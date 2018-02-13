'90+2

Матч окончен! Убедительную победу одерживает в гостях «Манчестер Сити». Думаю, сейчас мало кто сомневается, что по сумме двух матчей упустят своё преимущество «горожане». Всё-таки, «Базель» — не «Барселона», так что феерии, схожей той, что была на «Камп Ноу» в матче «сине-гранатовых» против ПСЖ в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, здесь нам ждать не приходится. На этом всё, дорогие друзья, всего доброго!