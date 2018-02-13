'90+2
Матч окончен! «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Юве» был отличный шанс в конце первого тайма, но в итоге промах Игуаина с пенальти урезал шансы команды на выход в четвертьфинал. Во втором тайме «шпоры» сравняли счёт ударом со стандарта. Впереди ответный матч на «Уэмбли».
'90+2
'90+2
'90+2
'90+2
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'89
'89
'87
Дуглас Коста прорвался слева к штрафной и опасно прострел, заставив Вертонгена в подкате срезать мяч вблизи своих ворот!
'85
Бенатиа неудачно пробил головой после навеса Пьянича с углового.
'83
'83
'82
Деле Алли неточно сыграл налево в перспективной контратаке.
'81
Буффон забрал подачу Орье, к которой не успел Кейн.
'80
'79
Дайер в долгой позиционной атаке решился на заброс, который стал лёгкой добычей Буффона.
'77
Игуаин сыграл на правый край штрафной на Бернардески, который резко пробил в ближний угол с рикошетом от Дайера, но Льорис был надёжен.
'76
'76
'76
Игуаин пробросил мяч вперёд, уступил в скорости Дембеле, после чего сфолил.
'74
Игуаин забрался в положение вне игры.
'74
Орье потерял мяч в борьбе с Алексом Сандро и сразу нарушил правила.
'71
'71
Ламела заработал отличный стандарт, заставив Кьеллини сфолить у линии штрафной!
'70
Кейн опасно пробил из-за пределов штрафной, Буффону пришлось отразить мяч перед собой, повезло, что не на соперника!
'69
Кьеллини срезал подачу Орье на угловой, Ламела побежал разыгрывать стандартное положение.
'68
Льорис вышел из ворот на подачу Пьянича со стандарта.
'66
'66
'66
Деле Алли забежал на подачу Ламелы и сделал скидку к вратарской, но там были защитники.
'64
Ламела укрыл мяч корпусом и сразу же нарвался на фол от Алекса Сандро.
'62
Алекс Сандро помешал Орье ускориться по флангу, сбив африканца на газон.
'60
'59
Игуаин разогнал контратаку и резким смещением в сторону нарвался на подножку, но арбитр не среагировал.
'58
Манджукич после навеса Пьянича с углового выиграл борьбу у Орье и из убойной позиции пробил прямо в Льориса!
'57
Бернардески ворвался на край штрафной и классно выстрелил в дальний угол, куда успел броситься Льорис!
'56
Кьеллини отразил подачу Эриксена на Орье, чей последующий проход привёл к потере.
'53
Игуаин в быстрой атаке поделился мячом с Бернардески, чей выстрел с линии штрафной был блокирован!
'52
Манджукич вышел за пределы поля для медицинской помощи.
'51
Льорис кулаками отразил подачу Алекса Сандро!
'50
Ламела промедлил с передачей перед штрафной «Юве», нарвавшись на отбор.
'49
Эриксен под давлением Де Шильо выпустил мяч в аут.
'48
Кейна остановили с помощью нарушения.
'47
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Высочайший уровень показал «Ювентус» на старте матча, забив два быстрых гола. «Тоттенхэм» пришёл в себя, создав много хороших возможностей, одна из которых позволила лондонцам забить важный выездной гол. В концовке тайма «Юве» получил ещё одно право на пенальти, которое на сей раз Игуаин не забил. Перерыв.
'45+2
'45+1
Второе пенальти! Орье срубил Дугласа Косту на краю своей штрафной!
'45
'44
Манджукичу досталось в верховой борьбе с Кейном после навеса с углового.
'43
Эриксен разыграл стеночку перед чужой штрафной и сыграл направо на Орье, чей опасный прострел был отражён на угловой!
'41
Эриксен классно вырезал подачу на Деле Алли, у которого не получился удар головой из убойной позиции.
'40
Буффон отразил отличный удар Эриксена из-за пределов штрафной!
'38
Кьеллини заблокировал опасный прострел Орье.
'37
Дугласа Косту оставили в положении вне игры.
'37
Манджукич забрался в очередной офсайд после длинной передачи.
'35
'34
Алекс Сандро отразил высокую подачу Дэвиса. Продолжают туринцы обороняться большим числом.
'32
Кейн классно развернулся в штрафной и пробил в дальний угол, который в прыжке закрыл Буффон, дотянувшись до мяча рукой!
'30
Игуаин! Пьянич и Игуаин убежали на последнего защитника, босниец сыграл на автора дубля, но Игуаин начал обыгрывать соперников, после чего пробил мимо створа!
'30
Орье подключился справа к атаке, вот только обыграть один в один Алекса Сандро не получилось.
'29
Эриксен со стандарта нанёс удар в соперника, а после удачного отскока пробил с ходу мимо дальнего угла.
'27
У Ламелы не получился резкий пас пяткой. Всей командой атакуют «шпоры».
'26
Буффон спас! Кейн выскочил на отличную подачу и из убойной позиции пробил головой, но Буффон быстро среагировал!
'25
Эриксен сыграл налево на Дэвиса, который сразу же послал мяч в штрафную в надежде на Кейна, но тот был намертво закрыт.
'23
Активный прессинг туринцев заставил игроков «Тоттенхэма» отыграть назад на Льориса. Очень мало свободных зон.
'21
Кьеллини грамотно подставился под фол Кейна в момент навеса «шпор» с угла поля.
'21
Кейн оказался на правом фланге, сделав высокую подачу, которая привела к угловому.
'19
Эриксен выдал разрезающий пас на Ламелу, но получилось неточно.
'18
Дуглас Коста и Алекс Сандро потеряли мяч на фланге, разыгрывая комбинацию.
'17
Нет пенальти! Кейн упал в штрафной «Ювентуса» после толчка Бенатиа, но арбитр проигнорировал момент.
'16
Обостряющий пас Дугласа Косты оказался безадресным.
'15
Кейн выскочил на прострел и с края вратарской пробил в Буффона, но чуть ранее арбитр углядел офсайд у автора передачи — Эриксена.
'14
Дэвис забежал на край штрафной, чтобы побороться за заброс, но Бернардески выпрыгнул выше валлийца, отразив мяч в аут.
'12
Кейн не сумел обработать скидку Эриксена в центре штрафной туринцев.
'11
Де Шильо чётко отработал в обороне, помешав Дэвису сделать навес.
'10
Пьянич сбил соперника в центре поля, «шпоры» завладели инициативой.
'9
'8
'8
Пенальти! Бернардески наткнулся на Дэвиса в штрафной «Тоттенхэма»!
'6
Ламела принял мяч перед чужой штрафной и увидел забегание партнёра, сделав проникающий пас, который не прошёл.
'5
Дуглас Коста после серии финтов на фланге забросил мяч на Манджукича, который вновь в офсайде.
'3
Игуаин в касание откинул мяч на ход Манджукичу, который оказался в положении вне игры.
'2
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.