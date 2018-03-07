'90+3

Всё, финальный свисток. «Манчестер Сити» впервые за долгое время потерпел поражение на своём поле. Впрочем, после 4:0 в первой игре 1/8 финала этот матч «Сити» не очень-то и был нужен, а «Базель» его провёл на очень достойном уровне, бился и заслужил успех, пусть и локальный. Швейцарцам будет что вспомнить, ну а подопечные Гвардиолы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов спокойно. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!