Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Словения - Канада

ЧМ-2025. Группа A
Окончен
10 мая 13:20
Словения
0 : 4
Канада
23' Маккиннон
07' Хорват
33' Хорват
36' Добсон
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
1-й период

07'22" Хорват

2-й период

23'41" Маккиннон

33'38" Хорват 36'55" Добсон

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

60'

Матч окончен! Со счетом 4:0 канадцы одерживают первую победу на этом чемпионате мира.

58'

Финал игры пройдет в зоне сборной Словении — Миха Беричич заработал двухминутный штраф за задержку игры.

56'

Кросби просто гениальной передачей нашел на дальней штанге Селебрини, но Мартин не смог поднять шайбу над щитком Хората.

55'

Без проблем канадцы отбиваются, счет остается прежним.

53'

Большинство у словенцев: Уигар отправился на скамейку штрафников на 120 секунд за подножку.

52'

О'Райли получил пас из-за ворот и бросил в ближний угол, шайба прошла мимо створа!

50'

Гаранд вовремя включился в игру и потащил бросок от Капеля.

48'

Не случилось гола в эти две минуты, игра продолжается.

46'

За удар соперника клюшкой малый штраф получает Ян Кошич.

45'

Общая статистика по броскам в створ красноречива: 37-8 в пользу североамериканцев.

44'

Роберт Саболич неплохо открылся на правом фланге под бросок, но шайба до капитана словенской команды так и не дошла.

42'

Начало третьей двадцатиминутки остается за канадцами.

41'

Третий период стартовал!

40'

Перерыв! Словения — Канада — 0:4.

39'

Статистика по хG, присущая по большей части футбольным матчам, здесь особенно удивительна: 4,95 ожидаемых голов на данный момент у Канады против чуть более 0,5 у Словении.

37'

Гол! Буквально на последней секунде Добсон реализует момент, который придумал ему Селебрини, выведя его на бросковую позицию передачей из глубины! 4:0!

35'

А словенцам, видимо, мало пропущенных голов, еще одно удаление они хватают: Подрекар получает две минуты за задержку.

34'

Гол! И как в первом периоде Хорват поражает ворота Хората с передачи Натана Маккиннона! Вообще без проблем североамериканцы используют лишнего, 3:0!

33'

Еще один малый штраф зарабатывают словенцы: Макух получает две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

32'

Не реализуют численный перевес канадцы, игра возобновляется в равных составах.

30'

Удаление у сборной Словении: Миха Стебих получил две минуты за удар клюшкой в лице О'Райли.

29'

Кросби попал в плечо Хорату, выцеливая щель в дальнем углу словенского кипера.

28'

3:12 по броскам в пользу сборной Канады к этой минуте.

26'

Контрвыпад словенской сборной завершился неточным броском в створ, атака захлебнулась.

24'

Гол! Прекрасно в дальний угол наносит Маккиннон с передачи Уигара, 2:0! Крайне спокойно и уверенно атакуют североамериканцы сегодня!

23'

Джонсон наносит кистевой бросок с правого края, снова Хорат на месте!

22'

Хорат тащит бросок Конечны в упор после передачи Маккиннона! Два в ноль не реализовали выход канадцы!

21'

Второй период стартовал!

20'

Перерыв! Словения — Канада — 0:1.

19'

Не реализовали европейцы численный перевес, в полном составе продолжают игру канадцы.

17'

Первое большинство у сборной Словении: Уигар заработал две минуты за подножку.

16'

Конечны на скорости сместился в центр пятака с левого края и нанес хороший бросок, Хорат отразил.

14'

Пошли ответные атаки наконец и от словенской команды, пару раз вступил в игру голкипер сборной Канады Дилан Гаранд.

12'

Продолжает первое звено канадцев доминировать, неплохой бросок со средней дистанции наносит Маккиннон.

10'

Второй малый штраф не реализуют «кленовые листья», 1:0 по-прежнему счет остается.

9'

Здорово Кросби выцеливал в ближний угол, Хорат отразил бросок.

8'

Гол! И 15 секунд не прошло, как канадцы реализуют численное преимущество! Бо Хорват направляет шайбу с кистей над щитком голкипером словенцев с передач Маккиннона и Конечны! 1:0!

8'

Первое удаление в составе словенской команды: Рок Макух получает 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой!

6'

Любопытная статистика по броскам в створ к этому моменту — 6:0 в пользу канадцев.

5'

Мэтсон неплохо щелкал от синей линии — шайба попала в клюшку соперника.

3'

Джонсон уверенно вошел в зону и с кистей бросил в дальний угол, Хорат сыграл надежно ловушкой и не позволил форварду «Коламбуса» счет открыть.

2'

Стартовые минуты игры остаются за североамериканской командой.

13:21

Игра началась! Поехали!

13:15

Составы первых звеньев команд на ваших экранах:

close
13:10

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словении!

Появились новые записи
показать
Картина дня
Ночной брифинг Путина: Россия предлагает Украине прямые переговоры в Стамбуле
Онлайн-трансляция: ночной брифинг Владимира Путина
Украина, Европа и США требуют 30-дневного перемирия. Что ответили в России?
Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной
Срок перемирия в честь 80-летия Победы истек
Кремль объявит главу российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
«Кого пытались запугать?»: Путин о гостях парада Победы
Путин поблагодарил администрацию Трампа за помощь с Украиной
Путин заявил, что решение о перемирии уже у Украины «на столе»
Новости и материалы
С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счета
В Боливии высказались о прямых переговорах России и Украины
Путин заявил о консолидации ряда иностранных лидеров вокруг идей Победы
В Анкаре не раскрыли время планируемого разговора Эрдогана и Путина
В Турции предупредили, что Киев потеряет Анкару при отказе от переговоров с Россией
Нанопластик стал «троянским конем» для токсичных металлов, предупредили ученые
Путин раскрыл потери ВСУ при нарушении майского перемирия
Овечкину до крови разбили лицо в матче с «Каролиной»
В Париже украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк»
Ушаков назвал условие возобновления переговоров по Украине
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Турецкий историк рассказал, как Путин загнал Украину в угол
Ученые раскрыли давний секрет прочности падающих яиц
В ООН отказались комментировать предложение России о прямых переговорах с Киевом
Названы скрытые признаки эмоционального истощения
Мировые СМИ пишут о предложении Путина возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле
Создана иммуннотерапия для борьбы с раком на поздних стадиях
Путин поблагодарил журналистов, работавших на торжествах в честь 80-летия Победы
Все новости
Мерц заявил о закрытии публичных дебатов по военной помощи Украине
Макрон высказался о продолжении поставок оружия Украине
Аномальный холод и мокрый снег ожидаются в Москве
11 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 11 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Показали высокий интеллект»: военный конфликт Индии и Пакистана продлился три дня
МИД Индии сообщил о прекращении огня с Пакистаном с 14:30 по Москве 10 мая
США направили в Японию «Мстителей острова Уэйк»
Суд за алименты, рак, изуродованная фигура: что перенесла Линда Евангелиста
«Все задыхаются, глаза выедает»: доброволец рассказал о тушении природного пожара в Чите
«Просто катастрофическая ситуация»: в Забайкалье уже почти неделю бушуют лесные пожары
Лесной пожар под Читой угрожает детскому лагерю
«Мы готовы помочь». Зачем Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев?
Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли с визитом в Киев
«Все милиционеры знали его в лицо». Как расследовали убийство Листьева?
69 лет назад родился гендиректор ОРТ Владислав Листьев
США передадут ВСУ 125 ракет для РСЗО большой дальности. Военная операция, день 1172-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1172-й день
Двух зайцев одной гранатой. Кто попытался взорвать Буша и Саакашвили в 2005-м
Покушение на президента Буша-младшего в Тбилиси произошло 20 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами