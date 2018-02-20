'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле переигрывают в непростом матче турецкий «Бешикташ». Даже в меньшинстве «Бешикташ» смотрится очень неплохо, но не пропустить в Мюнхене без одного из защитников очень непросто. Также Хамес Родригес видимо не особо устроил своей игрой Юппа Хайнкеса, которого наставник «Баварии» совсем недавно заменил на Роббена.