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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане Twitter УЕФА
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане

Мане не оставил шансов «Порту»

«Ливерпуль» разгромил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» нанес разгромное поражение «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Португалии, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Садио Мане, по одному мячу забили Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Ответная встреча состоится 6 марта «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   14 февраля 22:45   |  закончен
Порту
0:5
Ливерпуль
0:5
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Мане 25'
Салах 29'
Мане 53'
Фирмино 69'
Мане 85'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Жозе де
21 (з)    Рикарду
13 (з)   Алекс Теллес
23 (з)   Диего Рейес
5 (з)   Иван Маркано
16 (п)   Эктор Эррера
25 (п)    Отавио 46'
27 (п)   Сержиу Оливейра
29 (н)    Тикиньо 74'
11 (н)   Мусса Марега
8 (н)   Ясин Браими 62'
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд 79'
14 (п)   Джордан Хендерсон 75'
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах 29'
9 (н)   Роберто Фирмино 80' 69'
19 (н)   Садио Мане 25' 53' 85'
Запасной состав
1 (в)   Икер Касильяс
2 (з)   Максимильяно Перейра
10 (п)   Оливер Торрес
17 (н)   Хесус Корона 46'
18 (н)   Маджид Уорис 62'
14 (н)   Гонсало Пасьенса 74'
4 (н)   Йордан Осорио
22 (в)   Симон Миньоле
32 (з)   Жоэль Матип 75'
12 (з)   Джозеф Гомес 79'
18 (з)   Альберто Морено
20 (п)   Адам Лаллана
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
28 (н)   Дэнни Ингс 80'
Удары
44%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 3
  • 9
Удары
56%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 10
Трансляция
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'90+3
Свисток! 0:5. Отличный матч провели футболисты «Ливерпуля». Всё получалось у гостей, при этом нельзя сказать, что команда создала много моментов, но реализация была на высочайшем уровне, а «Порту» неудачно действовал в обороне и в нападении почти ничего не сумел соорудить. Отметим прекрасный матч Мане, который отметился хет-триком.
'90+2
Кариус вышел за пределы штрафной и сыграл головой.
'90+1
Две минуты добавлено.
'89
Передача на выход к воротам Пасьенсы, но он оказался в положении «вне игры».
'87
Дальний удар игрока «Порту», мяч полетел намного выше ворот.
'85
ГОЛ! Ингс отдал на Мане, того никто не помешал сдвинуться к штрафной и из центра метров с 20 пробить в дальний угол. Даже не под штангу полетел мяч, но голкипер всё равно не дотянулся.
'83
Мане пытался в касание замкнуть прострел, но мяч после его удара полетел выше ворот.
'81
Игроки «Порту» держат мяч на чужой половине поля.
'80
Ингс вместо него.
'80
Фирмино заменён. Хороший матч он провёл.
'79
Гомес на поле.
'79
Александер-Арнольд заменён. Неплохой матч он провёл.
'77
Болельщики по-прежнему поддерживают свою команду.
'76
После красивой атаки «Ливерпуля» Фирмино бил головой, но в створ не попал.
'75
Матип на поле.
'75
Хендерсон заменён. Неплохой матч он провёл.
'74
Пасьенса появился.
'74
Тикиньо заменён. Не слишком заметен он был в этом матче.
'73
Португальцы во втором тайме ничего не могут создать в атаке.
'71
Крайне неудачно сегодня действует в обороне «Порту». При этом отметим отличную реализацию «Ливерпуля». Не то чтобы команда создаёт очень много моментов, но зато реализует их прекрасно.
'69
ГОЛ! Быстрая атака «Ливерпуля» левым флангом, Милнер дошёл почти до угла поля, прострелил вдоль ворот, а там Фирмино в касание точно пробил в ближний угол.
'68
Всей командой «Ливерпуль» на своей половине поля, но при этом опасно контратакует.
'66
Ничего интересного не удалось создать португальцам в этого стандарта.
'65
Право на угловой получили португальцы.
'64
Подача на Фирмино, он немного не дотянулся до мяча.
'62
Уорис появился.
'62
Браими заменён. Неплохой матч он провёл.
'60
Довольно низкий темп в эти минуты. Да и болельщики уже не очень активно поддерживают своих любимцев.
'59
Игроки «Ливерпуля» спокойно держат мяч в центре поля, «Порту» не удаётся прибрать снаряд к своим ногам.
'57
По-прежнему сильный дождь в Португалии.
'56
Подача с левого фланга, мяч пришёл в руки Кариуса.
'54
Последовал удар в створ ворот «Ливерпуля», но совсем не сильно, мяч в руках голкипера.
'53
ГОЛ! Отличная контратака «Ливерпуля», прекрасно сыграл в центре поля пяткой Фирмино, он же получил передачу от Салаха и вышел один на один по центру, пробил с левой в угол низом, голкипер выручил, но Мане с нескольких метров добил мяч в пустые ворота.
'51
«Ливерпуль» отошёл в оборону во втором тайме, а «Порту» атакует, хотя и не слишком опасно.
'49
Заброс в штрафную «Ливерпуля», Робертсон выбил мяч из площади.
'48
С мячом португальцы, но вдалеке от ворот.
'46
Корона появился.
'46
Отавио заменён. Неплохой матч он провёл.
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 0:2. Намного лучше пока играет «Ливерпуль». Лучше друг друга понимают гости, создают моменты, регулярно оказываются в штрафной соперника, а «Порту» имел лишь пару полумоментов благодаря дальним ударам.
'45+1
Минута добавлена.
'45
Передача на выход Салаха один на один, но голкипер вышел из ворот и первым оказался на мяче.
'43
Момент! Браими отдал на Тикиньо, тот пробил в нижний ближний угол, но чуть не попал в створ, мяч прокатился буквально в сантиметрах от штанги.
'41
Фирмино получил мяч в штрафной и попытался пробить в дальний угол, но на пути нога защитника.
'39
Дальний удар игрока «Ливерпуля», мяч полетел намного выше ворот.
'38
Перепасовка с участием Кариуса, болельщики свистят.
'37
Прострел с левого фланга в штрафную «Порту», защитник выбил мяч в поле.
'35
Контратака «Ливерпуля», прострел с правого фланга в центр, но защитник в подкате перевёл мяч на своего вратаря.
'34
Угловой подадут португальцы.
'32
Слишком сильная подача, мяч, никого не задев, вышел за пределы поля.
'31
Право на штрафной получили португальцы. Неплохая точка для подачи.
'29
ГОЛ! Милнер получил мяч на левом фланге, прошёл вперёд, добрался до штрафной и красиво пробил в дальний угол, мяч попал в штангу, выскочил в поле, а там Салах, который сначала убрал мяч в центр от вратаря, затем подработал мяч головой, а третьим касанием — и все они были с лёта — перевёл мяч в пустые ворота с нескольких метров.
'28
37% на 63% по проценту владения мячом.
'27
Не торопятся футболисты «Ливерпуля» разыгрывать штрафной. Свист от болельщиков.
'25
ГОЛ! Атака «Ливерпуля» правым флангом, мяч пришёл в центр на Вейналдума, тот в борьбе с защитниками сумел протолкнуть его дальше на Мане, он в касание пробил с границы штрафной, а голкипер пропустил мяч под мышкой. Мокрый мяч было непросто отразить, и вратарь сыграл не лучшим образом.
'23
Мане получил мяч штрафной, решил прострелить чуть назад, хотя можно было и бить самому, и прострелить на дальнюю штангу. А так момент не удалось использовать.
'21
Оливейра подал с правого фланга, мяч пришёл в руки голкиперу.
'20
Фирмино пытался дотянуться до мяча после подачи с левого фланга, но защитник оказался первым на мяче.
'19
После подачи с углового мяч пришёл в руки голкиперу «Порту».
'18
Салах получил мяч в штрафной на правом фланге, прострелил в центр, защитник отправил мяч на угловой.
'16
По-прежнему достаточно сильный дождь.
'15
Браими пытался выскочить по флангу, начал срезать угол, но вместе с мячом вышел за пределы поля.
'14
Игроки «Ливерпуля» спокойно держат мяч на своей половине поля.
'12
Педру не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'11
Робертсон решил в касание пробить в ближний угол — мяч полетел чуть выше ворот.
'9
Угловой «Порту» к опасному моменту не привёл.
'8
Отавио отобрал мяч в штрафной и пробил в ближний угол, после рикошета мяч опустился на сетку сверху.
'7
Пока совсем без моментов проходит матч.
'5
Марега в воздухе спиной оттолкнул соперника в борьбе за мяч.
'4
Небольшой дождь идёт в Португалии.
'3
Право на угловой получили игроки «Порту».
'2
В очень спокойном темпе начался матч.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.