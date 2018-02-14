'29

ГОЛ! Милнер получил мяч на левом фланге, прошёл вперёд, добрался до штрафной и красиво пробил в дальний угол, мяч попал в штангу, выскочил в поле, а там Салах, который сначала убрал мяч в центр от вратаря, затем подработал мяч головой, а третьим касанием — и все они были с лёта — перевёл мяч в пустые ворота с нескольких метров.