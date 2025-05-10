Финал игры пройдет в зоне сборной Словении — Миха Беричич заработал двухминутный штраф за задержку игры.
Кросби просто гениальной передачей нашел на дальней штанге Селебрини, но Мартин не смог поднять шайбу над щитком Хората.
Роберт Саболич неплохо открылся на правом фланге под бросок, но шайба до капитана словенской команды так и не дошла.
Статистика по хG, присущая по большей части футбольным матчам, здесь особенно удивительна: 4,95 ожидаемых голов на данный момент у Канады против чуть более 0,5 у Словении.
Гол! Буквально на последней секунде Добсон реализует момент, который придумал ему Селебрини, выведя его на бросковую позицию передачей из глубины! 4:0!
А словенцам, видимо, мало пропущенных голов, еще одно удаление они хватают: Подрекар получает две минуты за задержку.
Гол! И как в первом периоде Хорват поражает ворота Хората с передачи Натана Маккиннона! Вообще без проблем североамериканцы используют лишнего, 3:0!
Еще один малый штраф зарабатывают словенцы: Макух получает две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
Гол! Прекрасно в дальний угол наносит Маккиннон с передачи Уигара, 2:0! Крайне спокойно и уверенно атакуют североамериканцы сегодня!
Хорат тащит бросок Конечны в упор после передачи Маккиннона! Два в ноль не реализовали выход канадцы!
Конечны на скорости сместился в центр пятака с левого края и нанес хороший бросок, Хорат отразил.
Пошли ответные атаки наконец и от словенской команды, пару раз вступил в игру голкипер сборной Канады Дилан Гаранд.
Продолжает первое звено канадцев доминировать, неплохой бросок со средней дистанции наносит Маккиннон.
Гол! И 15 секунд не прошло, как канадцы реализуют численное преимущество! Бо Хорват направляет шайбу с кистей над щитком голкипером словенцев с передач Маккиннона и Конечны! 1:0!
Первое удаление в составе словенской команды: Рок Макух получает 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой!
Джонсон уверенно вошел в зону и с кистей бросил в дальний угол, Хорат сыграл надежно ловушкой и не позволил форварду «Коламбуса» счет открыть.