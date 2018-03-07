Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч окончен! «Ювентус» победил «Тоттенхэм» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов! Ключевым фактором победы туринцев стали замены Массимо Аллегри, которые сразу обнажили слабые стороны лондонской команды. «Шпоры» пропустили два гола за несколько минут, после чего не смогли отыграться, хотя и не раз были близки к этому.
'90+3
Дибала подставился под фол на своей половине поля.
'90+2
Стураро развернулся в штрафной «шпор» и пробил прямо под ноги Льориса!
'90+1
Три минуты есть у «Тоттенхэма».
'90
Кейн выпрыгнул на подачу и головой пробил в дальнюю штангу, после рикошета от которой мяч завис на линии пустых ворот Буффона! Повезло «Юве», что рядом оказался Барцальи, сыгравший на отбой!
'88
'88
Кьеллини заблокировал опасный удар Эриксена с линии штрафной!
'87
Вертонген в попытке быстро вернуть мяч своей команде нарушил правила.
'86
'86
'85
У Эриксена не получился удар издали.
'83
'83
'83
Сон подобрал мяч перед чужой штрафной и пробил вблизи дальней штанги!
'81
Сон открылся на подачу Дэвиса и отыграл на Эриксена, чей удар из убойной позиции был блокирован!
'80
«Ювентус» отличным владением мячом отодвинул игру от своей штрафной.
'78
Кьеллини в спасительном подкате перехватил прострел Сона, который выводил Кейна на пустые ворота!
'78
Сон ворвался в штрафную и откинул мяч на Дэвису, под чью подачу подстроился Кейн, но форварда опередил Алекс Сандро!
'77
Кьеллини перехватил опасный прострел Ламелы!
'74
'74
'74
Пьянич заблокировал дальний удар Дайера, а затем грамотно подставился под фол.
'72
Дибала пострадал после нарушения Дембеле.
'71
Дуглас Коста неудачно пробросил мяч себе на ход, выпустив его в аут.
'70
Игуаин в перспективной атаке выдал плохой пас на Дугласа Косту, которого обокрал защитник!
'69
Арбитр остановил атаку «Тоттенхэма» из-за нарушения лондонцев. Пропала игра у хозяев.
'67
'64
'62
Льорис ошибся в игре на выходе, а мяч был отбит усилиями Санчеса на Дибалу, который не попал в створ ворот с края штрафной!
'61
'61
'61
Игуаин открылся на подачу Алекса Сандро и неудачно пробил с лёта, послав мяч намного выше ворот.
'60
'60
'59
Буффон забрал неопасную скидку Кейна после навеса с углового.
'58
Сон получил мяч на краю штрафной и из-под Барцальи пробил мимо дальней девятки!
'56
'54
Игуаин сделал скидку в свободную зону на Дибалу, однако ещё ранее у Гонсало заметили офсайд.
'53
'51
Алли после очередной потери туринцев на своей половине поля решился на дальний удар, который был неточным.
'49
'48
Матюиди после потери мяча неудачно вступил в отбор, задев ногу Дэвиса.
'47
Эриксен разыграл стандарта прострелом на Кейна, удар которого из-за пределов штрафной был блокирован!
'46
Дуглас Коста у края своей штрафной сбил Алли.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Тоттенхэм» переиграл «Ювентус» в первой половине встречи. Лондонцы чаще атаковали и могли забивать намного больше, чем один гол. «Ювентус» мог претендовать на пенальти, однако арбитр решил не давать фору итальянцам при счёте 0:0. Перерыв.
'45+2
Алли забежал справа на заброс Триппьера, сделав плохой прострел.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'45
Матюиди забрался в положение вне игры, открывшись слева на пас Кьеллини.
'44
'43
Алекс Сандро открылся у края вратарской на навес Пьянича со стандарта, но дальнейший удар головой был неточным.
'41
Пьянич! Прострел Дугласа Косты пришёлся на Алекса Сандро, который не решился на удар, откинув мяч на Пьянича, выстрел которого прошёл возле левой штанги!
'39
'38
Сон подхватил мяч впереди, ворвался в штрафную «Ювентуса» и пробил вблизи дальней штанги!
'36
Дембеле умышленно сыграл рукой, чтобы не потерять мяч в борьбе с Матюиди. Обошлось без карточки.
'35
'34
Кейн открылся на левом краю штрафной, получил мяч и нанёс обводящий удар, не попав в дальнюю девятку.
'32
Буффон справился с дальним ударом Кейна!
'32
Игуаин забрался в положение вне игры.
'30
Дайер жёстко поставил корпус Матюиди, вытолкав француза за пределы поля.
'28
'25
Матюиди после столкновения с Дайером упал на ногу англичанина. Медики появились на поле.
'24
Вертонген после подачи с угла поля отметился неточным ударом головой.
'23
Сон на скорости ворвался на край штрафной туринцев и пробил в сыгравшего в подкате Кьеллини!
'21
Дайер решился на дальний удар, который у него получился слишком слабым.
'21
Санчес помешал Дугласу Косте разогнать контратаку.
'20
Опасный удар Эриксена с линии штрафной был блокирован, а затем после отличного навеса головой пробил Сон, но Буффон спас!
'17
Нет пенальти! Дуглас Коста убежал от Вертонгена, который в подкате зацепил ногу бразильца. Арбитр решил не вмешиваться пока в игру.
'15
Кейн выскочил на проникающий пас Алли, убежав от Кьеллини, ушёл от Буффона и в падении пробил мимо пустых ворот!
'13
Кейн ушёл в штрафной «Юве» от Кьеллини и стал обыгрывать подоспевшего Матюиди, нарвавшись на отбор.
'13
Алекс Сандро вырезал подачу на Игуаина, который вновь не подстроился под навес.
'11
Хедира выпустил мяч за боковую линию, ускорившись по бровке.
'10
Кейн не смог зацепиться за мяч перед вратарской после подачи с углового.
'9
У Сона не получился удар с лёта с края чужой штрафной!
'7
Игуаин немного не дотянулся головой к опасному навесу Дугласа Косты.
'5
Алекс Сандро неудачно сыграл на ход Матюиди. Много ошибок у итальянской команды на старте встречи.
'4
Пьянич неудачно протолкнул мяч вперёд, подарив его «шпорам».
'3
Буффон спас! Сон накрутил соперника на краю штрафной и пробил в дальний угол, заставив Буффона вступить в игру!
'3
Матюиди не успел на проникающим пасом Игуаина, мяч достался Льорису.
'3
Сон ускорился слева и сделал подачу, которую отразил Бенатиа.
'2
Алекс Сандро в простой ситуации выпустил мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.