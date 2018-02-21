'45+2

На этот раз игроки «Севильи» решили разыграть корнер, после этого Банега с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» перехватили мяч и тут Клеман Турпен дал свисток на перерыв. После первого тайма «Севилья» на своём поле играет вничью с «Манчестер Юнайтед» 0:0, но если бы не де Хеа, хозяева поля счёт точно бы открыли. Пока первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами получается очень интересным.