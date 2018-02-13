'90+2
Матч окончен! Убедительную победу одерживает в гостях «Манчестер Сити». Думаю, сейчас мало кто сомневается, что по сумме двух матчей упустят своё преимущество «горожане». Всё-таки, «Базель» — не «Барселона», так что феерии, схожей той, что была на «Камп Ноу» в матче «сине-гранатовых» против ПСЖ в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, здесь нам ждать не приходится. На этом всё, дорогие друзья, всего доброго!
'90+1
Идёт уже компенсированное время. Всего 2 минуты будет добавлено.
'89
'88
'86
'86
'85
'85
'84
Редкую попытку атаки теперь показали нам игроки «Базеля», но защитные ряды гостей — безупречны. А далее Кайл Уолкер вначале не смог точно прострелиить в штрафную, а затем чуть было карточку не получил.
'83
Немного не поняли друг друга Вацлик и Лакруа. Защитник неудачно пытался выбить мяч, чуть было в створ ворот не увёл игровой снаряд.
'82
Снова неплохая атака по мысли и движению получается у игроков «Сити», но мяч отбивается, а дальше на подборе первые вновь гости. Но Зане пробивает в защитника из-за пределов штрафной.
'80
Джака эффектным пасом пяткой начал атаку, но Оберлин неуклюже обработал мяч и в итоге всё на нём закончилось, потому что защитник был расторопнее. А во встречной атаке тут же угловой заработали гости, но ничего не выжали из эпизода.
'78
Продолжается тотальная гегемония английской команды. Вообще клубы с туманного Альбиона здорово играю в этом европейском сезоне, надо сказать.
'76
Последняя 15-минутка у нас идёт. Итоги пока подводить не будем, лишь скажем, наверное, что такими темпами «Манчестер» сможет и «вторым составом» играть дома. А пока — офсайд у Зане. На грани…
'74
Опасно! Голевой момент имел сейчас вновь Илкай Гюндоган! Всё сделал Агуэро, обыграв двух игроков обороны, войдя в штрафную и отдав пас назад. Набегавший Гюндоган пробил плотно, низом, но Томаш Вацлик на этот раз мяч вытащил!
'73
Успокоилась у нас игра немного. «Базель» не знает, что придумать, «Манчестер» особо не напрягается, имея 4:0 перед домашним матчем.
'71
'71
'70
Небольшое повреждение, кажется, получил в столкновении с Агуэро Блас Риверос. Но. вроде, расходился.
'69
Неплохой удар со штрафного сейчас нанёс Оберлин, но мяч бесхитростно перелетел через стенку. Эдерсон мяч под перекладиной забрал.
'67
Опасно! Штокер отлично навешивал на Оберлина, но Димитри неудачно попал по мячу головой. Рядом со штангой мяч прошёл!
'66
Агуэро после прострела с правого фланга получил всё же мяч в центре штрафной, откатил под удар Давиду Сильве, но тот запустил мяч выше ворот.
'65
Зане нарушил правила в борьбе против Ланга на правой бровке. А у «Базеля» игра практически полностью потерялась — даже вперёд практически не идут игроки в красно-синей форме.
'64
А вот сейчас перемудрил Гюндоган. Сложилось такое впечатление, что он уже задумал пас, потом уже в момент выполнения передачи заметил, что партнёр убежал в другую сторону, а нога уже двинулась и мяч протолкнула вперёд. В итоге — минус одна атака.
'63
'63
'61
Продолжают атаковать футболисты в бело-голубой форме. Никак они не утолят свой голевой голод. Напомним, в последнем туре АПЛ «Лестер» пал от «горожан» со счётом 1:5, и вот сейчас 4 мяча уже получил «Базель».
'59
'59
Ай, Уолкер неточный пас отдал в центр штрафной! Могла бы быть опасная атака очередная!
'57
'57
'56
Мячом продолжают владеть гости, но вот неожиданно прошёл пас на Оберлина. Он пробил опасно в нижний угол, мяч прошёл мимо. Есть ощущение, что офсайд там был, в любом случае.
'55
Думаю, теперь стоит вопрос следующим образом в нашем матче: что случится раньше — «Сити» забьют пятый или же всё-таки мяч престижа побывает в воротах Эдерсона? А, может, и ничего? Посмотрим.
'53
'52
Парой нарушений запомнились игроки «Базеля» за эту минуту. Более ничего примечательного не произошло у нас на поле «Санкт-Якоб Парк».
'51
Угловой ничем не увенчался, а вот следом Рахим Стерлинг едва не убежал на рандеву с Вацликом. Запутался он в ногах, защитники выбили мяч, а на подборе никого из гостей не оказалось.
'49
Эльюнусси! Здорово сумел освободиться из-под опеки футболист хозяев и пробил по воротам! Эдерсон в хорошем прыжке перевёл мяч на угловой.
'48
А сейчас уже Димитри Оберлин в составе «Базеля» бежал вперёд, однако Делф сумел его нейтрализовать и выбить мяч в аут.
'47
Первый удар во втором тайме! Кевин Де Брёйне довольно прилично приложился по мячу, но попал в ту точку, где находился Томаш Вацлик.
'46
Судя по именам на поле, замен пока сделан не было. Вики пока, видимо, всё устраивает, либо он просто не знает, что делать с этой командой из Манчестера.
'46
Игра продолжается!
'45
Перерыв! Ничего не стал Эрикссон добавлять в стартовой половине встречи. Собственно, нельзя, конечно, сказать, что игра откровенно сделана, но в том, что «Манчестер» зубами вцепится в гостевую победу, сомнения нет ни малейшего. Ждём второй тайм!
'45
Последняя минута первого тайма у нас идёт. Пока всё складывается как нельзя блестяще для команды Пепа Гвардиолы. Но есть ощущение, что и команда Рафаэля Вики может прибавить и хотя бы один мяч отквитать, пусть даже и после перерыва.
'43
Сере Ди опасно бросился в ноги Де Брёйне. Травму он не нанёс бельгийскому хавбеку, но судья на всякий случай провёл разъяснительную беседу с ивуарийцем.
'41
Некоторое время поиграли команды без ворот. Пока, собственно, «Манчестер Сити» это на руку — надо всё-таки и перевести дух немного.
'39
Технично обыграл оппонента, но поперечный пас вышел на Компани. И вот «Ман Сити» снова идут вперёд.
'38
'37
И снова в перекат мяча поиграли гости. Но вдруг набежал Де Брёйне, получил пас на границу штрафной и ударил с левой. Мяч пошёл по кручёной траектории выше ворот. Опасно было!
'35
Немного Гюндоган сейчас не рассчитал с силой заброса. А так — Бернарду Силва мог бы выбегать на рандеву с Томашом Вацликом.
'34
На сей раз подача не прошла. Атака заглохла, но пошла вторая волна. Пока всё позиционно.
'33
Вацлик сейчас в нижнем бою Стерлинга нейтрализовал. Сначала не позволил себя свободно обвести, а потом ещё и выгреб мяч из-под ног форварда «Сити» и перевёл мяч на угловой.
'32
Де Брёйне отметился неточным пасом в финале атаки, но извинился перед партнёрами.
'31
Риверос залез в офсайд, чем запорол потенциально опасную атаку. А далее попытку паса Оберлина прочитал Компани и мяч перехватил.
'30
Потеряли сейчас на какое-то время мяч гости, но они бросаются за ним. Не прекращают они прессинговать своих оппонентов, несмотря на подавляющее преимущество, в том числе, и по счёту.
'28
Можно сказать, что сейчас не просто «хозяевами положения» являются игроки «Манчестер Сити», а даже «королями ситуации». Постоянно они с мячом и грамотно перепас устраивают. Швейцарцы исключительно бегают без мяча.
'27
В очередной раз выманивают своих оппонентов футболисты английского клуба, Марек Сухи кидается с прессингом на Гюндогана, пришедшего назад, и вновь нарушает правила.
'25
Не знаю, сумеют ли оправиться от этого шока игроки «Базеля». Вроде, пытаются что-то придумать, но постоянно свистки их останавливают.
'23
'22
Выбивают мяч в аут игроки «Базеля», но снова продолжают контролировать его футболисты в голубом.
'21
И вот опять мяч держится у игроков гостевой команды. Гвардиола продолжает эмоционально командовать своими футболистами, несмотря на довольно комфортными для середины первого тайма 2:0 в пользу британцев.
'20
Ответную атаку проводят игроки в красно-синей форме, зарабатывают угловой. После подачи мяч заметался по штрафной, в итоге лайнсмен «зажёг» офсайд.
'18
'17
Новую атаку организует команда Гвардиолы. Воодушевлены англичане голом явно.
'15
Быстрее пошла игра. Сейчас «Базель», пожалуй, будет потихоньку начинать раскрываться, потому как теперь обязаны просто забивать хозяева, иначе на «Этихаде» будет шансов совсем мало.
'14
'13
Заброс Де Брёйне в штрафную увенчался угловым, сам бельгиец подавать идёт и с левого фланга.
'12
Странный эпизод. Оберлина явно Отаменди положил на газон не по правилам, но Юнас Эрикссон промолчал. А блокировка-то была, на самом деле.
'11
Сейчас Отаменди чуть срезкой не подарил мяч соперникам, но вновь мяч у футболистов в бело-лазурной форме. Сухи уже прерывает передачу на границе своей штрафной.
'9
Намёк на фол был, но шведский рефери матча свистка не дал. Мячом владеют гости. Сейчас им крайне важно заставить хозяев перемещаться без мяча, да и забить бы не мешало подопечным Гвардиолы.
'8
Комбинирует снова «Манчестер Сити», но Бернардо Силва до ума эпизод не доиграл. Защитники в итоге вынесли мяч подальше.
'6
Быстро команды перемещают мяч по полю. Сейчас выпадами обменялись «горожане» и швейцарцы, но опасных атак мы не увидели.
'5
Момент! Оберлин опасно выходил на ворота, Эдерсон неудачно покинул пределы своей штрафной, но игрок «Базеля» не воспользовался ситуацией.
'4
Штокер отдавал передачу на Фрая в штрафную, но адресат паса не понял замысла партнёра. Сорвалась атака.
'3
Очередной угловой мог получиться у гостей, но ещё раньше линейный арбитр зафиксировал офсайд.
'2
Удар! Разыграли штрафной футболисты «Сити», Гюндоган неплохо пробил под перекладину, но Вацлик перевёл мяч на угловой снова.
'2
И вот уже он же оказался впереди, технично принял мяч с лёта, защитник у него выбил. Угловой Де Брёйне подаст.
'1
Первыми начали с центра поля хозяева поля. И сразу же первая попытка атаки была у «Базеля», но Фернандиньо отработал грамотно в обороне.
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Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Базель» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.