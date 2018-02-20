'45

Закончился первый тайм. «Чесли» играл исключительно на контратаках в первом тайме домашней игры с «Барсой», что не помешало лондонцам создать два отличных момента. Каталонцы безуспешно просидели перед штрафной синих практически весь тайм. Очень слабо в плане атаки сыграли гости. Перерыв.