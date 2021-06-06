«Кленовые листья» начали групповой этап с трех поражений, и в какой-то момент достаточно серьезно встал вопрос о выходе из группы. Выход в плей-офф для Канады зависел даже не от них самих, а от того, как сумеют сыграть соперники. Однако в плей-офф команда преобразилась и сумела показать свой хоккей.