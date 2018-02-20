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Игрок «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Игрок «Барселоны» Лионель Месси

Лига чемпионов. Штанги спасают «Барселону» от «Челси». LIVE

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона»

Лондонский «Челси» дома сражается с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   20 февраля 22:45   |  перерыв
Челси
0:0
Барселона
0:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Ракитич 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
22 (п)    Виллиан
7 (п)   Н'Голо Канте
10 (п)   Эден Азар
4 (п)   Сеск Фабрегас
11 (н)   Педро Родригес
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич 29'
15 (п)    Паулиньо
8 (п)   Андрес Иньеста
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
70 (п)   Каллум Хадсон-Одой
9 (н)   Альваро Мората
18 (н)   Оливье Жиру
13 (в)   Яспер Силлессен
19 (з)   Лука Динь
22 (з)   Алейш Видаль
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес
21 (п)   Андре Гомеш
11 (н)   Усман Дембеле
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
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Трансляция
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'45
Закончился первый тайм. «Чесли» играл исключительно на контратаках в первом тайме домашней игры с «Барсой», что не помешало лондонцам создать два отличных момента. Каталонцы безуспешно просидели перед штрафной синих практически весь тайм. Очень слабо в плане атаки сыграли гости. Перерыв.
'45
Аспиликуэта в подкате отразил прострел Месси. Вновь мяч у гостей.
'44
Паулиньо не стал разгонять контратаку «Барселоны», отыграв назад.
'42
Пике отразил подачу Сеска на Азара, который с лёта с линии штрафной пробил чуть выше ворот!
'42
Маркос Алонсо заработал перспективный штрафной.
'41
Вторая штанга Виллиана! Пике ошибся перед своей штрафной, мяч достался Виллиана, который из-за пределов штрафной выстрелил в левую штангу!
'39
Азар не зацепился за сильную проникающую передачу Сеска.
'38
Рюдигер помешал Пике пробить головой после навеса Ракитича с углового.
'37
Месси не смог через центр прорваться в штрафную синих.
'36
Пике у своей лицевой попал под двойной прессинг и вынужденно выбил мяч в аут.
'34
Кристенсен под прессингом каталонцев выбил мяч вперёд, где Азар и остальные партнёры датчанина были в офсайде.
'33
Виллиан! Бразилец подхватил мяч перед штрафной, легко ушёл от Бускетса и пробил в правую штангу!
'33
Серхи Роберто затолкал Азара при приёме мяча.
'31
Маркос Алонсо опасно пробил со стандарта в ближний угол, где и находился тер Штеген.
'29
Виллиан классно ускорился через центр к чужой штрафной, заставив Ракитича сфолить. Хорват получил жёлтую карточку.
'29
Азар увидел забегание Педро и сделал резкую проникающую передачу, но на пути мяча был Пике.
'28
Юмтити подставился под фол в борьбе с Мозесом.
'27
Куртуа забрал банальный прострел Паулиньо.
'27
Серхи Роберто в затяжной атаке «Барсы» сделал навес, который был отражён Кристенсеном.
'24
Месси подхватил мяч в штрафной «Челси», но снаряд оказался под правой ногой, которая у аргентинца не является лучшей, поэтому Лионель сыграл пяткой на партнёра, который был закрыт.
'23
Рюдигер придержал на фланге Паулиньо. Продолжается игра без голевых моментов.
'22
Ракитич после розыгрыша углового сделал навес в штрафную, где Пике подставил ногу, срезав мяч на Юмтити, но француз не зацепился.
'21
Кристенсен ошибся с пасом у своей штрафной, подарив каталонцам угловой.
'20
Жорди Альба исполнил плохой прострел, пытаясь доставить мяч Суаресу.
'18
Жорди Альба забежал слева на пас Месси, но передача оказалась слишком сильной.
'17
Рюдигер отразил мяч на Суареса, который с линии штрафной пробил с лёта, попав в соперника!
'16
Паулиньо! Месси получил мяч у края штрафной и классно подрезал его на Паулиньо, а бразилец решил быстро пробить головой, но мяч полетел вблизи штанги!
'15
Слишком много каталонцы делают лишних передач на чужой половине поля, практически не обостряя игру.
'13
Азар ворвался на край штрафной и сделал два опасных прострела низом, но каждый раз передача приходилась на соперников, после чего Канте подыграл себе рукой перед штрафной «Барсы».
'11
Аспиликуэта перехватил проникающий пас Иньесты, не дав мячу докатиться до Суареса.
'10
Месси на дриблинге прошёл к чужой штрафной и сыграл направо на Паулиньо, прострел которого прервал Кристенсен.
'9
Рюдигер выскочил на навес с углового и опасно пробил головой, но мяч полетел мимо ворот!
'8
Мозес подключился к атаке справа и прострелил на Виллиана, из-под ног которого мяч был выбит на угловой.
'7
Бускетс отразил подачу синих со стандарта в аут.
'6
Жорди Альба недалеко от своей штрафной сбил Виллиана.
'5
Азар! Первый опасный удар на счету «Челси»! Азар сместился справа в центр и пробил издали чуть выше перекладины!
'5
Азар чуть не обокрал Ракитича в центральном круге.
'4
Виллиан разогнал контратаку, сыграв по флангу на Азара, который ошибся с пасом под прессингом Юмтити.
'3
Месси разыграл стеночку на фланге и подрезал мяч в штрафную Куртуа, где были только защитники.
'1
Арбитр остановил атаку «Челси», получив сигнал от ассистента об игре рукой от Виллиана.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Челси» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.