'85
Погба выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, Лукаку принимая мяч подыграл себе рукой, а затем отправил мяч в ворота, но гол тут никто не засчитает.
'84
Васкес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мурьель пробил по воротам, де Хеа без особых проблем забрал мяч.
'83
Васкес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'82
'82
'81
Янг выполнил передачу на ход Мате, игрок «Манчестер Юнайтед» оказался в офсайде.
'80
МакТоминай с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, теперь уже защитник «Севильи» оказался на пути мяча.
'79
Эскудеро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'78
Рашфорд попытался прорваться вперёд по левому флангу, но его нагнал Навас и мяч отобрал.
'77
'77
'76
Васкес выполнил передачу в центр штрафной площади на Сарабию, игрок «Севильи» оказался в офсайде.
'75
Мурьель с правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, Сарабия головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'74
Лукаку с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Рико сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.
'73
Сарабия с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Мурьелю совсем немного не хватило, чтобы в падении пробить по воротам.
'72
Васкес с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», Франко упал в борьбе с Нильссоном-Линделёфом, Клеман Турпен показал, что нужно играть дальше.
'71
Мата в центре поля нарушил правила против Эскудеро. Игроки «Севильи» спокойно разыграли стандарт.
'70
Мата с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Н'Зонзи.
'69
Лукаку прорвался по левому флангу к штрафной площади «Севильи» и заработал угловой для своей команды.
'68
Банега со стандарта пробил по воротам, мяч полетел точно в руки де Хеа.
'67
Мата у своей штрафной площади зацепил Эскудеро. «Севилья» заработала очень опасный стандарт.
'66
Корреа с левого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'65
Банега со стандарта выполнил передачу к линии вратарской, Лангле головой пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'64
Валенсия на своей половине поля нарушил правила против Корреа. «Севилья» тщательно готовится к стандарту.
'63
«Севилья» пока спокойно катает мяч в центре поля, ждём от команд больше ударов в створ ворот.
'62
Лукаку со стандарта пробил по воротам, мяч попал в «стенку» из игроков «Севильи», которую грамотно выстроил Рико.
'61
Мурьель у своей штрафной площади сбил Санчеса. «Манчестер Юнайтед» заработал опасный стандарт.
'60
Погба выполнил передачу в штрафную площадь на Лукаку, Ромелу в борьбе с защитниками потерял мяч.
'59
Мурьель пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'58
Теперь Н'Зонзи в борьбе за мяч у штрафной площади «Манчестер Юнайтед» нарушил правила против МакТоминая. Вновь стало в игре много мелких фолов.
'57
Нильссон-Линделёф нарушил правила в центре поля против Васкеса. «Севилья» спокойно разыграла стандарт.
'56
Вновь угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Банега выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Васкес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в своего партнёра.
'55
Банега с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, де Хеа спокойно забрал мяч на выходе.
'54
Мурьель пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Смоллинга и ушёл на угловой.
'53
Янг попытался пройти вперёд по левому флангу, мяч уверенно перехватил Сарабия.
'52
Мата в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки «Севильи» спокойно разыграли стандарт.
'51
Васкес с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'50
Второй тайм у нас также начинается довольно бодро, наверняка мы с вами сегодня увидим ещё забитые мячи.
'49
Санчес с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, Мата на правом фланге мяч подхватил, но ничего придумать не смог.
'48
Санчес выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Янга, защитники «Севильи» выбили мяч на угловой.
'47
Мурьель получил мяч на левом углу штрафной площади «Манчестер Юнайед» и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
На этот раз игроки «Севильи» решили разыграть корнер, после этого Банега с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» перехватили мяч и тут Клеман Турпен дал свисток на перерыв. После первого тайма «Севилья» на своём поле играет вничью с «Манчестер Юнайтед» 0:0, но если бы не де Хеа, хозяева поля счёт точно бы открыли. Пока первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами получается очень интересным.
'45+2
Последовала передача в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», Мурьель пробил по воротам, но де Хеа вновь сотворил сумасшедший сейв.
'45+1
На этот раз Бангеа выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, но никого из партнёров там не оказалось.
'45
Банега с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Меркадо в падении через себя выполнил невольную скидку на Н'Зонзи, который головой пробил под перекладину, де Хеа в прыжке перевёл мяч на очередной корнер.
'45
Угловой у ворот «Севильи». Мата и Санчес разыграли корнер, далее последовала передача к штрафной площади на Валенсию, Антонио заигрался и потерял мяч, далее «Севилья» провел контратаку, пришлось Нильссону-Линделёфу выбивать мяч на угловой.
'45
Корреа с левого фланга вновь вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, мяч полетел довольно слабо, де Хеа спокойно забрал мяч в руки.
'44
'43
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Банега выполнил подачу на дальнюю штангу, Н'Зонзи головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'42
МакТоминай пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Рико был на месте.
'41
Смоллинг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сарабии, Клеман Турпен и тут решил обойтись без предупреждения.
'40
Очередной угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Банега выполнил подачу в центр штрафной площади, с большим трудом гости отбились на этот раз.
'39
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Банега выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь английский клуб не дал сопернику ничего серьёзного создать при стандарте.
'38
Банега со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» отбились без всяких проблем.
'37
Теперь Банега выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'36
Банега выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, Валенсия в борьбе с Н'Зонзи выбил мяч на повторный корнер.
'35
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед», Корреа попытался выполнить передачу на ближнюю штангу, мяч попал в Смоллинга и ушёл на угловой.
'34
Меркадо нарушил правила в центре поля против Санчеса. Локтем в лицо почти попал Габриэль сопернику, но тут обошлось без жёлтой карточки.
'33
Васкес упал на половине поля «Манчестер Юнайтед» в борьбе с Матичем, а тут Клеман Турпен показал, что нужно продолжать игру.
'32
Банега в центре поля сбил Лукаку. Теперь «Манчестер Юнайтед» никуда не спеша разыграл стандарт.
'31
Вновь последовал заброс из центра поля к штрафной площади «Севильи», на этот раз Лукаку в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'30
Корреа с левого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился в центр и пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'29
Пока очень неплохую игру мы с вами смотрим, ждёт большее количество опасных моментов в матче.
'28
Матич в центре поля сбил Васкеса. Сейчас Клеман Турмен решил не показывать жёлтую карточку за срыв атаки.
'27
Санчес выполнил заброс в центр штрафной площади «Севильи», Лукаку в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'26
Банега со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'25
Мата в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Наваса. «Севилья» тщательно готовится к стандарту.
'24
'23
Банега с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Лангле в борьбе с защитником не смог зацепиться за мяч.
'22
Корреа с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Манчестер Юнайтед» выбили мяч на угловой.
'21
МакТоминай перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Севильи» и в итоге нарушил правила. Довольно много в нашей игре мелких фолов.
'20
'20
'19
Андер Эррера получил передачу на правом углу штрафной площади от Валенсии и выполнил передачу в центр пяткой, мяч был перехвачен, а Андер показал, что он дёрнул заднюю поверхность бедра, будет нужна замена.
'18
Навас здорово пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'17
Мата нарушил правила на половине поля «Севильи». Хозяева поля спокойно разыграли стандарт.
'16
Лукаку получил мяч в штрафной площади «Севильи», но не смог Ромелу пробить по воротам в борьбе с защитниками, мяч в итоге забрал Рико.
'15
Банега пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'14
Корреа с левого фланга попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», Валенсия смог выбить мяч в аут.
'13
Последовала передача на ход Санчесу к штрафной площади «Севильи» из центра поля, Лангле догнал Алексиса и мяч перехватил.
'12
Санчес нарушил правила против Васкеса. Игроки «Севильи» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'11
Угловой игроки «Манчестер Юнайтед» разыграли неудачно, очень быстро игроки «Севильи» смогли перехватить мяч.
'10
Последовал заброс с левого фланга на правый угол штрафной площади «Севильи», Эскудеро не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'9
Корреа в борьбе за верховой мяч едва не нарушил правила против Валенсии, но Клеман Турпен показал, что можно играть дальше.
'8
Сейчас Рико оказался под небольшим прессингом игроков «Манчестер Юнайтед», но голкипер «Севильи» спокойно выбил мяч в центр поля.
'7
Смоллинг выполнил передачу на ход Санчесу, Алексис оказался не готов к передаче, мяч в итоге улетел в аут.
'6
Мата нарушил правила в центре поля против Корреа. Игроки «Севильи» спокойно разыграли стандарт.
'5
«Манчестер Юнайтед» пока по большому счёту прижат к своим воротам, «Севилья» на своём поле рассчитывает удивить английский клуб.
'4
Мурьель опасно пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, де Хеа в прыжке спас свою команду.
'3
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Банега выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но гости смогли отвести угрозу от своих ворот.
'2
Последовал заброс к штрафной площади «Севильи» из центра поля, Рико спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
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Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.