21 мая 2022, 12:20 Спорт Остановить лидера группы: США играет с Швецией. LIVE ЧМ по хоккею. Группа В. США — Швеция. ОНЛАЙН Александр Седов

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В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере не потерпевшая еще ни одного поражения сборная Швеции играет с занимающей третье место в подгруппе В командой США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2022. Группа B Матч не начался 21 мая 12:20 США 0:0 Швеция Стадион «Нокиа-Арена», Тампере Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период