Реал Мадрид

'90+3
Матч завершён! «Реал» переломил ход встречи с «ПСЖ» и вырвал победу в два мяча! Отличный результат для подопечных Зинедина Зидана перед сложным выездом в Париж. Стоит отметить удачные замены французского специалиста, которые позволили «Реалу» забить важные голы в концовке. Ждём ответную игру.
'90+3
Неймар выскочил на прострел и пробил с лёта выше ворот!
'90+2
Неймар и Мбаппе неудачно разыграли стеночку у владений Наваса.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
'89
Роналду в контратаке взял игру на себя и с линии штрафной пробил прямо в Ареола!
'89
Мбаппе ворвался на левый края чужой штрафной и пробил низом, Навас среагировал!
'86
'85
Бэйл ускорился на длинный заброс, после чего арбитр зафиксировал офсайд у валлийца.
'84
'84
'83
'82
Мбаппе не сумел убежать от двоих соперников на краю штрафной «Реала».
'81
Мбаппе оказался в положении вне игры.
'80
Кимпембе помешал Бэйлу прострелить с лицевой!
'79
'79
'79
'79
'78
'77
Бэйл головой скинул мяч в центр штрафной на Роналду, которому помешали пробить с лёта!
'76
Берчиче без сопротивления подбежал слева к штрафной и прострелил на дальнюю штангу, которую не успел замкнуть Дани Алвес!
'74
Мбаппе пробросил мяч себе на ход к лицевой, где ошибся в попытке сделать эффектный навес.
'73
Иско промедлил с пасом у своей штрафной, нарвавшись на прессинг от Дани Алвеса, который ценой повреждения выгрыз мяч у соперников!
'72
Мбаппе забежал на край штрафной на пас Дани Алвеса, ударив в подбежавшего защитника!
'70
Дани Алвес сделал проникающий пас пяткой на Мбаппе, но пас бразильца был частично прерван, что позволило обороне сыграть на отбой.
'69
Подача Неймара угодила в голову Джанлуки Рокки, который сразу же остановил матч из-за повреждения.
'68
'68
'66
'66
'65
Роналду со стандарта пробил в гущу игроков, которые стояли в стенке, мяч к воротам не долетел.
'64
'63
Маркиньос перехватил банальный прострел Марсело, но вскоре парижане потеряли мяч.
'61
Бензема не успел подставить ногу под опасный прострел с фланга!
'60
Роналду из офсайда ускорился на проникающий пас Иско.
'59
Рамос в подкате перехватил проникающую передачу в сторону Мбаппе!
'58
Бензема получил мяч на левом фланге, подбежал к штрафной и из-под Маркиньоса сделал навес за ворота.
'56
Кроос в контратаке ворвался в штрафную и отыграл в сторону на Роналду, которому помешали пробить с острого угла!
'54
Рабио! Дани Алвес выскочил на проникающий пас Верратти и опасно прострелил на Рабио, чей удар с лёта блокировал Рамос!
'52
Арбитр остановил атаку мадридцев из-за положения вне игры Иско.
'51
Неймару помешали принять мяч у штрафной «Реала».
'49
Мбаппе! Неймар сыграл поперёк штрафной на Мбаппе, который опасно пробил низом, но Навас выручил!
'47
Мбаппе не сумел зацепиться за сильную передачу Неймара.
'46
Марсело классным финтом ушёл от соперника вблизи лицевой линии и прострелил на закрытого партнёра по команде.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Реал» и «ПСЖ» сыграли на высочайшем уровне. На старте тайма мадридцы показали высокие скорости, прижав парижан в гостевой штрафной. Но забить быстрый гол не удалось, а затем уже «ПСЖ» открыл счёт, использовав ошибку. Под конец тайма «Реал» сравнял с помощью пенальти. Впереди вторая часть первой игры.
'45+2
Каземиро перехватил прострел Берчиче, который предназначался Кавани.
'45+1
Две минуты добавил арбитр.
'45
'44
Пенальти в ворота «ПСЖ»! Ло Чельсо прихватил на краю штрафной Крооса!
'44
Ареола спас «ПСЖ» после опасного удара Бензема!
'43
Варан побежал в атаку, нанеся плохой удар издали.
'42
Продолжают мадридцы владеть инициативой, медленно подбираясь к штрафной гостей.
'40
Начо оказался на ударной позиции в штрафной парижан, но промедлил с ударом, нарвавшись на блокировку!
'38
Кавани! Неймар ворвался в штрафную и отыграл на Кавани, который после разворота нанёс удар в подоспевшего Каземиро, чья нога спасла мадридцев от 0:2!
'37
Роналду! Португалец перехватил мяч на краю чужой штрафной, без сопротивления сместился в центр и пробил выше створа!
'35
Кроос грубо сбил Мбаппе, после чего возникла небольшая потасовка.
'33
'32
'32
Рамос после подачи Крооса с углового пробил головой по центру ворот, где и стоял Ареола.
'32
Начо не подключился к атаке по просьбе Модрича, поэтому Лука взял инициативу на себя, прострелом заработав угловой.
'30
Навас справился с лёгким дальним ударом Неймара.
'28
Ареола спас! Роналду убежал в штрафную «ПСЖ» и пробил на силу прямо в голкипера!
'27
Неймар в отличной атаке замедлил с ударом с линии штрафной, а затем нарвался на отбор от Варана!
'26
Роналду со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'25
'23
Марсело после потери побежал прессинговать оборону парижан, заставив Ареола выбить мяч за пределы поля.
'21
Бензема в попытке обокрасть соперника на чужой половине выпустил мяч в аут.
'20
Роналду забрался в положение вне игры после навеса Иско.
'18
Маркиньос опередил Роналду при забросе, имея солидный задел в несколько метров.
'17
Неймар ворвался на край штрафной и прострелил в соперника, намекая на руку, но арбитр показал, что в этом эпизоде пенальти не будет.
'16
Модрич сфолил у чужой штрафной против Неймара.
'15
'14
Дани Алвес исполнил радиоуправляемую диагональ на Неймара в штрафную, но бразилец при обработке мяча подыграл себе рукой.
'12
Неймар убежал от Начо по флангу и вырезал подачу на Кавани, которого сумел опередить Варан!
'12
Роналду оставил мяч Марсело, который сразу прострелил в штрафную, где уверенно сыграл Ареола.
'11
Марсело вернулся на поле после медицинской помощи. Обошлось.
'9
Марсело получил тяжёлую травму руки после жёсткого столкновения с Маркиньосом. Врачи на поле.
'7
Неймар подключил к атаке Берчиче, который с края штрафной пробил мимо дальнего угла!
'6
Начо отметился очередным фолом против Неймара. Обошлось без карточки.
'5
Ареола отразил опасный обводящий удар Крооса, а защитнику пришлось сразу играть на отбой, чтобы не потерял мяч у вратарской!
'5
Марсело разыграл стеночку с Бензема, ворвался в штрафную «ПСЖ» и в последний момент потерял мяч из-за подката Маркиньоса!
'4
Рамос неточно перевёл мяч налево, где открывался Марсело, аут в пользу парижан.
'3
Роналду забежал на край штрафной «ПСЖ» на заброс Иско и пробил с лёта мимо дальнего угла!
'2
Кроос упал в чужой штрафной, но арбитр не поставил пенальти!
'1
Активный прессинг мадридцев заставил Кимпембе выбить мяч на первый в игре угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.