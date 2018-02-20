'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле переигрывают в непростом матче турецкий «Бешикташ». Даже в меньшинстве «Бешикташ» смотрится очень неплохо, но не пропустить в Мюнхене без одного из защитников очень непросто. Также Хамес Родригес видимо не особо устроил своей игрой Юппа Хайнкеса, которого наставник «Баварии» совсем недавно заменил на Роббена.
'45+2
Видаль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Фабрисио спокойно забрал мяч.
'45+2
Левандовски с левого фланга попытался прорваться к штрафной площади «Бешикташа», Хатчинсон грубо встречал форварда «Баварии», но Овидиу Хацеган свистка не дал.
'45+1
'45+1
'45
Две минуты добавил Овидиу Хацеган к основному времени первого тайма.
'45
Угловой у ворот «Баварии». Куарежма выполнил подачу на ближнюю штангу, Левандовски не сразу, но всё же выбил мяч подальше от своих ворот.
'45
'45
Пепе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'44
Куарежма с углового теперь выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Баварии» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'43
Куарежма выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, Хуммельс выбил мяч на повторный корнер.
'42
Куарежма раскачал Хуммельса на правом фланге, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Ульрайх не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'41
Игрок «Бешикташа» Гари Медель получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи турецкого клуба, но скоро стало ясно, что с Меделем всё нормально.
'40
'39
Хамес со стандарта выполнил передачу на дальнюю штангу, защитники турецкого клуба опять выбили мяч лишь к линии штрафной площади, в итоге Алаба пробил по воротам, мяч попал в Мюллера у линии вратарской, Видаль пытался сыграть на добивании, но его попытку блокировал Пепе.
'38
'37
Мюллер с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники «Бешикташа» не дали Левандовски добраться до мяча.
'36
Мюллер на своей половине поля нарушил правила против Бабела. Игроки «Бешикташа» никуда не спеша разыграли стандарт.
'35
Хамес выполнил подачу на дальнюю штангу на этот раз, защитники «Бешикташа» не смогли далеко выбить мяч от своих ворот на этот раз, в итоге по воротам из-за пределов штрафной площади пробил Боатенг, но попытка оказалась неудачной.
'34
Левандовски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс головой пробил под перекладину, Фабрисио в прыжке потащил, будет ещё один угловой.
'33
Хамес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Эркин головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'32
Боатенг выполнил передачу в центр штрафной площади «Бешикташа», Алаба принял мяч, но Пепе успел выбить его на угловой и не дать пробить по воротам, будет угловой.
'31
Мюллер с угла штрафной площади попытался пробить по воротам, но мяч срезался с ноги у Томаса и в итоге попал в голову Хамесу.
'30
Мартинес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Фабрисио спокойно забрал мяч.
'29
Левандовски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь защитники «Бешикташа» были первыми на мяче.
'28
«Бавария» всё активнее начинает давить на ворота «Бешикташа», пока турецкий клуб держится, но весь матч так гости вряд ли смогут без ошибок отбиться.
'27
Хамес с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'26
Алаба отыгрался с Команом и с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, мяч попал в Хатчинсона и ушёл на угловой.
'25
Мартинес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Киммих сбрасывал мяч под удар Мюллеру, успели защитники «Бешикташа» Томаса накрыть.
'24
Алаба с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Бешикташа» спокойно мяч перехватили.
'23
Мюллер перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Бешикташа» и в итоге нарушил правила.
'22
В меньшинстве «Бешикташу» теперь играть будет куда тяжелее, но пока турецкий клуб не собирается закрываться, что радует.
'21
Киммих на левом фланге неудачно головой сбросил мяч назад на этот раз, Вагнер мяч перехватил, прорвался к штрафной площади и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'20
Хамес пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел рядом со штангой.
'19
'18
Пепе ошибся у своей штрафной площади и подарил мяч игрокам «Баварии», Алаба пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Виду.
'17
Хамес теперь выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, Мюллер сохранил мяч в игре, но передачу точную Томас уже сделать не смог.
'16
Хамес выполнил заброс на левый угол штрафной площади «Бешикташа», Коман выполнил передачу в центр, Мюллер головой пробил по воротам, мяч вновь в створ не пошёл.
'15
Хуммельс здорово сыграл в отборе у своей штрафной площади и не дал Талиске вновь обострить ситуацию у своих ворот.
'14
Талиска пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку», которую грамотно установил Ульрайх.
'13
Хуммельс у своей штрафной площади нарушил правила против Талиски. Довольно опасный стандарт теперь заработал «Бешикташ».
'12
Киммих выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Видаль головой пробил по воротам, получилось немного неточно.
'11
Талиска на своей половине поля зацепил всё того же Комана. «Бавария» теперь заработала неплохой стандарт.
'10
Коман опасно пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Фабрисио в прыжке отвёл угрозу от своих ворот.
'9
Левандовски с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Виду.
'8
Родригес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Бешикташа», гости спокойно перехватили мяч.
'7
Куарежма с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Ульрайх уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'6
Алаба с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мюллер головой пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'5
Куарежма со стандарта выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Хуммельс не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'4
Теперь уже Мартинес на своей половине поля зацепил Талиску. «Бешикташ» заработал относительно неплохой стандарт.
'3
Бабель с левого фланга попытался войти в штрафную площадь «Баварии», но в борьбе с Киммихом он нарушил правила.
'2
Сегодня в Мюнхене идёт дождь, на игре это скажется, посмотрим, как сильно, все игроки опытные и им не привыкать играть и в таких условиях.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Бешикташ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.