'90+3
Свисток! 0:5. Отличный матч провели футболисты «Ливерпуля». Всё получалось у гостей, при этом нельзя сказать, что команда создала много моментов, но реализация была на высочайшем уровне, а «Порту» неудачно действовал в обороне и в нападении почти ничего не сумел соорудить. Отметим прекрасный матч Мане, который отметился хет-триком.
'90+2
Кариус вышел за пределы штрафной и сыграл головой.
'90+1
Две минуты добавлено.
'89
Передача на выход к воротам Пасьенсы, но он оказался в положении «вне игры».
'87
Дальний удар игрока «Порту», мяч полетел намного выше ворот.
'85
'83
Мане пытался в касание замкнуть прострел, но мяч после его удара полетел выше ворот.
'81
Игроки «Порту» держат мяч на чужой половине поля.
'80
'80
'79
'79
'77
Болельщики по-прежнему поддерживают свою команду.
'76
После красивой атаки «Ливерпуля» Фирмино бил головой, но в створ не попал.
'75
'75
'74
'74
'73
Португальцы во втором тайме ничего не могут создать в атаке.
'71
Крайне неудачно сегодня действует в обороне «Порту». При этом отметим отличную реализацию «Ливерпуля». Не то чтобы команда создаёт очень много моментов, но зато реализует их прекрасно.
'69
'68
Всей командой «Ливерпуль» на своей половине поля, но при этом опасно контратакует.
'66
Ничего интересного не удалось создать португальцам в этого стандарта.
'65
Право на угловой получили португальцы.
'64
Подача на Фирмино, он немного не дотянулся до мяча.
'62
'62
'60
Довольно низкий темп в эти минуты. Да и болельщики уже не очень активно поддерживают своих любимцев.
'59
Игроки «Ливерпуля» спокойно держат мяч в центре поля, «Порту» не удаётся прибрать снаряд к своим ногам.
'57
По-прежнему сильный дождь в Португалии.
'56
Подача с левого фланга, мяч пришёл в руки Кариуса.
'54
Последовал удар в створ ворот «Ливерпуля», но совсем не сильно, мяч в руках голкипера.
'53
'51
«Ливерпуль» отошёл в оборону во втором тайме, а «Порту» атакует, хотя и не слишком опасно.
'49
Заброс в штрафную «Ливерпуля», Робертсон выбил мяч из площади.
'48
С мячом португальцы, но вдалеке от ворот.
'46
'46
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 0:2. Намного лучше пока играет «Ливерпуль». Лучше друг друга понимают гости, создают моменты, регулярно оказываются в штрафной соперника, а «Порту» имел лишь пару полумоментов благодаря дальним ударам.
'45+1
Минута добавлена.
'45
Передача на выход Салаха один на один, но голкипер вышел из ворот и первым оказался на мяче.
'43
Момент! Браими отдал на Тикиньо, тот пробил в нижний ближний угол, но чуть не попал в створ, мяч прокатился буквально в сантиметрах от штанги.
'41
Фирмино получил мяч в штрафной и попытался пробить в дальний угол, но на пути нога защитника.
'39
Дальний удар игрока «Ливерпуля», мяч полетел намного выше ворот.
'38
Перепасовка с участием Кариуса, болельщики свистят.
'37
Прострел с левого фланга в штрафную «Порту», защитник выбил мяч в поле.
'35
Контратака «Ливерпуля», прострел с правого фланга в центр, но защитник в подкате перевёл мяч на своего вратаря.
'34
Угловой подадут португальцы.
'32
Слишком сильная подача, мяч, никого не задев, вышел за пределы поля.
'31
Право на штрафной получили португальцы. Неплохая точка для подачи.
'29
'28
37% на 63% по проценту владения мячом.
'27
Не торопятся футболисты «Ливерпуля» разыгрывать штрафной. Свист от болельщиков.
'25
'23
Мане получил мяч штрафной, решил прострелить чуть назад, хотя можно было и бить самому, и прострелить на дальнюю штангу. А так момент не удалось использовать.
'21
Оливейра подал с правого фланга, мяч пришёл в руки голкиперу.
'20
Фирмино пытался дотянуться до мяча после подачи с левого фланга, но защитник оказался первым на мяче.
'19
После подачи с углового мяч пришёл в руки голкиперу «Порту».
'18
Салах получил мяч в штрафной на правом фланге, прострелил в центр, защитник отправил мяч на угловой.
'16
По-прежнему достаточно сильный дождь.
'15
Браими пытался выскочить по флангу, начал срезать угол, но вместе с мячом вышел за пределы поля.
'14
Игроки «Ливерпуля» спокойно держат мяч на своей половине поля.
'12
Педру не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'11
Робертсон решил в касание пробить в ближний угол — мяч полетел чуть выше ворот.
'9
Угловой «Порту» к опасному моменту не привёл.
'8
Отавио отобрал мяч в штрафной и пробил в ближний угол, после рикошета мяч опустился на сетку сверху.
'7
Пока совсем без моментов проходит матч.
'5
Марега в воздухе спиной оттолкнул соперника в борьбе за мяч.
'4
Небольшой дождь идёт в Португалии.
'3
Право на угловой получили игроки «Порту».
'2
В очень спокойном темпе начался матч.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.