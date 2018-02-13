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Ювентус Тоттенхэм Хотспур
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин приехал в Турин из Неаполя Reuters
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин приехал в Турин из Неаполя

«Ювентус» не справился с «Тоттенхэмом»

«Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» упустил победу над лондонским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:2. У хозяев дубль оформил Гонсало Игуаин, в составе гостей отличились Гарри Кейн и Кристиан Эриксен. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   13 февраля 22:45   |  закончен
Ювентус
2:2
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Игуаин 2'
Игуаин 9' (пен)
Бенатиа 45'
Игуаин 45+2' (незабитый пенальти)
Игуаин 60'
Бентанкур 80'
Дэвис 8'
Кейн 35'
Орье 47'
Эриксен 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
2 (з)   Маттиа Де
3 (з)   Джорджо Кьеллини
4 (з)   Мехди Бенатиа 45'
12 (з)   Алекс Сандро
11 (п)   Дуглас Коста
6 (п)   Сами Хедира 66'
5 (п)   Миралем Пьянич
33 (н)   Федерико Бернардески
17 (н)   Марио Манджукич 76'
9 (н)   Гонсало Игуаин 2' 9' 45' 60'
1 (в)   Уго Льорис
5 (з)   Ян Вертонген
24 (з)   Серж Орье 47'
33 (з)   Бен Дэвис 8'
6 (з)   Давинсон Санчес
19 (п)   Мусса Дембеле
11 (п)   Эрик Ламела 89'
23 (п)   Кристиан Эриксен 71'
15 (п)   Эрик Дайер
20 (п)   Деле Алли 83'
10 (н)   Гарри Кейн 35'
Запасной состав
23 (в)   Войцех Щенсны
24 (з)   Даниэле Ругани
30 (п)   Родриго Бентанкур 66' 80'
27 (п)   Стефано Стураро 76'
22 (п)   Квадво Асамоа
37 (п)   Симоне Мураторе
8 (п)   Клаудио Маркизио
22 (в)   Пауло 
2 (з)   Киран Триппьер
3 (з)   Дэнни Роуз
27 (п)    Лукас 89'
12 (п)   Виктор Ваньяма
17 (п)   Мусса Сиссоко
7 (н)   Сон Хын 83'
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 5
  • 16
Удары
50%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 11
Трансляция
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'90+2
Матч окончен! «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Юве» был отличный шанс в конце первого тайма, но в итоге промах Игуаина с пенальти урезал шансы команды на выход в четвертьфинал. Во втором тайме «шпоры» сравняли счёт ударом со стандарта. Впереди ответный матч на «Уэмбли».
'90+2
Асамоа вышел на последние секунды.
'90+2
Дуглас Коста отправился отдыхать.
'90+2
Ваньяма вышел.
'90+2
Эриксен заменён.
'90+1
Две минуты добавил арбитр.
'89
Лукас Моура вышел.
'89
Ламела ушёл.
'87
Дуглас Коста прорвался слева к штрафной и опасно прострел, заставив Вертонгена в подкате срезать мяч вблизи своих ворот!
'85
Бенатиа неудачно пробил головой после навеса Пьянича с углового.
'83
Сон вышел.
'83
Деле Алли заменён.
'82
Деле Алли неточно сыграл налево в перспективной контратаке.
'81
Буффон забрал подачу Орье, к которой не успел Кейн.
'80
Бентанкур в опасном подкате срубил Дэвиса, получив «горчичник».
'79
Дайер в долгой позиционной атаке решился на заброс, который стал лёгкой добычей Буффона.
'77
Игуаин сыграл на правый край штрафной на Бернардески, который резко пробил в ближний угол с рикошетом от Дайера, но Льорис был надёжен.
'76
Стураро в игре.
'76
Манджукич ушёл.
'76
Игуаин пробросил мяч вперёд, уступил в скорости Дембеле, после чего сфолил.
'74
Игуаин забрался в положение вне игры.
'74
Орье потерял мяч в борьбе с Алексом Сандро и сразу нарушил правила.
'71
ГОЛ! Эриксен сравнял счёт, реализовав стандарт! Датчанин здорово пробил в левый нижний угол, а Буффон ожидал удара в противоположную девятку, изначально сделав неверное движение.
'71
Ламела заработал отличный стандарт, заставив Кьеллини сфолить у линии штрафной!
'70
Кейн опасно пробил из-за пределов штрафной, Буффону пришлось отразить мяч перед собой, повезло, что не на соперника!
'69
Кьеллини срезал подачу Орье на угловой, Ламела побежал разыгрывать стандартное положение.
'68
Льорис вышел из ворот на подачу Пьянича со стандарта.
'66
Бентанкур в игре.
'66
Хедира покинул поле.
'66
Деле Алли забежал на подачу Ламелы и сделал скидку к вратарской, но там были защитники.
'64
Ламела укрыл мяч корпусом и сразу же нарвался на фол от Алекса Сандро.
'62
Алекс Сандро помешал Орье ускориться по флангу, сбив африканца на газон.
'60
Арбитр наказал Игуаина за разговоры после незафиксированного фола в прошлом эпизоде.
'59
Игуаин разогнал контратаку и резким смещением в сторону нарвался на подножку, но арбитр не среагировал.
'58
Манджукич после навеса Пьянича с углового выиграл борьбу у Орье и из убойной позиции пробил прямо в Льориса!
'57
Бернардески ворвался на край штрафной и классно выстрелил в дальний угол, куда успел броситься Льорис!
'56
Кьеллини отразил подачу Эриксена на Орье, чей последующий проход привёл к потере.
'53
Игуаин в быстрой атаке поделился мячом с Бернардески, чей выстрел с линии штрафной был блокирован!
'52
Манджукич вышел за пределы поля для медицинской помощи.
'51
Льорис кулаками отразил подачу Алекса Сандро!
'50
Ламела промедлил с передачей перед штрафной «Юве», нарвавшись на отбор.
'49
Эриксен под давлением Де Шильо выпустил мяч в аут.
'48
Кейна остановили с помощью нарушения.
'47
Алекс Сандро обокрал Орье, который сразу же сфолил, удостоившись жёлтой карточки.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Высочайший уровень показал «Ювентус» на старте матча, забив два быстрых гола. «Тоттенхэм» пришёл в себя, создав много хороших возможностей, одна из которых позволила лондонцам забить важный выездной гол. В концовке тайма «Юве» получил ещё одно право на пенальти, которое на сей раз Игуаин не забил. Перерыв.
'45+2
Нет гола! Игуаин с пенальти пробил в перекладину по центру ворот!
'45+1
Второе пенальти! Орье срубил Дугласа Косту на краю своей штрафной!
'45
Бенатиа получил жёлтую карточку за грубый толчок против Кейна.
'44
Манджукичу досталось в верховой борьбе с Кейном после навеса с углового.
'43
Эриксен разыграл стеночку перед чужой штрафной и сыграл направо на Орье, чей опасный прострел был отражён на угловой!
'41
Эриксен классно вырезал подачу на Деле Алли, у которого не получился удар головой из убойной позиции.
'40
Буффон отразил отличный удар Эриксена из-за пределов штрафной!
'38
Кьеллини заблокировал опасный прострел Орье.
'37
Дугласа Косту оставили в положении вне игры.
'37
Манджукич забрался в очередной офсайд после длинной передачи.
'35
ГОЛ! После проигранной борьбы в центре поля в исполнении туринцев Деле Алли классно сыграл на ход Кейну, который выскочил на Буффона, ушёл от легенды мирового футбола и пробил по пустым воротам!
'34
Алекс Сандро отразил высокую подачу Дэвиса. Продолжают туринцы обороняться большим числом.
'32
Кейн классно развернулся в штрафной и пробил в дальний угол, который в прыжке закрыл Буффон, дотянувшись до мяча рукой!
'30
Игуаин! Пьянич и Игуаин убежали на последнего защитника, босниец сыграл на автора дубля, но Игуаин начал обыгрывать соперников, после чего пробил мимо створа!
'30
Орье подключился справа к атаке, вот только обыграть один в один Алекса Сандро не получилось.
'29
Эриксен со стандарта нанёс удар в соперника, а после удачного отскока пробил с ходу мимо дальнего угла.
'27
У Ламелы не получился резкий пас пяткой. Всей командой атакуют «шпоры».
'26
Буффон спас! Кейн выскочил на отличную подачу и из убойной позиции пробил головой, но Буффон быстро среагировал!
'25
Эриксен сыграл налево на Дэвиса, который сразу же послал мяч в штрафную в надежде на Кейна, но тот был намертво закрыт.
'23
Активный прессинг туринцев заставил игроков «Тоттенхэма» отыграть назад на Льориса. Очень мало свободных зон.
'21
Кьеллини грамотно подставился под фол Кейна в момент навеса «шпор» с угла поля.
'21
Кейн оказался на правом фланге, сделав высокую подачу, которая привела к угловому.
'19
Эриксен выдал разрезающий пас на Ламелу, но получилось неточно.
'18
Дуглас Коста и Алекс Сандро потеряли мяч на фланге, разыгрывая комбинацию.
'17
Нет пенальти! Кейн упал в штрафной «Ювентуса» после толчка Бенатиа, но арбитр проигнорировал момент.
'16
Обостряющий пас Дугласа Косты оказался безадресным.
'15
Кейн выскочил на прострел и с края вратарской пробил в Буффона, но чуть ранее арбитр углядел офсайд у автора передачи — Эриксена.
'14
Дэвис забежал на край штрафной, чтобы побороться за заброс, но Бернардески выпрыгнул выше валлийца, отразив мяч в аут.
'12
Кейн не сумел обработать скидку Эриксена в центре штрафной туринцев.
'11
Де Шильо чётко отработал в обороне, помешав Дэвису сделать навес.
'10
Пьянич сбил соперника в центре поля, «шпоры» завладели инициативой.
'9
ГОЛ! Дубль Игуаина! Льорис угадал направление удара аргентинца, но нормально отразить мяч не смог, снаряд в сетке!
'8
Дэвис был предупреждён.
'8
Пенальти! Бернардески наткнулся на Дэвиса в штрафной «Тоттенхэма»!
'6
Ламела принял мяч перед чужой штрафной и увидел забегание партнёра, сделав проникающий пас, который не прошёл.
'5
Дуглас Коста после серии финтов на фланге забросил мяч на Манджукича, который вновь в офсайде.
'3
Игуаин в касание откинул мяч на ход Манджукичу, который оказался в положении вне игры.
'2
ГОЛ! Быстрый гол «Ювентуса»! Пьянич со стандарта забросил мяч в штрафную на свободного Игуаина, который классно пробил в дальний нижний угол, Льорис не спас!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.