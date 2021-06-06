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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира. До скорых встреч!
Эмоции хоккеистов и тренерского штаба «кленовых листьев».
А вот и видео победной, чемпионской шайбы канадской сборной.
Финальный матч стал борьбой действительно равных соперников, которые имели примерное равное количество моментов. Сборная Канады успешно воспользовалась ошибками Финляндии при игре в меньшинстве, что помогло канадским хоккеистам забить дважды.
«Кленовые листья» начали групповой этап с трех поражений, и в какой-то момент достаточно серьезно встал вопрос о выходе из группы. Выход в плей-офф для Канады зависел даже не от них самих, а от того, как сумеют сыграть соперники. Однако в плей-офф команда преобразилась и сумела показать свой хоккей.
Сборная Канады выигрывает чемпионат мира по хоккею, обыграв Финляндию. Канадская сборная дважды уступала в счете по ходу встречи, но сумела перевести игру в овертайм.
ПОЛ ЗАБРАСЫВАЕТ ШАЙБУ И ПРИНОСИТ СВОЕЙ КОМАНДЕ ЧЕМПИОНСТВО!!
Попеременно атаками обмениваются команды. Очень внимательно стараются играть хоккеисты.
Ох, снова опасно у ворот Кемпера! Руотсайлайнен бил и чуть было ни попал в створ, голкипер отражает.
Кемпер на месте! Опасно атакует Финляндия.
Попеременно обменялись обоюдно острыми атаками команды. Интересно, что обе забить могли.
Стартовал овертайм. 3 на 3 сейчас играют команды.
Завершается основное время! 2:2 по итогам трех периодов, ждем овертайм.
Сносят ворот во время атаки, буквально врезается в них Энрике. Дело идет к овертайму.
Снова вперед выходит надежность у команд на первый взгляд и некая даже осторожность.
Саллинен цепко играет, вынуждая Брауна отправить шайбу на противоположный борт. Достаточно вязко идет игра.
Канада в полном составе на льду, а использовать это большинство Финляндия не смогла, но шайба по большей части в канадской сборной.
Продолжают финны давить на канадские ворота, но качественно обороняются канадские хоккеисты.
Обе команды очень осторожно и аккуратно действуют в обороне.
Отличную смену проводит Канада в начале третьего периода. Очень опасная позиционная атака у канадских хоккеистов, но выдержали финны.
Третий период! Поехали, последняя двадцатиминутка.
Перерыв! Отыграла одну шайбу канадская сборная, сделав счет равным — 1:1. Во втором периоде у обеих команд были шансы выйти вперед, канадцы даже забили, но гол был отменен из-за нарушения правил.
Руохомаа разгоняет финскую атаку, но не находит шайба никого, кто мог бы замкнуть ее в ворота.
Продолжает атаковать Канада, но и Финляндия не садится в оборону, проводя контратаки.
Энрик переправляет шайбу с пятака от Брауна в ворота финского голкипера, однако не засчитан гол из-за нарушения правил в атаке.
Оямяки включается в зоне канадской. Борьба происходит за воротами Кемпера.
Контиола! Какой моментище был у финна! Просто расстреливал он Кемпера, но справляется голкипер. В большинстве канадцы.
Передача на пятак у финской сборной выходит весьма неплохой, но вот дальше все решает канадская защита, не давая довести дело до броска.
Доводят дело финны до броска в достаточно продолжительной атаке, Канаде приходится очень сильно постараться, чтобы выбить шайбу из зоны.
Саллинен бросился в контратаку, используя ошибку защиты, но быстро исправились канадцы, не давая создать опасный момент.
Давят канадские хоккеисты, Комтуа попадает в штангу, буквального совсем немного не хватило ему удачи в этом моменте.
Второй период начался!
В атаке проводит Канада последнюю минуту, Бантинг попытался создать опасный момент, но финская защита справляется.
Чуть выровнялась игра, но стала более жесткой, с более грубыми силовыми приемами.
Ничего получается у финских хоккеистов в меньшинстве этом, хотя попытки атаковать воротам Кемпера были, однако ни к чему не привели.
Опасный момент у финнов! Оямяки наносит удар, но Кемпер оставляет Канаду на плаву.
Борются команды на площадке, небольшое преимущество у Финляндии сейчас.
Перехватили в этом большинстве финские хоккеисты преимущество у Канады, создали отличный момент, но не использовали его. Команды в равных составах.
Пауэр атаковал финские ворота, но защита справляется, и возникает небольшая стычка. Быстро разбираются судьи.
Сразу же опасный момент у нас возникает. Бантинг пытается выйти один на один с вратарем, но не дают ему это сделать.
В составе Канады за золото мирового первенства сразятся следующие игроки:
1-е звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане; 2-е звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа; 3-е звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Джастин Дэнфорт— Брэндон Пирри; 4-е звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти — Брэндон Хагель.
Место в воротах займет Дарси Кемпер.
Итак, к составам на главный матч чемпионата мира. За Финляндию сыграют следующие хоккеисты: 1-е звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен; 2-е звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен; 3-е звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен; 4-е звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.
Защищать ворота будет Юхо Олкинуора.
Финляндия и Канада выступали в группе В. Финская сборная вышла в плей-офф со второго места, в четвертьфинале команда обыграла Чехию, а в полуфинале оказалась сильнее Германии. Канада, которая с трудом преодолела групповой этап, в четвертьфинале выбила в овертайме Россию, а матче за выход в финал оказалась сильнее США.
Перед стартом финала стоит рассказать, что на прошлом чемпионате мира матч за трофей был разыгран между этими же командами. Тогда сильнее оказалась Финляндия, которая в полуфинале турнира выбила Россию. На этом же мировом первенстве «Красная машина» вылетела от Канады в четвертьфинале.
Матч за третье место мирового первенства уже был сыгран. Сборная США разнесла команду Германии со счетом 6:1 и завоевала бронзу чемпионата мира.
Начало матча — в 20.15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча чемпионата мира — 2021 между Канадой и Финляндией.