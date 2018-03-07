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Миралем Пьянич, «Ювентус»

«Ювентус» шокировал «Уэмбли»

«Ювентус» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» и прошел дальше

Итальянский «Ювентус» одержал волевую победу над английским «Тоттенхэмом» на выезде и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   07 марта 22:45   |  закончен
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Ювентус
1:2
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Вертонген 28'
Мин 39'
Алли 56'
Дембеле 88'
Сандро 35'
Пьянич 44'
Бенатиа 49'
Кьеллини 53'
Игуаин 64'
Дибала 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
5 (з)   Ян Вертонген 28'
6 (з)   Давинсон Санчес
15 (п)   Эрик Дайер 74'
23 (п)   Кристиан Эриксен
19 (п)   Мусса Дембеле 88'
20 (п)   Деле Алли 86' 56'
10 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Сон Хын 39'
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
4 (з)   Мехди Бенатиа 61' 49'
12 (з)   Алекс Сандро 35'
15 (з)   Андреа Барцальи
3 (з)   Джорджо Кьеллини 53'
14 (п)   Блез Матюиди 60'
6 (п)   Сами Хедира
5 (п)   Миралем Пьянич 44'
11 (п)   Дуглас Коста
9 (н)   Гонсало Игуаин 83' 64'
10 (н)   Пауло Дибала 67'
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
3 (з)   Дэнни Роуз
11 (п)   Эрик Ламела 74'
12 (п)   Виктор Ваньяма
17 (п)   Мусса Сиссоко
27 (п)    Лукас
18 (н)   Фернандо Льоренте 86'
23 (в)   Войцех Щенсны
26 (з)   Штефан Лихтштайнер 61'
24 (з)   Даниэле Ругани
22 (п)   Квадво Асамоа 60'
27 (п)   Стефано Стураро 83'
8 (п)   Клаудио Маркизио
30 (п)   Родриго Бентанкур
Удары
67%
По воротам: 15
В створ: 6
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 16
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 11
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'90+3
Матч окончен! «Ювентус» победил «Тоттенхэм» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов! Ключевым фактором победы туринцев стали замены Массимо Аллегри, которые сразу обнажили слабые стороны лондонской команды. «Шпоры» пропустили два гола за несколько минут, после чего не смогли отыграться, хотя и не раз были близки к этому.
'90+3
Дибала подставился под фол на своей половине поля.
'90+2
Стураро развернулся в штрафной «шпор» и пробил прямо под ноги Льориса!
'90+1
Три минуты есть у «Тоттенхэма».
'90
Кейн выпрыгнул на подачу и головой пробил в дальнюю штангу, после рикошета от которой мяч завис на линии пустых ворот Буффона! Повезло «Юве», что рядом оказался Барцальи, сыгравший на отбой!
'88
Дембеле получил жёлтую карточку за грубый подкат против Дибалы.
'88
Кьеллини заблокировал опасный удар Эриксена с линии штрафной!
'87
Вертонген в попытке быстро вернуть мяч своей команде нарушил правила.
'86
Льоренте вышел в пару к Кейну.
'86
Алли решили заменить.
'85
У Эриксена не получился удар издали.
'83
Стураро вызван укрепить опорную зону «Ювентуса».
'83
Игуаин заменён.
'83
Сон подобрал мяч перед чужой штрафной и пробил вблизи дальней штанги!
'81
Сон открылся на подачу Дэвиса и отыграл на Эриксена, чей удар из убойной позиции был блокирован!
'80
«Ювентус» отличным владением мячом отодвинул игру от своей штрафной.
'78
Кьеллини в спасительном подкате перехватил прострел Сона, который выводил Кейна на пустые ворота!
'78
Сон ворвался в штрафную и откинул мяч на Дэвису, под чью подачу подстроился Кейн, но форварда опередил Алекс Сандро!
'77
Кьеллини перехватил опасный прострел Ламелы!
'74
Ламела появился в атаке «шпор».
'74
Дайер ушёл.
'74
Пьянич заблокировал дальний удар Дайера, а затем грамотно подставился под фол.
'72
Дибала пострадал после нарушения Дембеле.
'71
Дуглас Коста неудачно пробросил мяч себе на ход, выпустив его в аут.
'70
Игуаин в перспективной атаке выдал плохой пас на Дугласа Косту, которого обокрал защитник!
'69
Арбитр остановил атаку «Тоттенхэма» из-за нарушения лондонцев. Пропала игра у хозяев.
'67
ГОЛ! Отличный гол Дибалы, который может решить исход встречи! Санчес оставил свою зону, побежав накрывать Игуаина, но Гонсало развернулся и сделал проникающий пас на Дибалу, который выбежал на свидание с Льорисом, ударив в дальний угол!
'64
ГОЛ! Игуаин даёт надежду «Юве»! Дибала подключил справа Лихтштайнера, чья подача на Хедиру привела к скидке на Игуаина, который подправил мяч в ворота!
'62
Льорис ошибся в игре на выходе, а мяч был отбит усилиями Санчеса на Дибалу, который не попал в створ ворот с края штрафной!
'61
Лихтштайнер вышел на правый край обороны.
'61
Бенатиа заменили.
'61
Игуаин открылся на подачу Алекса Сандро и неудачно пробил с лёта, послав мяч намного выше ворот.
'60
Асамоа вышел.
'60
Матюиди ушёл.
'59
Буффон забрал неопасную скидку Кейна после навеса с углового.
'58
Сон получил мяч на краю штрафной и из-под Барцальи пробил мимо дальней девятки!
'56
Алли опасно сыграл против Хедиры, получив карточку.
'54
Игуаин сделал скидку в свободную зону на Дибалу, однако ещё ранее у Гонсало заметили офсайд.
'53
Кьеллини предупреждён за снос Алли.
'51
Алли после очередной потери туринцев на своей половине поля решился на дальний удар, который был неточным.
'49
Бенатиа сбил Алли, удостоившись жёлтой карточки.
'48
Матюиди после потери мяча неудачно вступил в отбор, задев ногу Дэвиса.
'47
Эриксен разыграл стандарта прострелом на Кейна, удар которого из-за пределов штрафной был блокирован!
'46
Дуглас Коста у края своей штрафной сбил Алли.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Тоттенхэм» переиграл «Ювентус» в первой половине встречи. Лондонцы чаще атаковали и могли забивать намного больше, чем один гол. «Ювентус» мог претендовать на пенальти, однако арбитр решил не давать фору итальянцам при счёте 0:0. Перерыв.
'45+2
Алли забежал справа на заброс Триппьера, сделав плохой прострел.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'45
Матюиди забрался в положение вне игры, открывшись слева на пас Кьеллини.
'44
Пьянич задел ногу Алли, получив «горчичник».
'43
Алекс Сандро открылся у края вратарской на навес Пьянича со стандарта, но дальнейший удар головой был неточным.
'41
Пьянич! Прострел Дугласа Косты пришёлся на Алекса Сандро, который не решился на удар, откинув мяч на Пьянича, выстрел которого прошёл возле левой штанги!
'39
ГОЛ! Сон вывел «Тоттенхэм» вперёд! Алли выскочил на проникающий пас, нарвавшись на подкат Барцальи, а затем мяч отлетел к Триппьеру, который вместо удара прострелил на Сона, а кореец без сопротивления расстрелял ворота с рикошетом от Кьеллини!
'38
Сон подхватил мяч впереди, ворвался в штрафную «Ювентуса» и пробил вблизи дальней штанги!
'36
Дембеле умышленно сыграл рукой, чтобы не потерять мяч в борьбе с Матюиди. Обошлось без карточки.
'35
Алекс Сандро был предупреждён за грубый фол.
'34
Кейн открылся на левом краю штрафной, получил мяч и нанёс обводящий удар, не попав в дальнюю девятку.
'32
Буффон справился с дальним ударом Кейна!
'32
Игуаин забрался в положение вне игры.
'30
Дайер жёстко поставил корпус Матюиди, вытолкав француза за пределы поля.
'28
Вертонген сбил Дибалу, который секундой ранее пробросил мяч себе на ход. Жёлтая карточка была показана бельгийцу.
'25
Матюиди после столкновения с Дайером упал на ногу англичанина. Медики появились на поле.
'24
Вертонген после подачи с угла поля отметился неточным ударом головой.
'23
Сон на скорости ворвался на край штрафной туринцев и пробил в сыгравшего в подкате Кьеллини!
'21
Дайер решился на дальний удар, который у него получился слишком слабым.
'21
Санчес помешал Дугласу Косте разогнать контратаку.
'20
Опасный удар Эриксена с линии штрафной был блокирован, а затем после отличного навеса головой пробил Сон, но Буффон спас!
'17
Нет пенальти! Дуглас Коста убежал от Вертонгена, который в подкате зацепил ногу бразильца. Арбитр решил не вмешиваться пока в игру.
'15
Кейн выскочил на проникающий пас Алли, убежав от Кьеллини, ушёл от Буффона и в падении пробил мимо пустых ворот!
'13
Кейн ушёл в штрафной «Юве» от Кьеллини и стал обыгрывать подоспевшего Матюиди, нарвавшись на отбор.
'13
Алекс Сандро вырезал подачу на Игуаина, который вновь не подстроился под навес.
'11
Хедира выпустил мяч за боковую линию, ускорившись по бровке.
'10
Кейн не смог зацепиться за мяч перед вратарской после подачи с углового.
'9
У Сона не получился удар с лёта с края чужой штрафной!
'7
Игуаин немного не дотянулся головой к опасному навесу Дугласа Косты.
'5
Алекс Сандро неудачно сыграл на ход Матюиди. Много ошибок у итальянской команды на старте встречи.
'4
Пьянич неудачно протолкнул мяч вперёд, подарив его «шпорам».
'3
Буффон спас! Сон накрутил соперника на краю штрафной и пробил в дальний угол, заставив Буффона вступить в игру!
'3
Матюиди не успел на проникающим пасом Игуаина, мяч достался Льорису.
'3
Сон ускорился слева и сделал подачу, которую отразил Бенатиа.
'2
Алекс Сандро в простой ситуации выпустил мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.