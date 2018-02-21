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Игрок «Шахтера» Евгений Селезнев

Лига чемпионов. «Шахтер» обыгрывает «Рому». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЧ «Шахтер» — «Рома»

Донецкий «Шахтер» встречает на своем поле «Рому» в ответной игре 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   21 февраля 22:45   |  2 тайм
Шахтёр Д
2:1
Рома
2:1
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Феррейра 52'
Фред 71'
Феррейра 80'
Ундер 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
31 (з)    Исмаили
4 (з)   Сергей Кривцов
44 (з)   Ярослав Ракицкий
8 (п)    Фред 71'
11 (п)    Марлос
6 (п)   Тарас Степаненко
10 (п)    Бернард
7 (н)    Тайсон
19 (н)   Факундо Феррейра 52' 80'
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
44 (з)   Костас Манолас
20 (з)   Федерико Фасио
24 (п)   Алессандро Флоренци 72'
6 (п)   Кевин Стротман
17 (п)   Дженгиз Ундер 71' 41'
16 (п)   Даниэле Де
4 (п)   Раджа Найнгголан
8 (п)   Диего Перотти
9 (н)   Эдин Джеко
Запасной состав
26 (в)   Никита Шевченко
18 (з)   Иван Ордец
9 (п)    Дентиньо
21 (п)   Алан Патрик
34 (п)   Иван Петряк
74 (п)   Виктор Коваленко
59 (н)   Александр Зубков
28 (в)   Лукаш Скорупски
25 (з)   Бруно Перес 72'
5 (з)   Жуан Жесус
30 (п)    Герсон 71'
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
14 (н)   Патрик Шик
23 (н)   Грегоре Дефрель
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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'80
Феррейра получил жёлтую карточку за фол в нападении.
'79
Манолас прервал прострел Исмаили, затем мяч после рикошета отлетел в свободную зону, где были игроки гостей.
'77
«Рома» завладела инициативой, а дончане всей командой отошли на свою половину поля.
'75
Джеко, выскочив на длинный пас, не сумел зацепиться за мяч.
'73
Герсон опасно пробил с линии штрафной, Пятову пришлось реагировать!
'72
Герсон в игре.
'72
Ундер заменён.
'71
Перес вышел на край обороны.
'71
Флоренци покинул поле.
'71
ГОЛ! Фред забил отличный гол со стандарта, послав мяч в девятку ворот Алисона!
'69
Марлоса сбили у штрафной «Ромы»!
'68
Алисон вовремя вышел за пределы штрафной, опередив соперников после отличной диагонали Тайсона.
'66
Угловой римлян ни к чему не привёл, скидка Фасио была неопасной.
'65
Найнгголан оторвался от оппонентов при навесе с фланга, но дальнейший удар головой оказался слабым.
'63
Алисон совершил отличный сейв, отразив опаснейший дальний удар Тайсона!..
'61
Тайсон вырезал подачу, которая пришлась в руки Алисону.
'59
Фред плохо пробил из дальней дистанции.
'58
Джеко выскочил на проникающий пас и пробил в ближнюю штангу, но ранее арбитр зафиксировал офсайд.
'56
Тайсон сместился к штрафной «Ромы» и нанёс очень слабый удар.
'55
Марлос! Прострел Исмаили дошёл до Марлоса, который без сопротивления пробил из пределов штрафной под перекладину, но Алисон выручил!
'54
Исмаили неудачно разыграл стеночку с Тайсоном у штрафной «Ромы».
'52
ГОЛ! Сравняли «горняки»! Ракицкий со своей половины поля сделал отличный пас вперёд на Феррейру, который убежал в чужую штрафную, где обыграл Маноласа и протолкнул мяч мимо Алисона в ворота!
'51
Ундер не успел за проникающим пасом Джеко.
'49
Бернард оставил мяч Исмаили, прострел которого попал в защитника, полетев в ближний угол, Алисон забрал мяч, но уже за пределами поля.
'47
Феррейра оказался на ударной позиции после передачи Марлоса, пробив в дальний угол, Алисон был на месте.
'46
Начался второй тайм.
'45+3
Закончился первый тайм. «Шахтёр» играл в несвойственный себе футбол. Дончане отдали мяч «Роме» и пытались играть на контратаках, которые редко получались опасными. Римляне наказали «горняков» за такой футбол, забив гол в раздевалку.
'45+3
Ордец вышел в центр обороны «Шахтёра».
'45+3
Кривцов заменён.
'45+2
Кривцов не сможет продолжить матч. Ордец готовится выйти.
'45+1
Кривцов получил повреждение. Медики появились на поле.
'45
Исмаили не успел за пасом Тайсона по флангу.
'43
Бернард отработал в обороне, в подкате прервав передачу итальянцев.
'41
ГОЛ! Ундер вывел «Рому» вперёд! Джеко принял мяч перед штрафной дончан и сделал резкий пас за спину Исмаили, который потерял Ундера. Турецкий талант пробил в Пятова, но мяч после рикошета от Андрея залетел в пустые ворота.
'39
Алисон вышел из ворот на навес Степаненко, опередив Феррейру, который намеревался пробить головой.
'37
Опасный удар Джеко был блокирован, а после отскока от защитника Найнгголан забрался в офсайд.
'36
Марлоса придержали перед штрафной «Ромы», не дав нормально пробить. Арбитр не увидел нарушения.
'35
Фред сделал бессмысленный пас в сторону Тайсона, который изначально был в офсайде.
'34
Марлос решился на дальний удар, который был неточным.
'33
Бутко головой скинул мяч Пятову, прерывая верховой пас на Перотти.
'31
Джеко получил устное предупреждение за фол против Тайсона в центральном круге.
'29
После розыгрыша углового Коларов забрался в положение вне игры.
'28
Бутко заблокировал подачу Перотти, вновь будет угловой.
'27
Исмаили перехватил опасную передачу, грудью скинув мяч на Пятова.
'26
Феррейра оказался в офсайда, пытаясь зацепиться за мяч в центре поля.
'25
Ракицкий разыграл отличную стеночку с Бернардом и уже с края штрафной прострелил во вратарскую, где никого из партнёров не было.
'24
Исмаили закрыл мяч корпусом от Ундера, сопроводив его за лицевую линию.
'21
Джеко! Ундер перевёл мяч налево на Перотти, который увидел сводного Джеко и сыграл на боснийца, но тот из отличной позиции нанёс слабый удар.
'20
Манолас выскочил на подачу с углового и без сопротивления пробил головой мимо ворот!
'18
Перотти обыграл Бутко на краю штрафной и опасно прострелил, но мяч был перехвачен усилиями Кривцова.
'17
Бернард догнал проникающий пас Марлоса у лицевой линии, прострелом заработав угловой.
'16
Кривцов заблокировал дальний удар Перотти, после чего Коларов нарушением остановил контратаку «Шахтёра».
'14
Феррейра немного не успел на опасную подачу Исмаили!
'13
Марлос подхватил мяч на краю чужой штрафной и классными финтами ушёл от соперника, ударив низом прямо в Алисона!
'12
Ундер ускорился справа и сделал навес, на который без проблем из ворот вышел Пятов.
'11
Кривцов и Ракицкий помешали Джеко зацепиться за мяч.
'10
Степаненко нарушил правила вблизи чужой штрафной.
'9
Бернард слева ворвался в штрафную «Ромы» и после серии финтов пробил в оппонента!
'6
Пятов спас! После розыгрыша углового Джеко с линии вратарской срезал мяч, который попал в Пятова, а затем Андрей отразил снаряд на Фасио, но аргентинец выстрелил в Степаненко.
'5
Ундер отлично прорвался по флангу и сделал подачу, которую в последний момент отразил Бутко.
'4
Бернард подключил по краю штрафной Исмаили, который опасно прострелил, но Феррейре помешали вонзить мяч в сетку!
'2
Римляне прессингом заставили Пятова выбить мяч в аут, после чего гости заработали угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.