удар Туре со штрафного.
'36
Эльюнусси отработал в обороне, сбив Данило с нарушением правил.
'34
У Зане не получился навес от лицевой линии, мяч за пределы поля улетел.
'32
Тут же ещё один опасный момент у «Базеля»! Эльюнусси в штрафной ушёл от пошедшего в подкат защитника, но чуть зацепился за него, потерял равновесие и не сумел с острого угла направить мяч между выскочившим навстречу вратарём и штангой, пробив за лицевую!
'31
Оберлин пробил со штрафного в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'29
Зане из левой части штрафной покатил мяч назад и вправо, Гюндоган его подработал и пробил с лёта, но Фрай удар заблокировал!
'27
Прострел Гюндогана в штрафную с правого фланга был заблокирован соперником.
'25
Контролируют хозяева мяч недалеко от центра поля.
'23
Зане на левом фланге на скорости ушёл от соперника, но не успел остановиться и убежал вместе с мячом за лицевую линию.
'21
Для «Сити» этот гол ничего не меняет особо, учитывая, что в первом матче они со счётом 4:0 выиграли.
'19
Буа оказался в положении «вне игры».
'17
'15
Клаудио Браво вовремя вышел за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Эльюнусси.
'14
Ещё один угловой ни к чему не привёл.
'13
Разыграли угловой хозяева, затем Данило пробил с дальней дистанции и попал в соперника. Ещё один угловой.
'12
Последовал отличный навес в штрафную на Силву, но Бернарду в борьбе с защитником не смог нацеленный удар нанести. Угловой будет.
'10
Ланга оставили в офсайде защитники «Сити»,
'8
'5
Эльюнусси попал в офсайд.
'3
Вацлик на углу вратарской накрыл мяч после прострела Зане из левой части штрафной.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучит гимн Лиги чемпионов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Базель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 4:0.