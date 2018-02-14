Курсы валют$ 56.67 (-0.057) 70.58 (-0.102)
title=''
title=''
Выбирая лидеров
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Олимпиада-2018
03:00
Онлайн пятого медального дня Игр в Пхенчхане
закончен
15:10
СловакияРоссия
3:2
закончен
Лига чемпионов
22:45
Порту Ливерпуль
0:5
закончен
22:45
Реал Мадрид ПСЖ
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
7:3
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
6:3
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:5 (Б)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
5:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
5:2
закончен
03:30
Детройт Ред УингзАнахайм Дакс
2:1
закончен
04:00
Виннипег ДжетсВашингтон Кэпиталз
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
3:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
1:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсМайами Хит
115:112
закончен
04:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
97:92
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
108:126
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерКливленд Кавальерс
112:120
закончен
04:30
Даллас МавериксСакраменто Кингз
109:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
117:109
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Енисей Автодор
83:88
закончен
20:00
Локомотив-Кубань ЦСКА
75:78
закончен
Олимпиада-2018
03:00
Онлайн шестого медального дня Игр в Пхенчхане
online
11:15
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
не начался
14:00
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
не начался
Лига Европы
19:00
Астана Спортинг
не начался
21:00
Боруссия Д Аталанта
не начался
21:00
Ницца Локомотив М
не начался
21:00
Спартак М Атлетик Б
не начался
21:00
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург
не начался
21:00
Лудогорец Милан
не начался
21:00
Эстерсунд Арсенал
не начался
21:00
Марсель Брага
не начался
23:05
Копенгаген Атлетико М
не начался
23:05
АЕК Афины Динамо К
не начался
23:05
Селтик Зенит
не начался
23:05
Наполи РБ Лейпциг
не начался
23:05
Лион Вильярреал
не начался
23:05
Партизан Виктория Пльзень
не начался
23:05
Стяуа Лацио
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
6:3
закончен
05:30
Колорадо ЭвеланшМонреаль Канадиенс
2:0
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
3:4
3 период
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
104:98
закончен
03:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
102:104
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
104:102
закончен
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
103:108
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксВашингтон Уизардс
113:118
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
119:129
закончен
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
98:122
закончен
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
100:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизОклахома-Сити Тандер
114:121
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
139:117
закончен
05:00
Юта ДжазФиникс Санз
107:97
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
91:87
3 четверть
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Нижний Новгород
не начался
20:00
Зенит Химки
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЧерноморец
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МонакоДижон
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаЛеганес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксАнахайм Дакс
не начался
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксДенвер Наггетс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Реал Мадрид ПСЖ
Криштиану Роналду празднует победный гол в ворота «Гремио» Reuters
Криштиану Роналду празднует победный гол в ворота «Гремио»

«ПСЖ» капитулировал перед «Реалом»

Дубль Роналду помог «Реалу» обыграть «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в домашнем матче одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дважды отличился Криштиану Роналду, еще один мяч забил Марсело. У гостей ворота соперника поразил Адриен Рабио. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   14 февраля 22:45   |  закончен
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
3:1
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Иско 32'
Роналду 45' (пен)
Начо 78'
Каземиро 79'
Иско 79'
Роналду 83'
Марсело 86'
Неймар 14'
Ло Чельсо 25'
Рабио 33'
Рабио 64'
Менье 90'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио 78'
12 (з)    Марсело 86'
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро 79' 79'
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско 79' 32' 79'
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема 68'
7 (н)   Криштиану Роналду 45' 83'
16 (в)   Альфонс Ареола
32 (з)   Дани Алвес
17 (з)   Юри Берчиче
5 (з)    Маркиньос
3 (з)   Преснел Кимпембе
18 (п)   Джовани Ло 84' 25'
6 (п)   Марко Верратти
25 (п)   Адриен Рабио 33' 64'
9 (н)   Эдинсон Кавани 66'
29 (н)   Килиан Мбаппе
10 (н)    Неймар 14'
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
15 (з)   Тео Бернар
19 (з)   Ашраф Хакими
17 (п)   Лукас Васкес 79' 79'
20 (п)   Марко Асенсио
23 (п)   Матео Ковачич
11 (н)   Гарет Бэйл 68'
1 (в)   Кевин Трапп
12 (з)   Томас Менье 66' 90'
2 (з)   Тьяго Силва
23 (п)   Юлиан Дракслер 84'
11 (п)   Анхель Ди
19 (п)   Лассана Диарра
27 (п)   Хавьер Пасторе
Удары
63%
По воротам: 17
В створ: 10
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 11
  • 8
  • 14
Удары
38%
По воротам: 12
В створ: 6
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 14
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Матч завершён! «Реал» переломил ход встречи с «ПСЖ» и вырвал победу в два мяча! Отличный результат для подопечных Зинедина Зидана перед сложным выездом в Париж. Стоит отметить удачные замены французского специалиста, которые позволили «Реалу» забить важные голы в концовке. Ждём ответную игру.
'90+3
Неймар выскочил на прострел и пробил с лёта выше ворот!
'90+2
Неймар и Мбаппе неудачно разыграли стеночку у владений Наваса.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Менье упустил на фланге Асенсио, придержав испанца за футболку, что привело к «горчичнику».
'89
Роналду в контратаке взял игру на себя и с линии штрафной пробил прямо в Ареола!
'89
Мбаппе ворвался на левый края чужой штрафной и пробил низом, Навас среагировал!
'86
ГОЛ! Марсело забил третий гол «Реала»! Прорвались мадридцы по левому флангу, Асенсио здорово прострелил на ближнюю штангу, где оказался Марсело, у которого получился отличный удар с лёта под перекладину!
'85
Бэйл ускорился на длинный заброс, после чего арбитр зафиксировал офсайд у валлийца.
'84
Дракслер вышел.
'84
Ло Чельсо поменяли.
'83
ГОЛ! Дубль Роналду! Провалилась оборона «ПСЖ» при быстрой атаке мадридцев! Модрич сыграл налево на Марко Асенсио, который опасно прострелил во вратарскую, заставив Ареола отбить мяч в колено Роналду, от которого снаряд отлетел в пустой створ!
'82
Мбаппе не сумел убежать от двоих соперников на краю штрафной «Реала».
'81
Мбаппе оказался в положении вне игры.
'80
Кимпембе помешал Бэйлу прострелить с лицевой!
'79
Асенсио в игре.
'79
Иско заменён.
'79
Лукас Васкес вышел.
'79
Каземиро покинул поле.
'78
Начо сбил Неймара и получил жёлтую карточку.
'77
Бэйл головой скинул мяч в центр штрафной на Роналду, которому помешали пробить с лёта!
'76
Берчиче без сопротивления подбежал слева к штрафной и прострелил на дальнюю штангу, которую не успел замкнуть Дани Алвес!
'74
Мбаппе пробросил мяч себе на ход к лицевой, где ошибся в попытке сделать эффектный навес.
'73
Иско промедлил с пасом у своей штрафной, нарвавшись на прессинг от Дани Алвеса, который ценой повреждения выгрыз мяч у соперников!
'72
Мбаппе забежал на край штрафной на пас Дани Алвеса, ударив в подбежавшего защитника!
'70
Дани Алвес сделал проникающий пас пяткой на Мбаппе, но пас бразильца был частично прерван, что позволило обороне сыграть на отбой.
'69
Подача Неймара угодила в голову Джанлуки Рокки, который сразу же остановил матч из-за повреждения.
'68
Бэйл вышел.
'68
Бензема ушёл.
'66
Менье в игре.
'66
Кавани заменили.
'65
Роналду со стандарта пробил в гущу игроков, которые стояли в стенке, мяч к воротам не долетел.
'64
Арбитр предупредил Рабио после подножки против Модрича у штрафной «ПСЖ».
'63
Маркиньос перехватил банальный прострел Марсело, но вскоре парижане потеряли мяч.
'61
Бензема не успел подставить ногу под опасный прострел с фланга!
'60
Роналду из офсайда ускорился на проникающий пас Иско.
'59
Рамос в подкате перехватил проникающую передачу в сторону Мбаппе!
'58
Бензема получил мяч на левом фланге, подбежал к штрафной и из-под Маркиньоса сделал навес за ворота.
'56
Кроос в контратаке ворвался в штрафную и отыграл в сторону на Роналду, которому помешали пробить с острого угла!
'54
Рабио! Дани Алвес выскочил на проникающий пас Верратти и опасно прострелил на Рабио, чей удар с лёта блокировал Рамос!
'52
Арбитр остановил атаку мадридцев из-за положения вне игры Иско.
'51
Неймару помешали принять мяч у штрафной «Реала».
'49
Мбаппе! Неймар сыграл поперёк штрафной на Мбаппе, который опасно пробил низом, но Навас выручил!
'47
Мбаппе не сумел зацепиться за сильную передачу Неймара.
'46
Марсело классным финтом ушёл от соперника вблизи лицевой линии и прострелил на закрытого партнёра по команде.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. «Реал» и «ПСЖ» сыграли на высочайшем уровне. На старте тайма мадридцы показали высокие скорости, прижав парижан в гостевой штрафной. Но забить быстрый гол не удалось, а затем уже «ПСЖ» открыл счёт, использовав ошибку. Под конец тайма «Реал» сравнял с помощью пенальти. Впереди вторая часть первой игры.
'45+2
Каземиро перехватил прострел Берчиче, который предназначался Кавани.
'45+1
Две минуты добавил арбитр.
'45
ГОЛ! Роналду сравнял счёт, ударив под левую штангу! Ареола немного не дотянулся.
'44
Пенальти в ворота «ПСЖ»! Ло Чельсо прихватил на краю штрафной Крооса!
'44
Ареола спас «ПСЖ» после опасного удара Бензема!
'43
Варан побежал в атаку, нанеся плохой удар издали.
'42
Продолжают мадридцы владеть инициативой, медленно подбираясь к штрафной гостей.
'40
Начо оказался на ударной позиции в штрафной парижан, но промедлил с ударом, нарвавшись на блокировку!
'38
Кавани! Неймар ворвался в штрафную и отыграл на Кавани, который после разворота нанёс удар в подоспевшего Каземиро, чья нога спасла мадридцев от 0:2!
'37
Роналду! Португалец перехватил мяч на краю чужой штрафной, без сопротивления сместился в центр и пробил выше створа!
'35
Кроос грубо сбил Мбаппе, после чего возникла небольшая потасовка.
'33
ГОЛ! Парижане вышли вперёд! Мбаппе с правого фланга сделал прострел в сторону Кавани, который пропустил мяч на Неймара, а бразильца в подкате опередил Начо, выбив мяч на свободного в штрафной Рабио. Опорный «ПСЖ» расстрелял ворота Наваса из центра штрафной!
'32
Иско предупреждён за фол в центре поля.
'32
Рамос после подачи Крооса с углового пробил головой по центру ворот, где и стоял Ареола.
'32
Начо не подключился к атаке по просьбе Модрича, поэтому Лука взял инициативу на себя, прострелом заработав угловой.
'30
Навас справился с лёгким дальним ударом Неймара.
'28
Ареола спас! Роналду убежал в штрафную «ПСЖ» и пробил на силу прямо в голкипера!
'27
Неймар в отличной атаке замедлил с ударом с линии штрафной, а затем нарвался на отбор от Варана!
'26
Роналду со стандарта пробил чуть выше перекладины!
'25
Иско обокрал соперника перед штрафной «ПСЖ» и получил подножку от Ло Чельсо, который, в свою очередь, был награждён жёлтой карточкой.
'23
Марсело после потери побежал прессинговать оборону парижан, заставив Ареола выбить мяч за пределы поля.
'21
Бензема в попытке обокрасть соперника на чужой половине выпустил мяч в аут.
'20
Роналду забрался в положение вне игры после навеса Иско.
'18
Маркиньос опередил Роналду при забросе, имея солидный задел в несколько метров.
'17
Неймар ворвался на край штрафной и прострелил в соперника, намекая на руку, но арбитр показал, что в этом эпизоде пенальти не будет.
'16
Модрич сфолил у чужой штрафной против Неймара.
'15
Неймар получил жёлтую карточку за провокационный фол против Начо.
'14
Дани Алвес исполнил радиоуправляемую диагональ на Неймара в штрафную, но бразилец при обработке мяча подыграл себе рукой.
'12
Неймар убежал от Начо по флангу и вырезал подачу на Кавани, которого сумел опередить Варан!
'12
Роналду оставил мяч Марсело, который сразу прострелил в штрафную, где уверенно сыграл Ареола.
'11
Марсело вернулся на поле после медицинской помощи. Обошлось.
'9
Марсело получил тяжёлую травму руки после жёсткого столкновения с Маркиньосом. Врачи на поле.
'7
Неймар подключил к атаке Берчиче, который с края штрафной пробил мимо дальнего угла!
'6
Начо отметился очередным фолом против Неймара. Обошлось без карточки.
'5
Ареола отразил опасный обводящий удар Крооса, а защитнику пришлось сразу играть на отбой, чтобы не потерял мяч у вратарской!
'5
Марсело разыграл стеночку с Бензема, ворвался в штрафную «ПСЖ» и в последний момент потерял мяч из-за подката Маркиньоса!
'4
Рамос неточно перевёл мяч налево, где открывался Марсело, аут в пользу парижан.
'3
Роналду забежал на край штрафной «ПСЖ» на заброс Иско и пробил с лёта мимо дальнего угла!
'2
Кроос упал в чужой штрафной, но арбитр не поставил пенальти!
'1
Активный прессинг мадридцев заставил Кимпембе выбить мяч на первый в игре угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.