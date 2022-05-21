В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в финском Тампере не потерпевшая еще ни одного поражения сборная Швеции играет с занимающей третье место в подгруппе В командой США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. Группа B
Матч не начался
21 мая 12:20
США
0:0
Швеция
Стадион «Нокиа-Арена», Тампере
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
12:20
Матч начнется в 12.30 мск.
12:15
В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею в подгруппе В встречаются сборные США и Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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